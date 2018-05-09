Хайруллин Рустем Наилевич

Общая информация

Генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ)»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1996 г.).

Трудовая деятельность:

1996 — 1997 гг. — работа в клинической ординатуре при кафедре хирургических болезней № 2 в центре сердечно-сосудистой хирургии им. Н. П. Медведева, г. Казани.

1997 — 1998 гг. — целевая клиническая ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» при НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова РК НПК, г. Москва.

1998 — 2001 гг. — работа в целевой клинической аспирантуре в РК НПК, дежурный врач отделения ССХ, ассистент дежурной бригады отделения неотложной сосудистой хирургии института неотложной помощи им. Склифосовского, ответственный отделения ССХ института кардиологии им. А.Л.Мясникова за ведение больных с послеоперационными раневыми осложнениями инфекционной и неинфекционной этиологии, г. Москва.

2001 — 2002 гг. — стажировка в РКНПК МЗ РФ от межрегионального клинико-диагностического центра, г. Казань.

2003 — 2004 гг. — врач кардиохирургического отделения межрегионального клинико-диагностического центра.

В 2004 г. — заместитель главного врача по развитию ЗАО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района».

С 2004 г. — генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр».

Доктор медицинских наук.

Заслуженный врач Республики Татарстан.

Обладатель патента РФ на изобретение микрохирургического инструмента.

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