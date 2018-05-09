Хайруллин Рустем Наилевич
Общая информация
Генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ)»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1996 г.).
Трудовая деятельность:
1996 — 1997 гг. — работа в клинической ординатуре при кафедре хирургических болезней № 2 в центре сердечно-сосудистой хирургии им. Н. П. Медведева, г. Казани.
1997 — 1998 гг. — целевая клиническая ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» при НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова РК НПК, г. Москва.
1998 — 2001 гг. — работа в целевой клинической аспирантуре в РК НПК, дежурный врач отделения ССХ, ассистент дежурной бригады отделения неотложной сосудистой хирургии института неотложной помощи им. Склифосовского, ответственный отделения ССХ института кардиологии им. А.Л.Мясникова за ведение больных с послеоперационными раневыми осложнениями инфекционной и неинфекционной этиологии, г. Москва.
2001 — 2002 гг. — стажировка в РКНПК МЗ РФ от межрегионального клинико-диагностического центра, г. Казань.
2003 — 2004 гг. — врач кардиохирургического отделения межрегионального клинико-диагностического центра.
В 2004 г. — заместитель главного врача по развитию ЗАО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района».
С 2004 г. — генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр».
Доктор медицинских наук.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Обладатель патента РФ на изобретение микрохирургического инструмента.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, г. Казань, ул. Карбышева, 12а
- Телефон: +7(843) 291-11-77
- Email: icdc.mail@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018