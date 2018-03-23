«Мое мнение — мусоросжигательному заводу быть, и быть обязательно»

Премьер-министр Татарстана ответил депутатам на критику по недоступной доступной среде и поставил точку в теме строительства завода по переработке мусора

О деятельности правительства за прошлый год отчитывался перед депутатами на очередной сессии Госсовета премьер-министр республики Алексей Песошин. Вопросов было более чем достаточно, начиная от тем про поддержку дольщиков и заканчивая недоступной доступной среды, нехваткой лекарств для людей с редкими заболеваниями и строительством мусоросжигательного завода. За ходом обсуждения наблюдала корреспондент «Реального времени».

Правительство отчиталось

Основным докладом, озвученным сегодня на 36-м заседании Государственного совета Татарстана, стал отчет о работе органов исполнительной власти республики за 2017 год. Кстати, для гласности документ будет опубликован и на сайте кабинета министров РТ.

Депутатов с ним знакомил премьер-министр РТ Алексей Песошин, который начал с того, что ВРП республики составил 102,8% или 2 трлн 115 млрд рублей, а уровень потребительской активности составил 106,2% — последний раз такая высокая динамика наблюдалась еще во второй половине 2014 года.

30 проектов с объемом инвестиций в 40 млрд рублей за прошлый год получили налоговые льготы, вернув в бюджет больше на 200 млн рублей — 2,5 млрд рублей. Отдельно Песошин остановился на особых экономических зонах, промышленных кластерах и мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Большая часть средств фонда поддержки, а это 25,7 млн рублей, была выплачена клиентам «Татфондбанка». Фото Олега Тихонова

К 2020-му вопросы дольщиков и погорельцев должны закрыть

Не обошел стороной премьер-министр и тему, на волне которой ушел его предшественник — банковский кризис в республике. Как известно, для помощи пострадавшим клиентам банков был создан Республиканский фонд поддержки, существующий за счет пожертвований и девелоперской деятельности. Выплаты через фонд в итоге получили 269 организаций на общую сумму 37,6 млн рублей. Большая часть этих средств, а это 25,7 млн рублей, была выплачена клиентам «Татфондбанка». Оставшиеся 11,9 млн рублей достались клиентам «Интехбанка».

С 1 февраля этого года было решено увеличить порог оказываемой юридическим лицам помощи с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

— Задача фонда — до 2020 года оказать поддержку более 85 процентам юридических и физических лиц в количественном выражении, включенных в реестр требований кредиторов банков. Данный вопрос находится на постоянном контроле, — заручился премьер-министр.

Кстати, за этим же фондом изначально была закреплена поддержка другой многочисленной категории пострадавших — татарстанцев–дольщиков.

— В процессе работы мы увидели, что эти две задачи принципиально разные. И было принято решение организовать отдельный фонд. Этот фонд — это инструмент достройки домов, инструмент оказания юридической помощи дольщикам, инструмент юридической работы с залоговыми обязательствами банкротов и освобождением этих квартир. И массы других вопросов, которые удобно решать в рамках фонда. Например, через фонд мы заказываем проект достройки дома, — рассказал позже Алексей Песошин в ответ на вопрос депутата Андрея Артемьева. Источником такой поддержки он назвал земельные участки, передаваемые инвесторам.

Заметим, что в 2017 году, согласно отчету правительства, в эксплуатацию в Казани было введено 6 домов дольщиков на 1 360 квартир. Проблемными же на данный момент остаются еще 33 объекта, завершения строительства которых ждут 4 211 дольщиков. Сдать все дома планируется к 2020 году. На 2018 год стоит задача завершить 21 объект для 1 153 дольщиков, в 2019-м — 5 объектов для 1 265 дольщиков и в 2020-м — 7 объектов для 1 793 дольщиков.

Проблемными на данный момент остаются еще 33 объекта, завершения строительства которых ждут 4 211 дольщиков. Фото Васили Ширшовой



Сироты все ждут квартир, а малыши — мест в детском саде

В прошлом году в Татарстане жильем также были обеспечены 305 детей-сирот и 50 многодетных семей. На эти цели из федерального бюджета было потрачено 43,9 млн рублей, а из республиканского — 447,1 млн рублей. В этом году на 504,8 млн рублей будет закуплено жилье еще 297 детям-сиротам и 45 многодетным семьям. Правда, реальные списки ожидания эти меры точно не покроют. В ожидании жилья в республике находятся еще 1 240 детей-сирот и 597 многодетных семей.

Кроме того, на 1 марта 2018 года земельные участки получили 29 тысяч семей. Правда, в части этой меры поддержки наблюдается немало нерешенных проблем, по которым, как заверяет правительство, ведется работа. Речь идет об отсутствии инфраструктуры у выделенных земельных участков и дефиците земель. В частности, в Казани не хватает 7,5 тысячи участков, а в Набережных Челнах — 3,6 тысячи.

Еще одна немаловажная социальная тема касается строительства детских садов, которых катастрофически не хватает. В 2017 году для решения проблемы в пяти муниципалитетах было построено 7 дошкольных учреждений на 1 240 мест. Но этого оказалось недостаточно, поскольку если дети старше трех лет оказались обеспечены местами в детсадах на 97,5%, то малыши от двух месяцев до трех лет — всего на 43%. Таким образом, на начало 2018 года в очереди в детский сад в Татарстане стоят практически 35 тысяч детей, из которых почти 5 тысяч — старше трех лет.

Чуть-чуть разрядить обстановку должны еще 6 новых объектов на 960 мест, строительство которых запланировано в 6 муниципалитетах.

В продолжение темы с детскими садами задать вопрос Алексею Песошину поднялся коммунист Артем Прокофьев, который продолжает отстаивать отмену абонентской платы в дошкольных учреждениях.

— Есть поручение Рустама Минниханова подготовить не предложения, а конкретное решение вопроса. Вопрос есть, проработка ведется. То или иное решение будет принято, и мы вам об этом доложим, — ответил премьер-министр.

Вопросов было более чем достаточно — начиная от тем про поддержку дольщиков и заканчивая недоступной доступной средой. Фото prav.tatarstan.ru



Недоступная доступная среда

Это заседание Госсовета оказалось богатым на социальные темы. Рифат Ганибаев поднял обсуждение доступности уже созданной среды для населения.

— На дворе зима, и мы видим, что дворы не доступны для инвалидов не только для тех, кто передвигается на колясках, но и для тех, кто передвигается при помощи костылей и тростей. У нас есть прекрасные школы и заведения с уличными пандусами, но они в своем большинстве завалены снегом. Туалеты для инвалидов во многих учреждениях используются как склады для инвентаря. Парковки. Этот вопрос мы постоянно поднимаем, — начал перечислять депутат, интересуясь, планирует ли правительство республики принять комплекс мер для обеспечения работы уже созданной инфраструктуры для инвалидов.

Алексей Песошин согласился, что озвученная проблема действительно есть.

— К сожалению, по доступности во дворах есть вопросы не только у инвалидов, и жители к нам обращаются по недостаточной уборке. Мы организовали единый расчетный центр на базе «Татэнергосбыта», которым будет обеспечена полная прозрачность платежей. После того, как мы будем уверены, что деньги доходят до адресатов, используются по назначению, будем требовать это с управляющих компаний.

Говоря о ЖКХ, спикер отметил две беды, которые есть в Татарстане — это прозрачность расчетов и вопросы по содержанию общедомового имущества и по работе УК.

— Сейчас будет разрабатываться стандарт работы управляющих компаний, мы надеемся, что это позволит оставить на рынке добросовестных подрядчиков. Тоже самое касается и всех отраслей, которые вы перечислили, — прокомментировал Песошин.

Неудобный вопрос про нехватку финансирования лечения орфанных заболеваний правительству задал Александр Комисаров. О нехватке лекарств для людей с редкими заболеваниями неоднократно писало и «Реальное время», а эксперт Минздрава Сергей Куцев называл Татарстан в числе проблемных регионов по обеспечению лекарствами орфанных больных.

По словам Песошина, в 2017 году от имени президента Татарстана было инициировано несколько обращений в адрес федерального центра, на которые был получен ответ: обеспечивать будем, но с учетом бюджетной обеспеченности. Дефицит по орфанным заболеваниям составляет порядка 960 миллионов рублей.

Президент РТ отметил, что на федеральном уровне тема орфанных лекарств будет поднята еще раз. Фото prav.tatarstan.ru



Добавил к сказанному уже сам президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Эта тема непростая. На самом деле, [в ней] надо разобраться на федеральном уровне в целом, — отметил президент.

Минниханов также рассказал, что есть некоторые заболевания, на лечение которых для одного человека в год необходимо 60—80 миллионов и, по его мнению, здесь не обходится без зарубежных компаний, которые и разрабатывают эти лекарства. При этом там же, за рубежом, их можно купить в разы дешевле, чем в России.

— Вы представьте, на один год 70, 40, 80, 100 миллионов рублей. Какое это может быть лекарство? Это огромный бизнес, они нанимают лучших юристов, находят этих людей в судах, — заявил президент РТ, отметив, что на федеральном уровне тема орфанных лекарств будет поднята еще раз.

Мусоросжигательному заводу быть

Буквально вишенку на торте в часовом обсуждении ситуации в Татарстане поставил Ильшат Аминов, который уточнил вопрос по судьбе мусоросжигательного завода в Казани.

— Мое мнение — заводу быть, и быть обязательно. Сейчас ведутся инженерные работы, приобретен собственником участок. Сейчас происходит планировка участка, определяются защитные зоны, — отметил Песошин.

Буквально спустя несколько часов на брифинге в кабмине журналистам рассказали, что завод будет построен в Зеленодольском районе в поселке Осиново.

На мусоросжигательном заводе планируется утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов, вырабатываемых жителями Казани. Также в Татарстане будет создан региональный оператор, который займется сортировкой мусора. Строительство мусоросжигательного завода планируется начать в октябре 2018 года. Все работы по его созданию займут 4 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

