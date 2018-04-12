Капитал голосует ногами: Татарстан вернул себе лидерство по выводу денег за рубеж

Накануне новых санкций: больше всего в Россию вернулось денег от игры на рынке Forex, операций с недвижимостью и консультаций

Аналитическая служба «Реального времени» подводит итоги года в сфере трансграничных переводов. Как оказалось, в 2017 году их объем значительно вырос — от показателей 2014 года мы по-прежнему далеки, но и от низких результатов 2015 и 2016 года отходим. Правда, возможно на фоне введенных санкций в отношении российских компаний уже в следующем обзоре мы увидим новые рекорды. Из Татарстана за год перевели на две трети больше денег, чем в 2016-м — благодаря чему регион вышел на первое место в Приволжском федеральном округе.

Переводы за рубеж стремятся к докризисным показателям

Общий объем денег, которые физические лица, находящиеся в России, перевели за рубеж, в 2017 году заметно вырос по сравнению с двумя предыдущими годами. В прошедшем году из России перевели 43,8 млрд долларов США — это на 22% больше, чем в 2016 году, но все же на порядок меньше, чем было в докризисном 2014-м — тогда показатель составлял 68,9 млрд долларов. При этом динамика переводов в страны СНГ выше, чем в страны дальнего зарубежья, — 27% против 20%. Тем не менее объем переводов в страны дальнего зарубежья почти в три раза больше, чем в СНГ (30,9 млрд против 12,9 млрд долларов). Увеличилась и средняя сумма одного перевода, но едва заметно — на 4%, с 211 до 220 долларов США.

Больше денег стали переводить и в Россию: 20,8 млрд долларов за прошлый год (в 2014 году — 19,2 млрд долларов), за год показатель вырос на 13%. При этом из дальнего зарубежья перевели около 84% от этой суммы — 17,5 млрд, но динамика переводов из стран СНГ выше: 17% против 12%. Интересно, что средняя сумма перевода в Россию значительно выше, чем из России — 510 долларов, но за год она снизилась на 9%, причем тенденция наблюдается уже третий год подряд. По сравнению с 2014 годом этот показатель упал в 2,7 раза (было 1386 долларов).

Всего, млн долларов США 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 43 834 35 928 35 116 68 878 в страны дальнего зарубежья 30 928 25 799 24 059 49 825 в страны СНГ 12 906 10 129 11 057 19 054 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 20 786 18 363 18 574 19 200 из стран дальнего зарубежья 17 451 15 515 14 702 14 532 из стран СНГ 3 335 2 847 3 872 4 668 Сальдо -23 048 -17 565 -16 542 -49 679 страны дальнего зарубежья -13 477 -10 283 -9 357 -35 293 страны СНГ -9 571 -7 282 -7 185 -14 386 Средняя сумма одного перевода, долларов США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 220 211 210 514 в страны дальнего зарубежья 222 219 206 667 в страны СНГ 214 192 220 321 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 510 560 725 1 386 из стран дальнего зарубежья 613 699 997 1 850 из стран СНГ 271 268 356 778

Резиденты тратят больше на привлечение кредитов и меньше — на их погашение



Рассматривая показатели переводов по категориям, отметим, что российские резиденты в 2017 году перевели из страны около 31,3 млрд долларов — рост объема вывода средств за рубеж оказался еще выше, чем в случае со всеми переводами из России (как резидентов, так и нерезидентов) — 26%. Основная масса — 14,4 млрд долларов — приходится на перечисление собственных средств. Этот показатель за год существенно увеличился — с 11,3 млрд долларов.

Второе место по объему перечисленных средств занимают безвозмездные перечисления и поступления — их объем в 2017 году составил 4,5 млрд долларов (годом ранее — 3,8 млрд долларов). Крупные виды переводов из России относятся, кроме того, к категории «прочие» — 2,6 млрд долларов, а также «переводы электронных денежных средств».

Однако особенно бросаются в глаза существенные изменения по нескольким другим категориям. В частности, по статье «привлечение кредитов» рост вывода средств составил 72% — с 1,1 до 1,9 млрд долларов. А вот по статьям «погашение кредитов» и «проценты по кредитам», напротив, заметен существенный спад — на 45% и 51% соответственно.

Что касается поступлений денег физических лиц-резидентов в Россию, то основная статья здесь также «перечисление собственных средств»: 4,9 млрд долларов. А вот графа «прочие» отстает совсем незначительно — 3,7 млрд долларов.

Кроме того, крупные поступления денежных средств в Россию происходят по статьям «заработная плата» (2,16 млрд долларов, это на 300 млн долларов больше, чем годом ранее) и «погашение кредитов» (1,7 млрд долларов).

Полцарства в Швейцарию

Основными странами дальнего зарубежья, с которыми осуществляются денежные переводы, неизменно остаются Швейцария, Латвия, США и Великобритания. Что касается переводов денег из России (как резидентов, так и нерезидентов), то при общей сумме в 43,8 млрд долларов на страны дальнего зарубежья пришлось 30,9 млрд. Однозначный лидер здесь — Швейцария, сюда физические лица из России перевели 6,2 млрд долларов. Сумма эта за год выросла на 22% (как и общая сумма по всем странам), а вот средний размер одного перевода снизился, причем довольно значительно — более чем на треть. Впрочем, он по-прежнему остается одним из самых высоких: 11,3 тыс. долларов, уступая лишь Монако и Австрии (средняя сумма переводов в эти страны оказалась гигантской — 227 и 21 тыс. долларов соответственно).

Второе место по общей сумме переводов занимает США — сюда перевели 2,4 млрд долларов. Показатель за год вырос на четверть, при этом средняя сумма перевода относительно невелика — 306 долларов (за год показатель снизился более чем на треть). Третье место оказалось у Великобритании: сюда из России перевели 2,3 млрд долларов — на четверть больше, чем годом ранее, а средний перевод снизился на 12%, до 307 долларов.

Что же касается стран СНГ, то всего сюда в 2017 году перевели 12,9 млрд долларов — на 27% больше, чем в 2016 году. Лидером по сумме стал Узбекистан — 3,9 млрд долларов. Этот показатель почти в полтора раза больше прошлогоднего, а средняя сумма выросла на 20% — до 335 долларов. В лидерах также другая среднеазиатская страна — Таджикистан. Сюда в 2017 году перевели 2,5 млрд долларов (на треть больше, чем годом ранее), а средняя сумма перевода составила 98 долларов.

Перечисления из России

Страны 4 кв. 2017 3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 3 кв. 2016 Осуществленные физическими лицами, всего Осуществленные физическими лицами-резидентами Осуществленные физическими лицами-нерезидентами Осуществленные физическими лицами, всего Осуществленные физическими лицами-резидентами Осуществленные физическими лицами-нерезидентами сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 11.979 218 11.608 231 11.743 Страны дальнего зарубежья 8.581 218 7.659 232 8.472 ШВЕЙЦАРИЯ 1.715 5.830 1.581 21.569 1.857 ЛАТВИЯ 575 21 506 21 497 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 638 200 549 225 608 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 645 284 615 347 579 КИТАЙ 518 2.979 627 4.149 448

Что касается переводов в Россию, то Швейцария и тут оказалась на безоговорочном первом месте. Отсюда перевели 3,7 млрд долларов из общей суммы переведенных денег в 20,8 млрд долларов. Средняя сумма перевода составила 29,1 тыс. долларов, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Второе место оказалось у Латвии с 1,6 млрд долларов и средней суммой в 88 долларов (показатели снизились на 4% и 29% соответственно), а на третьем месте — США с 1,5 млрд долларов и средним переводом в 742 доллара. Четвертое место у Казахстана — отсюда в Россию перевели около 1,47 млрд долларов со средней суммой в 155 долларов.

Поступления в Россию

Страны 4 кв. 2017 3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 3 кв. 2016 в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц-резидентов в пользу физических лиц-нерезидентов в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц-резидентов в пользу физических лиц-нерезидентов сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 5.991 520 5.047 523 5.487 Страны дальнего зарубежья 5.058 628 4.205 610 4.644 ШВЕЙЦАРИЯ 1.347 48.712 1.004 39.329 739 ЛАТВИЯ 419 80 405 91 432 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 427 771 387 793 386 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 308 2.758 268 2.518 349 КИПР 390 19.388 371 20.521 343

Татарстан стал лидером ПФО по выводу денег за рубеж

Татарстан по итогам года вырвался на первое место по сумме переводов денег за рубеж. Отсюда физические лица отправили за границу 271 млн долларов. Годом ранее показатель составлял всего 162 млн долларов, что на две трети меньше. Татарстан тогда находился на третьем месте — после Самарской и Нижегородской областей.

Показатели этих регионов также выросли, но не столь значительно: в Самарской области — на 17%, до 233 млн долларов, в Нижегородской области — на 15%, до 200 млн долларов. Лидером среди регионов Приволжского федерального округа по росту переводов за рубеж стала Оренбургская область — здесь показатель в 13 млн долларов вырос в 2,5 раза — до 32 млн долларов. Также высокий рост зафиксирован в Кировской области — почти в два раза, с 16,5 до 31 млн долларов.

А вот по показателю переводов денег в Россию Татарстан находится лишь на третьем месте, заметно уступая уже упомянутым Самарской и Нижегородской областям. В Самарскую область за 2017 год перевели 140 млн долларов — на треть больше, чем в 2016 году. В Нижегородскую область также стали переводить больше, но не настолько: на 11%, со 101 до 112 млн долларов. Показатель же Татарстана снизился более чем на треть, с 74 до 48 млн долларов. Теперь вплотную к нему находится Башкортостан с 38 млн долларов — сюда, впрочем, также стали переводить меньше, но всего на 20%. Отметим в этом разрезе два региона ПФО. Первый из них — это Чувашия. Сюда в 2017 году перевели в три раза больше денег, чем годом ранее — 16 млн долларов. Кроме того, в два раза увеличилась сумма переведенных денег в Кировскую область — 6,7 до 13 млн долларов.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в территориальном разрезе, млн долларов США

Регион ПФО 4 кв. 2017 3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 3 кв. 2016 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Самарская область 36,0 72,0 108,0 -36,0 36,0 Нижегородская область 34,0 54,0 88,0 -20,0 27,0 Республика Татарстан 15,0 69,0 84,0 -54,0 11,0 Саратовская область 12,0 18,0 30,0 -6,0 5,0 Пермский край 9,0 22,0 31,0 -13,0 11,0 Республика Башкортостан 11,0 30,0 41,0 -19,0 10,0 Кировская область 3,0 10,0 13,0 -7,0 7,0 Удмуртская Республика 8,0 9,0 17,0 0,0 3,0

Четвертый квартал показал рекорды

Отметим, что почти все показатели, как по выводу средств за рубеж, так и по поступлениям из-за рубежа, в четвертом квартале 2017 года оказались самыми высокими по сравнению с остальными кварталами. В частности, из России в 4 квартале перевели около 12 млрд долларов, в то время как в 3 квартале — лишь 11,6 млрд. Рост при этом обусловлен переводами в дальнее зарубежье: цифры тут выросли с 7,7 до 8,6 млрд долларов, в то время как переводы за рубеж незначительно снизились — с 3,9 до 3,4 млрд долларов.

Поступления средств в пользу физлиц в России в 4 квартале оказались самыми большими: они составили 6 млрд долларов, в 3 квартале этот показатель равнялся всего 5 млрд долларов. При этом из дальнего зарубежья перевели 5,1 млрд долларов против 4,2 млрд в 3-м квартале.

Из России в 4 квартале стали заметно больше (на треть) переводить процентов по кредитам (напомним, в целом за год этот показатель существенно снизился), а также переводить средств на операции с недвижимым имуществом (на 30%). При этом снизились переводы на образовательные услуги — на 40%, со 116 до 70 млн долларов.

Поступления в Россию в 4 квартале наиболее заметно выросли по статье «операции на рынке Forex» (причем сразу в 3,3 раза — с 21 до 70 млн долларов), «операции с недвижимым имуществом» (в 2,7 раз — с 45 до 122 млн долларов) и «консультационные услуги» (в 2 раза, с 24 до 47 млн долларов).

Лидером по перечислениям денег из России в 4 квартале стала Швейцария с 1,7 млрд долларов, причем показатель вырос на 8%, а вот средняя сумма уменьшилась на 73% — с 21,5 тыс. до 5,8 тыс. долларов. Второе место по переводам из России у Великобритании (645 млн, на 5% больше, чем в третьем квартале), третье — у США (638 млн долларов, рост на 16%). Интересно, что по переводам денег из России в крупнейшие страны СНГ в четвертом квартале зафиксировано снижение показателей. В Узбекистан перевели всего 1 млрд долларов — на 20% меньше, чем в третьем квартале, в Таджикистан — 661 млн долларов, на 19% меньше.

Перечисления денег в Россию в 4 квартале выросли из стран и дальнего, и ближнего зарубежья. Из Швейцарии перевели на треть больше, чем в третьем квартале (1,3 млрд долларов), из США — на 10% больше.

Что касается регионов ПФО, то наибольший рост переводов в другие страны в 4 квартале был зафиксирован в Удмуртии (на 80%, с 5 до 9 млн долларов), Башкортостане (на 76%, с 17 до 30 млн долларов) и Саратовской области (в полтора раза, с 12 до 18 млн долларов). Лидером по показателю переводов стала Самарская область с 72 млн долларов, из Татарстана перевели 69 млн долларов. Наибольший рост переводов в Россию оказался у Чувашии (в три раза — с 2 до 6 млн долларов), Удмуртии (в 2,7 раза — с 3 до 8 млн долларов) и Саратовской области (в 2,4 раза, с 5 до 12 млн долларов). Лидерами по общей сумме переводов в страну стали Самарская и Нижегородская области с 36 и 34 млн долларов соответственно.

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