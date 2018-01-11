Татарстан уступил Самаре пальму первенства по выводу средств в офшоры

Объемы трансграничных переводов уменьшились, но они по-прежнему больше, чем в прошлом году

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать ситуацию с переводами денег в Россию и из России. Обнародованные недавно данные за третий квартал 2017 года показывают, что объемы трансграничных переводов снижаются по сравнению с серединой года, однако они по-прежнему больше прошлогодних показателей. Страны, куда россияне отправляют деньги, также остались без изменений (в основном это Швейцария и Латвия), а Татарстан удерживает уверенное третье место по объемам переводов в ПФО.

Денег стало «крутиться» больше, но оборот замедлился

За последний год жители России стали и перечислять, и получать из-за рубежа больше денег. К таким выводам можно прийти, проанализировав данные Центробанка России за первые три квартала 2017 года.

За первые девять месяцев года из страны было переведено около 31 млрд долларов США — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Тогда показатель составлял всего 26 млрд долларов. Большая часть этих денег — 22,2 млрд долларов — приходится на переводы в страны дальнего зарубежья, на страны СНГ — лишь 8,8 млрд.

Отметим, впрочем, что в третьем квартале, по сравнению со вторым, сумма переводов снизилась, правда, всего на 2%. Это обусловлено снижением суммы переводов в дальнее зарубежье — с 8,4 до 7,6 млрд долларов. В страны СНГ российские физлица перевели больше, чем во втором квартале, — 3,6 млрд против 3 млрд.

Похожая ситуация и с переводами средств в пользу физлиц в Россию из-за рубежа. В целом сумма выросла на 13% — с 12,9 до 14,6 млрд долларов (причем 12,3 млрд из них приходится на переводы из дальнего зарубежья). Однако конкретно в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами наметился спад.

Отметим, что из России денег переводят вдвое больше, чем в Россию: 14,5 млрд против 31 млрд долларов, при том, что средняя сумма одного перевода в Россию гораздо выше — 1 511 долларов против 656. Таким образом, фактическое число переводов в Россию оказалось гораздо меньше, чем из России.

Трансграничные переводы физических лиц

Три квартала 2017 3 кв 2017 г. 2 кв 2017 г. Три квартала 2016 3 кв 2016 г. Всего, млн долларов США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 31 029 11 267 11 442 26 029 9 489 в страны дальнего зарубежья 22 251 7 630 8 428 18 557 6 242 в страны СНГ 8 778 3 637 3 014 7 472 3 246 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 14 573 4 973 5 406 12 952 4 478 из стран дальнего зарубежья 12 349 4 193 4 624 10 895 3 752 из стран СНГ 2 224 780 782 2 057 726 Сальдо -16 455 -6 294 -6 036 -13 077 -5 011

Резиденты России в основном переводят на свои же зарубежные счета

Непосредственно резиденты страны перевели из России за третий квартал 2017 года лишь около четверти от всех денег, переведенных за рубеж. Сумма составила 7,5 млрд долларов. Почти половина — 3,4 млрд долларов — приходится на перечисление собственных средств, то есть на переводы со счета гражданина на его же счет в банке-нерезиденте или на счет близкого родственника.

Остальные статьи переводов значительно меньше. 1 млрд составили безвозмездные перечисления и поступления — под ними подразумеваются гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии и тому подобное. Помимо прочего, в эту категорию отнесены переводы, осуществленные через платежные системы.

Также к крупным статьям денежных отправлений относятся переводы электронных денежных средств (613 млн долларов), привлечение кредитов (461 млн долларов), оплата услуг и товаров (481 и 432 млн долларов соответственно). Значительная статья переводов, кроме того, относится к категории «прочие» — она составляет 746 млн долларов.

В Россию на счета местных физлиц-резидентов из-за рубежа поступило 4,4 млрд рублей. Самая значительная статья переводов в Россию — переводы собственных средств — 1,06 млрд долларов. Почти такая же сумма — 988 млн долларов — заключена в категорию «прочие». 619 млн долларов направлено в Россию в качестве заработной платы, 502 млн долларов составили безвозмездные перечисления и поступления.

Отметим, что, по сравнению со вторым кварталом, в третьем поступления в Россию в адрес резидентов снизились на 9%, а из России — на 10%. Собственные средства в Россию стали переводить на треть меньше, из России — на 20% меньше.

Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений, 3 квартала 2017 г.

3 кв 2017 г. 2 кв 2017 г. 3 кв 2016 г. Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 4 359 7 574 4 804 8 435 3 893 в том числе: 1) перечисление собственных средств 1 055 3 405 1 631 4 247 1 097 2) безвозмездные перечисления и поступления 502 1 034 507 997 474 3) кредиты 3а) привлечение кредитов 274 461 232 628 255 3б) погашение кредитов 331 90 377 63 307 3в) проценты по кредитам 12 3 10 5 5

Все в Швейцарию и Латвию

Страной-лидером по переводам как в Россию, так и из России является Швейцария. В третьем квартале 2017 года отсюда поступило в Россию около 1 млрд долларов, а средняя сумма одного перевода составила 39,4 тыс. долларов. Из России сюда перечислили даже больше — около 1,6 млрд долларов, а средняя сумма перевода составила 21,6 тыс. долларов.

В сравнении с ней очень необычно выглядит вторая по сумме переводов в Россию страна — ближайший сосед из Евросоюза Латвия. Суммарно отсюда поступило 404 млн долларов, однако средняя сумма перевода в 430 раз меньше, чем в случае со Швейцарией — всего 91 доллар. Из России в Латвию также была переведена довольно внушительная сумма — 506 млн долларов (средний перевод — всего 21 доллар), но тут довольно большое количество стран оказалось впереди. Это Великобритания (620 млн долларов переводов из России), Китай (607 млн долларов), США (549 млн долларов).

Третье место по сумме поступлений в Россию заняли США. Из страны дядюшки Сэма за третий квартал 2017 года поступило 387 млн долларов, в среднем каждый перевод равнялся 793 долларам. Отметим еще три страны, ставшие лидерами по «среднему чеку». Помимо Швейцарии, средний перевод из которой равнялся 39 тыс. долларов, это Монако с 64,8 тыс., Кипр с 22,3 тыс. и Чехия с 12,2 тыс. долларов.

Что касается стран СНГ, то больше всего денег в Россию перевели из Казахстана (367 млн долларов) и Киргизии (101 млн долларов). А вот из России больше всего денег перевели в страны, из которых приезжают трудовые мигранты — Узбекистан (1,2 млрд долларов), Таджикистан (741 млн долларов) и Киргизия (626 млн долларов). Вероятно, такие суммы связаны с тем, что уроженцы этих стран помогают своим родственникам, оставшимся на родине.

Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам, III квартал 2017 г.

Поступления в Россию 3 кв 2017 2 кв 2017 3 кв 2016 в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США Всего по странам 4 973 521 5 406 556 4 478 Страны дальнего зарубежья 4 193 610 4 624 673 3 752 из них: ШВЕЙЦАРИЯ 1 005 39 377 738 19 679 761 ЛАТВИЯ 404 91 431 98 404 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 387 793 386 680 398 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 268 2 534 349 2 230 357

Регионы: Татарстан уступает Самаре и Нижнему Новгороду по объему денег из-за рубежа

Все указанные выше цифры касались переводов в Россию и из России, но всех регионов сразу. Если же посмотреть на картину по отдельным регионам Приволжского федерального округа, то можно заметить, что Татарстан, хотя и находится в тройке лидеров, но все же заметно уступает двум регионам по поступлениям в пользу физических лиц.

В третьем квартале 2017 года в пользу физических лиц, находящихся в Татарстане, поступило 10,8 млн долларов. Это меньше, чем во втором квартале текущего года и чем в третьем квартале прошлого года. Первое место по этому показателю среди регионов ПФО занимает Самарская область — сюда из-за рубежа пришло 36,5 млн долларов. Немного меньше цифра в Нижегородской области — 27,3 млн долларов, а сразу за Татарстаном следует Башкортостан с 10,4 млн долларов.

По перечислениям из России первое место среди регионов ПФО занимает Самарская область с показателем в 66,2 млн долларов. Татарстан здесь оказался не на третьем, а на втором месте с показателем в 60,7 млн долларов. Причем если в случае с Татарстаном цифра в третьем квартале снизилась по сравнению со вторым кварталом (68 млн долларов), то в Самарской области она, напротив, выросла с 50 млн долларов — таким образом, Татарстан вылетел с первого места по выводу средств за границу. Третье место здесь занимает Нижегородская область с 53,9 млн долларов. А вот остальные регионы значительно отстают — в Пермском крае, например, цифра равна 20,6 млн долларов, а в Башкортостане — 17,4 млн долларов.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов регионов ПФО), III квартал 2017 г.

3 кв 2017 3 кв 2017 3 кв 2017 3 кв 2017 2 кв 2017 Регион ПФО Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Самарская область 36,5 66,2 102,6 -29,7 42,9 Нижегородская область 27,3 53,9 81,3 -26,6 27,2 Республика Татарстан 10,8 60,7 71,5 -49,9 13,4 Саратовская область 5,5 11,8 17,2 -6,3 6,7 Пермский край 9,2 20,6 29,8 -11,4 7,0 Республика Башкортостан 10,4 17,4 27,8 -7,0 9,0 Кировская область 7,1 10,6 17,8 -3,5 1,4 Удмуртская Республика 2,6 4,7 7,4 -2,1 2,7