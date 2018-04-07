Рука помощи: на что могут рассчитывать семьи с детьми в Татарстане?

Виды и размеры пособий и субсидий, связанных с воспитанием детей

Фото: Олег Тихонов

С 1 января 2018 года в России введены новые льготы для семей, в которых родился первый ребенок. Татарстаном также разработаны меры социальной поддержки — касаются они женщин, проживающих в сельской местности. Кроме этого, есть ряд других субсидий и пособий, которые выплачиваются как вне зависимости от дохода, так и с учетом дохода на члена семьи. Основные виды помощи «Реальное время» собрало в материале.

Поддержка семей с детьми до 1,5 года

Система государственных пособий гражданам, имеющим детей определена Федеральным законом от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с этим законом, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года имеют матери либо отцы, опекуны, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Размер пособия составляет 40% от размера заработной платы (но не более 24 536,57 рубля на ребенка), либо, если получатель не работал, назначается отделением Республиканского центра материальной помощи по месту жительства. Размер пособия ежегодно индексируется. И с 1 февраля 2018 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет:

минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — 3 142,33 рубля;

минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми — 6 284,65 рубля.

Для семей с детсадовцами есть как федеральные, так и региональные компенсации. Фото Максима Платонова



Поддержка семей с детьми, посещающими детсады

Для семей с детсадовцами есть как федеральные, так и региональные компенсации. Первая назначается в соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Законом от 29.12.2012 года без учета доходов семьи, то есть всем:

на первого ребенка она составляет 20%,

на второго ребенка — 50%,

на третьего ребенка и последующих детей — 70% от среднего размера родительской платы.

Средний размер родительской платы устанавливается Кабинетом министров Татарстана. Он индексируется ежегодно и в 2018-м году составляет 1 572 рубля.

Средняя родительская плата далека от реальной, которая составляет в Татарстане от 3 117 рублей до 4 481 рубля в месяц. Для сглаживания этой разницы с 1 января 2014 года в Татарстане установлена дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях. Она предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 20 тыс. рублей в месяц.

— Так, семья, доход которой меньше 10 тысяч рублей на одного члена семьи, на первого ребенка от 3 до 7 лет, который посещает общеразвивающий 10,5-часовой детский сад, будет получать возврат в размере 314,4 рубля в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и дополнительную республиканскую компенсацию в размере 932,4 рубля. Итого, заплатив 3 117 рублей, родитель получит компенсацию в размере 1 246,8 рубля. Фактический расход семьи на оплату детского сада составит 1 870,2 рубля, — прокомментировали «Реальному времени» в Минобрнауки РТ.

Также льготы на оплату детсада имеют семьи с тремя и более детьми — они оплачивают 50% и также имеют возможность получать компенсации. Дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей посещают детсады бесплатно.

Детям из многодетных семей, учащимся в школах и учреждениях СПО, предоставляется ежемесячная субсидия на проезд в размере 282 рубля. Фото Олега Тихонова



Поддержка многодетных семей

Семейным кодексом Республики Татарстан установлено, что многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных. Многодетным семьям предоставляются:

Лекарства.

Субсидия на приобретение лекарств для ребенка в возрасте до 6 лет. С 1 января 2018 года субсидия составляет 125 рублей.

Квартплата.

Субсидия в размере 30% расходов на квартплату в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления услуг. А для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива, опять-таки приобретаемого в пределах нормативов. Так, социальная норма на семью из трех человек составляет 51 кв. метр общей площади жилья; на семью из четырех человек — 56 кв. метров; на одного человека в семье из пяти и более человек — 12 кв. метров. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются муниципальными образованиями. За более подробной консультацией по вопросу размера субсидии можно обратиться в отдел соцзащиты.

Проезд.

Детям из многодетных семей, учащимся в школах и учреждениях СПО, предоставляется ежемесячная субсидия на проезд в размере 282 рубля. Получатели субсидии могут приобрести единый детский социальный проездной для проезда на всех видах городского общественного транспорта (стоимость которого равна размеру субсидии на проезд) и на автомобильном транспорте пригородного сообщения.

Поддержка семей, в которых родилась тройня

Кроме того, в соответствии с Указом президента Республики Татарстан от 20.08.2008 №УП-397 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в связи с рождением одновременно трех и более детей» выплачиваются:

единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 10 000 рублей на каждого ребенка;

ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет, в размере 1000 рублей на каждого ребенка.

В соответствии с Законом «О государственных наградах Республики Татарстан» женщинам, родившим и достойно воспитывающим пятерых и более детей, присуждается медаль «Ана даны — Материнская слава». Фото prav.tatarstan.ru



Поддержка многодетных матерей

На специальную поддержку в Татарстане имеют право женщины, родившие и достойно воспитывающие (воспитавшие) пятерых и более детей. В соответствии с Законом «О государственных наградах Республики Татарстан» им присуждается медаль «Ана даны — Материнская слава» и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей на одного ребенка.

Пособия и льготы, зависящие от дохода

Наряду с мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральным законодательством, семьям с детьми предоставляется помощь по закону «Об адресной социальной поддержке», которая зависит от уровня дохода.

Так, семьям с детьми, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (в Татарстане по данным на IV квартал 2017 года он установлен в размере 8 334 рубля на душу населения) выплачивается:

ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (в случае, если он учится — до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста 18 лет) в размере 307 рублей;

дети до 3 лет обеспечиваются специальными молочными продуктами и смесями;

дети, воспитывающиеся одинокими матерями, имеют право на пособие в размере 814 рублей в месяц;

дети военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, обеспечиваются пособием в размере 460 рублей в месяц.

Семьи, в которых родился первый ребенок и среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума (на 1 января 2018 года в Татарстане это 13 713 рублей) в месяц, имеют право на ежемесячное пособие в размере 8 490 рублей.

«Федеральным законом предусматривается пособие по уходу за ребенком-инвалидом, не учитывающее степень необходимости в этом уходе», — говорит Наталья Бутаева. Фото gossov.tatarstan.ru



Поддержка детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями



В целях усиления социальной поддержки детей-инвалидов в 2012 году принято постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 07.03.2012г. № 188 «О дополнительной ежемесячной денежной выплате детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)», предусматривающее предоставление ежемесячной денежной выплаты, равной разнице между 8 298 рублями и среднедушевым доходом семьи. Выплата производится законному представителю ребенка-инвалида, осуществляющему уход за ним.

— Федеральным законом предусматривается пособие по уходу за ребенком-инвалидом, не учитывающее степень необходимости в этом уходе — есть разные группы инвалидности, когда ребенок требует постоянного ухода и когда он адаптирован и может обслуживать себя сам. Дополнительная мера введена республикой для помощи в последних случаях. Если среднедушевой доход 6 тысяч рублей, то, соответственно, выплата составит 2 298 рублей, — говорит заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева.

Дети до 3 лет с хроническими заболеваниями обеспечиваются специальными молочными продуктами и смесями.

Поддержка семей, проживающих в сельской местности

В Татарстане с 1 января 2018 года введены новые меры социальной поддержки женщин, постоянно проживающих в сельской местности Татарстана, при рождении первого и третьего ребенка:

женщине в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка полагается единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей;

женщине в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка — единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.