Рейтинг школ Казани: национальные успехи, жесткая дисциплина и камбэк лидеров

Как средние учебные заведения столицы Татарстана воюют за высокие баллы по ЕГЭ жесткой дисциплиной и платными допуроками

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает анализировать казанские средние учебные заведения. Мы уже рассказывали о зарплатах директоров казанских школ и их заместителей. На этот раз аналитическая служба, изучив рейтинг школ, лицеев и гимназий, составленный городским управлением образования, узнала, что в лидерах оказались далеко не всегда школы, которые принято считать престижными. Но и оказавшиеся на первых местах, порой демонстрируют невысокую подготовку учеников к ЕГЭ по русскому языку и математике.

Как «еврейская школа» пережила пожар, скандал с мэрией и получила-таки новое здание в подарок

Казань подводит итоги учебного года, управление образованием мэрии в очередной раз составило рейтинг столичных школ, лицеев и гимназий — отдельно для обычных школ, школ с углубленным изучением предметов, гимназий/лицеев и нетиповых образовательных заведений. Начнем со средних общеобразовательных школ. Их в Казани — 63, и, пожалуй, именно здесь в силу большого числа участников разворачивается самая высокая конкуренция.

Первое место себе вернула школа №12, занимавшая по итогам 2016 года третье место (в 2015 году — первое). Здесь учатся 628 детей (в 2016 — их было 598), преподают 55 педагогов. Директор школы Ольга Трупп по величине зарплаты, несмотря на первенство, занимает в нашем зарплатном рейтинге лишь 136-е место, получая 43,8 тыс. рублей. Высокие позиции у школы №12 — в рейтинге ЕГЭ: по русскому языку она заняла в прошлом году 4-е место, набрав 82,9 балла, по математике — 18-е место, набрав 64,9 балла.

У школы первое место по качеству образования, созданию условий для одаренных детей, обеспечению безопасности и здоровья, третье место по национальному образованию, вторые места по качеству развития кадров и управлению. Невысокие места лишь по воспитательной работе (16-е место) и почему-то — по воспитанию здорового образа жизни (36-е место).

Школа эта известна национальным компонентом, хотя официально числится просто средней общеобразовательной. Однако «Мишпахтейну» (такое название фигурирует на сайте заведения — в переводе с иврита «Моя семья») в городе иначе как «еврейской» не называют.

В 2012 году школа получила второе здание, которое построили в рекордные 9 месяцев на 125 млн рублей рядом со старым. Фото Михаила Козловского



В основанной еще в далеком 1936 году школе №12 в 1998 году открылись еврейские классы: учащимся стали преподавать, помимо предметов госстандарта, иврит и историю, литературу, географию и традиции Израиля. В 2000-м здесь открыли робототехнический компьютерный центр. Спортзал — один из самых больших в РФ.

Поначалу школу поддерживали спонсоры, различные еврейские организации и общины, частные лица — курировали школу известный казанский бизнесмен Михаил Скоблионок, президент «Еврейской национально-культурной автономии РТ», деньги вкладывал медиамагнат Владимир Гусинский, руку на пульсе школы держало посольство Израиля.

Открылись еврейские классы в силу объективной необходимости: «В Казани много евреев и они хотят учить своих детей родному языку, истории и культуре». Потянулись в богатую школу и остальные, не имеющие еврейских корней, — принимают туда не по национальному признаку.

В 2001 году в школе произошел пожар, вызвавший громкий скандал: мэр Камиль Исхаков и его подчиненные запретили ремонтировать школу, выпустив постановление о невозможности восстановления здания школы №12 к 1 сентября и о распределении детей по другим школам.

К тому моменту школу уже успели начать ремонтировать, бросив клич по всей стране: после того как руководство казанской еврейской общины и родительский комитет приняли решение отремонтировать школу к 25 августа, в Казани побывали секретарь Посольства Израиля Феликс Лотман, генеральный директор представительства Всемирного ОРТа (Международное общество ремесленного труда) Влад Лернер, исполнительный вице-президент Российского еврейского конгресса Александр Осовцов.

А в 2012 году школа получила второе здание, которое построили в рекордные 9 месяцев на 125 млн рублей рядом со старым — деньги выделила не только казанская мэрия (при новой команде Ильсура Метшина), но и все те же спонсоры.

Школа №12 известна и собственными школьными автобусами, которые аж с 1999 года развозят учеников. На форуме «Супер Мамочки» школу родители учеников хвалят, хотя некоторые опасаются сильного уклона в еврейскую тематику (здесь отмечают еврейские праздники, пятидневка — потому что евреям не положено работать и учиться в субботу, лагерь «Школа иудаики», обязательные для родителей шаббатоны), доходит до смешного: одна мать сообщила, что дочь (без еврейских корней) настолько «вжилась в атмосферу еврейства, что, как и многие дети, пожелала со временем быть причастным к нему — так в семье появилась третья национальность».

Школу родители учеников хвалят, хотя некоторые опасаются сильного уклона в еврейскую тематику. Фото Михаила Козловского



Сразу на второе место с девятого вырвалась средняя школа №20, где учатся 534 ребенка, директор — Ольга Платонова (по уровню зарплаты лишь на 134-м месте — 44,5 тыс. рублей). Впрочем, в рейтинге ЕГЭ по математике школа занимает лишь 47-е место, набрав в прошлом году 55,7 балла, и лишь 72-е место в рейтинге ЕГЭ по русскому языку. В интернете почти не найти отзывов родителей о школе, кроме одного (поэтому нерелевантного).

Четырехэтажная школа в Московском районе на 1280 мест была открыта в 1972 году, сначала как восьмилетняя, а в 1973 году стала обшеобразовательной. Согласно данным «РосВуз», здесь нет дошкольного воспитания, платного обучения и оздоровительных лагерей, преподают девять учителей с высшей квалификационной категорией, 21 — с первой квалификационной категорией. По уровню «популярности» на сайте «РосВуз» школа получила всего два балла из десяти.

Лучший показатель школы в рейтинге — это третье место по созданию условий для работы с одаренными детьми и обеспечению безопасности. Худшие показатели: воспитание (19-е место) и управление (16-е место).

Школа №175: строгий директор, уклон в татарский язык и высокие оценки ЕГЭ по математике

Тройку лидеров замыкает 175-я школа в спальном районе Азино, на улице Файзи (в прошлом году занимала первое место). У школы первое место по национальному образованию, вторые места по качеству образования и работе с одаренными детьми. Заставили школу опуститься на третье место воспитательная работа (с третьего места школа опустилась до 24-го) и обеспечение безопасности (с четвертого места опустилась до 32-го).

Школа эта относительно новая, была построена в 2006 году, здесь учатся 1255 человек. У школы №175 высокие позиции в рейтинге ЕГЭ: в 2017 году по математике она заняла 6-е место (69,7 балла), по русскому языку 27-е место (76,3 балла). Ее директор Амина Валеева заняла в нашем зарплатном рейтинге всего 87-е место, получая 53,8 тыс. рублей в месяц (и ее зарплата сократилась на 6%).

В прошлом году 175-я школа «оскандалилась»: как писала в апреле 2017 года газета «Реальное время», учителя и руководство казанской школы №175 усомнились в психическом здоровье Фании Башировой, которая преподает ИЗО. Об «эмоциональной неустойчивости», по словам самой Башировой, заявили, когда она отказалась сдавать деньги на подарки ко дню рождения коллег и вышла из профсоюза образовательной организации. Учительница обвинила директора в травле.

Школа №175 была построена в 2006 году, здесь учатся 1255 человек



В интернете можно найти отзывы родителей учеников школы, благоприятные об учителях и разные о директоре. До последнего времени школа №175 была известна также и уклоном в изучение татарского языка, чем вызывала неудовольствие отдельных родителей, считающих, что расписание составлено так, что русскому языку учат в итоге меньше (если это верно, разница в рейтинге ЕГЭ между математикой и русским языком, таким образом, объяснима).

В топ-5 — две татаро-русские школы, впрочем, с низкими баллами по ЕГЭ

С шестого на четвертое место переместилась школа №98: здесь высокие показатели по национальному образованию (4-е место), качеству развития кадров (3-е место) и воспитанию здорового образа жизни (5-е место). И не очень высокие показатели по качеству образования (22-е место) и управлению (28-е место).

Это — татарско-русская школа (построена еще в 1939 году, обучается 509 детей), ее сильная сторона — преподавание татарского языка и литературы. В прошлом году в эту школу «переселили» учеников 28-й гимназии — из-за того, что власти Казани не справились с ее ремонтом к 1 сентября, а это дополнительно 441 ребенок и 39 педагогов. В зарплатном рейтинге директор школы Азит Замалдинов занял 111-е место, получая в месяц 48,6 тыс. рублей в месяц.

Несмотря на высокое место в рейтинге мэрии, в рейтинге ЕГЭ школа №98 занимает далеко не первые позиции: по русскому языку 95-е место (68,5 балла), по математике — всего 75-е место (51 балл).

Пятерку лидеров замыкает школа №57 Кировского района Казани, где учится 737 детей, директор школы — Руслан Дуженков. В 2016 году школа занимала четвертое место.

Официально школа открыта в 1966 году, однако первое одноэтажное здание школы появилось еще в 1941 году, новое деревянное здание построили в 1953 году, кирпичное одноэтажное появилось в 1958 году. Школа — тоже русско-татарская, статус этот она получила в 1988 году.

В рейтинге лучший показатель 57-й — воспитание здорового образа жизни (первое место), и, несмотря на статус «русско-татарской», по национальному образованию школа занимает лишь 30-е место. В рейтинге ЕГЭ школа №57 по математике занимает лишь 84-е место (набрав 51 балл), по русскому языку и того хуже — 109-е место (66,7 балла). В зарплатном рейтинге директоров школ Дуженков занимает 117-е место с зарплатой в 47,8 тыс. рублей в месяц.

Рейтинг общеобразовательных школ

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа В СОШ №12 1 3 1 16 М СОШ №20 9 13 3 19 С СОШ №175 2 1 2 24 В СОШ №98 22 4 18 8 К СОШ №57 12 30 20 6 С СОШ №169 8 14 10 22 П СОШ №129 5 6 35 12 С СОШ №111 15 2 40 7 П СОШ №127 21 9 17 10

В школах борются за высокие показатели ЕГЭ «платными допуроками»?

Из 42 школ с углубленным изучением предметов первое место по итогам 2017 года заняла школа №146, поднявшись сразу с шестого места. У школы лучший показатель по управлению, третьи места она заняла по работе с одаренными детьми, воспитательной работе и воспитанию здорового образа жизни. У школы относительно высокие позиции в рейтинге ЕГЭ по русскому языку — она заняла в 2017 году 16-е место, набрав 78,5 балла. Правда, по математике всего лишь 40-е место (56,8 балла).

Школа большая, здесь учится 1413 детей, преподают 94 педагогов. 146-ю школу считают экспериментальной площадкой Минобрнауки РТ по «Государственно-общественному управлению общеобразовательным учреждением как ресурсу инновационного развития школы» и «Школе лидерства». Здесь также есть обучающая стажерская площадка Сетевой школы управленческих кадров общего образования.

В нашем зарплатном рейтинге директор школы №146 Диляра Каримова заняла третье место — ее зарплата в 2017 году составила 128,4 тыс. рублей. Каримова — кандидат педагогических наук, обладатель республиканских грантов «Лучший директор школы 2011», «Лучший директор школы 2012» и призер Всероссийского конкурса «Директор школы — 2016».

Школа №146 в прошлом году вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций России. Среди достижений школы — победа во Всероссийском конкурсе «Лучшие школы России» и победа в Республиканском конкурсе «Лучшие школы Республики Татарстан». Школа также обладатель гранта президента РФ.

В школе внедряют в процесс обучения «сингапурский проект, который совершенствует качество преподавания в РТ» (первое место в конкурсе под названием «Большая перемена» позволило приобрести интерактивное оборудование на 360 человек для проведения сингапурских тренингов в школе. Успешное участие в грант-проектах позволило приобрести современное информационное, интерактивное и лабораторное оборудование для своих учеников. Для детей имеется также танц-холл, два спортивных зала, медицинский, психологический центр. Кроме того, в школе успешно проводится проект по обучению детей из спортивного клуба «Золотая шайба».

Среди родителей в Сети — отзывы о школе скорее положительные, хотя без отрицательных не обошлось: перемены маленькие, потому что дополнительные уроки (платные) стоят в середине учебного дня, дети очень устают и т. д.

Школа №146 в прошлом году вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций России. Фото fb.ru



Несмотря на скандал с учительницей татарского языка школа №170 заняла 5-е место по национальному образованию

С 8-го на 2-е место среди школ с углубленным изучением предметов поднялась школа №170 Ново-Савиновского района (построена в 2001 году, учатся 1172 ребенка). У нее высокие позиции по работе с одаренными детьми и воспитательной работе (четвертое место) и качеству развития кадров (пятое место), но низкие по качеству образования (всего лишь 19-е), воспитанию здорового образа жизни (17-е). В рейтинге по ЕГЭ, впрочем, школа далеко не на первых местах: по математике, набрав 51,9 балла, она заняла лишь 69-е место, по русскому языку — и вовсе 94-е место. В зарплатном рейтинге директор школы №170 Марина Дергунова занимает 21-е место, получая в месяц 72,6 тыс. рублей.

Школа №170 в прошлом году оказалась в центре скандала. Осенью, после заявления президента РФ Владимира Путина о недопущении принудительного изучения языков, не являющихся родным, и начала прокурорских проверок, в школе №170 придумали бюллетени для родительского голосования с тремя вариантами (классическая российская пятидневка, с углубленным изучением русского и математики, и с ограниченным изучением русского и математики, но с углубленным изучением родного, т. е. татарского, языка). А в ноябре стало известно о том, что учителю татарского языка из-за перехода на новой учебный план директор школы №170 в связи с отсутствием других вакантных должностей предложила стать дворником (с зарплатой в 7,8 тыс. рублей).

Позднее Минобрнауки РТ распространило заявление, в котором рекомендовало «учредителю образовательной организации принять меры дисциплинарного взыскания в отношении директора 170-й школы, допустившего подобное непрофессиональное поведение в отношении своих сотрудников». Сама директор Марина Дергунова заявила, что учителей татарского языка сокращать не намерена, а предложение единственной на тот момент вакантной должности — необходимая юридическая процедура. К слову, по национальному образованию в рейтинге школ 170-я занимает пятое место.

Тройку лидеров среди школ с углубленным изучением предметов замыкает школа №23 (носящая приставку «татаро-русская» — учатся 856 детей), поднявшаяся за год с 11-го места сразу на восемь позиций. Здесь лучший показатель по обеспечению безопасности (1-е место), хороший показатель по воспитательной работе (2-е место). И невысокие показатели по качеству образования (всего 23-е место) и национальному образованию (19-е место), что для татаро-русской школы, конечно, не очень хорошо. В рейтинге ЕГЭ, как и другие лидеры казанского рейтинга, школа №23 тоже плетется в хвосте: по математике она занимает всего 50-е место (55,3 балла), по русскому языку — 65-е место (71,3 балла). В зарплатном рейтинге директор школы №23 Альбина Шакирзянова занимает 60-е место, получая на руки в месяц 56,8 тыс. рублей.

Рейтинг школ с углубленным изучением отдельных предметов

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа Н-С СОШ №146 5 12 3 3 Н-С СОШ №170 19 5 4 4 Н-С СОШ №23 23 19 10 2 А СОШ №33 21 2 2 11 В СОШ №39 3 14 1 18 Н-С СОШ №9 4 31 5 7 С СОШ №171 18 1 28 6 В СОШ №18 2 41 4 1 Н-С СОШ №165 6 23 14 24

Гимназия №7: жесткая дисциплина, «взносы» и высокие позиции в рейтинге ЕГЭ

Гимназия №7 (к слову, расположенная в том же районе, что и школа №23) занимала в 2016 году третье место среди казанских гимназий и лицеев, по итогам же 2017 года возглавила лицейский рейтинг. У нее, ко всему прочему, первое место по качеству образования, и первое – по обеспечению безопасности. Кроме того, не первый год гимназия №7 занимает лидирующие позиции в рейтингах ЕГЭ. Так, по итогам 2017 года в рейтинге ЕГЭ по математике она заняла 7-е место, набрав 69,6 балла, а по русскому языку — второе место (83,2 балла). Мало того, с каждым годом гимназии улучшает средний балл: в 2016 году средний балл по русскому языку был 82,9, по математике — 66. На форумах даже утверждается, что именно из-за школы многие здесь покупают жилье. Причем относящиеся к ней дома в основной старой постройки. Но людей это не пугает.

На сайте «Супер Мамочки» отзывы о гимназии хорошие, хотя есть ряд родителей, считающих, что дисциплина в гимназии «слишком жесткая» — директор также строго подходит к набору детей из не записанных на нее микрорайонов, возможность отпрашивать ребенка в течение учебного года (скажем, если отпуск родителей не летом) очень ограничена. Разумеется, здесь также не обходится без «взносов», но сами родители не считают их «жуткими».

Директор гимназии Любовь Кочнева, к слову, сама учитель русского языка и литературы (и высокий рейтинг ЕГЭ по русскому поэтому понятен), несмотря на возмущения ряда преподавателей литературы новыми образовательными стандартами, в частности единым списком из 235 литературных произведений, выступает за введение единых стандартов «как это было в советской школе». Потому что, как полагает она, «сегодня многие наши учителя русского языка и литературы — это настолько разноуровневая масса, в большинстве своем эти педагоги — дети 90-х, которые воспитывались в период хаоса в образовании, их профессиональная компетенция слаба, им сложно самостоятельно разобраться».

Гимназия №122: «сильная перегруженность», много конкурсов, высокие баллы ЕГЭ по русскому языку

Второй год подряд второе место в лицейском рейтинге занимает гимназия №122 Московского района (1211 детей). В рейтинге, составленном городским управлением образования Казани, она занимает третьи места по работе с одаренными детьми, воспитательной работе и обеспечению безопасности. Относительно невысокие баллы у нее по национальному образованию (29-е место) и воспитанию здорового образа жизни (21-е место). В рейтинге ЕГЭ у гимназии №122 сильные позиции по русскому языку (8-е место — 80,1 балла), и слабые по математике (43-е место — 56,1 балла). Директор гимназии №122 Ольга Тигина занимает в зарплатном рейтинге 14-е место, получая 83 тыс. рублей в месяц.

В рейтинге агентства «Эксперт РА» гимназия занимала в 2016 году 133-е место в топ-200 лучших школ РФ, но в 2017 году из него вылетела.

Основанное в 1958 году заведение в 1964 году стало школой с углубленным изучением английского языка, в 2001 году школа получила статус гимназии. Гимназия носит имя своего бывшего директора Жанетты Зайцевой.

Основанное в 1958 году заведение в 1964 году стало школой с углубленным изучением английского языка, в 2001 году школа получила статус гимназии



Родители оценивают обучение в гимназии в целом положительно (особенно хвалят сильных педагогов), из минусов отмечают сильную перегруженность (в классах по 30 детей) и слишком большое число разнообразных конкурсов в течение года, в которых родителям тоже приходится участвовать. Попасть сюда, как и в 7-ю гимназию, если живешь в не приписанных к заведению домах, можно с большим трудом.

«Обезглавленный» лицей уже с новой командой поднялся на третье место в рейтинге

Тройку лучших лицеев/гимназиев Казани по итогам 2017 года замыкает лицей №121, у которого второе место по управлению, пятое по качеству развития кадров и относительно невысокие позиции по качеству образования (19-е место), и обеспечению безопасности (26-е место). Поднялся он на третье место с четвертого, напомним, несмотря на то, что в 2016 году отсюда ушла прежний директор Венера Хайрутдинова (зарабатывающая больше всех директоров в Казани — 148,5 тыс. рублей) вместе с пятью замдиректорами, то есть лицей, по сути, был «обезглавлен».

Впрочем, отчасти это могло сказаться на рейтинге ЕГЭ: уже при новой команде в 2017 году (возглавила лицей Валентина Афонская, занявшая в зарплатном рейтинге 15-е место с зарплатой в 82 тыс. рублей) элитный лицей №121 занял лишь 52-е место по знанию математики, набрав 55,1 балла, и 32-е место по знанию русского языка — 75,3 балла.

В лицее обучается сегодня почти 2200 детей и преподают 164 педагога (в 2016 году всего 128 учителей преподавали аж 2357 ученикам). Это, как мы уже писали, одна из самых популярных и больших школ Казани.

Лицей был построен в 2010 году в престижном микрорайоне «Казань XXI век», оснащен по последнему слову техники. Лицей №121 стал победителем Российского национального проекта «Образование» — «за внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, привлечение педагогов и учащихся в учебно-исследовательскую, интеллектуально-творческую деятельность». Победил в конкурсе «Школа года РТ — 2005» в номинации «Социальное партнерство», в 2007 году стал лучшей школой по привлечению внебюджетных средств, лицеем был получен миллион рублей от РТ. В 2008 году лицей получил как победитель в городском конкурсе мобильный кабинет, кабинеты физики и биологии. В топ-200 школ РФ, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2017 года, лицея №121 нет.

Рейтинг гимназий и лицеев

Район Наименование ОУ Качество образования Национальное образование Выявление, отбор, создание условий для работы с одаренными детьми Воспитательная работа Н-С Гимназия №7 1 11 2 8 М Гимназия №122 8 29 3 3 С Лицей №121 19 8 7 7 Н-С лицей №177 4 36 8 1 Н-С Гимназия №155 21 2 18 11 С Лицей №159 3 23 12 2 П Гимназия №19 9 18 1 25 П Гимназия №6 15 17 16 1 П Гимназия №139 7 45 15 4