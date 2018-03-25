Видео недели: Грудинин безусый, волоколамский позор Воробьева и раскаяние Водопьяновой

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Екатеринбургу снесло башню



В Екатеринбурге снесли самый известный местный долгострой — телебашню высотой 220 метров. Часть екатеринбургской общественности была против, активисты считали, что объект представляет историческую и архитектурную ценность. На его месте планируется построить ледовый дворец.

Подорванная башня аккуратно сложилась, практически не доставив проблем. «По сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте», — сообщили специалисты.

В Сети моментально вспомнили крушение башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году, конспирологически предположив, что те тоже были снесены с помощью заложенной взрывчатки.

Господа, вы звери

Английские фанаты снова показали, на что они способны — и случилось это как-то не вовремя, поскольку как раз сейчас официальные лица Великобритании не устают предупреждать, что ее граждане могут столкнуться с проявлениями агрессии и интолерантности со стороны местного населения на чемпионате мира в России.

Перед товарищеским матчем сборных Голландии и Англии пьяные хулиганы «оторвались по полной» в Амстердаме — например, обливали пивом голландцев и сбрасывали в каналы велосипеды и самих себя. Закончилось разгоном фанов конными патрулями и задержанием более 100 человек.

«Или зверушка, или Путин»

Выборы президента РФ: самое смешное.

Девочка при маме долго колеблется, но все-таки ставит галочку в избирательном бюллетене за «собачку».

А вот пожилая избирательница проголосовала, по ее словам, за «самого дорогого, любимого, ненаглядного… Лукашеночку».

Девочка и Воробьев

Еще одна маленькая девочка прославилась на неделе совершенно иначе — показав «жест смерти» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Позже девочка Таня объяснила, что ее жест означал «Ты нас убиваешь!».



Напомним, Воробьев «вышел в народ», чтобы объяснить, как власти намереваются решать проблему мусорного полигона «Ядрово», отравляющего атмосферу города Волоколамск. Однако народ его не услышал (в прямом смысле слова), закидал снежками и едва не побил главу района Евгения Гаврилова.

Сами уже не с усами

Журналист Максим Шевченко опубликовал ролик, в котором Павел Грудинин в знак признания проигрыша пари сбривает свои усы. С растительностью на лице экс-кандидат в президенты РФ, по его словам, не расставался больше 30 лет.

— ЦИК сказал, что у меня меньше 12 процентов. Я в это не верю — абсолютно убежден, что мы набрали гораздо больше голосов. Но формально я проиграл, поэтому, как честный человек, я должен сбрить усы <…> Но, с усами или без усов, мы с вами пойдем дальше, — пообещал Грудинин.

Мои ракеты вверх

YouTube-канал RT опубликовал ролик, демонстрирующий разработки современного вооружения от российского ВПК, о которых рассказывал президент РФ в своем недавнем послании Федеральному собранию РФ.

Выглядит это видео уже не так топорно, как то, что демонстрировал Владимир Путин во время оглашения послания.

Отчаянная лисица

Очередное видео из популярной зимней серии «голодный зверь бесстрашно ворует добычу у человека». Здесь лисица пытается отнять у пермского рыболова мешок с рыбой.

Отцы, не пытайтесь повторить

Малазийский горе-папаша прыгает с маленькой дочерью на тарзанке с 60-метрового моста. Сообщается, что роликом, точнее, родителями девочки и владельцем аттракциона, уже заинтересовались правоохранительные органы и правозащитные организации Малайзии.

«Конечно, раскаиваюсь»

«Реальное время» одним из первых опубликовало фрагмент допроса председателя федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, на котором она признается в незаконном получении денег от санатория «Бакирово» и раскаивается в содеянном.

Наша газета подробно писала об этом уголовном деле.

Дядя Степа нормального роста

В Альметьевске (по некоторым данным, в Казани) инспектор ДПС выручил из снежного плена женщину с коляской.

Видео, правда, вызывает некоторые вопросы — прежде всего, необыкновенно гладкими и четко проговариваемыми репликами сотрудников, а также несерьезностью преграды, с которой столкнулась женщина. Но утверждать мы ничего не будем.