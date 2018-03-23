«Эта схема «обналички» — из 90-х»: юристы и страховщики о деле Водопьяновой

О «левых схематозах», к которым прибегали топ-менеджеры татарстанских компаний и не только

Фото: Максим Платонов

Вывод денег из санаториев Татарстана главой ФПРТ сравнивают с популярной в 90-е годы незаконной схемой по обналичиванию средств и уходу от налогов. Юристы и страховщики вспомнили, как и кто к ней прибегал, и дали свою оценку действиям профсоюзного лидера Татьяны Водопьяновой. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Серьезные ребята уже давно этим не балуются»

Следствие выяснило, что в апреле 2015 года Татьяна Водопьянова, угрожая главе «Бакирово» Марату Ибрагимову увольнением, заставила его застраховать ее жизнь на деньги санатория. Договор смешанного страхования №1110/231 на 500 тысяч рублей был заключен 14 апреля 2015 года между ООО СК «Чулпан-Жизнь» и санаторием «Бакирово» в лице Ибрагимова М.Ф. Согласно условиям, страховая компания обязалась при дожитии клиента, то есть главы ФПРТ, до срока окончания договора произвести страховую выплату в ее пользу. Через год, 15 апреля, по окончании срока соглашения Татьяна Водопьянова обратилась с заявлением на выплату, а еще через пять дней получила деньги на свой счет. СК «Чулпан-Жизнь» перечислила ей 436 834 рублей (за вычетом налогов).

— Это обычная схема страхования жизни, основным критерием является фактор дожития до определенного момента. Другое дело, что это практикуется, например, в отношении сотрудников своей компании. Еще один вопрос — почему такой короткий срок, нас же что смущает? Я понимаю, если бы ее страховали на 20 лет. И почему на такую сумму? То есть, грубо говоря, мотивация непонятна, с чего это вдруг эта контора застраховала стороннего человека, вышестоящего. Нас же смущают эти вопросы, а сам договор страхования жизни здесь ни при чем. Понятно, что обналичивание денег или любые незаконные операции всегда прикрывают какой-то законной схемой. В данном случае, наверное, это и произошло. Вопросы напрашиваются: почему такой короткий срок, при чем тут Водопьянова, с чего это вдруг ее застраховали, ну и сумма, какой смысл был этой сделки? Я так понимаю, что органы сейчас как раз в этом и разбираются, — считает Джаудат Латыпов, управляющий партнер «Казанского юридического центра».

Сама Водопьянова уже призналась, что «это были незаконные» с ее стороны действия, в чем она раскаивается.

«Понятно, что обналичивание денег или любые незаконные операции всегда прикрывают какой-то законной схемой», — говорит Джаудат Латыпов. Фото Максима Платонова

«Эта схема «обналички» работала в 90-х. Причем это было связано с налоговым законодательством, которое давало определенные преимущества самой страховой компании. С этих сумм не платили целую кучу денег. Фактически эти деньги получали в распоряжение беспроцентно, условно на год и через год, заработав определенную сумму денег, возвращали их по номиналу. В связи с тем, что тогда все страховые выплаты делались наличными, банки выдавали страховые в любом количестве наличкой, схема работала в 90-е годы на раз-два. Крупнейшие заводы обналичивали через нее миллионы рублей, — комментирует ситуацию глава еще одной крупной юридической фирмы Казани. — Но серьезные ребята уже давно этим не балуются. Уже лет 5—6 я не слышал, чтобы так ушло все это делалось. Самое интересное, что Водопьяновой эту схему могли предложить сами страховщики. Вполне возможно, это вообще не она придумала, абсолютно точно — это не ее гениальная идея. Это старинная убогая схема, кто-то ей вот так посоветовал. Вроде как страхование, все легально, а мы вам в конверте все принесем. Другое дело, что для «Бакирово» это все серьезные затраты, а для страховой — бесплатный ресурс. Для страховщиков это всегда была отдельная строка бизнеса».



«Определенный «схематоз», который активно использовали в 90-е»

Татарстанские страховщики в большинстве своем не захотели комментировать тему. Лишь один на условиях анонимности согласился рассказать, что ему известно о популярной в 90-е годы схеме вывода денег:

— С моей точки зрения, это что-то левое. Она вообще могла выставить условие: «Ребята, я хочу с вас 500 тысяч ежегодно за то, что вы тут работаете». Как это сделать? Из бюджета медучреждения напрямую не возьмешь. Они заключают с какой-то страховой компанией договор. В эту компанию направляют деньги, заключают договор, выгодоприобретателем вписывают Водопьянову. С точки зрения санатория вроде все законно. В конце года эта страховая компания могла договор обнулить и деньги вернуть Водопьяновой.

Эксперт-страховщик из РТ нелестно высказался и о страховых компаниях, которые взялись оказывать услуги фигурантам подобных скандалов: «Чтобы вы понимали, у одной из страховых компаний есть определенный «схематоз», который они очень активно использовали, особенно в 90-е, 2000-е годы, когда компания, владелец страховой фирмы, для ухода от налогов через страхование проводило зарплату сотрудников, особенно высокопоставленных. Возможно, вот эти какие-то внутренние схемы они и использовали».

Головной офис «Чулпан-Жизнь» находится в Альметьевске. Фото tatarnews.ru



Головной офис «Чулпан-Жизнь» находится в Альметьевске. На просьбу прокомментировать ситуацию с главой ФПРТ, которой страховая компания оказывала услуги, в приемной ответили, что директор Рустем Садыков сейчас занят. На просьбу перезвонить в редакцию также никто не откликнулся. На сайте компании опубликованы правила страхования жизни, где указано, что клиент может заключить договор на срок от года до 10 лет. В приемной страховой компании «Чулпан» все вопросы попросили адресовать Александру Инюшеву, начальнику отдела по соцразвитию и кадрам, но он комментировать дело Водопьяновой отказался, попросив прислать вопросы письменно. Но и на них ответов пока нет, редакция опубликует их по получении.

«Форос» на ремонте»: «Сейчас доделывают столовую, переделывают холлы»

Заступившаяся за казанскую коллегу Федерация независимых профсоюзов России вообще решила, что уголовное преследование Водопьяновой вовсе не связано со страхованием: «Вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности председателя ФПРТ последовали не более чем через две недели после того, как между руководством ФПРТ и компании «Татнефть» возникли разногласия о текущем состоянии и дальнейшем развитии санатория «Форос».

Но в самой «Татнефти» в ответе на запрос «Реального времени» опровергли эту информацию: «Мы никогда не обсуждали с Федерацией профсоюзов РТ вопросы, касающиеся деятельности санатория «Форос». «Татнефть» не является владельцем санатория. Со своей стороны, компания всегда приветствует усилия и действия профсоюзов, направленные на повышение качества оздоровления и отдыха сотрудников, эффективность охраны труда, улучшение условий трудовой деятельности».

Подробнее о санаториях, которыми владеет ФПРТ, мы уже писали. Что касается крымской здравницы «Форос», купленной еще в 2016 году за 1,4 млрд рублей у украинского олигарха Игоря Коломойского, то ее скоро обещают отремонтировать. Сама Водопьянова в интервью нашей газете говорила, что санаторий был приобретен для «Татнефти» и что нефтяники выделили деньги на реконструкцию. К марту прошлого года сумма инвестиций составила свыше 2 млрд рублей.

К марту прошлого года сумма инвестиций в реконструкцию санатория составила свыше 2 млрд рублей. Фото amigo-tours.ru



Официальный крымский туроператор ООО «ТК «Гин-Сервис», который продает путевки в «Форос», сообщил «Реальному времени», что реконструкцию завершат к началу июля: «Санаторий заработает с 1 июля, уже можно заказывать туры. Полностью сделан капитальный ремонт всего номерного фонда, сейчас доделывают столовую, переделывают холлы, то есть «Форос» будет полностью после капремонта».