Здесь выпускали «речные танки»: военная история зеленодольских судостроителей

Приближая Победу, работники завода имени Горького трудились по 16 часов в сутки

Фото: Реальное время

Бронекатера Зеленодольского судостроительного завода имени Горького в Великую Отечественную войну моряки прозвали «речными танками». В Волжскую флотилию под командованием контр-адмирала Дмитрия Рогачева входило 200 таких судов, и они обеспечили эвакуацию населения и снабжение Красной армии во время Сталинградской битвы, а затем водными путями прошли от Волги до Берлина. О вкладе завода в успех советских войск в годы войны — в очередном материале «Реального времени», подготовленном в рамках спецпроекта «Вклад Татарстана в Победу».

Спали в цехах, работали за станками, сменяя друг друга

Зеленодольский судостроительный завод, основанный в 1895 году, до 1941 года выпускал сухогрузные баржи, речные колесные буксиры, а также паровые машины, шпили, насосы и другие механизмы. Утром 23 июня 1941 года на заводе состоялся митинг — все работники единодушно изъявили готовность пойти на фронт. После мобилизации основной массы мужчин к станкам встали подростки, женщины и старики.

Зеленодольский судостроительный завод, основанный в 1895 году, до 1941 года выпускал сухогрузные баржи, речные колесные буксиры, также паровые машины, шпили, насосы и другие механизмы. предоставлено из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Завод с первых дней войны полностью перешел на выпуск оборонной продукции. Работники предприятия буквально «жили» на предприятии — работали с 7 утра до 23 ночи, временами переходя на казарменное положение — спали в цехах, в холоде, голодными. Пока рабочие отдыхали, их места занимали мастера, руководители цехов, так что оборудование не останавливалось вообще. В цехах развивалось социалистическое соревнование — стахановское движение, движение двухсотников и многостаночников, совмещение профессий, создавались фронтовые комсомольско-молодежные бригады.

— С января по июль 1941 года от работников завода поступило 51 рационализаторское предложение, — рассказывает директор заводского музея Диляра Егорова. — 25 из них было внедрено в производство: приспособление для накатки резьбы на деревянных пробках, замена слесарной обработки деталей более простым способом, изготовление тары из мелких обрезков, отливка изделий с уменьшенными припусками, использование горелого песка в формовочной массе и множество других.

После мобилизации основной массы мужчин к станкам встали подростки, женщины и старики. "Реальное время"

В заводском коллективе регулярно проводили денежно-вещевые лотереи — вырученные от продажи билетов средства отправляли на фронт. А еще заводчане регулярно собирали средства на постройку танков и другого вооружения, отправляли на фронт и в освобожденные от захватчиков города — Сталинград, Орел, Курск — теплую одежду, обувь, продукты.

116 кораблей и барж и свыше 4 млн снарядов для фронта

За время войны на Зеленодольском судостроительном были изготовлены 77 бронекатеров, 13 противолодочных кораблей, 8 рейдовых буксиров, 9 речных колесных буксиров, 4 торпедных катера, 5 траловых барж, 6 бензобарж, 605 зенитных турельных установок, свыше 4 млн артиллерийских снарядов калибром 76 мм. А еще на предприятии собирали пулеметы ДШК, корпуса авиабомб, узлы и детали для аэросаней, реверсивные муфты, саперные лопаты и многое другое. Здесь также было выплавлено: свыше 5 тыс. тонн изделий из чугуна, около 2 тыс. тонн из стали и около 800 тонн — из бронзы.

За время войны на Зеленодольском судостроительном были изготовлены 77 бронекатеров. предоставлено из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Огромную роль в налаживании работы завода в военных условиях сыграла его партийная организация, которая насчитывала около 1000 коммунистов. Они личным примером показывали, как надо трудиться, искали новые пути роста производства, занимались внедрением новой техники, экономией топлива, сырья и материалов.

Одним из ярких примеров этого, говорит Диляра Егорова, стал перевод автомашин завода на газогенераторное топливо — деревянные чурки, которыми заменили дефицитный бензин. А для подсобного хозяйства, созданного в Нурлатском районе республики для обеспечения работников предприятия продуктами питания, на заводе изготавливали колесные втулки, зубья для борон, ключи, молотки, необходимые для подготовки к севу материалы, ремонтировали машины и инвентарь.

В Зеленодольск были эвакуированы работники и оборудование Киевского и Ленинградского судостроительных заводов, что позволило в короткие сроки увеличить производственные мощности. предоставлено из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

— В Зеленодольск были эвакуированы работники и оборудование Киевского и Ленинградского судостроительных заводов, что позволило в короткие сроки увеличить производственные мощности предприятия, — рассказала Диляра Егорова. — Главной задачей было размещение людей и их семей. Многие работники завода приняли эвакуированных в свои дома и квартиры.

Возглавлявшие завод в годы войны специалисты прошли хорошую школу: директор завода Евгений Товстых впоследствии был избран ректором Ленинградского кораблестроительного института, а заступивший на эту должность позднее главный инженер Борис Бутома почти 20 лет — с 1957 по 1976 гг. — был министром судостроительной промышленности СССР.

14-летние герои трудового фронта

— В фондах нашего музея хранятся воспоминания ветеранов, работавших в те годы на предприятии, — рассказала директор заводского музея. — Ветеран труда Валерий Васильевич Гаврилов, начальник одного из отделов заводоуправления вспоминал, что 5 мая 1941 года он закончил семь классов школы и планировал учиться дальше, даже учебники для 8 класса купил. Но сразу после начала войны получил повестку и был направлен в ремесленное училище №2, где в ускоренном порядке его обучили профессии токаря и уже в августе вместе с другими 13–14-летними подростками он пришел в цех.

На завод пришли выпускники ремесленного училища. предоставлено из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Сильнейшее впечатление на него произвело то, что менее чем через два месяца после начала войны вся работа завода была перестроена на выпуск военной продукции — бронекатеров, авиационных бомб. А еще поразила подростка строжайшая дисциплина — не дай бог опоздаешь, не дай бог сломать инструмент — за его ремонт вычитали из заработка. Неопытным юным работникам давали задания попроще — точить болты, гайки, а когда рука была уже «набита» — поручили делать оси для пулеметов. И зачастую около станков стояли матросы — они ждали готовые изделия и сразу несли их на строящийся бронекатер.

Валентина Опарина, чьи воспоминания также хранятся в музее, тоже пришла на завод вместе с подругами Верой Симоновой, Верой Тихомировой и Лизой Игониной сразу после окончания семилетки. Работали девушки в цехе, где делали снаряды, приходили к пяти утра, чтобы подготовить рабочее место к началу смены, запастись материалами. Трудились полуголодными, от напряжения и голода у них отекали ноги. Отопления не было, и температура в цехах опускалась ниже нуля. Для обогрева приспосабливали опоки от снарядов, в которых день и ночь горел кокс.

Валентина Опарина, Вера Симонова и Вера Тихомирова. предоставлено из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

— Вера Тихомирова рассказывала, что им не хватало рукавиц, — говорит Диляра Егорова. — И вот зима, мороз, а им надо перетаскивать снаряды голыми руками. Кожа к металлу прилипала, руку отдерешь — а из ладони кровь сочится. Чтобы остановить, опускали руки в эмульсию, которой обрабатывали детали, — и снова за снаряды…

Старший мастер Василий Огурцов работал в цехе, выпускавшем авиационные бомбы, лыжи для орудий, детали для брони танков. На заводе не хватало металла, в качестве сырья привозили трофейное оружие, которое рабочие резали и отправляли на переплавку. Один автомат оказался заряженным, Огурцов недосмотрел и в итоге прострелил себе случайно три пальца. Рану забинтовали — и он отправился снова в цех.

Передовые решения и уникальный рост

В 1942 году, рассказали «Реальному времени» в музее, комсомольцы завода взяли на себя инициативу в оборудовании передвижной автомастерской для ремонта боевых машин непосредственно на поле боя. Эта походная мастерская — «Летучка» — прошла длинный боевой путь от Волги до Вислы. В цехах в это время выпускали и военную, и мирную продукцию — запчасти к тракторам и комбайнам, звенья гусениц, поршни СТЗ, цепи Эверта, гильзы, траки.

В 1943 году на заводе нередко случались перебои в снабжении чугуном, коксом, судостроительными сталями, была острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Для газовой резки и сварки металла нужен был ацетилен — и завод успешно решил проблему его нехватки, построив в кратчайший срок станцию по его изготовлению из сырья — карбида кальция, который добывали в Волжске.

— Особое конструкторское бюро, которое перевели из Ленинграда, разработало проект стального торпедного катера дальнего действия, — рассказала Диляра Егорова. — Это было смелое техническое решение, так как до этого все торпедные катера строились из алюминиевых сплавов или в деревянных корпусах. Катер был построен в кратчайшие сроки. Так как поставщика торпедных аппаратов не было, завод впервые в своей практике изготовил для катера 4 торпедных аппарата. Тогда же завод выполнил еще одну уникальную операцию — на двух поставленных с завода №639 в Тюмени торпедных катерах установил реактивные установки «Катюша».

В 1944 году на заводе развернулись работы по судостроению. Валовой выпуск продукции вырос на 765% по сравнению с довоенным 1934 годом, а производительность труда увеличилась в 3,7 раза. А в 1945-м здесь начали внедрять поточный метод работы, объединять цеха, вводить многостаночное обслуживание, обработку изделия с одним центром — и это привело к освобождению 24 станочников и станков, экономии инструмента. Перестановка станков в строгой технологической последовательности, применение специальных лотков облегчило труд рабочих и сократило время обработки деталей, привело к росту производительности труда. Актуальным стал вопрос восстановления разрушенных войной производств — и Зеленодольский судостроительный наладил выпуск деталей для электростанций — скрепных ковшей, валов к электромоторам и насосам.

За годы Великой Отечественной войны завод вырос в 2,5 раза. Станочный парк пополнился сотнями сложнейших станков, а выпуск одного из основных изделий увеличился в 25 раз.

О доблестях, подвигах и славе

В сентябре 1941 года на заводе был сформирован батальон всеобуча, как тогда его называли. В состав этого батальона входили три стрелковые роты, затем дополнительно была сформирована рота пулеметчиков. Командиром стрелкового батальона народного ополчения был участник Гражданской войны Борис Григорьевич Царевский. Люди проходили курс боевой подготовки без отрыва от производства и после этого отправлялись на фронт.

Защищать Родину с завода ушло 2,8 тыс. человек, и лишь 830 из них вернулись. Об их фронтовых подвигах писали газеты: «Комсомолец Владимир Королев работал слесарем, в 1943 году ушел на фронт и боевое крещение принял в боях за Киев. Будучи истребителем танков, был награжден орденом Красной Звезды. Затем стал бойцом Белорусского фронта…», «Умов Борис Михайлович — заводчанин, на фронте овладел профессией снайпера, за 4 месяца истребил 33 фрица...», «Алексей Яковлев — нормировщик — сейчас черноморец, подводник…», «строитель Василий Петров — начальник политуправления воинской гвардейской части на Первом Украинском фронте…».

— Всю войну завод получал с фронта письма с благодарностью за прекрасную продукцию, — рассказывает Диляра Егорова. — С восторгом встретили работники завода Победу — 9 мая 1945 года прошел общезаводской митинг, позднее заводчане приняли участие в общегородской демонстрации. А после демобилизации многие из тех, кто ушел с завода на фронт и уцелел, вернулись сюда.

За систематическое перевыполнение норм рабочие награждались значком «Отличник всесоюзного соревнования». Переходящее заводское Красное Знамя передавалось от одной бригады передовиков к другой. Работники завода трижды награждались орденами и медалями Советского Союза — в рядах заводчан было более 60 орденоносцев.

Работники завода трижды награждались орденами и медалями Советского Союза — в рядах заводчан было более 60 орденоносцев, рассказали в музее. предоставлено из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

В мае 1943 года коллектив завода занял первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании и был награжден Красным Знаменем Государственного комитета обороны; в июле 1943-го — второе место и получил Знамя народного комиссариата судостроительной промышленности и ВЦСПС. Работники Зеленодольского завода имени Горького также удостаивались высоких правительственных наград — орденов Красной Звезды, Трудового Красного замени, медалей «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и других.