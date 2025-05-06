«Впервые слышим, что куда-то мы не укладываемся»

Нижнекамску выделили больше всех на ремонт тепловых сетей за счет МКИ, но регулятор потребовал пересмотреть инвестпрограмму

Фото: Мария Зверева

Татарстан с этого года стал участником федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы» и поднял еще на 1,5% тарифы на коммунальные услуги. Это позволило привлечь дополнительно 979 млн рублей из кошелька жителей на ремонт 30 км сетей республики, сообщили на заседании инвестиционного штаба при Госкомитете РТ по тарифам. 90% из них приходится на трухлявые сети теплоснабжения Нижнекамска, Казани и Набережных Челнов, находящиеся на балансе «Татэнерго». О том, почему регулятор снова недоволен подходами «Татэнерго» в Нижнекамске, в материале «Реального времени».

1,5% тарифной выручки «пустили» в новый нацпроект

Похоже, тарифная гонка на коммунальные услуги ЖКХ в Татарстане разворачивается с новой силой. Сегодня на заседании инвестиционного штаба при Госкомитете РТ по тарифам стало известно, что власти республики вынуждены были взять «повышенные обязательства» и согласились еще на 1,5% увеличить тарифную нагрузку на граждан. А полученные сверху почти 1 млрд рублей направить на реконструкцию коммунальной инфраструктуры республики в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы», сообщила первый зампред комитета Лариса Хабибуллина.

— В настоящее время важнейшей задачей государства является обеспечение устойчивого развития экономики и создание условий обеспечение безопасной жизни граждан, — рассказала она. — Особенно важны преобразования в области ЖКХ, как наиболее социально-ориентированного, ведь потребителями является 100% населения. Одним из значимых решений стало реализация на федеральном уровне проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры. — С2025 года реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни», основная цель которого обеспечить новое качество.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как выяснилось, меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года с Минстроем РФ накануне подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Соглашение предусматривает возможность внебюджетного финансирования ремонтных работ за счет 1,5% тарифной выручки. Так, на сети теплоснабжения решено потратить 801,5 млн рублей, водоснабжения — 107,8 млн рублей, водоотведения — 69,8 млн рублей. В общей сложности, речь идет об обновлении около 30 км сетей. По словам Ларисы Хабибуллиной, это целевые окрашенные средства, которые нельзя будет «израсходовать на зарплату или другие цели».

40 тысяч за погонный метр тепловых и 26 тысяч — водопроводных труб

Правда, для выполнения «километража» регулятор установил рекомендованную сметную стоимость труб. Так, погонный метр тепловых сетей должен быть не дороже 40 тысяч рублей, а водопроводных сетей — не дороже 26 тысяч рублей. Расчет сделан на основе анализа СМР по техприсоединению и инвестсоглашений прошлых лет. «Стоимость одного погонного метра должна быть на уровне среднего по рынку. А не так, что кто-то хочет положить стеклопластиковые трубы, а кто-то полипропиленовые, а значит, стоимость будет отличаться в разы — от 20 тысяч до 110 тысяч за 1 п.м. Такого быть не должно», — отметила Лариса Хабибуллина.

По ее словам, регулятор рекомендует придерживаться этих показателей при заключении договоров с подрядчиками, иначе республика не достигнет федеральных показателей по рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан, как остальные регионы, обязан выполнить три условия, прописанные в нацпроекте «Инфраструктура для жизни»: ежегодно снижать аварийность на 3%, обновлять сети на 2,5% к 2030 году и выполнять инвестпрограммы на 100%.

«Татэнерго» замахнулось за 110 тысяч, а Альметьевское ПТС — за 80 тысяч

Больше всего на модернизацию сетей получили Нижнекамск, Казань, Челны. «Нижнекамск превалирует: есть и федеральное, и республиканское, и тарифное финансирование. Городу дана самая большая сумма. И мы очень надеемся, что к этому отопительному периоду подойдут с хорошими показателями. Чтобы нормально подойти к отопительному периоду, показатель надежности сетей должен быть 3%. Перед началом отопительного сезона у них был — 0,8%, то ждем хотя бы 2%», — рассказала Лариса Хабибуллина.

Правда, генерирующие компании оказались не готовы к предельным ставкам на закупку труб. Так, Альметьевское ПТС решило установить стеклопластиковые трубы по 70-80 тысяч за 1 п.м, что вдвое выше установленного порога в 40 тысяч рублей. Им предложили искать альтернативные источники финансирования, либо корректировать инвестиционную программу. Окончательного решения нет. «Татэнерго» по итогам торгов увеличило цену на 30% в Казани и Нижнекамске.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Впервые слышим, что куда-то мы не укладываемся,— так отреагировал начальник управления стратегического развития и реализации инвестиций АО «Татэнерго» Александр Королев на пожелание первого зампреда Ларисы Хабибуллиной скорректировать инвестиционную программу по ремонту тепловых сетей в Нижнекамске.

В этом году «Татэнерго» в рамках МКИ получила 152 млн рублей на реализацию трех мероприятий по реконструкции сетей. Госкомитет Татарстана по тарифам недоволен по двум причинам. Во-первых, сметная стоимость одного погонного метра оказалась выше рекомендованной. Во-вторых, в программе заложен ремонт магистральных сетей с износом в 50%, хотя больше всего в них нуждаются распределительные сети с износом в 70%, полагают в ведомстве

Все, что сверху — за свой счет

— Стоимость разработана на основе проектно-сметной документации, — удивился Александр Королев. — Просьба довести до нас параметры, которые нужны. Но исходя из необходимости, мероприятия меняться не будут. Они запланированы и будем делать,— не уступал он.

— У вас три мероприятия на такую большую сумму. Мы не согласны с таким подходом, — возразила Лариса Хабибуллина.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В принципе, у Татэнерго есть возможность прокладывать дорогостоящие трубы, но все что сверху им придется субсидировать самостоятельно, — прокомментировала позже журналистам Лариса Хабибуллина. — К примеру, за счет привлечения амортизации с электрических мощностей. К примеру, замена котла должна финансироваться за счет амортизации теплоснабжения и генерации, так как котел участвует в выработке тепла и энергии. Котел не должен ремонтироваться только за счет амортизации в «тепле».

В этом году Госкомитету Татарстана по тарифам впервые удалось переломить позицию генераторов по расходованию средств, получаемой от амортизации электрических мощностей. Всего общая стоимость инвестиционных программ теплоснабжения составила 13 млрд рублей, а за счет МКИ — 800 млн рублей. Без разногласий обошлось обсуждение инвестиционных программ в области водоснабжения и водоотведения. В этом году на эти цели выделено 4,5 млрд рублей, которые разделят 15 организаций республики.