Оберег солдата Ефимова, подвиги летчика Зайцева и техника Вольфсона

Бессмертный полк в «Реальном времени», часть 1-я

Фото: Реальное время

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне интернет-газета «Реальное время» подготовила проект «Бессмертный полк» с историями о боевом пути дедов и отцов наших постоянных спикеров и читателей. Каждая публикация в рамках цикла посвящена памяти солдат и их подвигов. Наш проект поддержали известные медийные лица — топ-менеджеры крупных татарстанских компаний, собственники бизнесов, представители органов власти и депутаты. Каждый рассказал о своем родственнике-фронтовике, его боевом пути, воспоминаниях и о том, каким человеком он остался в памяти семьи.

Икона-оберег Ефима Николаева

— Мой прадед Ефим Дмитриевич Николаев — уроженец Пестречинского района. Он родился 13 октября 1900 года в многодетной семье. У него было две сестры и два брата Андрей и Артем, который погиб на фронте. Детские годы он провел в родном селе Щепинка, где помогал пасти коров. Я Ефима Дмитриевича, к сожалению, уже не застал, но мне о нем рассказала моя тетя Аня, — говорит управляющий партнер BMP Brands Group Максим Николаев.

Она всегда говорила, что у него золотые руки, он мог сделать что угодно: смастерить мебель, починить обувь, вкусно готовил. В Казань он приехал в 1917 году, где по окончании курсов начал работать в артели механиком по пишущим машинкам. В 27 лет прадед женился, у него родились два сына — Леша и Саша. Но семейное счастье было не долгим: его супруга заболела и скончалась. На руках у молодого отца осталось двое детей 3 лет и 8 месяцев.

В 1929 году Ефим Дмитриевич встретил мою прабабушку Марфу, и после свадьбы у них родилось пятеро детей — четыре сына и дочь Валя. Семья была дружной и крепкой, супруги очень любили друг друга и детей. Когда грянула война, прадед ушел на фронт добровольцем. Дома остались ждать жена и семеро детей, младшему из которых был всего год.

предоставлено Максимом Николаевым

Провожая мужа, прабабушка Марфа благословила его двухстворчатой иконой: на одной створке было распятие Иисуса Христа, на другой — Божья Матерь. Ефим Дмитриевич прошел с ней всю войну, по его рассказам, она спасла ему жизнь. Однажды в Пинских болотах в Белоруссии, когда бой ненадолго стих, прадед решил закурить. Достал кисет, а тот зацепился за створку иконы, и складень упал в воду. Там было неглубоко, солдат наклонился, стал шарить рукой по дну, и в тот же миг над головой просвистела пуля. Нашлась только одна створка — с распятием. Прадед верил, что она хранила его всю войну. Он вернулся с фронта живым, хоть и контуженным. Его наградили медалью за отвагу.

После войны у прадеда с прабабушкой родились еще три дочери — Галя, Наташа и моя тетя Аня. А икону Ефим Дмитриевич передал сыну Владимиру, ею он благословил его на брак с Евдокией. От Владимира распятие перешло к правнуку Даниле, которого так благословили на брак с Ириной. Эта традиция до сих пор сохраняется в нашем роду и, надеюсь, не прервется. Икона стала семейной реликвией и оберегом. Фронтовик Ефим Дмитриевич скончался в мае 1967 года, его похоронили на Арском кладбище в Казани. Вечная и добрая память ему.

Ратные подвиги Степана Зайцева и Исаака Вольфсона

— Деда по материнской линии звали Степан Зайцев, он родом из Дубъязского района Татарстана — сейчас это Высокогорский район республики. Родился в деревне Потаниха. В 1940 году окончил высшую школу летчиков в Чкалове и сражался с фашистскими оккупантами в небе. Дед был прославленным летчиком, за время войны он совершил 200 военных вылетов, участвовал в 47 боях, — рассказывает об одном из родственников-фронтовиков депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон.

О его ратных подвигах лучше всего говорит перечень наград, которых он удостоен. В 1942 и 1943 годах награжден орденом Красной Звезды, в 1945-м — орденом Красного Знамени, в 1943-м — орденом Отечественной войны II степени, в 1944-м — медалью «За оборону Кавказа». Награжден также медалями «За военные заслуги» и «За отвагу».

В 2021 году, в преддверии Дня Победы, мы помогли открыть еще в старой Алатской школе — в нее ходил мой дед — музей боевой славы, посвященный ему и другим участникам войны, ушедшим на фронт из Дубъязского района. В 2022 году по соседству открылось новое здание школы, и музей бережно перенесли в него.

предоставлено Ильей Вольфсоном

Мой дед по отцовской линии — Исаак Вольфсон — был в свое время одним из ведущих нефтехимиков Союза, входил в тройку лучших специалистов. За ним числится немало свершений и даже подвигов — как мирных, так и военных. Он с отличием завершил учебу в институте имени Губкина. Сегодня это Российский государственный университет нефти и газа, национальный исследовательский университет им. Губкина — высшее учебное заведение Москвы, готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. Основан в 1930 году. Получил красный диплом 20 июня 1941 года. Его оставляли в Москве, но он сам пожелал поехать в Комсомольск-на-Амуре, где как раз запускали новый завод, новое нефтехимическое производство. Но буквально в самом начале войны стало известно, что на Украине немцы расстреляли его родителей и сестру. Они жили под Херсоном, его отец был раввином, и вся семья попала в одну из чисток.

Узнав об этом, дед пошел в военкомат, записался добровольцем, воевал под Москвой. Поначалу его взяли стрелком в лыжный истребительный батальон. Ему было трудно — южный человек, родился и вырос в Херсонской губернии, где снег и лыжи — довольно большая редкость. Тем не менее приходилось служить наравне со всеми. Как-то их бросили в прорыв, он был ранен, чуть не погиб. Его спасло, что пуля попала в часы, которые находились у него в кармане. Из целого батальона в живых тогда осталось только трое. И батальон расформировали.

предоставлено Ильей Вольфсоном

Уже в госпитале, когда подняли его дело и повнимательнее присмотрелись к документам, то обнаружилось, что по образованию он дипломированный нефтехимик. Ему нашлась другая, более подходящая военная специальность, его перевели в танковые войска, дед заведовал складом ГСМ (горюче-смазочных материалов). И вот был такой момент, когда после осенней распутицы и грязи под Москвой грянули страшные морозы, — и немецкие, и наши танки встали. Поэтому было очень важно — кто первым подвезет горючее, кто первым танки запустит. Деду всегда удавалось так организовать снабжение топливом, что впоследствии за тот случай, а также по совокупности прочих воинских заслуг, он получил боевой орден. У нас в семье есть рукописная копия выписки из его представления к награде.

«Подвиг: Техник-лейтенант Вольфсон И.С. работает с 27 мая 1943 года начальником склада Г.С.М. корпусного обменного пункта 5 танкового корпуса. В работе инициативный, к своей работе относится честно и не считается ни с какими трудностями при выполнении боевых заданий если этого требует обстановка. В июльском стремительном наступлении корпуса склад Г.С.М. круглосуточно работал и не было задержки в приеме и выдачи Г.С.М. Несмотря на ежедневный прием Г.С.М. и выдачу — 95 тонн в сутки, тов. Вольфсон организовал сбор трофейной бочкотары ,чем Г.С.М. смог принимать на 80 тонн больше. За период боевых действий показал себя преданным партии Ленина — Сталина».

Дед в составе Красной армии дошел до Берлина. И здесь же в День Победы, 9 мая 1945 года, он женился на медсестре Вере — моей бабушке. С тех пор День Победы в нашей семье — двойной великий праздник.

С портретом неизвестного солдата

— Я сирота, поэтому плохо знаю судьбу своих предков. Однако мне известно, что один мой дед охранял железнодорожный мост, а другой дед родился уже после войны. Когда проходил «Бессмертный полк», я участвовал в шествии с фотографией неизвестного солдата.

Сейчас наша задача — сделать все, чтобы память о великом подвиге передавалась из поколения в поколение. Я уделяю этому большое внимание, проводя уроки мужества и патриотического воспитания в школах республики, — рассказал «Реальному времени» депутат Госсовета РТ, ветеран СВО Эдуард Шарафиев.

предоставлено Эдуардом Шарафиевым