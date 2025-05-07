Атака «зеленых» захлебнулась в игре армейцев: УНИКС проиграл ЦСКА в стартовом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Игра завершилась со счетом 67:56 в пользу ЦСКА

Фото: Анастасия Фартыгина

Казанский УНИКС упустил свой шанс начать полуфинальную серию в Единой лиге ВТБ против ЦСКА победой. После блестящей серии всухую против саратовского «Автодора», в четвертьфинале, «зеленые» потерпели поражение от московского клуба со счетом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20). Подробнее о первом матче полуфинальной серии УНИКСа и ЦСКА — в материале «Реального времени».



УНИКС с новыми лицами против проверенного временем чемпионского состава ЦСКА

В повторении прошлогоднего финала Единой лиги ВТБ действующий чемпион ЦСКА и вице-чемпион УНИКС сошлись в полуфинальном противостоянии текущего сезона, демонстрируя принципиально разные подходы к игре. Казанцы в четвертьфинале буквально раздавили «Автодор» в четвертьфинале (проиграв лишь 2 из 12 четвертей с минимальным отставанием), сделав ставку на тотальный прессинг и слаженные защитные действия — их система обороны, где 9 из 11 игроков являются сильными защитниками (исключение составляют лишь полезные в атаке новенький Маркус Кин и Девон Акун-Перселл), позволяет контролировать пространство под кольцом даже против габаритных центровых, что доказал Михаил Беленицкий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

ЦСКА, уверенно прошедший «Пари НН», тем не менее вскрыл тревожную уязвимость — в третьей четверти решающего матча нижегородцы, применив агрессивный прессинг, не только выиграли отрезок 20:14, но и полностью дезорганизовали атакующие построения армейцев.

Статистическое преимущество на стороне ЦСКА: армейцы сохранили чемпионский костяк (Тримбл, Жан-Шарль, Уэйр, М'Бай, Джекири), усилив его Аврамовичем, тогда как УНИКС интегрирует в систему новых игроков (Кин, Хиллиард) прямо в плей-офф. При этом казанцы мотивированы не только прошлогодним финальным поражением, но и единственной в сезоне победой над ЦСКА (78:86), достигнутой без четырех ключевых игроков — этот психологический фактор может нивелировать преимущество домашней площадки москвичей.

Исторический контекст (пять финальных серий между клубами) указывает на принципиальность противостояния, где решающими станут три фактора: способность ЦСКА противостоять прессингу, эффективность новых игроков УНИКСа в плей-офф-формате и контроль «краски», где дуэли Исмаэля Бако/Джалена Рейнольдса против Тони Джекири/Амата М'Бая могут определить исход полуфинала. Прогнозные 65%:35% в пользу ЦСКА выглядят обоснованными, но в серии с таким уровнем защиты и мотивации любая ошибка будет стоить дорого.

Армейцы вырывали минимальное преимущество

Стартовые пятерки обеих команд вышли с оптимальными составами: армейцы начали с Никиты Михайловского, Каспера Уэйра, Тони Джекири, Алексы Аврамовича и Мело Тримбла, тогда как гости ответили связкой Девон Акун-Перселл — Михаил Беленицкий — Джален Рейнольдс — Артем Комолов — Дмитрий Кулагин. Первые же минуты показали, что соперники настроены на принципиальную борьбу — счет 5:5 через пять минут игры.

Главным тактическим акцентом ЦСКА стала надежная оборона. Особенно выделялся Никита Курбанов. Опытный форвард не только нейтрализовал опасного соперника в лице капитана казанцев, но и совершил несколько ключевых перехватов. В одном из эпизодов именно его активность в защите позволила Мело Тримблу организовать быстрый отрыв, который был остановлен только жестким фолом (8:7).

УНИКС пытался отвечать ускорениями и дальними бросками. Андрей Лопатин предпринял несколько попыток с периметра, но ни одна из них не достигла цели (0/3 с трехочковых). Однако казанцы компенсировали это борьбой под щитом, заработав несколько дополнительных атак благодаря подборам в нападении. Временное выравнивание счета (5:5) после точного броска Лопатина показало, что гости готовы бороться.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Ключевой момент четверти произошел за 30 секунд до сирены. При счете 15:13 Каспер Уэйр эффектно обыграл защитника и сделал голевую передачу на Аврамовича, который с ходу реализовал трехочковый прямо перед сиреной — 15:9. В ответной атаке Лопатин вновь не сумел поразить кольцо, отправив мяч в аут, что стало символическим завершением отрезка.

Статистика четверти демонстрирует преимущество армейцев:

ЦСКА: 40% попаданий с игры (3/8 трехочковых);

УНИКС: 33% попаданий (0/4 с трехочковых);

Подборы: 12-9 в пользу ЦСКА;

Потери: четыре у УНИКСа против двух у ЦСКА.

Финальный свисток зафиксировал счет 18:16 в пользу ЦСКА.

Уверенный отрыв ЦСКА и ноль очков Рейнольдса за первую половину

Казанский УНИКС так и не смог найти решение против организованной защиты хозяев, продолжая совершать досадные потери и промахи. Особенно выделялся Тони Джекири, доведший свой счет до 10 очков и полностью контролировавший свою зону.

Ключевой момент произошел за 30 секунд до конца четверти, когда Маркус Найт попытался оживить игру армейцев, но столкнулся с плотной опекой защитников ЦСКА. В ответной атаке Мело Тримбл совершил перехват и отдал голевой пас на Ливио Жан-Шарля, который поставил эффектную точку в первой половине матча. Этот быстрый прорыв стал символом сегодняшней игры — ЦСКА действует слаженно, а УНИКС выглядит растерянным.

У армейцев 40% попаданий с игры против 28% у казанцев, 18 подборов против 12. Джален Рейнольдс так и не набрал ни одного очка, совершив три потери. При этом разница в счете могла быть еще больше — ЦСКА реализовал лишь 60% штрафных (6 из 10).

На 15-й минуте Александр Аврамович попытался взять челлендж, но тренерский штаб армейцев отказался от пересмотра. Этот момент показал, насколько уверенно чувствует себя ЦСКА — даже потенциально спорные ситуации команда предпочитает оставлять без внимания, сохраняя концентрацию на игре.

Лидеры по очкам: у ЦСКА — Тони Джекири (10), М'Бай (7), Жан-Шарль (5); у УНИКСа — Маркос Найт (7), Дэрран Хиллиард (5). Примечательно, что все игроки стартовой пятерки казанцев набрали в сумме всего 12 очков, тогда как скамейка добавила девять.



36:21 — таков счет к большому перерыву после уверенной игры армейцев во второй четверти.

Тайм-аут спас ЦСКА от камбэка УНИКСа

Третья десятиминутка началась с тревожного момента — Тони Джекири получил травму в столкновении с Михаилом Беленицким и был вынужден покинуть паркет. Это временно дезорганизовало игру ЦСКА, чем воспользовались казанцы, сократив отрыв до 11 очков (38:27). Однако армейцы быстро взяли себя в руки и восстановили контроль.

УНИКС совершил рывок 8:0, сократив отрыв до 41:33. Но ЦСКА мгновенно взял тайм-аут, после которого Мело Тримбл забил важный трехочковый, остановив опасную серию соперника. Особенно выделялся Исмаэль Бако, ставший самым результативным игроком УНИКСа с 11 очками, включая эффектное добивание под кольцо за секунду до сирены.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

УНИКС впервые выиграл отрезок (16:11), но общий перевес остается за ЦСКА. Армейцы демонстрировали 45% попаданий с игры против 38% у казанцев. Тони Джекири, несмотря на ранний уход, остается лидером по очкам (12), а Исмаэль Бако — единственный игрок УНИКСа с двузначным результатом (11).

Казанцы усилили давление на периметре, что принесло плоды — четыре перехвата в четверти. Однако проблемы в атаке сохраняются. 47:36 — счет после трех четвертей, армейцы сохраняют комфортное преимущество.

Тренер казанцев ухудшил ситуацию, наговорив на технический фол

УНИКС начал заключительный отрезок с попытки сократить разрыв — Маркус Найт сразу добавил 2 очка (47:38). Однако возвращение Тони Джекири на паркет стабилизировало игру ЦСКА: центровой, несмотря на травму, продолжил доминировать под щитами. Исмаэль Бако стал единственным ярким пятном в атаке казанцев, набрав 14 очков, но его усилий оказалось недостаточно. Решающим моментом стал точный трехочковый Ивана Ухова — 52:42, вернувший армейцам комфортное преимущество.

На 6-й минуте тренер УНИКСа Велимир Перасович взял отчаянный тайм-аут после серии ошибок (54:45). Его технический фол за спор с судьями символизировал крах надежд казанцев. Критичной стала реализация штрафных: УНИКС промахнулся 10 раз с линии, включая два ключевых броска Беленицкого в концовке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА: 45% с игры (Джекири — 12 очков, Тримбл — 16), 18 подборов;

УНИКС: 38% попаданий (Бако — 14, Найт — 9), 10 потерянных штрафных.

Последние три минуты превратились в формальность — армейцы контролировали темп, а казанцы так и не нашли рецепта против их защиты. Финальный свисток зафиксировал победу ЦСКА — 67:56, несмотря на то, что четвертая четверть стала самой результативной (20:20).



После матча главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поздравил соперников с победой и подчеркнул, что сегодня «армейцы» были сильнее.

— Об обеих командах можно сказать, что они показали солидную и жесткую защиту. Это была типичная игра плей-офф, в которой преуспели ЦСКА, — заявил Перасович. Он уточнил, что его команде необходимо найти способы улучшить свою игру в следующем матче.

Тренер также указал на проблемы в атаке: «Сегодня многие наши игроки плохо действовали в нападении. Мы недоработали как команда: забросили всего один из 18 трехочковых и промазали 10 штрафных. С таким процентом невозможно рассчитывать на победу, тем более в гостях над ЦСКА».



Следующая встреча команд состоится послезавтра, 8 мая в 17:00. Продолжение серии полуфинала ЦСКА и УНИКСа пройдет на московской арене «Мегаспорт».