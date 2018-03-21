«В одну калитку» на Урале: Билл презентовал настоящий «Ак Барс»

«Магнитка» в шаге от «предпоследней ошибки»

Казанцы обыграли (5:2) магнитогорский «Металлург» на его льду в ключевом поединке полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина, доказав, что исход первого матча этого противостояния был лишь недоразумением. Иностранный легион как главная ударная сила «Ак Барса», Василий Кошечкин в роли «козла отпущения» у «Магнитки», «рецепт» удачного большинства команды Билялетдинова и лучший матч Эмиля Гарипова в серии — в материале «Реального времени».

Какой «Ак Барс» настоящий?

Два стартовых поединка серии Казани и Магнитогорска получились настолько противоречивыми, что именно вчерашний матч должен был дать ответ на вопрос: какой «Ак Барс» настоящий — уверенная в себе команда без слабых мест, методично добивающая соперника, как это было во второй казанской игре. Или, напротив — не умеющая удержать преимущество, с гигантскими проблемами в большинстве и слабой вратарской линией. Интересно, что когда анализируешь игру «Металлурга», подобных дилемм не возникает. Виктор Козлов прямо сейчас выжимает из уральской дружины максимум. Понятно ведь, что объективно состав казанцев сильнее во всех линиях, кроме, разве что, вратарской.

Так или иначе, преимущество своей площадки «Ак Барс» в столице Татарстана потерял, и чтобы его вернуть, команде Билялетдинова необходимо было выигрывать в Магнитогорске одну из двух встреч. С психологической точки зрения это, безусловно, проще сделать в первой игре, поскольку при счете 2:1 не в твою пользу тебя начинает сковывать риск «предпоследней ошибки». Ведь со счета 1:3 в серии в истории КХЛ отыгрывались считанное количество раз. К тому же при счете 1:1 обе команды бьются за инициативу и психологическое преимущество в противостоянии.

При счете 1:1 обе команды бьются за инициативу и психологическое преимущество в противостоянии



Таким образом, вчерашний матч был ключевым в серии. А значит, командам предстояло искать новые аргументы. Накануне спортивная редакция «Реального времени» назвала пятерку игроков «Ак Барса», которые должны прибавить в плей-офф. Ткачев, Марков, Малыхин, Лукоянов — именно к ним было приковано особое внимание во вчерашней игре в составе «Ак Барса». А вот Бурмистрову предстоит доказывать свою состоятельность позже, поскольку Александр пока травмирован, и его место в компании с Владимиром Ткачевым и Станиславом Галиевым занимает Данис Зарипов. А так Зинэтула Билялетдинов не внес ни одного изменения в состав по сравнению с победным вторым матчем.

Иностранный легион Казани в полном порядке

На первой же минуте хозяева провалились в обороне. Сначала легионерское звено «Ак Барса» не реализовало выход три в одного, но на исходе первой же минуты исправилось. Джастин Азеведо вблизи чужого пятака сделал тонкую передачу Иржи Секачу, и чех не менее изящно, броском с неудобной руки, открыл счет — 0:1. Вот уж кто отрабатывает контракты по полной, так это легионеры «Ак Барса». Джастин Азеведо — лучший бомбардир казанцев, на его счету аж 9 (4+5) очков в 7 матчах (перед вчерашней игрой). Иржи Секач, в свою очередь, лучший ассистент команды — на счету чеха 7 голевых передач. Наконец, Антон Ландер с 5 (2+3) очками цементирует игру забойного звена «Ак Барса». Остальные же тройки на фоне первой несколько проседают. Отметить можно лишь лучшего снайпера команды Станислава Галиева (5 шайб+2 передачи), да и то Азеведо догнал Стаса в этой номинации своей шайбой в ворота Кошечкина накануне.

После пропущенной шайбы «Магнитка» быстро проснулась и переместила игру в зону «барсов». Однако оборона гостей не позволяла команде Козлова практически ничего, кроме бросков от синей линии. Первый момент уральцы создали лишь на 7-й минуте, когда казанцы обрезались в средней зоне и допустили выход «3 в 2», который с убойной дистанции завершал Платонов, но Эмиль Гарипов успел переместится к противоположной штанге и принять шайбу на грудь. А тут еще команду подвел Федор Малыхин, на ровном месте заработавший удаление за задержку игры на точке вбрасывания. От Малыхина казанские болельщики ожидают гораздо большего, ведь Федор за годы в «Ак Барсе» заработал репутацию кубкового бойца. Интересно, что обычно острые в большинстве Мозякин и компания на сей раз сыграли довольно беззубо. Впрочем, здесь большая заслуга бригад меньшинства «Ак Барса». Насколько Билялетдинову не удается настроить большинство в данном плей-офф, настолько же здорово выглядят «барсы» в меньшинстве.

По непонятным причинам Владислав Калетник заехал Роману Манухову клюшкой в зубы, пошла кровь, и «Магнитка» схватила двойной малый штраф, а казанцы получили 4 минуты большинства

Мозякин забивает, даже когда бросок не получается

Но удаление игру казанцам надломило. Чуть позже медлительный Свитов чуть не пропустил Криса Ли на противоходе, но лучше бы капитан «Ак Барса» это сделал, ведь в итоге получилась чистая подножка, а второе подряд большинство уральцы реализовали. Правда, помогли хозяевам случай и удача. У Мозякина совершенно не получился бросок, но шайба через первый рикошет угодила в конек Батыршину и залетела в ворота — 1:1. Интересно, что Батыршин перешел в свое время в «Ак Барс» именно из «Металлурга».

А на финише периода уже хозяева сыграли недисциплинированно. По непонятным причинам Владислав Калетник заехал Роману Манухову клюшкой в зубы, пошла кровь, и «Магнитка» схватила двойной малый штраф, а казанцы получили 4 минуты большинства, часть которых перешли на второй период. За те три минуты большинства, что были у команды Билла в концовке периода, «Ак Барс» не создал у ворот Кошечкина ровным счетом ничего. Очевидно, что проблемы команды в большинстве никуда не делись, и выход Зарипова во второй спецбригаде ничего в этом плане не меняет. В целом ситуация более чем странная, поскольку в «Ак Барсе» хватает ярких исполнителей в атаке (и без Даниса), но весь креатив куда-то испаряется, как только казанцы получают лишнего игрока.

«Магнитка» использовала минимальный сбой в «системе Билла»

Однако на старте второго периода реализовать большинство «Ак Барсу» все-таки удалось. И, как и Мозякину, здесь повезло Антону Ландеру, который с помощью рикошета закинул шайбу Кошечкину за шиворот — 1:2. Казанцы, будто почуяв запах крови, тут же забросили еще. Зарипов продавился на пятак, а Ткачев ловко сыграл на добивании, перекинув шайбу через щиток кипера «Магнитки». Вряд ли в этих голах можно было винить Кошечкина, но наставник уральцев решил иначе, выпустив на лед Илью Самсонова и назначив, таким образом, Кошечкина «козлом отпущения». А Владимиру Ткачеву заброшенная «с мясом» шайба должна вернуть уверенность в себе.

Владимиру Ткачеву заброшенная «с мясом» шайба должна вернуть уверенность в себе



Удаление Джастина Азеведо на экваторе периода «Ак Барс» будто не заметил. На льду воцарилась знаменитая «система Билла», при которой казанцы и сами особо не играют, и, главное, другим не дают. Гости заиграли в откат, но очень активно встречали хозяев в средней зоне. Но и в этой системе казанского наставника бывают сбои. Александр Свитов — безусловно, опытнейший игрок, без которого плей-офф не играется, но в скорости от сезона к сезону капитан «Ак Барса» сдает. На последней минуте периода Свитов в очередной раз не успел и оставил свою команду в меньшинстве. А в разборках «Магнитки» и «Ак Барса» спокойные и уверенные победы одной из сторон — большая редкость. Казалось, казанцы полностью контролировали второй период. Но нет. Уральцы по максимуму использовали минимальную возможность. Кокарев зряче прострелил на пятак, а Осала подставил клюшку, да так, что она вонзилась в самую девятку — 2:3. И это при том, что во втором периоде у хозяев вообще мало что получалось.

Больше бросать в меньшинстве

Третий период хозяева начали активно, но на четвертой минуте Крис Ли отправился отдыхать за банальный «подбой» клюшки соперника. И вот эти две минуты дали, наконец, рецепт для лечения «болезни большинства» «барсов». Оказалось, что казанцы слишком долго двигают шайбу в чужой зоне — игроки боятся брать ответственность на себя и мало бросают по воротам. А вот Василий Токранов не боится и прошивает прямым броском от синей линии Самсонова, забрасывая ключевую шайбу — 2:4.

Сразу после этого казанцы зачем-то прижались к своим воротам, хотя играть было еще прилично. «Магнитка» давила в равных составах так, будто играла в большинстве. В итоге нервы не выдержали у того, кому по статусу это совсем не положено. Опытнейший Андрей Марков заработал совсем необязательное удаление, высоко задрав клюшку. Однако в этот вечер свой лучший матч в серии выдавал Гарипов. Не сказать, что в каких-то эпизодах он спасал, но, во всяком случае, отбил все, что должен был, что случается с казанским голкипером далеко не всегда. И удаление Маркова казанцы безболезненно пережили во многом благодаря своему вратарю. А окончательно все решила блестящая передача Даниса Зарипова под бросок Джастину Азеведо — 2:5. Заметим, что Виктор Козлов явно поторопился вчера с заменой своего вратаря, поскольку Самсонов не выручил.

Казанцы своей игрой доказали случайность стартового поражения в серии



Что ж, Зинэтула Билялетдинов достойно ответил на критику в свой адрес со стороны журналистов, явив магнитогорскому зрителю настоящий «Ак Барс». Казанцы своей игрой доказали случайность стартового поражения в серии, и сегодня уже «Металлургу» придется справляться с высоким давлением ответственности за результат, ведь еще одно поражение наверняка поставит крест на надеждах уральцев на финал конференции.





Артур Халилуллов, фото metallurg.ru