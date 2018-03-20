Ткачеву пора набирать очки, Маркову — забивать в большинстве, а Лукоянову — держать обещания

Пять «барсов», которые должны прибавить и решить исход серии с «Магниткой»

Домашние матчи «Ак Барса» против магнитогорского «Металлурга» показали, что хоккеистов, которые могут прибавить, в казанской команде достаточно. Этот список, по идее, должен возглавлять голкипер, но Эмиль Гарипов и так работает на своем максимуме, так что надеяться на качественный рывок в его случае было бы наивно. Мог оказаться здесь и Зарипов, но связывать резерв роста с ветераном тоже не совсем серьезно, тем более что Данис порой не проходит в заявку по спортивным причинам. Спортивная редакция «Реального времени» составила «чарт» из пяти имен, от которых мы все-таки ожидаем большего в серии с «Металлургом» и дальше на пути к Кубку Гагарина.

Владимир Ткачев — нападающий, 3 (1+2) очка в 7 матчах, +5

В активе нападающего один из лучших показателей +/- в команде, но всего 3 очка в 7 проведенных встречах — это не тот результат, который должен показывать лидер «Ак Барса». Тем более учитывая, что Ткачев проводит на льду в среднем 15:35 минут — у него наибольший после тройки легионеров «айстайм». У Галиева и Клинкхаммера меньше, но у первого уже 5 шайб в 7 встречах, а второй продолжает показывать ту же статистику, что и в регулярном первенстве.

От Ткачева ожидаешь большего, в том числе памятуя о его прошлых выступлениях в плей-офф Кубка Гагарина. Хотя кубковым бойцом Владимира назвать сложно. Да, нападающий два сезона подряд удерживал верхнюю строчку списка бомбардиров «барсов», но иногда цифры не слишком точно отражают происходящее на льду. В сезоне 15/16 Ткачев набрал 9 (5+4) очков и выглядел свежим решением от тренерского штаба. В следующем сезоне нападающий имел в плей-офф уже 11 (2+9) очков, но такую статистику заполучил скорее благодаря стараниям партнеров, которые много забивали с передач Владимира. Сам же Ткачев регулярно «порол» моменты. В этом же плей-офф «номер 55», можно сказать, «пробил дно» своей формы в играх на Кубок Гагарина. Неслучайно Зинэтула Билялетдинов откомандировал форварда в четвертое звено по ходу текущей серии с уральцами.

Особенно невнятно выступление Ткачева в нынешнем плей-офф выглядит на фоне нового контракта с «Ак Барсом». Перед этим сезоном Владимир подписал с клубом новое соглашение, цифры в котором отражают его звездный статус. Пока этот статус форвард на льду не подтверждает. Будем надеяться, что начнет это делать уже сегодня.

Андрей Марков — защитник, 0 очков в 7 матчах, +4

После 16 лет, проведенных в «Монреаль Канадиенс», Андрей Марков не сумел продлить контракт с клубом и скорее вынужденно оказался в казанском «Ак Барсе». Глупо отрицать, что защитник с таким опытом игры в НХЛ и послужным списком был явным усилением «барсов» перед началом сезона. Видение площадки, отменное катание и понимание структуры хоккея у Маркова на высшем уровне, и преклонный для хоккеиста возраст вряд ли мог уменьшить пользу от этого подписания.

Защитник с таким опытом игры в НХЛ и послужным списком был явным усилением «барсов» перед началом сезона



Но Андрея брали во многом под реализацию большинства с прицелом именно на плей-офф Кубка Гагарина. В регулярном первенстве Марков стал лучшим бомбардиром среди защитников «барсов», опередив ближайшего преследователя Василия Токранова почти вдвое — 33 очка против 18. Лидером он стал и по количеству голов в большинстве среди защитников — 5 шайб, что очень солидно, учитывая, что у того же Ткачева таких голов лишь 7.

В плей-офф Кубка Стэнли Марков выступал девять раз, и его «Монреаль» преимущественно вылетал в первом раунде. Безусловно, Андрей был защитником-домоседом, выполняя роль страховщика для более атакующего партнера по паре. Все это в итоге вылилось в то, что за время выступления в матчах на вылет в активе Маркова нет ни одной шайбы в большинстве, что достаточно красноречиво говорит о действиях игрока.

В КХЛ от опытного высокооплачиваемого защитника ожидаешь, безусловно, большего. Однако и в Кубке Гагарина Марков «испарился», в семи встречах не набрав ни единого балла за результативность, из-за чего даже потерял место в первой пятерке реализации большинства. Его занял Токранов, который тут же забросил в большинстве «Амуру». Понятно, что Марков — возрастной игрок, но от нескольких точных выстрелов в его исполнении, желательно в серии с «Металлургом», болельщики и тренерский штаб явно не откажутся. И будут правы, если спросят с него за отсутствие оных в случае преждевременного вылета «барсов» из Кубка Гагарина.

Александр Бурмистров — нападающий, 1 (0+1) очко в 6 матчах, -3

Еще один «возвращенец» из НХЛ в стане «барсов». Правда, в случае с Александром следует применять другие статистические выкладки, нежели с Марковым. Бурмистров уезжал за океан относительно недавно из состава «Ак Барса», желая закрепиться в лучшей лиге мира. Этого нападающему сделать не удалось, а вернуться в КХЛ он мог в любой момент, чем и воспользовался незадолго до начала матчей на выбывание. Впрочем, он застал и регулярный чемпионат, в котором успел отыграть 10 матчей и набрать в них неплохие очки (2+4), учитывая, что его использовали в сдерживающих третьем-четвертом звеньях.

По возвращении в Казань нападающий получал достаточное количество времени на площадке



Столько же Бурмистров набрал за 50 с лишним матчей за «Ванкувер» и едва ли считался игроком топ-6 состава «Кэнакс». По возвращении в Казань нападающий получал достаточное количество времени на площадке. Вопросов к нему хватало еще в регулярке, но отличная игра в последнем матче перед Олимпиадой заставили поверить в Бурмистрова заново.

В плей-офф Александр был переведен во второе звено и даже выходил на реализацию лишнего. В стартовом поединке с «Амуром» нападающий был активен, даже набрал свои первые очки, а также заработал единственный плюс по показателю полезности. Но затем Бурмистрова будто подменили — в следующих двух матчах он набрал 14 минут штрафа и, несмотря на 15-минутный «айстайм», растворился на площадке. Его «-2» в первой встрече с «Металлургом», кажется, стали главной причиной возвращения на лед Зарипова, появившегося во втором звене вместо Бурмистрова. Конечно, Александр никогда не славился бомбардирскими качествами, но от него мы тоже вправе ожидать большего, чем 1 очко в 6 матчах.

Федор Малыхин — нападающий, 0 очков в 4 матчах, 0

Бывший нападающий «Автомобилиста» переходил в казанскую команду в ранге главного снайпера своего клуба. В «Ак Барсе» Федору была отведена несколько иная роль, нежели в Екатеринбурге, поэтому голы приходили с некоторыми сложностями. Впрочем, теперь уже все привыкли к манере игры нападающего и спрашивают с него чуть реже, чем прежде. Да и сам форвард, кажется, уже не надеется выбить 20+20, которые он впервые показал еще до прихода в «Ак Барс».

С тех пор у Малыхина как отрезало, но в плей-офф нападающий всегда был острее себя обычного. В предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина он был в пятерке лучших бомбардиров «барсов» с 6+3 в 15 матчах, а наряду с Секачем стал лучшим снайпером команды. В нынешнем сезоне Федор получил серьезную травму, и зарождавшаяся перспективная парочка Язьков—Малыхин распалась, едва начав проявлять себя. Таким образом, вопрос состоял не в том, забьет ли Федор энное количество шайб, а в том, восстановится ли он вообще к началу ответственных матчей.

В нынешнем сезоне Федор получил серьезную травму



Теперь Малыхин уже сыграл четыре матча в плей-офф — пора начинать доказывать свое место в составе. Игры против «Амура» и домашнее противостояние с «Металлургом» должны были дать толчок возвращению игровых кондиций форварда.

Артем Лукоянов — нападающий, 0 очков в 7 матчах, -3

Два года назад, после продления контракта с «Ак Барсом», Артем признавался, что ему хотелось бы в будущем стать таким же незаменимым игроком, каким были для «барсов» Морозов, Зарипов и Никулин в чемпионские годы. Тогда же надежды на взросление Лукоянова возлагал тренер команды Билялетдинов, который с оптимизмом смотрел на лидерские способности молодого хоккеиста. В тот сезон нападающий и впрямь доказал свою значимость для «Ак Барса», став одним из лидеров в первом раунде плей-офф против «Салавата».

После этого атакующий потенциал Лукоянова снизился до уровня привычного форварда оборонительного плана, который хорош в единоборствах у бортов, в блокировке бросков и незаменим в бригадах большинства. Что и подтвердил своей игрой в «регулярке» 17/18. И даже тот факт, что Артем впервые за 4 года набрал меньше 15 результативных баллов, не поколебал его позиций в основе. Свои 50—60 матчей за сезон Лукоянов проводит уже с 2014-го и никакой сенсации в этом нет.

Свои 50—60 матчей за сезон Лукоянов проводит уже с 2014-го



Между тем нападающий считается самым настоящим кубковым бойцом, результативность которого растет в матчах на вылет. Характер 89-го номера «барсов» закалялся еще в те времена, когда за «Ак Барс» играли те самые Морозов, Никулин и Зарипов (образца первого пришествия). С тех пор в активе Лукоянова уже 20 (11+9) очков в плей-офф, и в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина положительная динамика должна была, по идее, продолжиться. Однако ни в серии с «Амуром», ни в противостоянии с «Металлургом» нападающему не удалось пока набрать очков, а значит, его гипотетическое «пробуждение» добавит мощи «Ак Барсу».