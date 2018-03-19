«Не долог тот час...»: мэрия Казани в предвкушении новых «парковочных» штрафов
За снег ответил бизнес: наибольшее число протоколов составили на АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятерочка») и ООО «Аптеки Поволжья»
Сегодня «деловой понедельник» в Казани начался на час позже, чиновники дали себе послабление, учитывая, что минувшая ночь была бессонной. Новостью номер один стали итоги выборов в Казани — за Путина проголосовали 76%, и то, что выборы не обошлись без провокаций. Но главный доклад был посвящен итогам работы административно-технической инспекции зимой. Здесь местные власти предвосхитили события: зима в самом разгаре и штрафы за сосульки и снег можно собирать и собирать. Но АТИ уже в радостном предвкушении весны — водителей снова начнут штрафовать за парковку на газонах. На совещании эту тему не затронули, но корреспондент «Реального времени» узнал некоторые подробности.
Административно-техническая инспекция Казани в радостном предвкушении
Думайте, куда паркуете автомобиль, или готовьте деньги. Административно-техническая инспекция Казани на низком старте в преддверии летнего сезона. «Мы сегодня просто ждем подписания. Это недолго. Не долог тот час, мы начнем принимать меры. Мы уже готовы. Если простыми словами, на низком старте. Сами ждем», — с радостным предвкушением сегодня рассказывал «Реальному времени» Альфир Шамсутдинов, начальник Управления административно-технической инспекции Казани.
После того как сначала Верховный суд Татарстана, а потом и России год назад признали незаконной практику казанских властей штрафовать автовладельцев за парковку на газонах и детских площадках, четыре спецавтомобиля, оборудованные комплексами «Дозор», и 50 сотрудников административно-технической инспекции Казани остались не у дел.
Судьи признали недействующими пункты Правил благоустройства Казани, которые запрещали «парковать и хранить транспортные средства на детских площадках, газонах, территориях с зелеными насаждениями», а также «передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года», так как наказание за нарушение этих правил уже предусмотрено КоАП РФ. Но штрафы там, в отличие от введенных казанскими властями, составляли «копейки», и «овчинка выделки не стоила». В Казани же ввели наказание, здорово бьющее по кошельку, — от 2 тысяч рублей для физических лиц, а для юрлиц — от 50 тысяч рублей. Только за 7 месяцев 2016 года, пока автовладельцы не начали оспаривать штрафы в суде, бюджет Казани на газонах заработал 47 млн рублей.
«Начнем работу, когда будет видно, что есть зеленая зона»
И вот теперь денежный поток снова готов обрушиться на мэрию Казани. Осталось дождаться только подписания закона президентом Татарстана. Это действие, предположил чиновник исполкома Казани в личной беседе с корреспондентом «Реального времени», отложили до выборов — мера-то не популярная в народе, зачем расстраивать избирателя. Но теперь, нет никаких сомнений, что закон подпишут: «Госсовет принял, как только закон вступит в силу, мы начнем работать».
Госсовет РТ принял закон 20 февраля в большой спешке, сразу в трех чтениях, несмотря на то, что у депутатов к нему было очень много замечаний. «Надо менять ментальность», — убеждал Фарид Мухаметшин парламентариев не саботировать — мол, стыдно будет перед гостями ЧМ по футболу за хаос во дворах. В итоге за проголосовал 61 депутат, против — трое, остальные воздержались.
Если закон подпишут со дня на день, то и штрафовать, учитывая, как «изголодалась» за год административно-техническая инспекция, начнут тут же. «Вы хотя бы предупредите, что закон вступил в силу», — попросили у Альфира Шамсутдинова. На лице чиновника обозначилось недоумение.
— Что такой закон есть — это везде, во всех СМИ прошло, — дал понять он, что информированность водителей в этом деле совсем не на руку административно-технической инспекции.
Единственная хорошая новость для водителей — это то, что обещал Шамсутдинов, глядя в глаза корреспонденту «Реального времени»: пока снег не сойдет, штрафовать не будут. Так что затяжная весна подыграла водителям.
— Есть, конечно, сейчас фактор — как определить: зеленая зона или не зеленая зона. Реально, конечно, мы работу начнем, когда снег начнет сходить. Когда уже будет видно, что да, есть зеленая зона, — сказал Альфир Шамсутдинов.
«Собираемость штрафов нам не важна, не это является мотивом нашей работы»
По словам начальника АТИ, превентивную работу они начали вести совместно с жилищниками. «Мы проработали с жилкомпаниями вопросы ограждения территории, чтобы не допустить факта заезда физически, установили как металлические, так и живые ограждения — посадили кустарники и деревья».
— Потому что есть автовладельцы разные — которые отдают себе отчет в том, что заезжают на зеленую территорию, и те, которые не отдают. И чтобы исключить случайные заезды, мы это с жилкомпаниями проработали. Вы можете удостовериться сами: перекресток Карбышева и Мавлютова — там было просто ужасное состояние зеленой зоны, там массово ставилась техника. В конце прошлого года управляющая компания произвела все посадки, установила металлические ограждения, и сегодня там цветущая территория, — рассказал Шамсутдинов.
И именно за то, чтобы цвела вся Казань, а не за пополнение бюджета ратуют чиновники, когда устанавливают штрафы, убеждал Шамсутдинов: «Собираемость штрафов нам не важна, не это является мотивом нашей работы. Мы к этому никогда не стремились и не стремимся. Мотив нашей работы — это чистота и порядок, вот все, что нам нужно».
Пока АТИ следит за чистотой и порядком в плане очистки от снега. За зиму выявлено 431 нарушение. Более 60% всех эпизодов пришлись на коммерческие организации. Наибольшее число протоколов составили в отношении АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятерочка») и ООО «Аптеки Поволжья». Среди жилищных организаций больше всего административных материалов составлено на ООО УК «ЖКХ Авиастроительного района», ООО УК «Заречье», ООО УК «Жилище и комфорт», ООО УК «ЖКХ Дербышки» и ООО УК «ЖКХ «Слобода». Чаще всего эти организации несвоевременно очищали прилегающую территорию и кровлю от снега и сосулек.
комментарии
И это под окнами у главы администрации - позор!