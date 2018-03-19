«Не долог тот час...»: мэрия Казани в предвкушении новых «парковочных» штрафов

За снег ответил бизнес: наибольшее число протоколов составили на АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятерочка») и ООО «Аптеки Поволжья»

Сегодня «деловой понедельник» в Казани начался на час позже, чиновники дали себе послабление, учитывая, что минувшая ночь была бессонной. Новостью номер один стали итоги выборов в Казани — за Путина проголосовали 76%, и то, что выборы не обошлись без провокаций. Но главный доклад был посвящен итогам работы административно-технической инспекции зимой. Здесь местные власти предвосхитили события: зима в самом разгаре и штрафы за сосульки и снег можно собирать и собирать. Но АТИ уже в радостном предвкушении весны — водителей снова начнут штрафовать за парковку на газонах. На совещании эту тему не затронули, но корреспондент «Реального времени» узнал некоторые подробности.

Административно-техническая инспекция Казани в радостном предвкушении

Думайте, куда паркуете автомобиль, или готовьте деньги. Административно-техническая инспекция Казани на низком старте в преддверии летнего сезона. «Мы сегодня просто ждем подписания. Это недолго. Не долог тот час, мы начнем принимать меры. Мы уже готовы. Если простыми словами, на низком старте. Сами ждем», — с радостным предвкушением сегодня рассказывал «Реальному времени» Альфир Шамсутдинов, начальник Управления административно-технической инспекции Казани.

После того как сначала Верховный суд Татарстана, а потом и России год назад признали незаконной практику казанских властей штрафовать автовладельцев за парковку на газонах и детских площадках, четыре спецавтомобиля, оборудованные комплексами «Дозор», и 50 сотрудников административно-технической инспекции Казани остались не у дел.

Судьи признали недействующими пункты Правил благоустройства Казани, которые запрещали «парковать и хранить транспортные средства на детских площадках, газонах, территориях с зелеными насаждениями», а также «передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года», так как наказание за нарушение этих правил уже предусмотрено КоАП РФ. Но штрафы там, в отличие от введенных казанскими властями, составляли «копейки», и «овчинка выделки не стоила». В Казани же ввели наказание, здорово бьющее по кошельку, — от 2 тысяч рублей для физических лиц, а для юрлиц — от 50 тысяч рублей. Только за 7 месяцев 2016 года, пока автовладельцы не начали оспаривать штрафы в суде, бюджет Казани на газонах заработал 47 млн рублей.

По словам начальника АТИ, превентивную работу они начали вести совместно с жилищниками. Фото kzn.ru



«Начнем работу, когда будет видно, что есть зеленая зона»

И вот теперь денежный поток снова готов обрушиться на мэрию Казани. Осталось дождаться только подписания закона президентом Татарстана. Это действие, предположил чиновник исполкома Казани в личной беседе с корреспондентом «Реального времени», отложили до выборов — мера-то не популярная в народе, зачем расстраивать избирателя. Но теперь, нет никаких сомнений, что закон подпишут: «Госсовет принял, как только закон вступит в силу, мы начнем работать».

Госсовет РТ принял закон 20 февраля в большой спешке, сразу в трех чтениях, несмотря на то, что у депутатов к нему было очень много замечаний. «Надо менять ментальность», — убеждал Фарид Мухаметшин парламентариев не саботировать — мол, стыдно будет перед гостями ЧМ по футболу за хаос во дворах. В итоге за проголосовал 61 депутат, против — трое, остальные воздержались.

Если закон подпишут со дня на день, то и штрафовать, учитывая, как «изголодалась» за год административно-техническая инспекция, начнут тут же. «Вы хотя бы предупредите, что закон вступил в силу», — попросили у Альфира Шамсутдинова. На лице чиновника обозначилось недоумение.

— Что такой закон есть — это везде, во всех СМИ прошло, — дал понять он, что информированность водителей в этом деле совсем не на руку административно-технической инспекции.

Единственная хорошая новость для водителей — это то, что обещал Шамсутдинов, глядя в глаза корреспонденту «Реального времени»: пока снег не сойдет, штрафовать не будут. Так что затяжная весна подыграла водителям.

— Есть, конечно, сейчас фактор — как определить: зеленая зона или не зеленая зона. Реально, конечно, мы работу начнем, когда снег начнет сходить. Когда уже будет видно, что да, есть зеленая зона, — сказал Альфир Шамсутдинов.

За зиму выявлено 431 нарушение. Фото kzn.ru



«Собираемость штрафов нам не важна, не это является мотивом нашей работы»



По словам начальника АТИ, превентивную работу они начали вести совместно с жилищниками. «Мы проработали с жилкомпаниями вопросы ограждения территории, чтобы не допустить факта заезда физически, установили как металлические, так и живые ограждения — посадили кустарники и деревья».

— Потому что есть автовладельцы разные — которые отдают себе отчет в том, что заезжают на зеленую территорию, и те, которые не отдают. И чтобы исключить случайные заезды, мы это с жилкомпаниями проработали. Вы можете удостовериться сами: перекресток Карбышева и Мавлютова — там было просто ужасное состояние зеленой зоны, там массово ставилась техника. В конце прошлого года управляющая компания произвела все посадки, установила металлические ограждения, и сегодня там цветущая территория, — рассказал Шамсутдинов.

И именно за то, чтобы цвела вся Казань, а не за пополнение бюджета ратуют чиновники, когда устанавливают штрафы, убеждал Шамсутдинов: «Собираемость штрафов нам не важна, не это является мотивом нашей работы. Мы к этому никогда не стремились и не стремимся. Мотив нашей работы — это чистота и порядок, вот все, что нам нужно».

Пока АТИ следит за чистотой и порядком в плане очистки от снега. За зиму выявлено 431 нарушение. Более 60% всех эпизодов пришлись на коммерческие организации. Наибольшее число протоколов составили в отношении АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» («Пятерочка») и ООО «Аптеки Поволжья». Среди жилищных организаций больше всего административных материалов составлено на ООО УК «ЖКХ Авиастроительного района», ООО УК «Заречье», ООО УК «Жилище и комфорт», ООО УК «ЖКХ Дербышки» и ООО УК «ЖКХ «Слобода». Чаще всего эти организации несвоевременно очищали прилегающую территорию и кровлю от снега и сосулек.