Газоны в законе: Госдума может разрешить регионам штрафы за парковку в зеленой зоне

До принятия законопроекта в Казани продолжает действовать судебный запрет на штрафы за такие нарушения

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, ликвидирующий правовую коллизию и, как следствие, дающий регионам «зеленый свет» назначать штрафы за парковку на газоне. Рассмотрение инициативы, обсуждаемой ни один год, стало возможно не без помощи депутата от Татарстана Александра Сидякина, который рассказал «Реальному времени», что этот законопроект стал вторым на пути к легализации штрафных санкций для водителей, предпочитающих оставлять свой автомобиль в зеленой зоне. Подробности — в нашем материале.

В Госдуме вступились за газоны

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит регионам штрафовать за парковку на газонах. Пока по России наблюдается практика, при которой в случае обжалования штрафа суды встают на сторону автовладельцев. Исключение составляет разве что Москва. В регионах на протяжении нескольких лет санкции признавались незаконными в силу противоречия федерального законодательства. Поправки в КоАП были внесены депутатами от «Единой России» — главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым, главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, а также Александром Сидякиным, Андреем Исаевым и Дмитрием Вяткиным, сообщает «Ъ».

Как Александр Сидякин рассказал «Реальному времени», эта инициатива стала продолжением другой, направленной на легализацию штрафов за парковку на газонах в регионах.

— У нас раньше зеленые насаждения внутри городских кварталов были элементами насаждений, которые относились к федеральной окружающей природной среде. Поэтому Верховный суд России неоднократно выносил решения о признании недействительными штрафов, которые устанавливали регионы за парковку на газонах, — отметил депутат.

Фото Максима Платонова

Он рассказал, что в прошлом году им были внесены поправки в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об охране окружающей среды», согласно которым все насаждения стали считаться региональными и, как следствие, ответственность за них стали устанавливать регионы.

— Этот закон — его вторая часть. Теперь ответственность может быть установлена субъектом Федерации, и теперь мы в КоАП прописываем, за какие конкретно нарушения в этой части регион может установить ответственность, — комментирует Сидякин. По его словам, законопроект носит технический характер и легализация штрафов за парковку на зеленых насаждениях — это основное предлагаемое изменение.

Таким образом, поправки конкретизируют статью 12.19 КоАП (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) и отдают право контроля парковки и стоянки на улицах и дорогах на откуп ГИБДД, а во дворах — муниципалитетам.

Борьба на местах

Вопрос с парковкой на газонах в правительстве поднимается уже давно. В марте прошлого года Совет Государственной думы РФ даже решил обратиться к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой подключить правительство к решению проблемы.

Суд запретил УАТИ штрафовать автовладельцев за парковку в зеленой зоне. Фото kzn.ru (на фото начальник управления Альфир Шамсутдинов)

На сторону водителей в республике встало татарстанское отделение ФАР, которое обратилось в Верховный суд РТ с иском о запрете для Управления административно-технической инспекции (УАТИ) штрафовать автовладельцев за парковку в зеленой зоне. Что примечательно, если, согласно КоАП РФ, штраф составляет 500 рублей, то на уровне субъекта санкции были определены в размере 2—3,5 тысячи рублей. В начале января 2017 года ФАР смогла через суд запретить эти штрафы, который признал соответствующие пункты правила благоустройства Казани незаконными. Исполком попытался это решение обжаловать, однако успеха в этом деле не достиг, и решение о запрете осталось в силе.

«Мы бились не за то, чтобы машину бросали на траве»

Ничего плохого в легализации штрафов на местах руководитель татарстанского отделения Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин не видит.

— Мы бились не за то, чтобы машину бросали на траве. Мы бились именно с юридической точки зрения — это было не узаконено, — рассказал собеседник издания.

Что самое интересное, даже после признания штрафов за парковку на газоне незаконными они все равно продолжили выдаваться.

— После того как отменили в Казани эти правила, автовладельцы обращались очень часто. И не только из Казани, но и из других наших городов. Но не все решения выносились в пользу автовладельцев. В Казани — да, а в республике не везде — они же местные правила благоустройства не отменяли, — говорит Рамиль Хайруллин.