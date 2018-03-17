Выборы хана: как собрать курултай и определить достойного

Интервью историка Романа Почекаева о том, как в Монгольской империи получали власть и как повлияла ордынская практика власти на российскую… Часть 1

В воскресенье состоятся выборы президента Российской Федерации, где каждый совершеннолетний гражданин сможет отдать голос за своего кандидата. С конца прошлого года наше издание регулярно освещало события этой предвыборной кампании. Мы решили вспомнить о том, что практика выбора первого лица государства у живущих в России тюркских народов имеет многовековую историю. Профессор Высшей школы экономики, кандидат юридических наук, автор множества книг по истории Монгольской империи и Золотой ОрдыРоман Почекаев в интервью «Реальному времени» рассказал о том, как выбирали ханов в Каракоруме, Сарае, Казани и Бахчисарае, что такое курултай и правда ли, что ордынская практика власти повлияла на российскую.

Курултай мог растянуться на недели и месяцы

— Была ли практика выборов распространена в древних тюркских обществах, Золотой Орде и государствах, которые возникли после ее распада?

— Да. Традиция выборов была распространена, начиная с эпохи древних тюрков, заканчивая поздними ханствами, включая Казанское ханство, Казахское ханство, среднеазиатские государства. Здесь вряд ли стоит искать демократическое начало в современном смысле. В первую очередь, выборы были связаны с проблемой престолонаследия. Поскольку были различные основания претендовать на трон, выборы являлись способом достичь политического компромисса, в рамках которого находили наиболее приемлемого кандидата, чтобы избежать смуты, усобицы и сохранить стабильность. Выборной должностью была только должность самого хана. А далее от его воли зависело, кто и какие должности будет занимать.

– Насколько я понимаю, речь идет о курултае. Что из себя представляло это учреждение?

— Если покопаться в этимологии, сам термин «курултай» состоит из двух элементов: «хурал» — съезд, совет и «той» — пир. Это была долгая процедура, которая могла растянуться даже не на дни и недели, а на месяцы. Это была сразу и предвыборная кампания, и политические консультации, и сама процедура выборов с отводами и самоотводами кандидатов. Победивший кандидат должен был ритуально отказаться от предложенной ему чести, прежде, чем согласиться. Он должен был добиться того, чтобы его упрашивали занять трон, на который избрали. Это была кульминация. После нее начиналась завершающая часть курултая, которая заключалась в распределении наград и должностей уже новым правителем.

Наиболее удачной и мастерски проведенной была предвыборная кампания самого Чингисхана, когда его избирали ханом Монгольской империи. Илл. wikipedia.org

Чингисхан провел идеальные выборы, а Берке был мастером не вполне законных манипуляций

— А можете назвать самые яркие предвыборные кампании того времени?

— Благодаря монгольской имперской историографии мы знаем о многих эпизодах. В «Истории завоевателя мира» Джувейни или в «Сборнике летописей» Рашид-ад-Дина довольно подробно описываются некоторые кампании. Наиболее удачной и мастерски проведенной была предвыборная кампания самого Чингисхана, когда его избирали ханом Монгольской империи. Там действительно соблюдались все необходимые процедуры. Было обеспечено представительство от всех племен и предложено несколько кандидатов. Кандидаты вполне цивилизованно брали самоотвод и указывали, что будущий Чингисхан является лучшим претендентом на трон

— То есть результаты были предрешены заранее?

— Конечно же предварительные консультации были. Чтобы никаких неожиданностей в проведении этого ритуала не произошло. Тем не менее, были предложены кандидаты, которые, как и будущий Чингисхан, имели шансы на избрание, но все они отказались от власти. И сам Чингисхан неоднократно апеллировал к их решению говоря, что я вам предлагал занять трон, я отказывался от этой чести, но вы согласились признать мою власть. Подобное решение стало в его глазах основанием, чтобы потом наказывать непокорных вассалов, поскольку они в свое время добровольно и публично отказались от власти и согласились признавать его власть. Это кампания, проведенная по всем правилам.

Есть и другой пример, связанный с многочисленными нарушениями. Это кампания по избранию внука Чингисхана Мунке в 1251 году. Там была ситуация совершенно другая, поскольку речь шла об избрании заранее предназначенного кандидата, и надо было постараться, чтобы не произошло сбоев и неожиданностей. У Мунке было не больше оснований претендовать на трон, чем у других претендентов и поэтому потребовалось предпринять ряд мер, которые обеспечили его первенство.

Во-первых, там было совершенно незаконно проведено лишение потомков хана Угедэя права занимать трон. Их обвинили в том, что они беззаконно казнили нескольких потомков Чингисхана мужского и женского рода, что они нарушили якобы завещание Чингисхана, возведя Гуюка на престол. Вердикт о том, что весь род потомков Угедэя и Гуюка лишается прав на престол был вопиющим нарушением монгольского законодательства и политической традиции.

Хан Мункэ на троне. Миниатюра из «Тарих-и-джехангуша» Джувейни. Илл. wikipedia.org



Во-вторых, был нарушен порядок рассаживания участников курултая. Они должны были занять место в соответствии со своим рангом. На первых местах — самые родовитые чингизиды, потом младшие родственники, потом ханские зятья, потом военачальники и родоплеменная знать. Однако во время этих выборов брат Батыя Берке, который занимался организацией процесса, посадил вперед нукеров, которые своими криками и шумом должны были обеспечить избрание нужного кандидата.

— Напоминает земский собор 1606 года, где царя Василия Шуйского «выкрикнули».

— По сути да. Можно провести параллели с тем, что было на русских земских соборах, на съездах по избранию императора Священной Римской империи и польских сеймах. Традиция везде была похожая и нарушения примерно одинаковые.

Итак, в результате был избран Мунке, легитимность которого подвергалась сомнению. Уже очень скоро против него возник заговор, который был подавлен. Только после этого его власть окончательно укрепилась.

Большинством голосов еще не выбирали, но конкуренция была реальной

— По каким критериям выбирали подходит человек на трон или нет?

— Исследователи называют несколько оснований, чтобы можно было выдвинуть на курултае того или иного представителя правящего рода Чингисхана. Это мог быть самый старший в роду. Это основной политический компромисс, чтобы выбрать самого старшего и самого уважаемого главу рода чингизидов. Следующее основание — выбрать самого удачливого военачальника. Третий вариант — выбрать самого успешного правителя, который может управлять своим улусом, а значит сможет управлять всем государство. Еще одно основание, которое пару раз упоминается в источниках: выбирать наилучшего знатока законов Чингисхана. Тот, кто мог произнести больше нравоучительных и правовых изречений Чингисхана на память, тот имел преимущество перед другими претендентами. Наконец, если предыдущий хан перед смертью указывал, что в качестве его преемника следует избрать такого-то царевича. Однако даже политическое завещание было только одним из равнозначных оснований и не давало кандидату решающих преимуществ. Выборы проводились совершенно реально и легально.

— Как была организована сама процедура голосования? Большинством голосов или иначе?

— У нас нет никакого нормативного акта, который бы регламентировал эту процедуру. Но если опираться на указания источников, то, скорее всего, все происходило следующим образом. Назывался кандидат и участники курултая обсуждали его приемлемость или неприемлемость. Допустим, инициативный участник назвал какого-то царевича, а другие говорили: «Нет, он болен. Он не может быть ханом». Называли другую кандидатуру. В ответ: «Нет. Он слишком молод». Называли третью кандидатуру. И, наконец, положительный ответ: «Да. Он нам подходит. Он хороший военачальник, проявил себя как опытный правитель, и мы его уважаем, ценим, и выберем в ханы». Выбора большинством голосов, скорее всего, не было. Было выражение согласия и отсутствие несогласия большинства в отношении кандидата. Выбирали наиболее подходящего кандидата путем консультаций, путем переговоров, путем соглашений между различными группировками и так далее.

Сам Александр Невский со своим братом Андреем был на курултае после смерти хана Гуюка, когда было междуцарствие и империей правила вдова Гуюка Огул-Гаймыш. Миниатюра из «Царского титулярника», 1672. Илл. wikipedia.org



Женщины из рода Чингисхана в курултае участвовали, простые подданные — нет

— Кто мог быть избирателем на курултае?

— Состав курултая достаточно хорошо известен по источникам. Курултаи сначала проводились в Монгольской империи, а потом в возникших на ее основе государствах, но список участников везде был примерно одинаков. Это все представители рода Чингисхана, причем, как по мужской линии, так и по женской: ханские дочери и сестры, со своими мужьями — ханским зятьями. Это представители родоплеменной знати: беки, нойоны и т.д. Крупные военачальники до тысячников включительно. Иногда присутствовали правители вассальных государств, но об их активной роли в курултае и в избрании хана источники ничего не сообщают. Они должны были присутствовать, должны были убедиться, что новый хан избран и получить из его рук инвеституру.

— А кто из русских князей присутствовал там?

— Если говорить о Монгольской империи, то был первый великий князь всея Руси Ярослав Всеволодович — отец Александра Невского. Сам Александр Невский со своим братом Андреем был на курултае после смерти хана Гуюка, когда было междуцарствие и империей правила вдова Гуюка Огул-Гаймыш. По источникам присутствие русских князей на курултаях было нечастым. Но обязательно были иностранные послы. В частности, Иоанн Плано Карпини, был на курултае, где избрали Гуюка и сообщал, что там присутствовали русские князья, представители вассальных государств Кавказа и султаны сельджукского султаната. В дальнейшем с вассальными правителями взаимодействовали отдельные улусы. С кавказскими правителями и сельджукскими султанами — ильханы Ирана, с русскими князьями — ханы Золотой Орды.

– Вы назвали в числе участников курултаев высшую знать. А простые подданные, оседлые горожане или кочевники, могли повлиять на выбор хана?

– Учитывая сословный характер не только Монгольской империи и Золотой Орды, но и всех средневековых обществ, подавляющее большинство населения в выборах задействовано не было. Низшие слои общества в это время рассматриваются как налогоплательщики, но не как участники политики. Так было на русских земских соборах и на других представительных органах.

Продолжение следует

Марк Шишкин