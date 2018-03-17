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«Мы зададим серьезные вопросы ряду руководителей в сфере здравоохранения…»

07:00, 17.03.2018

УЭБиПК МВД РТ продолжает разработку руководителей в Минздраве РТ, но пока оставил без обвинений главу «Спурт Банка»

«Мы зададим серьезные вопросы ряду руководителей в сфере здравоохранения…» Фото: 16.мвд.рф

«Серьезные вопросы» к руководителям в сфере здравоохранения РТ анонсировал глава УЭБиПК МВД РТ Ильдар Сафиуллин. Также выяснилось, что серьезные вопросы следователи МВД задавали и экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой, но задерживать и обвинять ее в чем-либо пока не стали. Между тем уже появились предварительные данные по ущербу в деле «Спурт Банка» — два эпизода вывода средств по 119 и 120 млн рублей. Сафиуллин, в свою очередь, рассказал, что преступников с высокими чинами его управлению помогает ловить возросшая социальная активность граждан. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Итоги 81-го года УЭБиПК

На пресс-конференции, которая прошла точно в день 81-летия со дня создания службы экономической безопасности в России, глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД РТ Ильдар Сафиуллин подвел итоги года. По данным управления, за 2017 год в Татарстане выявлено 2 574 преступления экономической направленности.

Сотрудники МВД РТ расследовали 387 должностных преступлений, из них в суд уже направлены 270 уголовных дел. Также 173 преступления выявлено в сфере потребительского рынка, 351 — в сфере операций с недвижимостью и 650 — в финансово кредитной сфере. Кроме того, управление также борется с организацией азартных игр — за год выявлено 76 объектов игорного бизнеса, изъято 2 485 единиц игрового оборудования. Кроме того, за год управление довело до суда 62 уголовных дела по случаям фальшивомонетничества.

За 2 месяца 2018 года правоохранительные органы РТ уже выявили 604 преступления экономической направленности, из них относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений 386 случаев.

Ущерб по делу одного только КПК «Рост» в Татарстане составил 890 млн рублей. Фото Романа Хасаева

«Бич» для УЭБиПК — финансово-кредитная сфера

«Бичом» для управления Сафиуллин назвал именно преступления в финансово-кредитной сфере. Речь идет в основном о деятельности различных экономических пирамид и прочих «кредитных кооперативов», которые привлекали средства граждан с обещанием высокого дохода по ним, а затем эти средства похищали. Ущерб по подобным делам составил порядка 2,5—3 млрд рублей, а потерпевшими по этим делам проходят более 5 тысяч человек.

Напомним, что ущерб по делу одного только КПК «Рост» в Татарстане составил 890 млн рублей. По версии следствия, «Рост» действовал по принципу финансовой пирамиды и имел филиалы в 23 регионах РФ. Другое крупное дело связано с КПК «Приволжский сберегательный», работавшим в шести городах республики. В конце 2016 года суд вынес приговор по хищению средств вкладчиков шести КПКГ с ущербом в 85 млн рублей.

Следователи зададут вопросы руководителям республиканского здравоохранения

«Особо пристальное внимание» УЭБиПК сейчас обращено на Минздрав РТ и подведомственные ему учреждения, заявил Сафиуллин. Сейчас управление ведет проверку деятельности ряда руководителей в министерстве и намерено задать им «ряд серьезных вопросов».

Интригу о том, кому именно будут задавать вопросы следователи МВД, Сафиуллин решил не раскрывать, сославшись на тайну следствия — вероятно, чтобы беспокойство после этого заявления возникло сразу у всех руководителей в сфере здравоохранения республики. Позже он подчеркнул, что речь идет именно о действующих главах. К примеру, к экс-министру здравоохранения РТ Аделю Вафину у УЭБиПК пока вопросов не возникает, заявил Сафиуллин. Однако он добавил, что не знает «как там дальше [следствие] будет происходить».

Интригу о том, кому именно будут задавать вопросы следователи МВД, Сафиуллин решил не раскрывать, сославшись на тайну следствия. Фото 16.мвд.рф

— Можно сказать, что активная фаза еще пока не началась, мы работаем по нескольким направлениям. Результаты вы в ближайшее время увидите, — прокомментировал глава управления результаты работы сотрудников УЭБиПК в отношении Минздрава РТ.

При этом Сафиуллин не усмотрел какого-либо роста активности управления в отношении должностных лиц в Татарстане.

— Мы работаем в плановом режиме, у меня нет требования «гонки за палками» или «мне нужно столько-то и столько-то [уголовных дел]». Здесь мы исходим из той ситуации, которая в целом происходит. Понятно, что здесь еще социальная активность граждан пошла. Граждане приходят, доводят информацию, мы анализируем. […] Приходят и говорят, что у них пытаются вымогать [взятки], пошли организации и предприятия. Если раньше их устраивало, что все зарабатывали деньги, то сегодня люди устали нести [взятки] или что-то в таком духе, — объяснил ситуацию глава УЭБиПК.

Даутова пока вне подозрений

Ильдар Сафиуллин также раскрыл новые подробности уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ) в обанкротившемся «Спурт Банке». По данным «Реального времени», это дело возбудили еще 7 февраля. Сегодня же прозвучала предварительная сумма ущерба: 239 млн рублей по двум эпизодам вывода средств (120 и 119 млн рублей соответственно).

Сотрудники УЭБиПК сейчас проводят оперативные действия, чтобы установить, каким образом и куда ушли эти средства. Пока следствию известно, что денежные средства выводились в качестве кредитов на некие фирмы, «которые пока отрабатываются». Также известно, что в деле пока нет ни одного подозреваемого, не является таковой и бывшая глава и совладелица «Спурт Банка» Евгения Даутова.

— На сегодняшний день она (Даутова, — прим. ред.) не задержана, мы ее просто опросили. Естественно, если возбудили по 201-й статье, то проверку проводим в рамках того, кто являлся руководителем «Спурт Банка». Но мы пока не задерживаем и не предъявляем обвинения, — заявил Сафиуллин.

«Мы пока не задерживаем и не предъявляем обвинения», — заявил Сафиуллин. Фото Михаила Козловского

Новые эпизоды в деле топ-менеджера «Газпром трансгаз Казань» и супруги ректора КГМУ

Также Сафиуллин высказался по делу одного из топ-менеджеров «Газпром трансгаз Казань» Илгизяра Галеева, которого обвиняют в коммерческом подкупе: по версии следствия, он получал средства за согласование документов на пуск газа в частные дома. Принципиально новой информации глава управления не привел, но из его слов следует, что сотрудники УЭБиПК взяли в разработку большое количество возможных случаев подкупа. Ранее же в деле фигурировали только два эпизода.

Кроме того, Сафиулин не исключил появление новых эпизодов в деле руководителя бюро №1 в Главном бюро медико-социальной экспертизы (и супруги ректора КГМУ) Елены Румбешты и медрегистратора Елены Фуражкиной. Напомним, что их задержали по подозрению в получении взятки за присвоение категории инвалидности.

Александр Артемьев
ПроисшествияБизнесЭкономикаБанки Татарстан
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