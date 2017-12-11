Как татарстанские пайщики попали в «пирамиду» зеленодольского Мавроди, сидящего в колонии

По аналогии с КПК «Рост» в республике развивается очередная эпопея, пострадавшими в которой могут быть 25 тысяч человек по всей стране

Количество обманутых пайщиков в Татарстане возросло на несколько тысяч. На этот раз речь идет о КПК «Приволжский сберегательный» с центральным офисом в Зеленодольске. Кооператив, как оказалось, связан с 22 другими КПК. Центробанк заподозрил организации в создании очередной пирамиды, однако вкладчиков это не спасло. Сейчас они пытаются вернуть деньги через суд и продолжают попытки связаться с руководством кооператива. По информации источников «Реального времени», бенефициар сидит в тюрьме по другому делу. Число пострадавших может достигать 25 тысяч по всей стране, из них 4 тысячи — в Татарстане.

«Эти «маленькие детальки» кооперативщики не афишируют своей «пастве»



В Татарстане появилась еще одна группа пострадавших от деятельности кредитного потребительского кооператива. Судьбу «Роста» повторяет «Приволжский сберегательный». С 2012 года, когда он был создан, кооператив разросся до офисов в шести городах республики — Арске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, Чистополе и Зеленодольске. Сейчас офисы организации закрыты во всех перечисленных городах, однако пайщиков кооператива это не радует — свои средства обратно они так и не получили.

По горящему бесплатному телефону КПК, указанному на официальном сайте кооператива, «Реальному времени» сообщили, что номер указан неправильно и принадлежит другой организации. Другие телефоны оказались недоступны. Центральный офис в Зеленодольске, который был закрыт последним, встречает клиентов кооператива информацией о том, что у них изъята оргтехника, в числе которой и телефоны.

Судя по переписке на сайте отзывов о банках Казани и Татарстана, обманутые пайщики пытаются вернуть деньги через суд, а также обращаясь в полицию. На 12 декабря они даже запланировали передачу коллективного письма президенту Татарстана с просьбой о помощи.

Сейчас офисы организации закрыты во всех перечисленных городах, однако пайщиков кооператива это не радует — свои средства обратно они так и не получили. Фото trt-tv.ru



— Моя мама, как и еще сотни и сотни так же «попавших» немолодых людей, вкладывая деньги, не отдавала себе отчета в том, что она не вкладчик и не клиент, как в банке. Она — пайщик. А значит, закон о защите прав потребителей и прочие подобные ее не защищают. Для закона игры с кооперативами — это ее личные финансовые риски… Конечно, вот эти «маленькие детальки» кооперативщики не афишируют своей «пастве», в большинстве своем состоящей из пенсионеров, — рассказала «Реальному времени» дочь пострадавшей пайщицы Катерина Ермакова.

Пока они пошли по уголовному пути: подали заявление о мошенничестве на основании факта исчезновения подразделения в Бугульме.

Еще одна организованная пирамида

Деятельностью «Приволжского сберегательного» регулирующие органы заинтересовались в прошлом году.

«В рамках контрольно-надзорных мероприятий в 2016 году Банк России выявил деятельность неформальной группы, состоящей из страховой организации, 22 кредитных потребительских кооперативов (КПК), имеющих схожие наименования, и неподнадзорных организаций. Было установлено, что группа имеет признаки «финансовой пирамиды». КПК «Приволжский сберегательный» входит в число данных организаций», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального отделения Нацбанка.

В ответе на запрос говорится, что для формирования необходимой доказательной базы в 2017 году Банк России провел выездные проверки КПК одновременно на территории семи федеральных округов.

«По результатам проверок были установлены многочисленные нарушения законодательства и подтверждены ярко выраженные признаки «финансовой пирамиды» (привлеченные от населения денежные средства перечислялись подконтрольным организациям; полученные займы направлялись на совершение «схемных» операций; исполнение обязательств осуществлялось за счет новых пайщиков; 90% организаций являются «техническими» компаниями с «плохим» финансовым положением)», — рассказали в Нацбанке.

Для пресечения возможного вывода средств в июне этого года Банк России выдал этим КПК предписания о запрете привлечения средств, приема новых членов и выдачу займов. На выдачу денег пайщикам этот запрет не распространялся и они имеют все права требовать их возврата.

В свою очередь, сейчас жалобы на «Приволжский сберегательный» поступают и в полицию, и в Нацбанк РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.





По данным правоохранительных органов, ее создателем является бывший банкир Максим Серкин, который организовал финансовую пирамиду из колонии. Фото serkin.su



Из тюрьмы с любовью

По информации источников «Реального времени», речь идет о той самой «пирамиде», информацию о которой раскрыли правоохранительные органы в ноябре, не публикуя названия кооперативов. По данным правоохранительных органов, ее создателем является бывший банкир Максим Серкин, который организовал финансовую пирамиду из колонии. Кредитно-потребительские кооперативы обнаружили в Татарстане и еще 16 регионах, пишет «Ъ».

Серкин руководил деятельностью кооперативов через свою сестру Екатерину Дружинину, отдавая распоряжения через мессенджеры. Женщину в настоящее время арестовали. Всего по этому делу задержаны восемь фигурантов.

30 и 31 октября сотрудники МВД провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. Расследование ведется по статье об организации преступного сообщества по привлечению денежных средств.

По данным правоохранителей, у вкладчиков увели более 6 миллиардов рублей. В пострадавших числятся 25 тысяч человек. Как говорило руководство самого КПК «Приволжский сберегательный», только в Татарстане число вкладчиков достигает 4 тысяч.



С братом-близнецом и разными СРО

Исполняющим обязанности директора КПК «Приволжский сберегательный» числится Марина Александровна Бородина. Среди учредителей, согласно выписке из СРО, в котором он состоял, — ООО «Востокстройсервис», ООО «Лазурит», ООО «Миранда», ООО «Параллель», ООО «Парус», также Наталья Бондаренко, Светлана Краева, Инна Пахарь и Светлана Токмина.

В декабре 2012 года КПК вступил в ряды членов СРО «Опора кооперации», но в мае 2016 года был из организации исключен. Согласно информации на сайте СРО, в отношении КПК проводилось три проверки — одна в 2014 году и две в 2016-м. Согласно результатам последней, нарушения были выявлены в области соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, иных актов и стандартов СРО, и организацию было рекомендовано из СРО исключить, что, собственно, и произошло.

ЦБ квалифицирует «Приволжский сберегательный» как действующий кооператив. Запись в реестре изменится только после завершения процедуры банкротства или ликвидации. Фото abnews.ru



В том же мае кооператив был принят в СРО «Союзмикрофинанс», где до сих пор, по данным Центробанка, и состоит.

Но здесь интересен другой нюанс: параллельно с закрытием офисов в связи «с отсутствием работников и оптимизацией расходов», как говорится на официальном сайте кооператива, в августе 2017 года создается его брат-близнец — кредитный потребительский кооператив «КПК «Приволжский сберегательный» с той же пропиской, что и КПК «Приволжский сберегательный» — по адресу: город Зеленодольск, улица Татарстан, 5, помещение 2. Директором недавно созданной организации является Гульнара Разиховна Фаттахова. Кооператив состоял опять же с августа в СРО «Губернское кредитное содружество», однако 23 ноября был из нее исключен за невыполнение предписания совета СРО и невыполнение обязанностей члена СРО в части уплаты членских взносов. Сейчас на сайте ЦБ кооператив также числится с пометкой «действующий». Запись в реестре изменится только после завершения процедуры банкротства или ликвидации.

За деньгами в суд

В суде рассматривается десяток дел к московским и хабаровским компаниям, которым КПК «Приволжский сберегательный» выдавал займы. Но есть и иски пайщиков к самому кооперативу. 8 декабря пресс-служба Зеленодольского городского суда РТ сообщила, что 30 октября Зеленодольский горсуд РТ рассмотрел одно из многочисленных гражданских дел по искам к «Приволжскому сберегательному».

«По окончании срока действия договора ответчик не выплатил истцу внесенные кооперативу денежные средства и проценты, предусмотренные договором. До настоящего времени переданные ответчику денежные средства истцу не возвращены», — говорилось в сообщении.

На судебное заседание ответчик своего представителя не направил, но представил отзыв, в котором признал исковые требования и просил рассмотреть дело без его присутствия. Суд требования пайщика удовлетворил полностью. Дальше слово уже за судебными приставами, которые и должны взыскать средства у ответчика. Однако, если учесть, что параллельно идет расследование уголовного дела, у кого и как будут взыскивать приставы эти деньги — неизвестно.

30 октября Зеленодольский горсуд РТ рассмотрел одно из многочисленных гражданских дел по искам к «Приволжскому сберегательному». Фото sudrf.ru



Что делать пайщикам?

В отделении Нацбанка обращают внимание, что КПК — это добровольное объединение физических и (или) юридических лиц, в деятельности которого применяются принцип самоуправления, обеспечиваемый участием членов (пайщиков) в управлении КПК, и принцип солидарного несения членами (пайщиками) субсидиарной ответственности в установленном порядке. Кооперативы банками не являются и не входят в систему обязательного страхования вкладов, поэтому если пайщики не могут получить назад свои средства, то в случае застрахованных вкладов им стоит обратиться к страховщикам.

В противном случае за своими деньгами стоит идти в суд и подать жалобу в Нацбанк.