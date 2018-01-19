Как топ-менеджера «Газпром трансгаз Казань» «букет» болезней от ареста не спас

Несмотря на плохое самочувствие, по поводу которого есть сомнения, Верховный суд Татарстана не отпустил Илгизяра Галеева под домашний арест

Фото: Максим Платонов

Со второй попытки сегодня Верховный суд РТ рассмотрел жалобу защиты на арест 68-летнего начальника эксплуатационно-производственного управления «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» Илгизяра Галеева, обвиняемого в двух эпизодах коммерческого подкупа (ст. 204 ч.7, пп. а, б, г УК РФ). Однако ни длинный список болезней фигуранта со справками из медучреждений, ни награды на решение суда оставить его под арестом не повлияли. Между тем, по данным «Реального времени», уголовное дело уже выросло до двух десятков новых эпизодов. Подробности — в нашем материале.



Со второй попытки и снова без обвиняемого

Как и на первом заседании по рассмотрению апелляции, начальник эксплуатационно-производственного управления «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» Илгизяр Галеев по видео-конференц-связи присутствовать не смог из-за плохого самочувствия. Его ходатайство о рассмотрении апелляции без его участия суду предоставил его адвокат Ринат Вильданов.

По ходатайству защиты к материалам дела в довесок к справке из ведомственной поликлиники «Таттрансгаза» от 23 октября 2017 года, которую предоставил суду Вильданов на прошлом заседании, также было приобщено два документа из медицинских учреждений. Первый был выдан в той же поликлинике «Таттрансгаза», подтверждающий его многочисленные диагнозы и в котором Галееву было рекомендовано дообследование, лечение, соблюдение диеты и другие рекомендации врачей. Как отметил судья Сергей Куранов в ходе ознакомления со справкой, рекомендации носят плановый характер и лечение представляет собой соблюдение диеты, снижение веса, дозированную физическую нагрузку и наблюдение у врачей.

Вторая справка по запросу была предоставлена из больницы для осужденных при ИК-2 (БДО), где сейчас в терапевтическом отделении находится обвиняемый. В медучреждении сообщили, что у Галеева наблюдается нестабильное состояние, и он не может участвовать в заседании, а также имеет целый «букет» диагнозов — стенокардию, атеросклероз артерий, гипертоническую болезнь третьей стадии, сахарный диабет второго типа и ожирение. Предполагаемая дата выписки — 26 января. Аналогичный ответ пришел из БДО и на запрос суда.

Илгизяр Галеев по видео-конференц-связи присутствовать на заседании не смог из-за плохого самочувствия. Фото kazan-tr.gazprom.ru



Удивительно, но еще одной медицинской справки — из горбольницы №7, куда Галеев был доставлен сразу после вынесения решения об аресте и где к обвиняемому могли возникнуть определенные вопросы, защита приобщать не просила.

«Букет» болезней от ареста не спас

В качестве аргумента для изменения меры пресечения на более мягкую — домашний арест, адвокат Вильданов называет тот факт, что единственным основанием для ареста его подзащитного является тяжесть инкриминируемых ему преступлений. Кроме того, он говорит о том, что Галеев ранее не судим, находится в преклонном возрасте, является инвалидом третьей группы с рядом заболеваний и имеет множество благодарностей.

В прениях Вильданов напомнил, что у его подзащитного было два инфаркта миокарда, он имеет ишемическую болезнь сердца и перенес несколько серьезных операций на сердце. Нахождение в СИЗО негативно скажется на здоровье Галеева, уверен защитник, и сейчас из-за ненадлежащего ухода у него происходят сердечные приступы.

— В этом я убеждался неоднократно сам, когда приезжал в больницу и пытался провести с ним встречу, однако просто не мог к нему попасть из-за ухудшения самочувствия, — заявил Вильданов.

В прениях Вильданов напомнил, что у его подзащитного было два инфаркта миокарда, он имеет ишемическую болезнь сердца и перенес несколько серьезных операций на сердце. Фото Марии Горожаниновой

Он обратил внимание суда на то, что результатом отсутствия оказания квалифицированной медицинской помощи могут стать летальные последствия.

Все вышеперечисленное Верховный суд РТ в необходимости смягчения меры пресечения для Илгизяра Галеева не убедило, и по его решению апелляция защиты была отклонена. Мужчина до 27 февраля проведет под стражей.

Хронология дела

Напомним, что Илгизяра Галеева задержали при получении 162 тысяч рублей прямо в служебном кабинете 27 декабря. Деньги передавал представитель коммерческой фирмы ООО «Прометей» — за согласование документации на пуск газа в нескольких частных жилых домах на Высокой Горе, газификацией которых занималась эта фирма, считают силовики.

По версии следствия, подношение было не вполне добровольным — от чиновника зависело, в какие сроки заказчики работ, частники, получат газ в свои дома. Уголовное дело о коммерческом подкупе возбудили в отношении Илгизяра Галеева и неустановленных лиц, причем почти сразу в нем появился еще один эпизод на 190 тысяч рублей, которые якобы за согласование документации требовали у еще одной компании — ООО «Регионгаз 16».

29 декабря задержанного газовика привезли в Ново-Савиновский райсуд Казани. Суд вынес решение о его аресте на два месяца. Подозреваемый упал и попросил вызвать скорую, из здания суда его выносили на носилках. В горбольнице №7 этот пациент был доставлен сразу в реанимацию, где, по словам Вильданова, «силами врачей его жизнь была спасена».

Однако, как утверждают источники «Реального времени», угрозы его жизни и здоровью врачи после тщательного обследования не обнаружили. И отдали пациента оперативникам. Врачи, говорят, были просто шокированы, когда только что демонстрировавший полное бессилие пожилой мужчина встал с каталки и спокойно пошел. Отсюда и родилась версия о симуляции, впрочем, не исключено, что это просто слухи.

Сын Галеева, Алмаз Галеев (на фото — крайний справа), присутствовал на обоих заседаниях. Фото Марии Горожаниновой

Из больницы Галеева доставили в СИЗО-2, однако уже в новогодние дни из-за жалоб на здоровье перевели в больницу для осужденных (БДО) при казанской колонии №2. Там он находится до сих пор, утверждает сын подозреваемого Алмаз Галеев. По его словам, отец — тяжело болен, перенес два инфаркта, последний — в 2008 году. Есть и другие проблемы со здоровьем.



16 января в Верховном суде РТ было намечено заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на арест начальника ЭПУ «Центргаз», однако суд был вынужден отложить слушание до 19 января.

Сын Галеева, Алмаз Галеев, присутствовал на обоих заседаниях. На первом вопрос «Реального времени»: «Верите ли в виновность или, напротив, невиновность своего отца?» — Алмаз Галеев при разговоре в Верховном суде назвал некорректным. Не стал он комментировать и анонимные высказывания в интернете о якобы имеющейся у его семьи недвижимости в Турции, отделался фразой: «Злые языки страшнее пистолета». На второй встрече с корреспондентом «Реального времени» в Верховном суде он ограничился лишь словами «Главное, чтобы [отец] не умер».

Между тем, если верить источникам «Реального времени», потерпевшие по делу газовика рассказали, что им приходилось оплачивать его поездки в Турцию, наряду с относительно регулярной выплатой незаконных вознаграждений. Говорят, за время ареста Илгизяра Галеева количество эпизодов в его деле выросло до 20. Его адвокат Ринат Вильданов эту информацию комментировать отказался.

Раньше уже были вопросы

Отметим, что ранее нарекания к работе начальника ЭПУ Галеева высказывала прокуратура РТ. В феврале 2016-го в его адрес было вынесено представление об устранении «нарушений законодательства о порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения» в Высокогорском районе и привлечении виновных должностных лиц «Центргаза» к дисциплинарной ответственности.





Ранее нарекания к работе начальника ЭПУ Галеева высказывала прокуратура РТ. Фото Максим Платонова



В ходе прокурорской проверки было установлено, что 4—5 января газовая служба отключила подачу газа в один из частных домов в селе Высокая Гора из-за неисправности газового счетчика. В итоге среди зимы температура в доме упала до 15 градусов. А в селе Шапши в ночь на 8 января бытовым газом отравился ребенок, хотя незадолго до этого приглашенный в этот дом специалист управления утечки газа не выявил. Поводом для проверки стала трагедия в Лениногорском районе, где в отключенном от газа без решения суда доме в январе 2016-го в огне погибли 27-летняя женщина с пятью детьми. Причиной пожара стала неисправность электронагревательных приборов.