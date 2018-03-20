Во сколько вам обойдется поездка на чемпионат-2018

Цены на жилье, транспорт, связь и питание в 11 городах мундиаля

Фото: Максим Платонов

Обратный отсчет дней до чемпионата мира по футболу состоит уже из двузначных цифр, а значит, самое время подумать о том, сколько будет стоить поездка на главное спортивное событие 2018 года в России. Выбор матчей и маршрутов каждый болельщик определяет сам для себя, поэтому «Реальное время» решило подготовить универсальную информацию, которая поможет всем. Наша аналитическая служба проделала титанический труд, собрав актуальные цены на гостиницы, питание, транспорт, товары и услуги в городах, принимающих чемпионат. Делимся этой информацией с нашими читателями.

Самые дешевые гостиницы — в Сочи

Наибольшие сложности в дни чемпионата ждут тех, кто планирует найти комфортабельный гостиничный номер. Спрос на услуги отелей в дни матчей очень высок и цены на номера, которые остались не забронированными, соответствующий. Для анализа средних чеков отелей аналитики «Реального времени» взяли за основу одноместные номера классов «Эконом» и «Стандарт». Результаты отражают уровень развития гостиничной индустрии в городах, принимающих чемпионат. Самые дешевые средние чеки за сутки в день матча продемонстрировали город-курорт Сочи — 4757 рублей и туристический Санкт-Петербург — 9091 рублей. Дороже в Москве — 22813 рублей и в Казани — 18695. Безусловным рекордсменом оказался Саранск, где за сутки 16 июня придется отдать 81 733 рубля.

Полную информацию можно посмотреть в таблице, но сразу заметим, что рассчитанные нами средние чеки на дни матчей многократно отличаются от официально заявляемых цифр, которые считаются по среднегодовым показателям. Для сравнения — в Сочи суточное проживание официально составляет всего 1140 руб., но в день матча в реальности дороже в 4 раза. В Москве официально 3129 руб., а в реальности дороже в 7 раз. В Саранске официально всего 1483 руб., а в реальности дороже в 55 раз!

Сразу заметим, что мы не анализировали самые бюджетные хостелы, где вы платите только за спальное место. Но учитывая большой наплыв болельщиков, подумать об этом варианте тоже нужно заранее.

Наибольшие сложности в дни чемпионата ждут тех, кто планирует найти комфортабельный гостиничный номер. Фото ostrovok.ru



Аренда квартир — официально дешевле, но и здесь могут быть «сюрпризы»

Значительно меньше расхождение между официально заявляемыми ценами на аренду квартир у частных лиц и средними ценами, которые выявило «Реальное время», анализируя открытые данные на ресурсе Domofond.ru. Для анализа брались только однокомнатные квартиры. Цены указаны за 1 месяц. На этот раз демократичнее всего цены в Саранске: 7378 рублей официально и 8589 рублей по подсчетам «Реального времени». В Волгограде: 11109 рублей официально и 11689 на основании данных Domofond.ru. Самые дорогие для аренды квартиры, по подсчетам «Реального времени», в Сочи (19862 рублей), в Санкт-Петербурге (21681 рублей) и в Москве (33860 рублей).

Цена за аренду вполне предсказуемо находится в зависимости от существующих в городе расценок на жилье. В Саранске средняя цена за 1 кв. м — 47317 руб., в Сочи — 97142 рублей, в Москве — 191617 рублей.

Однако и здесь не обходится без «сюрпризов» к мундиалю. Большой резонанс в интернете вызывали расценки на аренду квартир в Саранске, где в дни матчей собственники подняли цены до 100 тыс. рублей в сутки. Найдутся ли квартиросъемщики на такие цены — интрига чемпионата не меньшая, чем исход соревнований. Возможно, дело будет можно решить обычным рыночным торгом.



Большой резонанс в интернете вызывали расценки на аренду квартир в Саранске, где в дни матчей собственники подняли цены до 100 тыс. рублей в сутки. Фото saransk.house2you.ru

Что нужно знать при расчете транспортных расходов

В нашем исследовании приведены подробные цифры по цене за километр в Яндекс.Такси во всех городах чемпионата-2018. По расчетам «Реального времени», стоимость проезда от железнодорожного вокзала до стадиона выстраивается по городам следующим образом:

Сочи — 1027 руб. (эконом), 1166 руб. (комфорт);

Москва — 493 руб. (эконом) / 636 руб. (комфорт);

Санкт-Петербург — 355 руб. (эконом) / 551 руб. (комфорт);

Самара — 272 руб. (эконом) / 365 руб. (комфорт);

Калининград — 167 руб. (эконом) / 231 руб. (комфорт);

Казань — 150 руб. (эконом) / 211 руб. (комфорт);

Екатеринбург — 146 руб. (эконом) / 210 руб. (комфорт);

Ростов-на-Дону — 130 руб. (эконом) / 212 руб. (комфорт);

Нижний Новгород — 104 руб. (эконом) / 178 руб. (комфорт);

Волгоград — 85 руб.;

Саранск — 62 руб.

Москва — 55 руб.;

Санкт-Петербург — 40 руб.;

Екатеринбург и Нижний Новгород — 28 руб.;

Казань и Самара — 25 руб.;

Ростов-на-Дону — 24 руб.;

Сочи — 22 руб.;

Волгоград и Калининград — 20 руб.;

Саранск — 16—17 руб.

При этом нужно помнить, что цены на автобус в некоторых городах могут отличаться от цен на электротранспорт, а официальные средние цифры учитывают скидки, которые дает приобретение проездных билетов.

Если вы передвигаетесь на собственном автомобиле, то в самый дешевый бензин марки АИ-92 в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске стоит дешевле от 37 до 38 рублей, в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге — от 38 до 39 рублей, в Ростове-на-Дону и Сочи — от 39 до 40 рублей, а в Калининграде дороже 40 рублей.

Обратите внимание, чтобы оставаться на связи с близкими

Абонентская плата за мобильный интернет и пакет услуг сотовой связи в большинстве городов, принимающих чемпионат, согласно официальной статистике, находится на уровне 200—400 рублей в месяц. Самый дорогой город в плане связи — Санкт-Петербург, где цена на мобильный интернет — 545,14 рубля, а за сотовую связь — 386,53 рубля. Плата за интернет для ноутбуков и стационарных компьютеров в большинстве городов существенно выше и составляет в среднем от 400—600 рублей, за исключением Москвы с 1070,61 руб.

Средний чек в кафе и ресторанах (не считая заведений, относящихся к фастфуду) аналитики «Реального времени» посчитали на основе данных сервиса 2ГИС. Фото Олега Тихонова

Средние чеки кафе и ресторанов, средние цены в магазинах

Средний чек в кафе и ресторанах (не считая заведений, относящихся к фастфуду) аналитики «Реального времени» посчитали на основе данных сервиса 2ГИС. Самый дешевый средний чек в Волгограде — 775 рублей, о чем уже писало наше издание. В тройке самых дешевых городов также Калининград — 804 рублей и Саранск — 805 рублей. Для сравнения в Москве этот показатель составляет 1569 рублей, а в Сочи 1304,76 рублей. Эти данные также отличаются от официальной статистики, которая формируется по информации за предшествующий период. Для сравнения, ужин в ресторане на одного человека в Москве статистика оценивает в 3610 рублей, а в супер-бюджетном с точки зрения ресторанных цен Волгограде в 1862 рублей. Очевидно, что всегда можно найти заведения с более демократичным ценником.

Если вы собираетесь питаться не в общественных пространствах, а самостоятельно готовить пищу в съемной квартире, «Реальное время» подготовило подробную справку о стоимости основных продовольственных товаров и товаров первой необходимости (включая детские подгузники). С этим списком вам и членам ваших семей будет проще оценивать расходы на главные события спортивного туризма ближайшего лета.

Цены в городах, принимающих чемпионат мира по футболу

Показатель Волгоград Екатеринбург Казань Калининград Москва Численность населения 1.015.586 1.455.514 1.231.878 467.289 12.380.664 Среднемесячная номинальная заработная плата 32738,6 45663,4 39605 37165,6 73345 Средний чек отеля/хостела (1местный номер на 1 сутки) на удалении 16-19 км от центра города 38.410 29.309 18.695 35.856 22.813 Проживание в гостинице, сутки с человека 1.564,60 1.902,24 1.219,08 1.628,60 3.129,37 Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц 11.109,14 15.694,83 13.386,60 14.716,91 27.627,66 Аренда однокомнатной квартиры 11.689,00 16.683,00 14.585,00 13.470,00 33.860,00 Стоимость 1 кв м. однокомнатной квартиры 49219 73761 72554 56834 191617 Стоимость проезда (в автобусе за наличные средства) 20 28 25 20 55 Проезд в городском автобусе, поездка 20,00 28,00 23,90 20,00 33,67