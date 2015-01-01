​Выборы президента России

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В соответствии с Конституцией России, глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования из числа 8 кандидатов, допущенных до участия в выборах. «Реальное время» следит за ходом предвыборной кампании, голосования и итогов выборов в Казани, Татарстане и стране.

