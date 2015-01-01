Выборы президента России
Сюжет 50 материалов
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В соответствии с Конституцией России, глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования из числа 8 кандидатов, допущенных до участия в выборах. «Реальное время» следит за ходом предвыборной кампании, голосования и итогов выборов в Казани, Татарстане и стране.
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видеоОбщество 19 марта, 01:20 «Я проголосовал!»: как завершился день выборов в Казани
- 18 марта, 15:40 3 Губернаторы на выборах: «Есть надежда, что скоро российская экономика станет пятой в мире» Как голосовали и что говорили главы субъектов ПФО
- 18 марта, 09:10 167 День выборов президента России
- 17 марта, 07:00 9 Выборы с дисконтом: ярмарки от Гузель Ананьевой вернут казанцев в СССР Департамент продовольствия и социального питания заключил договоры на отгрузку допобъема продуктов к дню голосования
- 15 марта, 17:15 1 «Чаллыда «эш» завались!»: как Наиль Магдеев просил автоград не заставлять его краснеть Агитация по-магдеевски: как мэр, выбивая деньги для Челнов, в столицах свою печень «сажает»
- 10 марта, 15:30 1 Путин: «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?!» Президент России о приветах друга Ролдугина, знакомом рестораторе Пригожине и кибероружии
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видео05 марта, 22:22 9 «Айданавыборы» прямо из «Штаба». В Казани рассказали о фотомарафоне 18 марта
- Общество 23 февр, 07:00 9 «Планерка штабов»: демарш от представителя Собчак и кандидаты в министры от штаба Путина
- Общество 22 февр, 14:00 5 Все на выборы в Татарстане: QR-код, проверка избиркомов в полиции и 3 миллиона бюллетеней Председатель ЦИК РТ прокомментировал информацию о нарушениях процесса формирования комиссий
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видео14 февр, 16:50 2 Жребий брошен. В ЦИК РТ поделили бесплатный предвыборный эфир
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видео06 февр, 19:15 Павел Грудинин у Дудя: «Я не спойлер, мне за державу обидно!»
- Общество 23 янв, 07:00 6 «Золото партий»: траты и доходы политобъединений России перед президентскими выборами
- Общество 10 янв, 21:00 3 Зачем Путин выбрал рулевыми своей кампании врача, педагога и Сергея Когогина Президент России назвал сопредседателей своего избирательного штаба
- Общество 09 янв, 18:20 1 Депутат из Татарстана, ректор «Плехановки» и нижегородский банкир скинулись на кампанию Путина ЦИК РФ раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты
- Общество 29 дек, 07:00 12 «Разговоры на тему президента Ксении Собчак кажутся мне странными и преждевременными» «Кандидат против всех» встретилась со своими сторонниками в Казани и привезла в Татарстан идеи федерализма
- Технологии 08 дек, 07:00 10 «Мой конкурент — Ксения Собчак»: голосовой помощник «Яндекса» пойдет в президенты Искусственный интеллект впервые в мире претендует на президентский пост
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видео24 нояб, 13:00 10 Максим Шевченко: «Когда я приду к власти, туров не будет!» Ксения Собчак: «Что вы несете?» Второй раунд политического версус-баттла
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видеоОбщество 25 окт, 07:00 7 Ксения Собчак у Юрия Дудя: «Владимир Путин и Виктор Золотов – это не моя семья»
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опрос неделиОбщество 21 окт, 07:00 12 Видеоопрос: «Как вы относитесь к выдвижению Ксении Собчак на пост президента?»