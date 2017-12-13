Дорожные короли ЧМ-2018: семья Швецовых в Татарстане, мордовское окружение Меркушкина и депутаты Удмуртии

Дороги к футбольному чемпионату в регионах строят бизнес-структуры, близкие к местным элитам

Фото: Максим Платонов

Более 1,5 тыс. тендеров на строительство и ремонт дорог к чемпионату мира по футболу 2018 года проанализировали общественники. По их словам, почти половина аукционов в 12 регионах проведена с признаками нарушений. Утверждается, что в большинстве случаев условия закупок подгонялись под «нужных» подрядчиков, связанных с местными элитами. К примеру, многомиллионные госзаказы в Мордовии, Удмуртии и на Юге России достались фирмам депутатов. Не стал исключением и Татарстан. Об этом и других фактах в обзоре «Реального времени».

Сэкономить не получилось

Почти половина денег, которые выделялись на строительство и ремонт дорог к ЧМ-2018, была израсходована с нарушениями, допущенными при закупках работ. Об этом во вторник заявила «Трансперенси Интернешнл — Россия». По ее подсчетам, нарушения «стоили бюджету 2,5 млрд рублей» — такую сумму можно было сэкономить, если бы тендеры проводились на конкурентных условиях.

Анализом закупок с февраля 2017 года занимался екатеринбургский центр ТИ. Он отслеживал аукционы по 11 регионам, где должны пройти матчи чемпионата мира. Кроме того, в выборку была включена Удмуртия — об этом просила местная общественная организация «Автомобилисты Удмуртии», поскольку бывший губернатор республики Александр Соловьев «находится под следствием по делу об откатах в дорожном строительстве» (ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 140 млн рублей).

Всего «Трансперенси Интернешнл» проверила более 1,5 тыс. закупок общей начальной стоимостью свыше 201 млрд рублей. Признаки нарушений были выявлены в 435 закупках начальной стоимостью 97,18 млрд рублей. Фактическая цена всех заключенных контрактов, по данным ТИ, превысила 96 млрд рублей. Другими словами, экономия от проведения аукционов составила всего 1,11 млрд рублей, или 1,15%. Для сравнения: при конкурентных торгах экономия составляла 3,76% от стартовой суммы.

В Татарстане ТИ проверила 133 аукциона. В большинстве из них (126) участвовало максимум две компании, а цена в ходе торгов сбивалась в лучшем случае на 0,5%. Фото Максима Платонова



Основная часть допущенных нарушений, пишут общественники, связана с подгонкой условий закупки под «нужного» подрядчика: «Почти в каждом регионе есть свой картель в сфере дорожного строительства, как правило, аффилированный с региональными властями. Компании, которые могли бы выполнить необходимые работы, просто не допускаются к торгам. Из-за этого цены снижаются не так значительно, как могли бы, и в итоге бюджетные средства расходуются неэффективно».

В закупках, которые ТИ считает «подозрительными», выявлялись четыре вида нарушений: установление дополнительных требований к участникам со стороны заказчика (66% случаев), необоснованное укрупнение лотов (16%), неподходящая форма аукциона, в частности, закупка у единственного поставщика (10%) и иные нарушения, включая завышение цен (8%).

Татарстан отдал контракты сыну бывшего вице-премьера

В Татарстане ТИ проверила 133 аукциона. В большинстве из них (126) участвовало максимум две компании, а цена в ходе торгов сбивалась в лучшем случае на 0,5%. По итогам еще шести аукционов контракты были заключены по стартовой цене. Также имели место избыточные требования к участникам: по оценке «Трансперенси Интернешнл», они предъявлялись при размещении всех 86 заказов на строительство, реконструкцию, капремонт или содержание дорог.

Общая стартовая цена всех дорожных заказов к ЧМ-2018 в Татарстане превысила 12,7 млрд рублей. С нарушениями, считает ТИ, были проведены закупки на 9,72 млрд рублей.

Победителями аукционов в республике стали более двух десятков компаний. Среди них есть государственные и муниципальные организации или компании, тем или иным образом контролируемые республикой. К примеру, Институт «Татдорпроект» (дочерняя организация ГУП «Татинвестгражданпроект») получил три тендера на проектно-изыскательные работы суммарной стоимостью 15,5 млн рублей.

Владимир Швецов-младший в ноябре стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Фото Ирины Плотниковой



Множество контрактов досталось фирмам, связанным с семьей бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова или с ним самим. Среди них — ООО «Транспроектсервис»: 25% этой компании принадлежит сыну экс-чиновника Владимиру Швецову-младшему, который в ноябре стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. «Транспроектсервис» получил контракт на 2,7 млн рублей.

Компании «Мосты РТ» (у Швецова-младшего 42%) достались три тендера суммарной стоимостью свыше 240 млн рублей. АО «Алексеевскдорстрой» было признано победителем 18 аукционов, за работы компания получит более 1,5 млрд рублей. Одним из ее собственников является Швецов-младший. ООО «МДСУ-1», в которой Швецову-младшему принадлежит 30%, получила госзаказ на 188,7 млн рублей. Трест «Камдорстрой» стал победителем аукциона на ремонт дорог на 136,7 млн рублей. Последний уже, к слову, попадал в поле зрения антимонопольщиков. В октябре, как стало известно «Реальному времени», по поручению Генпрокуратуры РФ Федеральная антимонопольная служба провела в отношении одного из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Татарстана внеплановую проверку по выявлению возможного картельного сговора при госзакупках. Причем это произошло за два месяца до окончания полуторагодовалой реконструкции аэродромных полос «Кольцово» и Волгограда — в декабре этого года «Камдорстрой» должен сдать объекты заказчику и получить окончательный расчет.

Мордовия и Удмуртия: госзаказ для депутатов

В Мордовии, отмечает ТИ, «наглядно прослеживается еще один метод реализации картеля»: конкуренты воздерживаются от участия в закупке или снимают свою заявку, «чтобы победил определенный участник».

Среди компаний-победителей в Мордовии — СК «Трансмагистраль», близкая к депутату регионального парламента Михаилу Иоффе. Компании достался контракт на 627,2 млн рублей. Сразу несколько контрактов более чем на 3 млрд рублей получила компания «Мордовдорстрой». Ее совладельцем является Раиса Тутуркина. «Независимая газета» считает ее близкой к экс-губернатору Мордовии Николаю Меркушкину. Победителем ряда аукционов также стало «МАПО-Транс», возглавляемое местным депутатом-единороссом Александром Атласовым.

Общая сумма заказов на строительство дорог для футбольного чемпионата в Мордовии составила 4,5 млрд рублей, с нарушениями, по мнению ТИ, проведены аукционы на 3,8 млрд рублей.

Несколько контрактов более чем на 3 млрд рублей получила компания «Мордовдорстрой». Ее совладельцем является Раиса Тутуркина, считающаяся близкой к экс-губернатору Мордовии Николаю Меркушкину. Фото kremlin.ru



В Удмуртии при проведении закупок активно применялась «технология тарана», пишет «Трансперенси Интернешнл». Ее суть в том, что «участники сговора демпингуют, изображая активную торговлю». В результате цена опускается настолько, что «добросовестные участники» прекращают играть на понижение.

Признаки сговора ТИ увидела в аукционе на разработку документации и инженерные изыскания по строительству проспекта Калашникова в Ижевске. Победителем этого аукциона было признано местное ООО «Автодормостпроект», бенефициаром которого считается депутат гордумы Ижевска Захар Милостивенко. Компания получила контракт на 43 млн рублей. Помимо нее, в сговоре, по мнению общественников, участвовали ООО «Профгеопроект», «Тектоника», «Нива», «Спецсвязьмонтаж» и «Приоритет Финанс». Летом по заявлению ТИ в отношении Милостивенко было возбуждено уголовное дело, сам он был помещен под домашний арест.

Отметим, что три упомянутые компании («Автодормостпроект», «Нива» и «Тектоника») подозревались в еще одном сговоре на торгах. В августе «Коммерсантъ» писал, что Федеральная антимонопольная служба в Челябинске добилась возбуждения уголовного дела после проведения аукциона на проектно-изыскательные работы по транспортной развязке на дороге Челябинск—Харлуши.

В Удмуртии признаки нарушений ТИ увидела в закупках на 7,19 млрд рублей, а всего заказов было размещено на 11,35 млрд рублей.

Летом по заявлению ТИ против Захара Милостивенко было возбуждено уголовное дело, сам он был помещен под домашний арест.Фото nmm.press



Юг России: много подрядчиков, один учредитель

В Ростовской области в 2016-2017 годах было проведено 263 аукциона, связанных с дорожным строительством к ЧМ. Во многих случаях победителями становились разные фирмы, учрежденные одним человеком. Так, в общей сложности 92 контракта было заключено с четырьмя компаниями: ООО «Тацинское ДСУ», «Орловское ДСУ», «Таганрогское ДСУ» и «Ростовское ДСУ». Единственным владельцем первых трех компаний является Ольга Митрохина, ей же ранее принадлежало 100% «Ростовского ДСУ». Также Митрохиной принадлежит местная компания «Волгадорстрой».

В целом из 17,7 млрд рублей, которые были распределены по госзаказу к ЧМ в Ростовской области, признаки нарушений есть в тендерах почти на 3,5 млрд рублей.

В Волгоградской области дорожные контакты на 298 млн рублей достались фирме экс-начальника регионального управления автомобильных дорог Сергея Резникова — «Мостдорсервис». Она получила три заказа, при этом все аукционы прошли на безальтернативной основе. В середине нулевых Резников проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство моста через Волгу. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы условно.

В Волгоградской области дорожные контакты на 298 млн рублей достались фирме экс-начальника регионального управления автомобильных дорог Сергея Резникова. Фото vlg-media.ru

Три тендера на 105 млн рублей получило ООО «Стройгарант». Его генеральный директор и основной владелец — глава думы Камышинского района Волгоградской области Владимир Хомутецкий.

По итогам анализа всех закупок общественники направили 48 заявлений в органы прокуратуры и управления ФАС в регионах. Реакция поступила на 7 обращений, официально нарушения были признаны в трех случаях, по одному из которых (картель в Удмуртии) возбуждено уголовное дело. «Еще на некоторые наши обращения последовали промежуточные ответы, но большую часть контрольные органы попросту проигнорировали», — пишет ТИ.

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