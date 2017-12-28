«У нас в Челнах прямая зависимость преступности от безработицы»

Получив преференции на 300 млн рублей, резиденты первого в Татарстане ТОСЭР уже отдали 710 млн рублей налогов

Сегодня на пресс-конференции в автограде замглавы исполкома Эльдар Тимергалиев, курирующий развитие ТОСЭР в Набережных Челнах, рассказал о появлении еще четырех новых резидентов с инвестициями на 5 млрд рублей и заявил, что все резиденты «бюджетно эффективны»: получив преференции на 300 млн рублей, челнинские резиденты ТОСЭР уже отдали 710 млн рублей налогов. Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», чиновник признался, что было бы неплохо, если бы городу в дополнение к НДФЛ оставляли «какой-то процент налога на прибыль», объяснил, почему «сегодня «через забор», у соседа, заказывать дороже, чем заказывать из Китая», рассказал, с какими основными банками работают резиденты ТОСЭР.

Четыре новых резидента: порядка 5 млрд рублей инвестиций и 1 млрд рублей налогов

Напомним, мы буквально на прошлой неделе писали о предварительных итогах этого года в рамках проекта ТОСЭР, совершив вместе с депутатами горсовета экскурсию по четырем резидентам: китайскому заводу по производству холодильников Haier, немецкому предприятию «Полихим Системс», производящему полиуретановые системы, арматурному заводу «ТЭМ-ПО» и АПК «Камский» (колбасы и другие мясные полуфабрикаты).

Тогда власти города отчитались о 17 резидентах, 13,7 млрд рублей уже вложенных инвестиций, 2 250 рабочих местах. Однако замглавы исполкома Эльдар Тимергалиев предупредил, что на очереди еще четыре резидента: «Технолайн» (бренд известной компании Polaris — бытовая техника), китайская компания «Индел» (производство пластмассовых изделий — будет поставщиком китайской же Haier), кондитерское предприятие «Дарлетто» и второй завод Haier — теперь по производству стиральных машин. Стали известны и параметры проектов. В завод по производству стиральных машин «Хайер Лаундри Машин РУС» Haier вложит порядка 4 млрд рублей, проектная годовая мощность — 500 тыс. машин, строительство стартует в апреле 2018 года и завершится к концу декабря: первая стиральная машина должна сойти с конвейера в июне 2019 года. Китайцы готовы трудоустроить 383 человека, на среднемесячную зарплату в размере 52,8 тыс. рублей. «Дарлетто» — займется производством джемов, для чего готово инвестировать 390 млн рублей: здесь будут выпускать термостабильные джемы и фруктово-ягодные начинки, основным потребителем продукции станет компания по производству мучных кондитерских изделий «Тестори». Годовая мощность — 23 тыс. т джемов. Строительство завода стартует во втором квартале 2018 года на участке в 3 га, само производство — с начала 2019 года. Для размещения предприятия необходим земельный участок площадью в 3 гектара. Будет создано 140 рабочих мест со средней зарплатой около 50 тыс. рублей.

Китайская компания «Индел» создаст производство крупногабаритных изделий из полимеров за 75 млн рублей на площади 1,15 тыс. кв. м. Годовая мощность — 218 тыс. экземпляров, создано будет 73 рабочих места со средней зарплатой около 30 тыс. рублей, производство стартует во втором квартале 2018 года. Наконец, четвертый резидент — «Технолайн», собирается выпускать электрические мясорубки, чайники и пылесосы. Годовая мощность — 500 тыс. изделий, объем инвестиций — 128 млн рублей. Разместится завод на территории КИП «Мастер», старт производства намечен на третий квартал 2018 года, это даст городу еще 48 рабочих мест с зарплатой порядка 36,6 тыс. рублей.

Объем общих инвестиций четырех резидентов — 4,6 млрд рублей, рабочих мест — 644. Бюджеты всех уровней должны ежегодно получать 1 млрд рублей. 21 резидент (это 25% от всех резидентов 40 ТОСЭР по всей России), по словам Тимергалиева, дадут Набережным Челнам 25 млрд рублей инвестиций и 5 тыс. рабочих мест. Цель — создание 10 тыс. рабочих мест, объем налоговых поступлений в городской бюджет — не менее 90 млн рублей.

Эльдар Тимергалиев сообщил, что в завод по производству стиральных машин «Хайер Лаундри Машин РУС» Haier вложит порядка 4 млрд рублей, проектная годовая мощность — 500 тыс. машин. Фото Сергея Афанасьева

Получив преференции на 300 млн, челнинские резиденты ТОСЭР уже отдали 710 млн рублей налогов

Сегодня, теперь уже на итоговой пресс-конференции, прошедшей в Sky Lux Hotel, Эдуард Тимергалиев откровенно поговорил о проблемах и подводных камнях ТОСЭР, существующей два года, обратив внимание на то, что пока ТОСЭР «дарована» Челнам до 2026 года (после чего этот статус могут продлить еще на пять лет) — тогда как ОЭЗ «Алабуга» может существовать «чуть ли не до 2052 года». Он также раскритиковал отдельные моногорода (всего таковых в РФ — 319), претендующие на статус ТОСЭР, — так как «есть города, имеющие потенциал диверсификации экономики, и города, его не имеющие». К примеру, есть ТОСЭР в Надвоицах (поселок городского типа в Карелии), но живут там всего 8 тыс. человек.

В итоге в плане эффективности ТОСЭР в Набережных Челнах далеко впереди: очень многие ТОСЭРы, заметил Тимергалиев, до сих пор не имеют ни одного резидента. Пока челнинские резиденты показывают «положительную бюджетную эффективность: объем льгот, предоставленных им, меньше, чем объем налоговых поступлений. Получив преференции на 300 млн рублей, челнинские резиденты ТОСЭР на сегодняшний день отдали 710 млн рублей налогов во все уровни бюджета: 500 млн рублей ушло федералам, 80 млн рублей — Республике Татарстан, 20 млн осталось Набережным Челнам, 88 млн рублей — страховые взносы.

«Хотя бы какой-то процент налога на прибыль нам оставляли!»

Мы спросили у Тимергалиева, не кажется ли ему, что автограду остаются крохи, тогда как миллиарды забирают Москва и Казань?

— Да, исходя из планируемых цифр до 2026 года, ТОСЭР будет собирать до 3,6 млрд рублей, в Челнах будет оставаться порядка 50 млн рублей. Дело в том, что мы, город, в основном берем поступления по НДФЛ, а он тоже распределяется между республикой и Челнами в соотношении 75% на 25%. Конечно, поднимались вопросы — чтобы городу было еще интереснее привлекать инвестиции. Хотя бы какой-то процент налога на прибыль нам оставляли! Тогда бы город действительно ощущал бы деньги от реализации проектов, — с сожалением заявил нам Тимергалиев. — Но не стоит забывать о других показателях: фонд оплаты труда уже сегодня по работающим резидентам составил 1,5 млрд рублей. Это тоже инвестиции, заставляющие нашу экономику работать, — это 1,5 млрд рублей, вложенные фактически в сферу услуг, в покупку продуктов питания. А ведь у нас, как говорил мэр Наиль Магдеев, прямая зависимость преступности от безработицы.

— То есть перераспределения налогов в ближайшем будущем ждать не стоит? — тоже с сожалением уточнили мы.

— Ну вы понимаете, это же федеральная и республиканская повестка. Что от нас зависит: мы можем только давать свои предложения и аргументированно доводить их до руководства и РФ, и РТ. Есть ряд вопросов, которые мы обсуждали в комитетах Госдумы и в Совете Федерации. Потому что «работаем на земле», с инвесторами, и непосредственно чувствуем, что происходит в городе. Не всегда вышестоящее руководство обо всем знает, — объяснил Тимергалиев.

Несмотря на развитие проекта ТОСЭР, по словам Тимергалиева, нельзя забывать и о КАМАЗе, доля в отгруженной продукции города которого с 2015-го по 2017 год выросла с 40 до 50%. Фото Максима Платонова



«Сегодня «через забор», у соседа, заказывать дороже, чем заказывать из Китая!»

Несмотря на развитие проекта ТОСЭР, по его словам, нельзя забывать и о КАМАЗе, доля в отгруженной продукции города которого с 2015-го по 2017 год выросла с 40 до 50%. Но цель остается прежней: диверсификация городской экономики.

— Эльдар Фаритович, если говорить о диверсификации: понятно, что чем более разный бизнес резидентов — тем лучше. С другой стороны, есть ощущение, что резидентов выбирают случайно: один занимается бытовой техникой, другой — кондитерскими изделиями, третий — химией. Вы не хотели бы какого-то тренда придерживаться, чтобы в результате появился хотя бы синергетический эффект? — спросили мы.

— Мы как раз начинаем по этому вопросу работать. Пока набираем пул предприятий, начинает вырисовываться определенная картина. Мы рады, что у нас появилась новая отрасль — производство бытовой техники, например. Большие планы у Haier, вчера присвоили индустриальному парку «Хайера» официальный статус. Есть компания Polaris. У обеих компаний появляются смежные интересы. Например, если говорить о компании Polaris, то на первом этапе все комплектующие для этого предприятия будут поставляться из Китая. Но в процессе мы уже начали переговоры с компанией «Индел», есть потенциальный резидент — УК «АК Рента» (производство пластмассовых изделий). Они как раз собираются активно работать на рынке производства комплектующих для бытовой техники. «АК Рента» уже сегодня работает с «Хайером». «Индел» тоже начинает работать. И мы свели Polaris с этими компаниями, чтобы издержки по производству комплектующих были ниже. Polaris проводил анализ, и оказалось, что сегодня «через забор», у соседа, заказывать дороже, чем заказывать из Китая!

На структуре ТОСЭР и величине тех или иных резидентов сказывается и порог инвестиций, который отличается от города к городу. Так, в Чистополе для получения статуса резидента ТОСЭР необходимо вложить 25 млн рублей, в Нижнекамске — 15 млн рублей, в Зеленодольске — 10 млн рублей. А в Челнах — 50 млн рублей. Возможно, впрочем, порог инвестиций в автограде в итоге снизят.

— Если проект «гринфилд» — когда компания строит новую площадку, а не заходит на уже существующую (скажем, в КИП «Мастер»), то необходимо помещение в среднем 3 тыс. кв. м. Для этого нужно как минимум 15 млн рублей, — прикинул в уме Тимергалиев.

Власти города также попытаются расширить ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для резидентов — чтобы тем самым резидентами ТОСЭР могли стать и резиденты ИТ-парка Челнов. Заявку уже направили. Но для включения резидентов ИТ-парка придется снизить и порог инвестиций… Тимергалиев полагает, что снизить его необходимо до 20 млн рублей.

На структуре ТОСЭР и величине тех или иных резидентов сказывается и порог инвестиций, который отличается от города к городу. Фото Сергея Афанасьева



Власти Челнов по ТОСЭР работают с ВТБ и Сбербанком

— Китайцы легко приходят и вкладывают в открытие индустриального парка 1 миллиард долларов, тогда как наша компания «Кама Кристалл Технолоджи» все еще ждет одобрения кредита во «Внешэкономбанке». У властей есть какая-то политика поддержки резидентов? Может, сделать так, чтобы кредиты выдавались через определенные один-два банка? — поинтересовались мы у Тимергалиева. — Пока же немножко чувство какого-то хаоса в этом вопросе возникает…

— Но у «Кама Кристалл Технолоджи» партнером является «Внешэкономбанк» — наверняка у них есть какие-то совместные вопросы. Потому что вкладываются миллиарды рублей все-таки. Да, у китайцев деньги есть. У них единственная проблема: получить разрешение на вывод денежных средств из своей страны.

Например, по компании «Индел» мы ждали его порядка двух месяцев. С другой стороны, у нас сегодня подписаны соглашения с двумя банками — с ВТБ и Сбербанком, которые оказывают всяческую поддержку резидентам. И они даже сегодня борются за клиентов ТОСЭР!

«Мы не должны создавать второе монопредприятие в городе»

— Если говорить о возможностях Китая и других стран. Мы создаем им выгодные условия, к нам в итоге едут китайцы, турки, немцы, развивают здесь собственное производство и высокие технологии. А как же с развитием нашего собственного производства? То есть проекту ТОСЭР важно создание новых рабочих мест, и без разницы — за счет развития иностранных или отечественных компаний это будет делаться?

— Ну я, например, горжусь, что у нас есть резидент «Заряд». Да, им сложно продвигаться — сложно вообще выйти со своими клюшками на рынок. Это инновационный продукт, между прочим, и высокие технологии. Они по всему миру ищут нового технолога, который бы внедрял новые технологии. Есть новые бренды, созданные, по сути, в Челнах. Но мы же не должны отказываться от «Хайера» или «Поляриса» при этом!

Интересно, что 26 декабря могли одобрить не четыре, а пять компаний, но власти города решили не торопить события: компания, которую Тимергалиев пока не называет, занимается научными разработками, производством еще не занималась. Компания уже зарегистрировалась в Набережных Челнах. Заниматься она будет производством твердой эпоксидной смолы — и как раз будет коррелировать с «Зарядом» (стороны уже встретились и обговорили ряд вопросов сотрудничества). Тем более что свободная земля для резидентов пока есть: во время работы в земельном управлении команда Тимергалиева, проведя инвентаризацию, нашла 500 невостребованных гектаров, 100 га уже передали «Хайеру» под строительство индустриального парка. В основном все свободные участки под промышленное строительство располагаются в промышленно-коммунальной зоне КАМАЗа.

«Я, например, горжусь, что у нас есть резидент «Заряд». Да, им сложно продвигаться — сложно вообще выйти со своими клюшками на рынок. Это инновационный продукт, между прочим, и высокие технологии». Фото Сергея Афанасьева



— Эльдар Фаритович, есть какой-то зарубежный опыт ТОСЭРов? Можете привести примеры?

— В Китае есть. Они именно с таких ТОСЭРов и начинали, когда целые города, агломерации становились свободными экономическими зонами. Теперь это первая экономика в мире после американской! Есть в Китае и свои моногорода на побережье, которые тоже испытывают проблемы, как и наши. Они создавались кластерно: город по производству нижнего белья, например. Но сейчас растут зарплаты (они в Китае на уровне российских), растет и уровень автоматизации производства. Им дешевле автоматизировать производство. В итоге высвобождается огромное число людей.

— Сегодня государство вынуждено решать проблемы моногородов, и эти проблемы — советское наследие, результат плановой экономики: когда Челны строились для КАМАЗа, Тольятти — для ВАЗа. ТОСЭР, по сути, — тоже плановая экономика. Есть же сторонники свободного рынка, которые говорят: где бизнесу удобнее, пусть там и развивается. Если хлопковая промышленность развита в Узбекистане, а турки шьют у себя рубашки — стоит ли переманивать их в Челны? Может, имеет смысл создавать собственное производство?

— В ваших словах есть доля правды. Поэтому мы будем работать в этом направлении с пулом резидентов. Мы не должны создавать второе монопредприятие в городе. И стараться работать во всех направлениях. Какая-нибудь структура из наших резидентов и выстроится.