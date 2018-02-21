Как Минниханов передал Магдееву «зеленую папку» с наказами от бизнеса и напомнил о долге

Президент Татарстана устроил в Челнах разнос чиновникам и дал понять, что ожидает активности от министров образования и здравоохранения

Сегодня в Набережных Челнах команда мэра города Наиля Магдеева на 23-й сессии горсовета, которая прошла не в мэрии, а в Городском центре детского творчества (ГЦДТ), отчитывалась об итогах 2017 года и делилась планами на 2018 год. «Принимать парад» приехал президент РТ Рустам Минниханов. Корреспондент «Реального времени», побывав на статусном мероприятии, которое, как обычно, собрало цвет городской элиты, стал свидетелем жесткой критики, которой подверг глава Татарстана команду Наиля Магдеева. По данным Минниханова, большинство предпринимателей бизнес-климатом автограда страшно недовольны. Кроме того, «публичной порке» подверглись и министр Рафис Бурганов, и представитель Минздрава РТ: фактически президент РТ вручил каждому по «новой метле» для расчистки авгиевых конюшен, оставшихся в сферах Минздрава и Минобраза РТ от прошлых шефов.

Несмотря на ТОСЭР, объем инвестиций вырос всего на… 0,1%

На сессии горсовета Челнов Наиль Магдеев выступил первым. И доклад его в общем и целом был исполнен радужных надежд и гордости за успехи. Город Набережные Челны занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям в Татарстане, так гордо начал свой доклад мэр. Главным результатом работы стала положительная динамика демографии, продолжил Магдеев, что оказалось не совсем так, как позднее заметил президент Татарстана Рустам Минниханов: по информации президента, «демография упала на 14%». Достигнут самый низкий уровень безработицы.

Валовый территориальный продукт автограда в 2017 году вырос на 2% (до 194,7 млрд рублей), индекс промпроизводства составил 117% (280,3 млрд рублей). Во многом благодаря КАМАЗу, где производство автомобилей увеличилось с 34,6 тыс. единиц до 38,6 тыс., или на 12%. Помимо автогиганта, вклад внесли КБК (объем отгруженной продукции составил 9,8 млрд рублей), «Даймлер», «Хайер», «Челны-хлеб», АПК «Камский», «Татпроф», «РИАТ» и т.д. Инвестиции в экономику, впрочем, выросли всего на 0,1%, составив 46,2 млрд рублей. И это при инвестициях резидентов ТОСЭР! К слову, в рамках проекта ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) работает уже 21 резидент, инвестировавший 14 млрд рублей, создавший 2,5 тыс. рабочих мест, перечисливший налогов в горбюджет на 45,4 млн рублей.

Продолжают власти активно привлекать средства из федерального бюджета. Так, Фондом развития промышленности были профинансированы пять проектов на сумму 387 млн рублей (из них — два проекта КАМАЗа, проект «Кама Кристалл Технолоджи», «ИнтерБизнесГруппИнжиниринг», «Завода механических трансмиссий»). Одобрены в 2018 году и получат финансирование из фонда на 400 млн рублей проекты «РариТЭК Инжиниринг» и «ТЭМ-ПО». Из Фонда развития моногородов на создание дорожной инфраструктуры в промзоне автограда получено в 2015 году 756,3 млн рублей, в 2016 году на строительство инфраструктуры КИП «Мастер» — 1,1 млрд рублей, в 2017 году — еще 350 млн рублей. Помимо федеральных денег, город активно привлекает и иностранные инвестиции: так, одним из главных событий прошлого года Магдеев назвал старт китайского проекта компании «Хайер» (уже выпускающей в Челнах холодильники) по созданию индустриального парка «Хайер Рус» на 125 га, для этого китайцы обещали вложить $1 млрд (и создать 5 тыс. рабочих мест).

Доклад Магдеева в общем и целом был исполнен радужных надежд и гордости за успехи



Президент РТ — Наилю Магдееву: «50% предпринимателей Челнов испытывают неравное отношение со стороны властей!»

Отдельно Магдеев рассказал о развитии малого и среднего бизнеса, и любопытно, что, оперируя цифрами, дал картину успеха в этом направлении — позднее, однако, оперируя теми же цифрами, ситуацию с МСБ в автограде раскритиковал Рустам Минниханов. Так, по словам Магдеева, объем ВТП, приходящийся на малый и средний бизнес, составляет 30,5%, налоговых поступлений — 31%, доля инвестиций — 48,1%. По мнению президента Татарстана, «это очень мало». А ведь как будто для МСБ делается очень много: построены восемь индустриальных парков, ввели в эксплуатацию шестую очередь КИП «Мастер» (который тоже чувствует себя неплохо: выручка в 2017 году выросла с 42,8 до 67,6 млрд рублей), еженедельно проводятся по субботам «антикризисные штабы», на которых мэр лично встречается с бизнесменами. Магдеев отчасти и сам признал, что проблема существует:

— По показателю доли МСБ в валовом территориальном продукте наш город, к сожалению, не в лидерах и находится во второй десятке среди муниципалитетов РТ. Причины в излишнем административном давлении, проверках со стороны органов, той же административно-технической комиссии (к главе которой Айрату Насыбуллину, напомним, постоянно предъявляют претензии бизнесмены, — прим. ред.), навязываниях услуг коммерческого характера предприятиям МСБ.

Минниханов в своем ответном выступлении обнаружил неплохую подготовку, он явно «сделал домашнее задание», привез в Набережные Челны цифры «Исследования делового климата» в автограде и прямо с трибуны — точно в укор севшему к тому времени за стол Наилю Магдееву — зачитал их:

— 37% из числа опрошенных предпринимателей Челнов сталкивались с административными барьерами! 50% предпринимателей Челнов испытывают неравное отношение со стороны властей! 62% жалуются на высокие штрафы! В Казани таковых — только 36%. 39% челнинских предпринимателей за год были подвергнуты проверкам, в том числе со стороны администрации города. 17% сталкиваются с требованиями незаконного вознаграждения. Я бы обратил внимание на это. Тем более что МСБ формирует средний класс, являющийся основой для любого государства. Я бы советовал вам ежемесячно подводить такие итоги. Мы вот ежеквартально собираемся с предпринимателями в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор», вы похожий формат должны найти!



Ситуацию с МСБ в автограде Рустам Минниханов раскритиковал

По вводу жилья на одного жителя города Набережные Челны находятся на 21-м месте в РТ

Наиль Магдеев, разумеется, в курсе, что на итоговых заседаниях президент РТ всегда делает акцент не на успехах, а на недочетах и проблемах, и в своем докладе пытался предупредить вал критики своего шефа (заметим, забегая вперед, это ему все равно не помогло), не стесняясь самокритики.

Так, второй проблемной точкой для автограда он назвал ситуацию с жилищным строительством: по вводу жилья на одного жителя города Челны находятся на 21-м месте в РТ. В 2017 году было введено 250 тыс. кв. м жилья, в 2018 году команда Магдеева надеется увеличить цифру до 300 тысяч. На очереди по соципотеке находятся уже 3600 семей. Проблема и в том, по мнению мэра, что далеко не все компании автограда выполнили «свои небольшие обязательства» по сбору средств в ГЖФ: план выполнен в 2017 году лишь на 86%. При том что ежегодно город получает по программе соципотеки по миллиарду рублей из госказны.

Остается все еще нерешенным вопрос и с завершением строительства проблемных домов «ФОНа» Анатолия Ливады: 65/06, 65/03, 65/10 — в реестре обманутых дольщиков находятся 229 семей. Чтобы решить только «проблему имени Ливады», понадобится не менее 800 млн рублей. Впрочем, в другой строительной сфере — капремонте — дела идут получше: за пять лет на ремонт многоквартирных домов автограда потратили более 11,5 млрд рублей, в 2018 году потратят еще 1,4 млрд рублей. На капремонт дорожной сети города с 2015-го по 2017 год ушло 5 млрд, в 2018 году планируют потратить еще 2,4 млрд. В итоге число ДТП в городе сократилось на 25,8%. Городские власти обещают держать темп: ежегодно ремонтируя по одному крупному проспекту и одной дороге в промзоне. Экономические успехи, по словам Магдеева, сказались на снижении уровня преступности: число преступлений в общественных местах упало с 3456 до 2572, раскрываемость выросла до 60% (что выше, чем в среднем по РТ). В зоне действия видеокамер, установленных в автограде по программе «Безопасный город», находится уже 38% территории Челнов.



Вторая проблемная точка для автограда — ситуация с жилищным строительством

Как Рустам Минниханов требовал от Наиля Магдеева вернуть в республиканскую казну долг в полмиллиарда рублей

Отметил мэр и положительную динамику налоговых поступлений: так, объем налогов с 2015 года вырос почти в 2 раза: с 25,6 до 47,9 млрд рублей. Из них существеннее всего выросли налоги в федеральный бюджет (с 13,7 до 31,6 млрд рублей) и республиканский (с 8,9 до 12,4 млрд рублей). Увы, рост налогов в городской бюджет совсем незначительный — в 2015 году городская казна получила 3 млрд рублей, в 2017 году — всего 3,7 млрд. Впрочем, выросли зато неналоговые поступления: с 828 млн до 1,2 млрд рублей, или в 1,5 раза.

— Город Набережные Челны был и остается донором. И работая так активно, мы вправе надеяться на финансовую поддержку со стороны руководства РТ во всех наших программах. Сегодня по ним мы получаем из республики ежегодно к 9-миллиардному бюджету «добавку» в 8 миллиардов рублей, — рискнул Магдеев намекнуть Минниханову о том, что за хорошую работу он ждет и хороших финансовых потоков.

Президент РТ послание явно услышал, когда в своем выступлении с недоумением поинтересовался, когда же такой «активно работающий город» расплатится по своим долгам перед консолидированным бюджетом? Оказалось, что команда Магдеева задолжала бюджету только за прошлый год полмиллиарда рублей!

«Куда наши инвестиции идут, если мы миллиарды тратим, чтобы «все было красиво», а люди все равно недовольны?»

Еще сильнее от Рустама Минниханова досталось здравоохранению автограда, в который «вбухали» и продолжают «вбухивать» миллиарды рублей, а, судя по опросам челнинцев, толку от этого мало: граждане (и тут президент РТ хорошо подготовился, зачитав неутешительные цифры с трибуны обомлевшим челнинским чиновникам) оценивают работу больниц и поликлиник Челнов как неудовлетворительную. Магдеев даже не ожидал, кажется, откуда грянет буря: в своем докладе он говорил о строительстве разных дорогих медцентров, ремонте клиник, привлечении врачей. Тем не менее и сам мэр города признал в этой сфере ряд проблем: очереди в больницах, несвоевременно полученная медицинская помощь, грубое отношение к пациентам.

— К сожалению, доля жалоб на все это не уменьшается. Руководителям лечебных учреждений, которые находятся здесь в зале, нужно критически проанализировать ситуацию с медобслуживанием. И сделать самые серьезные выводы, и принять конкретные меры! — отрезал он. — Есть и другая проблема: к сожалению, за последние 4 года часть врачей, не дождавшись получения жилья по соципотеке, уехала в соседние города.



Рустам Минниханов пообещал профинансировать капремонт городской инфекционной больницы. Фото tatarstan.ru

Чтобы подсластить пилюлю челнинским медработникам, Минниханов пообещал под благодарные аплодисменты профинансировать капремонт городской инфекционной больницы (на 1 млрд рублей минимум), но при этом разразился филиппикой в адрес самих врачей:

— Мы иногда увлекаемся «индикаторами». По здравоохранению ваш город в нашем рейтинге на первом месте. А по отношению населения к вашему здравоохранению — вы на 43-м месте! — вбросил в зал поразительную цифру Минниханов. Зал забурлил, загудел, городские чиновники явно расстроились, а президент продолжил. — Вы сделайте для себя из этого выводы! Куда наши инвестиции идут, если мы миллиарды тратим, чтобы «все было красиво», а люди все равно недовольны? Это очень плохо. В прошлый раз, когда посещал одну из больниц Челнов, главврач отодвигал пациента на моих глазах со словами: «Отойди, потом разберемся». Не надо «потом разбираться»! Где министр здравоохранения у нас? (Первый замминистра здравоохранения Сергей Осипов тут же боязливо встал). Это не только Челнов касается. Вы индикатор ставите на первое место, а люди говорят — система ваша плохо работает. Проведите работу с персоналом, посмотрите, что можно сделать, чтобы население было довольным. Во время моего визита пациента спрашивают: «Вы довольны?» Конечно, он скажет, что доволен. Он же завтра туда придет, а президента в больнице не будет, а если скажет, что недоволен, — вообще в больницу не пустят!

Как президент публично раздал «новые метлы» министрам-новичкам для очистки авгиевых конюшен в их отраслях

Судя по критике Магдеева и еще более ожесточенной критике со стороны президента РТ, новому министру здравоохранения РТ придется работать засучив рукава — а самой отрасли здравоохранения Татарстана (и не только в автограде) в ближайшее время, кажется, стоит ждать больших перемен (и, не исключено, отставок…). Представителя Минздрава РТ Осипова Минниханов поднял, кстати, прямо во время своего доклада: новая метла, как известно, по-новому метет. В нашем случае для очистки авгиевых конюшен метлу новой команде Минздрава президент, скажем так, вручил публично.

Недоволен оказался Рустам Минниханов и ситуацией с образованием в Челнах, которое вроде бы по цифрам и разным там «индикаторам» всякий раз возглавляет республиканские рейтинги (да и ежегодно в строительство и ремонт школ Челнов республика вкладывает не меньше миллиарда рублей), — но вот по уровню знаний в той же математике чуть ли не плетется в хвосте. При том что из Челнов хотят сделать инновационный техноград, факт плохого знания математики будущих кадров вряд ли сегодня можно спускать на тормозах (тем более что кадровый голод в автограде — проблема нерешаемая вот уже лет десять). За «математическую катастрофу» в автограде вновь пришлось отвечать «новичку», теперь уже министру образования РТ Рафису Бурганову, сменившему на посту Энгеля Фаттахова.



То, что президент РТ поднял обоих министров-«новичков» во время заседания и чуть ли не отчитал их за провалы, сделанные по факту при еще прежних министрах, — вполне объяснимо: если до сих пор Садыков с Бургановым могли просто радоваться почетной должности и новой власти, теперь Минниханов дал им понять (и кажется, в ближайшие месяцы будет давать понимать это неоднократно): за недочеты и провалы спустит с них три шкуры. Для городской, да и для республиканской отрасли — это тоже тревожный звоночек: можно смело предположить, что еще одна «метла», выданная президентом РТ новому министру образования, будет мести неутомимо и безжалостно (только вот приведет ли это в итоге к решению проблем — неизвестно).

Недоволен оказался Рустам Минниханов и ситуацией с образованием в Челнах

Магдеев в своем докладе посетовал и на «утечку мозгов»: часть челнинских школьников (притом самая «умная» их часть) выбирают для получения высшего образования вузы Казани, Москвы, Питера — «потому что в Челнах выбор мест получения высшего образования, к сожалению, не очень велик». Нет для молодежи и достаточного числа спортивных центров. Видимо, поэтому одним из выступивших (между Магдеевым и Миннихановым) стал депутат горсовета Евгений Вайнер, гендиректор ООО «Аква-Регион», анонсировавший проект в рамках государственно-частного партнерства по строительству «семейного спортивно-оздоровительного центра с термальным комплексом». Размер инвестиций в проект и его месторасположение — пока неизвестны.

«Когда мы на выборы идем, всегда говорим: «Выбирайте меня, я такой… вы все будете счастливы!»

Магдеев выступал больше 50 минут. «Разбор полетов» Миннихановым длился полчаса. «Принимавший парад» городской элиты президент РТ, несмотря на торжественную обстановку и праздничные нотки в голосе, большую часть своего выступления ожидаемо посвятил не победам и триумфам, а провалам и ошибкам. Тем более сам он старается держать руку на пульсе восточного города и за 2016—2017 годы был с визитом в автограде 22 раза (по его собственным подсчетам). Помимо рассмотрения вышеперечисленных вопросов, президент также посоветовал городским властям тесно сотрудничать с властями Тукаевского района, активно помогая местным фермерам продавать продукцию в городские магазины непосредственно, без перекупщиков. А в финале покритиковал Магдеева за то, что тот в своем докладе ничего не сказал про конкретных депутатов и чиновников — кто молодец, а кто не очень:

— Хотелось бы знать, кто как работает. Когда мы на выборы идем, всегда говорим: «Выбирайте меня, я такой… вы все будете счастливы!» А потом не все активно работают, — угрожающе заявил залу, где сидели депутаты и чиновники, президент РТ и, не дождавшись аплодисментов, «удивился». — А чего вы не аплодируете?! Форма общения с людьми у нас не очень развита. Перед выборами мы вроде общаемся с ними. Но потом не умеем говорить с людьми, не находим формат общения. Не обсуждаем с людьми, что им интересно. Работа с населением необходима. Надо спрашивать у него, где сделать ремонт, например. Чтобы и горожане принимали участие в работе города.

1 / 16 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев