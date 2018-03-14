Рустам Минниханов: «Потом мы спросим, где наш контракт для КВЗ»

После двух лет переговоров Казанский вертолетный завод может получить экспортный контракт с Индией на 48 машин стоимостью почти $1 млрд

Казанский вертолетный завод, за которым закрепилась слава ведущего экспортера российской авиатехники, снова «подлетает» к Индии, и, возможно, к концу марта будет подписан долгожданный контракт на поставку 48 Ми-17В-5 для ВВС Индии с приблизительной стоимостью $960 млн. «Чтоб не сглазить, я говорю об этом аккуратно», — обнадеживал сегодня казанских вертолетчиков генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, приехавший в Казань на открытие нового гальванического производства КВЗ. В свою очередь, гость попросил КВЗ поторопиться с доработкой легкого вертолета «Ансат» для сертификации по стандартам EASA. Подробнее в материале «Реального времени».

2 млрд — на гальванику

Не дожидаясь истечения 100 дней после назначения нового генерального директора «Казанского вертолетного завода» Юрия Пустовгарова, глава госхолдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский снова прилетел в Казань, но уже для согласования важных стратегических вопросов — о производственной загрузке до 2020 года и трансформации модельного ряда вертолетов, собираемых на КВЗ. Хотя формальным поводом для поспешного визита в Казань явилось радостное и приятное событие — открытие современного гальванического производства.

Новый корпус возведен полностью «с нуля» и пришел на смену устаревшему комплексу, построенному еще в 1970-х годах. Решение о его модернизации было принято три года назад в рамках стратегии развития холдинга «Вертолеты России». В его реконструкцию было вложено 2 млрд рублей, из которых 70% — собственные средства завода, а 30% были получены по федеральной программе модернизации ОПК. «Несмотря на сжатые сроки, этот объект был сдан за 2,5 года от разработки до запуска», — отметил невероятную скорость возведения промышленного сооружения Андрей Богинский на церемонии открытия. Так, спустя почти 50 лет казанские вертолетчики смогли демонтировать экологически вредное производство, отличавшееся «кислотными» стоками, и перейти на безопасные технологии анодирования алюминия с замкнутой системой водоснабжения. Как утверждают авторы проекта, эта технология анодирования металла позволит увеличить антикоррозийный ресурс металла, что особенно важно для экспортных боевых машин.

Новый корпус возведен полностью «с нуля» и пришел на смену устаревшему комплексу, построенному еще в 1970-х годах



«Лифтинг» КВЗ на 8 млрд рублей

Не скрывал радости от запуска нового производства и президент Татарстана Рустам Минниханов, который, будучи членом совета директоров «Вертолетов России», наверняка и пролоббировал открытие финансирования для модернизации казанского завода. «КВЗ — гордость республики и столицы, — заявил он в приветственном слове. — За последние годы была проведена глубокая модернизация механообрабатывающего, агрегатного цехов и теперь гальванического», — обрисовал он размах обновлений. На самом деле, это не так мало, как может показаться на первый взгляд. Глубина технологической модернизации КВЗ достигла 69%, утверждают проектировщики «Гипронииавиапром». В технологический «лифтинг» КВЗ «закачали», по самым скромным оценкам, от 8—10 млрд рублей.

Ради чего? Президент не выразил сомнений в том, что заказы надо «отвоевывать», а модернизация может стать главным козырем КВЗ в удержании за собой преимуществ. «Главное, чтобы у нас были заказы, я, как член совета директоров «Вертолетов России», и дальше буду отстаивать ваши интересы», — пообещал он заводчанам.

КВЗ готов лететь за три моря

Интересно, что буквально через час ему пришлось доказывать, как он держит данное им слово. Еще два года назад КВЗ завершил выполнение крупнейшего контракта на поставку 151 военно-транспортного вертолета Ми-17В-5 для Индии, оставшись на «мели» в ожидании очередного индийского заказа. Именно Индия является одним из ключевых заказчиков КВЗ и крупнейшим оператором российской вертолетной техники в Юго-Восточной Азии. Сегодня в этой стране эксплуатируются более 400 машин КВЗ. Почти два года КВЗ ждет подписания очередного контракта с ВВС Индии на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5. Во время встречи с трудовым коллективом Андрею Богинскому задали вопрос в лоб — когда?

«Тема, действительно, «перезрелая», — согласился с затягиванием переговоров глава «Вертолетов России», заметив, что подписантом контракта со стороны РФ является «Рособоронэкспорт». Однако в этом году есть реальные шансы наконец его подписать. По его словам, сейчас делегация Рособоронэкспорта находится в Индии, а в начале апреля намечен визит министра обороны Индии в РФ. «Мы предполагаем, что в этом промежутке произойдет подписание», — обозначил он вероятные сроки.

Во время встречи с трудовым коллективом Андрею Богинскому задали вопрос в лоб — когда будет подписан очередной контракт с ВВС Индии?



По его словам, с индийским заказчиком согласован технический облик машины и ценовые параметры сделки. «По той информации, которой мы обладаем, в высокой степени готовности находятся технические и ценовые вопросы, с потенциальным заказчиком они обсуждены. Мы ожидаем, что событие произойдет до конца марта», — рассказал он.

Одной из причин затягивания переговоров явилась экстренная необходимость замещать украинские двигатели, которые ставились на казанские вертушки, отечественными. «Технические предложения заказчика учтены, там были вопросы с импортозамещением. Мы продемонстрировали то, чего мы достигли, там были вопросы, связанные с замещением комплектующих с Украины. Мы эту работу выполнили вместе с кооперацией. Поэтому у меня есть основания полагать, что не позднее первого квартала мы услышим новости о подписании контракта. Но я аккуратно говорю, чтобы не сглазить», — осторожничал Богинский.

Ваши слова я выставил в «Инстаграме»

Все это время Рустам Минниханов записывал выступление московского гостя на собственный «айпад», после чего шутливо произнес: «Эти слова я выставил в «Инстаграме», поэтому мы у вас спросим, где наш контракт?» — неожиданно для всех пообещал президент под общий смех зала. «А уж как мы на него надеемся», — отбивался Богинский, не ожидая такого развития событий. И действительно, этот видеофрагмент появился на страничке президента РТ.

C другой стороны, глава «Вертолетов России» дал понять, что хочет увидеть от КВЗ ускоренную доработку легкого вертолета «Ансат», чтобы выставить его на международную сертификацию гражданской авиации EASA. «Если смотреть на динамику продаж, то в прошлом году у нас было выпущено семь «Ансатов». В этом году стоит план на 45 машин, и мы надеемся, что объем продаж будем увеличивать. Но нам нужна зарубежная сертификация гражданского вертолета, что позволит нам выйти на рынки других стран — КНР, Турции и в страны Латинской Америки. «Наша задача получить сертификат», — с нажимом на последнее слово произнес он, добавив, что «выезжать» только на Ми-17 больше не получится.

Глава «Вертолетов России» дал понять, что хочет увидеть от КВЗ ускоренную доработку легкого вертолета «Ансат», чтобы выставить его на международную сертификацию гражданской авиации EASA



Остается добавить, что сегодня КВЗ выполняет заказ на строительство 45 легких вертолетов «Ансат» и трех вертолетов Ми-38 по заказу Минобороны РФ, летного отряда президента РФ и Минпромторга РФ.