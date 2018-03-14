Генерал ФСБ: «Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка»

Александр Михайлов об отравлении Сергея Скрипаля, практике ликвидации предателей спецслужбами и жесткой реакции британских властей

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также выдвинула ультиматум: до вечера вторника Москва должна «правдоподобно объясниться» — в противном случае Лондон будет рассматривать произошедшее как военную агрессию РФ против Великобритании. В свете накаляющейся международной обстановки «Реальное время» связалось с генералом ФСБ в запасе Александром Михайловым и расспросило его о «деле Скрипаля», связи отравляющего вещества «Новичок», которым якобы отравили экс-сотрудника ГРУ, с Россией, а также о практике ликвидации предателей спецслужбами и досье MI-6 на Владимира Путина, которое грозятся рассекретить власти Великобритании.

«Уничтожить Скрипаля можно было еще в тюрьме под благовидным предлогом»



— Александр Георгиевич, как вы считаете, отравление Сергея Скрипаля и его дочери — что это? Провокация Запада, ошибка наших силовиков...

— На сегодняшний день ни у кого нет объективных данных для того, чтобы давать оценку этой ситуации и делать выводы. Британская сторона не может предъявить нам ничего, кроме своих предположений, а у нас, в свою очередь, есть достаточно много вопросов к британцам.

Первый вопрос, который мне хотелось бы задать премьер-министру Великобритании: «Почему на вашей территории на протяжении нескольких лет осуществляется целенаправленное уничтожение людей, являвшихся ранее гражданами Российской Федерации? Литвиненко, Березовский, а сейчас — Скрипаль. Это целенаправленная политика Великобритании или это, скажем так, неуправляемая ситуация? И не кажется ли госпоже Мэй, что сегодня Великобритания является страной, опасной для пребывания в ней иностранных граждан?»

Второй вопрос я хотел бы задать министру иностранных дел, вызвавшему нашего посла и посмевшему задавать ему вопросы о том, каким образом отравляющие вещества попали на территорию Великобритании: «А в Великобритании существует таможня, пограничные войска и специальные службы для того, чтобы выявлять возможность провоза на территорию страны боевых отравляющих веществ?»

«Не кажется ли госпоже Мэй, что сегодня Великобритания является страной, опасной для пребывания в ней иностранных граждан?» Фото ntv.ru

Они все время валят с больной головы на здоровую. Более того, они исходят из такой «шизофрении великой инквизиции» — они обвиняют нас, не имея ни фактов, ни информации. Все делается априори — так же, как они в свое время расправлялись с «ведьмами» или еретиками, сжигая их на костре. Сегодня мы с вами находимся в положении, когда абсолютно любой факт прямо или косвенно способствует тому, чтобы Запад предъявлял претензии Российской Федерации, даже по тем вопросам, к которым наша страна не имеет отношения.

Возвращаясь к Скрипалю, я хотел бы отметить один важный момент: этот человек был осужден и в течение долгого времени находился в местах лишения свободы. Если бы, допустим, у кого-то возникло желание его уничтожить, то это можно было осуществить в том самом лагере, под благовидным предлогом и с абсолютно «невидным» диагнозом. Второй момент: когда принималось решение о его обмене на наших людей, рассматривались все обстоятельства, и в том числе возможность нанесения им какого-либо ущерба для государства. Таких фактов установлено не было, поэтому было принято абсолютно адекватное решение, позволившее ему покинуть территорию Российской Федерации.

Третий момент: я бы хотел заметить, что ни одна специальная служба не будет осуществлять операции по уничтожению даже террористов за границей, рискуя своими людьми, а также репутацией своего государства. Даже израильские спецслужбы, о которых ходит много всяких легенд, связанных с уничтожением террористов, не осуществляли свои акции за рубежом, так как это было сопряжено с большой опасностью для исполнителей и, самое главное, с большим риском подрыва репутации Израиля.

Все, что сейчас разворачивается в Великобритании, свидетельствует о полной некомпетентности их специальных служб — несмотря на традиции, они не в состоянии определить исполнителей преступления, не в состоянии тщательно расследовать дело и поэтому следуют исключительно политической линии, близкой не только самой Великобритании, но и Франции, и Германии, и Соединенным Штатам. Это конфронтация с Российской Федерацией, поэтому преступников не ищут — их просто назначают.

«Британская сторона не может предъявить нам ничего, кроме своих предположений, а у нас, в свою очередь, есть достаточно много вопросов к британцам». Фото Andrew Matthews/PA (thetimes.co.uk)

«Однозначно утверждать, что это яд российского происхождения — глупость, нонсенс и полный абсурд»



— Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили веществом группы «Новичок» (нервно-паралитические вещества этой серии были созданы еще в конце 1980-х годов в ГосНИИ органической химии и технологии). Вам что-нибудь известно о его разработке, воздействии на человеческий организм?

— Мне об этом ничего не известно. На этот вопрос должны отвечать химики, которые хорошо разбираются в этих формулах, однако я не могу не заметить, что Великобритания использует исключительно странные, я бы даже сказал, экзотические формы уничтожения противников.

Первый случай (я имею в виду отравление Литвиненко) был с полонием, который практически невозможно перенести через две государственных границы без риска для исполнителей. Плюс это слишком ярко выраженный изотоп, который фиксируется системами радиационного наблюдения.

В недавнем случае ситуация еще более комичная — объявляется боевое отравляющее вещество, которого уже не существует в России. Согласно всем международным договоренностям, мы эти вещества уничтожили, а оставлять «на черный день» никто не будет, и уже тем более перемещать через границу.

— Даже если это действительно был «Новичок», который разрабатывался у нас в советское время, справедливо ли утверждать с высокой трибуны, что это, вероятнее всего, российский след?

— Знаете, где бы ни производили водку, ее формула все равно будет C2H5OH. Произвести любое отравляющее вещество можно при наличии необходимых компонентов в любой точке земного шара.

Необходимо знать, что на сегодняшний день на территории США находится изобретатель этого вещества — Вил Мирзаянов. Он утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка», проникнув в его записи. В этом случае у них на руках должна быть эта формула. Они могли уничтожить ее для других, но для себя они бы ее наверняка оставили, правильно? Поэтому однозначно утверждать, что это яд российского происхождения — глупость, нонсенс и полный абсурд. Многие токсические вещества вообще могут быть произведены в домашних условиях из препаратов, абсолютно легально купленных в аптеке.

«Вил Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка», проникнув в его записи». Фото facebook.com/vil.mirzayanov



— То есть, если резюмировать, истории про то, что «эта страна для ликвидации нежелательных элементов чаще всего использует именно такой яд, а другая — вот такой», не имеют под собой никаких оснований?

— Это же химия. Если бы мы с вами говорили о ракетных двигателях, то, естественно, для этого были бы нужны определенные технологии. Когда мы с вами говорим о синтезировании химических веществ, то это — таблица Менделеева плюс определенные технологии синтезирования, так что все может быть изготовлено там, где есть нужные компоненты и условия для производства.

«После ликвидации Бандеры российскими спецслужбами не было осуществлено ни одного подобного акта в отношении предателей»



— А часто ли наши спецслужбы занимаются ликвидацией предателей?

— В 1959 году был последний случай — ликвидация Бандеры и Шухевича. После этого российскими спецслужбами не было осуществлено ни одного подобного акта в отношении предателей, изменников, карателей и прочих врагов.

— Российская журналистка Тоня Самсонова писала в своем «Твиттере» о том, что одна из мер против РФ, которая обсуждалась в понедельник в Великобритании, — это слив материалов спецслужб, которые есть в досье MI-6, на Владимира Путина. Насколько это реальная угроза и каковы могут быть последствия?

— Глупости, ничего у них нет. У них есть те же самые предположения или сплетни, которые они собирают от абсолютно некомпетентных людей или наших перебежчиков.

Я бы также хотел заметить, что в Лондоне до сих пор себя неплохо чувствуют сразу несколько известных, заочно осужденных предателей, в том числе и господин Гордиевский. Они живут там уже лет тридцать, и никто на них почему-то не покушается, при том что их никто не охраняет.

— Александр Георгиевич, как вы считаете, какой будет реакция Великобритании? Все спустят на тормозах или, грубо говоря, стоит готовиться к жести?

— Я думаю, что они однозначно готовятся к жести. Реакция будет сразу по нескольким направлениям, и первое — экономическое: они будут блокировать разного рода активы, удавливать людей, которые влияют на политическую ситуацию в России, в том числе олигархов, имеющих бизнес и собственность за рубежом.

«В Лондоне до сих пор себя неплохо чувствуют сразу несколько известных, заочно осужденных предателей, в том числе и господин Гордиевский». Фото argumentua.com



Второе направление будет чисто политическим — это продолжение санкций, попытка создания пояса изоляции вокруг России путем давления на разные страны, а также создание условий для разрыва экономических отношений.

Третье направление — это идея, уже высказанная министром иностранных дел Великобритании, о бойкоте ЧМ по футболу. Они вполне могут пойти на этот шаг, более того, англичане уже заявляли о том, что они готовы принять чемпионат мира у себя, если он не сможет состояться в России. Основные направления, на мой взгляд, таковы. А что будет дальше — посмотрим.