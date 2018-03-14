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Генерал ФСБ: «Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка»

07:00, 14.03.2018 9

Александр Михайлов об отравлении Сергея Скрипаля, практике ликвидации предателей спецслужбами и жесткой реакции британских властей

Генерал ФСБ: «Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка» Фото: boeing-is-back.livejournal.com

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также выдвинула ультиматум: до вечера вторника Москва должна «правдоподобно объясниться» — в противном случае Лондон будет рассматривать произошедшее как военную агрессию РФ против Великобритании. В свете накаляющейся международной обстановки «Реальное время» связалось с генералом ФСБ в запасе Александром Михайловым и расспросило его о «деле Скрипаля», связи отравляющего вещества «Новичок», которым якобы отравили экс-сотрудника ГРУ, с Россией, а также о практике ликвидации предателей спецслужбами и досье MI-6 на Владимира Путина, которое грозятся рассекретить власти Великобритании.

«Уничтожить Скрипаля можно было еще в тюрьме под благовидным предлогом»

— Александр Георгиевич, как вы считаете, отравление Сергея Скрипаля и его дочери — что это? Провокация Запада, ошибка наших силовиков...

— На сегодняшний день ни у кого нет объективных данных для того, чтобы давать оценку этой ситуации и делать выводы. Британская сторона не может предъявить нам ничего, кроме своих предположений, а у нас, в свою очередь, есть достаточно много вопросов к британцам.

Первый вопрос, который мне хотелось бы задать премьер-министру Великобритании: «Почему на вашей территории на протяжении нескольких лет осуществляется целенаправленное уничтожение людей, являвшихся ранее гражданами Российской Федерации? Литвиненко, Березовский, а сейчас — Скрипаль. Это целенаправленная политика Великобритании или это, скажем так, неуправляемая ситуация? И не кажется ли госпоже Мэй, что сегодня Великобритания является страной, опасной для пребывания в ней иностранных граждан?»

Второй вопрос я хотел бы задать министру иностранных дел, вызвавшему нашего посла и посмевшему задавать ему вопросы о том, каким образом отравляющие вещества попали на территорию Великобритании: «А в Великобритании существует таможня, пограничные войска и специальные службы для того, чтобы выявлять возможность провоза на территорию страны боевых отравляющих веществ?»

«Не кажется ли госпоже Мэй, что сегодня Великобритания является страной, опасной для пребывания в ней иностранных граждан?» Фото ntv.ru

Они все время валят с больной головы на здоровую. Более того, они исходят из такой «шизофрении великой инквизиции» — они обвиняют нас, не имея ни фактов, ни информации. Все делается априори — так же, как они в свое время расправлялись с «ведьмами» или еретиками, сжигая их на костре. Сегодня мы с вами находимся в положении, когда абсолютно любой факт прямо или косвенно способствует тому, чтобы Запад предъявлял претензии Российской Федерации, даже по тем вопросам, к которым наша страна не имеет отношения.

Возвращаясь к Скрипалю, я хотел бы отметить один важный момент: этот человек был осужден и в течение долгого времени находился в местах лишения свободы. Если бы, допустим, у кого-то возникло желание его уничтожить, то это можно было осуществить в том самом лагере, под благовидным предлогом и с абсолютно «невидным» диагнозом. Второй момент: когда принималось решение о его обмене на наших людей, рассматривались все обстоятельства, и в том числе возможность нанесения им какого-либо ущерба для государства. Таких фактов установлено не было, поэтому было принято абсолютно адекватное решение, позволившее ему покинуть территорию Российской Федерации.

Третий момент: я бы хотел заметить, что ни одна специальная служба не будет осуществлять операции по уничтожению даже террористов за границей, рискуя своими людьми, а также репутацией своего государства. Даже израильские спецслужбы, о которых ходит много всяких легенд, связанных с уничтожением террористов, не осуществляли свои акции за рубежом, так как это было сопряжено с большой опасностью для исполнителей и, самое главное, с большим риском подрыва репутации Израиля.

Все, что сейчас разворачивается в Великобритании, свидетельствует о полной некомпетентности их специальных служб — несмотря на традиции, они не в состоянии определить исполнителей преступления, не в состоянии тщательно расследовать дело и поэтому следуют исключительно политической линии, близкой не только самой Великобритании, но и Франции, и Германии, и Соединенным Штатам. Это конфронтация с Российской Федерацией, поэтому преступников не ищут — их просто назначают.

«Британская сторона не может предъявить нам ничего, кроме своих предположений, а у нас, в свою очередь, есть достаточно много вопросов к британцам». Фото Andrew Matthews/PA (thetimes.co.uk)

«Однозначно утверждать, что это яд российского происхождения — глупость, нонсенс и полный абсурд»

— Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили веществом группы «Новичок» (нервно-паралитические вещества этой серии были созданы еще в конце 1980-х годов в ГосНИИ органической химии и технологии). Вам что-нибудь известно о его разработке, воздействии на человеческий организм?

— Мне об этом ничего не известно. На этот вопрос должны отвечать химики, которые хорошо разбираются в этих формулах, однако я не могу не заметить, что Великобритания использует исключительно странные, я бы даже сказал, экзотические формы уничтожения противников.

Первый случай (я имею в виду отравление Литвиненко) был с полонием, который практически невозможно перенести через две государственных границы без риска для исполнителей. Плюс это слишком ярко выраженный изотоп, который фиксируется системами радиационного наблюдения.

В недавнем случае ситуация еще более комичная — объявляется боевое отравляющее вещество, которого уже не существует в России. Согласно всем международным договоренностям, мы эти вещества уничтожили, а оставлять «на черный день» никто не будет, и уже тем более перемещать через границу.

— Даже если это действительно был «Новичок», который разрабатывался у нас в советское время, справедливо ли утверждать с высокой трибуны, что это, вероятнее всего, российский след?

— Знаете, где бы ни производили водку, ее формула все равно будет C2H5OH. Произвести любое отравляющее вещество можно при наличии необходимых компонентов в любой точке земного шара.

Необходимо знать, что на сегодняшний день на территории США находится изобретатель этого вещества — Вил Мирзаянов. Он утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка», проникнув в его записи. В этом случае у них на руках должна быть эта формула. Они могли уничтожить ее для других, но для себя они бы ее наверняка оставили, правильно? Поэтому однозначно утверждать, что это яд российского происхождения — глупость, нонсенс и полный абсурд. Многие токсические вещества вообще могут быть произведены в домашних условиях из препаратов, абсолютно легально купленных в аптеке.

«Вил Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка», проникнув в его записи». Фото facebook.com/vil.mirzayanov

— То есть, если резюмировать, истории про то, что «эта страна для ликвидации нежелательных элементов чаще всего использует именно такой яд, а другая — вот такой», не имеют под собой никаких оснований?

— Это же химия. Если бы мы с вами говорили о ракетных двигателях, то, естественно, для этого были бы нужны определенные технологии. Когда мы с вами говорим о синтезировании химических веществ, то это — таблица Менделеева плюс определенные технологии синтезирования, так что все может быть изготовлено там, где есть нужные компоненты и условия для производства.

«После ликвидации Бандеры российскими спецслужбами не было осуществлено ни одного подобного акта в отношении предателей»

— А часто ли наши спецслужбы занимаются ликвидацией предателей?

— В 1959 году был последний случай — ликвидация Бандеры и Шухевича. После этого российскими спецслужбами не было осуществлено ни одного подобного акта в отношении предателей, изменников, карателей и прочих врагов.

— Российская журналистка Тоня Самсонова писала в своем «Твиттере» о том, что одна из мер против РФ, которая обсуждалась в понедельник в Великобритании, — это слив материалов спецслужб, которые есть в досье MI-6, на Владимира Путина. Насколько это реальная угроза и каковы могут быть последствия?

— Глупости, ничего у них нет. У них есть те же самые предположения или сплетни, которые они собирают от абсолютно некомпетентных людей или наших перебежчиков.

Я бы также хотел заметить, что в Лондоне до сих пор себя неплохо чувствуют сразу несколько известных, заочно осужденных предателей, в том числе и господин Гордиевский. Они живут там уже лет тридцать, и никто на них почему-то не покушается, при том что их никто не охраняет.

— Александр Георгиевич, как вы считаете, какой будет реакция Великобритании? Все спустят на тормозах или, грубо говоря, стоит готовиться к жести?

— Я думаю, что они однозначно готовятся к жести. Реакция будет сразу по нескольким направлениям, и первое — экономическое: они будут блокировать разного рода активы, удавливать людей, которые влияют на политическую ситуацию в России, в том числе олигархов, имеющих бизнес и собственность за рубежом.


«В Лондоне до сих пор себя неплохо чувствуют сразу несколько известных, заочно осужденных предателей, в том числе и господин Гордиевский». Фото argumentua.com

Второе направление будет чисто политическим — это продолжение санкций, попытка создания пояса изоляции вокруг России путем давления на разные страны, а также создание условий для разрыва экономических отношений.

Третье направление — это идея, уже высказанная министром иностранных дел Великобритании, о бойкоте ЧМ по футболу. Они вполне могут пойти на этот шаг, более того, англичане уже заявляли о том, что они готовы принять чемпионат мира у себя, если он не сможет состояться в России. Основные направления, на мой взгляд, таковы. А что будет дальше — посмотрим.

Лина Саримова
ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    «А в Великобритании существует таможня, пограничные войска и специальные службы для того, чтобы выявлять возможность провоза на территорию страны боевых отравляющих веществ?»
    Генерал ФСБ, разве не знает что багаж иностранных дипмиссий не проверяется?
    На территорию Российского Посольства можно без проверки британской таможни привести не только "Новичёк" но и 400 кг кокса.
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    Анонимно 14 марта
    Меня лично трудно заподозрить в любви к нашему действующему режиму (пишу я конечно анонимно))), но при этом что-то меня совсем дикие сомнения пробирают относсительно того что это наши взяли и траванули скрипаля. Тем более перед выборами. И реально генерал говорит, что его еще давно могли втюрьме грохнуть. Ну какой тут интерес у наших?
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    Анонимно 14 марта
    Не помнит он. Все свадьбы, свадьбы...
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  • Анонимно 14 марта
    открыто врет, говорит что спецы не занимаются уничтожением заграницей и приводит пример Израиля. Израиль ВСЕГДА занимался операциями заграницей по уничтожению террористов и врагов также как и Россия. В общем генерал думает что он самый умный а народ дурак и несет пургу
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  • Анонимно 14 марта
    Ппц вы реально думаете, что это наши замутили что ли? А британцы в белом пальто, красивые в сторонке стояли?
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  • Анонимно 14 марта
    "открыто врет, говорит что спецы не занимаются уничтожением заграницей и приводит пример Израиля. Израиль ВСЕГДА занимался операциями заграницей по уничтожению террористов и врагов также как и Россия. В общем генерал думает что он самый умный а народ дурак и несет пургу
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92435-general-fsb-v-zapase-aleksandr-mihaylov-ob-dele-skripalya"
    еСЛИ НЕ В ТЕМЕ, ТО НЕ НАДО КОММЕНТИРОВАТЬ. ПРО УНИЧТОЖЕНИЯ ВРАГОВ СПЕЦОПЕРАЦИЯМИ ИЗРАИЛЯ СПЛОШНЫЕ СКАЗКИ. И ЭТО ИЗВЕСТНО ДАВНО! ДАЖЕ МЮНХЕНСКАЯ ИСТОРИЯ ДАВНО ОПРОВЕРГНУТА!
    ПРО АРГЕНТИНУ... ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ - КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА. ОНА РАЗРЕШЕНА ЗАКОНОМ. И ПРОВОДЯТСЯ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ПРОВОДИЛИ НЕ ОДИН МЕСЯЦ. ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ДВУХ СПЕЦСЛУЖБ. К СЛОВУ: В РОССИЮ КОКАИН НЕ ВВЕЗЛИ. А ВЗЯЛИ ВСЮ ЦЕПОЧКУ НА ...МУКЕ! МОЗГИ НАДО ВКЛЮЧАТЬ, А НЕ ПОВТОРЯТЬ ЧУШЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ПРО ИЗРАИЛЬ.
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  • Анонимно 14 марта
    Тут вопрос поводов, не надо было давать поводы строить такие операции, например, покушением на Яндарбиева, убийствами в Турции и т. д.
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  • Анонимно 15 марта
    Вот как из дикой провинции римской империи выросло островное государство,
    которое гадит всему миру , какой Скрипаль , это невинное государство организовало убийство Российского императора Павла 1 . А здесь вопит на весь мир о Российской угрозе .
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    Анонимно 17 марта
    Причем здесь Павел 1то,ФСБшнику по службе надо отмазывать свою родную структуру. Факты на лицо.
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