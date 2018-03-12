Кандидат №2: спарринг-партнеры для Путина

Татарстанская социология по соцсетям: кто займет второе место на выборах президента России

12 марта — последний день, когда можно публиковать данные предвыборных соцопросов. Коллеги совместно с крупнейшими пабликами Татарстана «ВКонтакте» провели свой опрос татарстанцев и выяснили, кто может претендовать на 2-е место на этих выборах.



Лидер избирательной гонки определился. Вряд ли у кого-то возникают сомнения в том, кто одержит победу 18 марта на выборах президента России. Слишком уж огромный отрыв между кандидатом №1 и остальными претендентами на пост главы государства. И тут эксперты и политологи отмечают, что интересно наблюдать за тем, как разворачивается борьба за 2-е место на этих выборах. Чтобы узнать электоральные предпочтения татарстанцев, редакция KazanFirst совместно с крупнейшими пабликами Татарстана «ВКонтакте» провела свой опрос.



Любопытным выглядит то, что в 8 из 11 крупных городов Татарстана, принявших участие в опросе, большинство получил Владимир Жириновский. И это несмотря на то, что данный кандидат в президенты часто позволяет себе провокационные высказывания в сторону республики. Впрочем, даже при всей скандальности Жириновского татарстанцы воспринимают его как наиболее последовательного оппозиционного кандидата. Отсюда и стабильный процент популярности у определенной группы избирателей.

А вот рейтинг Павла Грудинина, которому почему-то многие заранее отдавали 2-е место, падает. Он все сильнее теряет позиции. Похоже, что КПРФ ошиблась со своим кандидатом в президенты. Раскол в среде левых политологи объясняют тем, что благодаря СМИ и социальным сетям обнаружились богатства Грудинина. 13 счетов в зарубежных банках, где хранятся 5,5 килограмма золота (цена такого «золотого запаса» составляет около 230 тысяч долларов), недвижимость, бизнес семьи — все это никак не соотносится с образом коммуниста. Нарушения, которые одно за другим всплывают в избирательной кампании Грудинина, да еще и на которые слишком уж мягко реагирует ЦИК России, заставляют задуматься «красный» электорат: а того ли «героя» они выбрали? У этой части избирателей возникает резонный вопрос: «Возможно ли быть таким богатым и при этом не иметь отношение к действующей власти?» Судя по тому, что рейтинг Грудинина падает, ответ становится очевиден.

Собчак показала, что ее команда технически грамотно ведет президентскую гонку. Единственное, непонятным для избирателей остался главный посыл. Зачем все это надо? Фото Олега Тихонова



Неожиданностью можно назвать рост популярности Ксении Собчак. Симпатичная девушка привлекла в свои сторонники часть молодежной аудитории. Пусть и небольшой.

Она под руководством опытных пиарщиков умело по ходу всей избирательной кампании «жонглировала» актуальными темами и все чаще занимала место в политической повестке дня. Собчак показала, что ее команда технически грамотно ведет президентскую гонку. Единственное, непонятным для избирателей остался главный посыл. Зачем все это надо? Почему нужно голосовать за Собчак? Если только ради хайпа. На этом и была построена вся президентская кампания единственной женщины-кандидата.



Что касается остальных кандидатов — Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Григория Явлинского — они набирают от 1 до 3 процентов голосов татарстанцев, принявших участие в опросе в группах «ВКонтакте». Каждый из этих кандидатов представляет определенную группу избирателей, отстаивает их интересы, но она не так многочисленна в сравнении даже с теми кандидатами, которые борются за 2-е место. Особого ажиотажа и скандалов на протяжении всей гонки у этого квартета замечено не было. Скорее Бабурина, Сурайкина, Титова и Явлинского можно назвать техническими кандидатами. Этакими борцами за справедливость без серьезных амбиций. Хотя команде Явлинского политологи отдают должное. Его политтехнологи умело встроили кандидата на интернет-площадке и определенную аудиторию среди интеллигенции к себе притянули. Возможно, от Бориса Титова в начале этой избирательной кампании ждали большего. Эксперты рассчитывали, что он составит конкуренцию Собчак, но, судя по опросам, этого сделать у бизнес-омбудсмена России не получилось.

Политологи выделяют и еще одну группу избирателей Татарстана. Это так называемые представители всех протестных групп — вкладчики, дольщики, экологи и другие любители митинговать. Они призывают не отдавать свои голоса ни за одного из условных оппозиционеров, а писать на бюллетене о проблемах, которые их волнуют. Такой лист для голосования, конечно, будет признан недействительным, но, по мнению этих людей, так их вопросы быстрее услышит федеральный центр.

Андрей Тузиков, заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ доктор социологических наук:

— На мой взгляд, в этой избирательной кампании есть те, кто играет всерьез, и те, кто хочет заработать очки на будущее, а кто-то просто посветиться. Возьмем, к примеру, Явлинского. Всерьез на пост президента он не претендует, хотя может сколь угодно много говорить, что борется за победу. Ведь, обратите внимание, что он выныривает только в преддверии электорального цикла, а затем снова пропадает.

Собчак играет в свою игру, далекую от борьбы за 2-е и даже 3-е место. Появилась вакансия официального лидера прозападной либеральной оппозиции. За это тоже идет борьба — стать официальным «плохишом».

Андрей Тузиков: «На мой взгляд, в этой избирательной кампании есть те, кто играет всерьез, и те, кто хочет заработать очки на будущее, а кто-то просто посветиться». Фото Максима Платонова



Титов претендует на роль такого отца всего российского малого и среднего бизнеса. Одно дело, быть омбудсменом, а другое — потенциально претендовать на роль лидера отдельной партии во время следующего избирательного цикла.

Бабурин пытается сыграть в игру под названием «вождь всего русского народа». В этническом смысле. Бабурин национальные лозунги пытается капитализировать на политическом поле. Фактически сыграть там, где есть Жириновский. Спрос на подобные идеи в обществе есть. И вот Бабурин вокруг них пытается создать электорат. Кстати, среди этих кандидатов он не замешан в скандалах. В отношении него ведут корректную игру и массмедиа.



Владимир Жириновский — ветеран избирательных кампаний. Он уже давно принимает в них участие. Заслуженный деятель избирательных кампаний. У него есть свой электорат. Он борется за 2-е место. За него играет опыт, который у него есть как у публичного политика. Он ведь был инициатором многих вещей. Целый ряд его инициатив обрастает мясом и превращается в реалистичную политическую программу.

Соперник у него Грудинин, которому явно не хватает крупного опыта управления. Он локальный управленец. Стоит во главе предприятия, но это даже не регион. Чтобы идти на президента, нужен другой опыт управления либо надо быть военным. Все-таки должность главы государства — это другой уровень ответственности.

Кто сколько наберет, сейчас трудно сказать. Многое будет зависеть от ситуации в последнюю неделю. Как показывают исследования, процентов 30 окончательное решение, за кого отдать свой голос, принимают в избирательной кабинке.

kazanfirst.ru



Интернет-газета «Реальное время»