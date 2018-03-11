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«Нужно отдать «Амуру» должное. Парни кусались до последнего»

07:00, 11.03.2018

«Ак Барс» не без скрипа дожал серию с Хабаровском

«Нужно отдать «Амуру» должное. Парни кусались до последнего» Фото: Ленар Ахметов / ak-bars.ru

Сделать все возможное, чтобы не возвращаться на Дальний Восток на шестой матч — с такой негласной установкой проходил вчерашний поединок «барсов» с хабаровским «Амуром». Не сказать, что с задачей казанцы справились легко и непринужденно. Дальневосточники доставили много неприятностей и потрепали нервы «Ак Барсу», в чем особенно отличился их голкипер. Казанский режим Дениса Голубева, крепкие изречения Зарипова, вездесущий Юха Метсола и постепенное нисхождение Ткачева до четвертого звена — об этом и других подробностях завершающего матча первого раунда Кубка Гагарина —в материале «Реального времени».

Повторное турне в Хабаровск? Нет, спасибо

После того как казанцев наконец-то прорвало в реализации большинства, можно было отложить все критические замечания до следующей стадии плей-офф. Да и о каком-то недонастрое или отсутствии самоотдачи в пятой игре против «Амура» беспокоиться не приходилось. Не было в этот день в «Татнефть Арене» людей, более не желающих продлевать серию, чем хоккеисты «Ак Барса». Лететь в очередной раз на другой конец страны и играть в чужом часовом поясе — сомнительное удовольствие. Поэтому завершить серию в Казани «барсам» нужно было во что бы то ни стало. Ради себя же самих. Уже после матча Зинэтула Билялетдинов честно признался, что в клубе очень хотели закончить серию в Казани и больше не лететь в Хабаровск. «Очень жаль», — со смехом ответил на это наставник «Амура» Андрей Мартемьянов.

Роман Манухов, который сегодня отмечает день рождения, на тренировке заверил, что хочет сделать это в Казани, а не в полете. А вот форвард «Амура» Вячеслав Литовченко, наоборот, обещал, что хабаровчане обязательно перевезут серию к себе домой. В общем, все по классике жанра: боевые кличи перед игрой, и каждый — о своем. А вот у «тигра» (и вчерашнего «барса») Дениса Голубева были свои заботы: поздний баскетбольный матч с яркой афишей УНИКС — «Бавария» оказался для него куда более привлекательной альтернативой режимному сну накануне матча.

«Задницу надо рвать в каждом матче», — философски заметил Данис Зарипов

В поисках звена для Зарипова

Никаких значимых изменений в составе «Ак Барса» на утренней раскатке замечено не было. На льду присутствовали все те же игроки, что побеждали в Хабаровске в последнем поединке. За бортом заявки по-прежнему остается Альберт Яруллин, лечащий травму руки.

Тренеры же заняты поиском оптимального места на льду для Даниса Зарипова. На утренней раскатке он тренировался со Станиславом Галиевым и Александром Бурмистровым, а вот уже в самом матче тренеры все-таки решили сохранить тройку Ткачева, Зарипова и Галиева. А Роб Клинкхаммер и Александр Свитов играли с Бурмистровым. Хотя в матче Ткачев все чаще стал выходить именно в четвертом звене, а Бурмистров — с Зариповым. Неизменным осталось работающее легионерское звено Ландера, Секача и Азеведо, а также лукояновско-потаповское звено, которое с прошлого матча разбавляет Федор Малыхин.

После матча корреспондент «Реального времени» подошел к партнерам, образовавшим новую связку, Зарипову и Бурмистрову, и попросил честно признаться, что в команде готовы были «рвать задницу», лишь бы вновь не лететь в Хабаровск.

— Задницу надо рвать в каждом матче, — философски заметил Данис Зарипов.

Запал на 5 минут

Несмотря на гордое извещение клуба, что все билеты проданы, на трибунах виднелись заметные проплешины и уже несколько приевшиеся шумовые «гармошки» с претенциозной надписью «Айда за кубком». Впрочем, свободные места не удивляли, учитывая, что прямо перед пропускным пунктом у арены свободно разгуливали «перекупы» с зазывающими речами а-ля «билетики на супер матч». Матч-то супер, но вот 8 тысяч болельщиков собрать на решающий поединок не удалось. Может, соперник по первому раунду не той масти?

«Барсам» не потребовалось много времени, чтобы сделать первый шаг в реализации плана на приятное казанское утро, когда никуда лететь не нужно. Уже на двадцатой секунде сработало первое звено легионеров. Быстрая комбинационная контратака с таким же скоростным хождением шайбы от левого края к правому завершилась хлестким броском с острого угла в исполнении Антона Ландера. Причем угол был настолько острый, что сам швед не сразу осознал, что попал. И лишь когда стали праздновать трибуны, тоже вскинул руки вверх.

Однажды в одиночку пытался решить момент Владимир Ткачев, прошел по краю и бросил — не получилось

В середине периода едва не замкнул на скорости пас Алексей Потапов — не хватило полсекунды, чтобы клюшка оказалась в нужном месте. После чего прыти в действиях «барсов» поубавилась. После пяти минут яркой игры весь блеск куда-то исчез, будто кончился заряд. Да, однажды в одиночку пытался решить момент Владимир Ткачев, прошел по краю и бросил — не получилось.

Зато в таком же моменте удачливее оказался Павел Дедунов, который как-то очень уж круто протащил шайбу по правому краю (стартовал он еще от своей штрафной), легко объехал всю оборону казанцев во главе с Марковым и с неудобной руки бросил по воротам. Эмиль Гарипов шайбу пустил под амуницию, потерял ее в ней, а когда она приземлилась на лед, сам же Дедунов и добил шайбу в ворота. Однозначно это взятие ворот должно быть претендентом на звание лучшего гола первого раунда.

Полумоменты в остатке периода в исполнении «Ак Барса» только подтвердили догадки, что в плане казанцев что-то пошло не так.

— Если честно, мы не хотели играть пятую игру дома, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Александр Бурмистров. — Все-таки после перелета мы уже перестроились и сегодня снова выходили несколько не такими, как хотелось бы. Нам снова пришлось перестраивать организм. Но мы выкладывались до конца.

«Ребята играют в такой агрессивный хоккей весь сезон и ведь у них так много перелетов. Нужно иметь очень много сил и серьезный характер, чтобы показывать такую игру», — считает нападающий «барсов»

Плотность рядов «Амура» и «душная» концовка

А что именно пошло не так? «Амур» сумел выстроить плотную оборону, когда любой принявший шайбу казанец молниеносно накрывается. Гости успевали перекрывать каждый бросок и моментально идти в прессинг. К такой плотной игре «барсы» приспособились не сразу. Им оставалось лишь еще больше ускорять собственную игру, чтобы шайба ходила с такой скоростью, за которой «тигры» не поспевали бы. Но организовать такие комбинации, да еще и без ошибок при собственном владении, — это уже сложнее.

После матча игроки «Ак Барса» в один голос твердили, что хабаровские хоккеисты у них вызывают уважение тем, что продолжают яростно биться, несмотря на постоянные перелеты. Видимо, вояж на Дальний Восток показал казанцам все тяготы, с которыми приходится сталкиваться их коллегам из Хабаровска:

— Тебе не показалось, что хабаровчане сделали работу над ошибками и стали играть намного плотнее? — спросил корреспондент «Реального времени» в раздевалке у Александра Бурмистрова.

— «Амуру» на самом деле просто надо отдать должное. Ребята играют в такой агрессивный хоккей весь сезон и ведь у них так много перелетов. Нужно иметь очень много сил и серьезный характер, чтобы показывать такую игру, — считает нападающий «барсов». — У них все отлично сыграли.

— «Амур» хорошая игровая команда, — тоже «отдал должное» Федор Малыхин. — Ребята бьются, стараются. И в непростых условиях они проводят весь сезон с этими перелетами и сменой часовых поясов. Очень бойцовская команда. И тренер сам, когда играл, был бойцом. Я с ним работал, знаю, что он просит от ребят и какая атмосфера в команде. Поэтому все игры получились нервными и напряженными. Ребята «кусались» до конца.

Он оказался совершенно один и бросал прицельно, но угодил в штангу, а на добивании с острого угла уже не попал в ворота

Именно при помощи быстрой игры в касание на восьмой минуте второго периода казанцам, наконец, удалось вывести Федора Малыхина на ударную позицию прямо перед воротами. Он оказался совершенно один и бросал прицельно, но угодил в штангу, а на добивании с острого угла уже не попал в ворота.

В один момент на льду едва не случилось чудо, которого в этот вечер ждали в последнюю очередь. Это Рафаэль Батыршин едва не затолкал шайбу с близкого расстояния — игровой снаряд прокатился рядом со штангой, которую никто не охранял.

А когда Артем Лукоянов отсидел свое двухминутное наказание, «Ак Барс» наконец показал тот хоккей, который по-настоящему распалил публику. Казанцы просто закрыли «Амур» в его собственной зоне и принялись «душить» тотальным владением и периодическими бросками. Причем каждый раз, когда шайба отскакивала, на подборе тут же оказывался казанский игрок и по новой начинал плести кружева вокруг ворот Метсолы. Едва не «закопали» пятачок хабаровчан после мягкого наброса Бурмистрова, но гости отбились, хотя и, казалось, из последних сил.

В другой момент уже сам Александр пытался закрыть вратарю обзор, но в результате принял шайбу на себя. Вскоре Бурмистров покинул лед без помощи врачей и под аплодисменты публики. После этого Ткачев шел на Метсолу из правого круга — голкипер тоже справился. Шумовой фон на трибунах к этому моменту стоял такой, будто это последний матч финальной серии. И тут точно можно было сказать — плей-офф наконец-то пришел в Казань во всей своей красе. Вот только гола до сирены на перерыв выжать так и не удалось.

— Конечно, это чувствовалось, — признавался после матча Бурмистров. — Я вспомнил, что такое играть в плей-офф. Те же самые эмоции, как в 2015 году. Так что болельщики — молодцы, сделали свое дело. И мы будем продолжать радовать их.

Юха Метсола в этот день божил так, что простыми щелчками после долгих розыгрышей его взять было невозможно

Дожали на морально-волевых

Вообще, Юха Метсола в этот день божил так, что простыми щелчками после долгих розыгрышей его взять было невозможно. Да, на добиваниях он успевал перемещаться с невероятной скоростью. Вновь запахло проблемой второго казанского матча, когда «Ак Барс» много бросал, но Метсола все «сметал» и раскусывал. Помехи, которые казанцы выстраивали перед ним, не были для него большой проблемой.

Вот и на старте третьего периода казанцы вновь получили численное большинство, но все, что доходило до голкипера гостей, не представляло большой опасности. А вот «Амур» сразу дважды убегал в одиночные контратаки в меньшинстве и едва не заталкивал шайбу в ворота Гарипова.

И только с помощью очень резкой комбинации из целой серии передач в одно касание казанцам, наконец, удалось забросить вторую шайбу в ворота Юхи Метсолы. «Трехходовочка» Никита Лямкин — Александр Свитов — «наконечник» Роб Клинкаммер сотворила гол за 7 минут до конца третьего периода.

Михал Йордан уже через минуту мог вновь вернуть равенство, когда выскакивал один на один, но Гарипов справился с не самым удачным броском чешского защитника «Амура».

Финальный навал в исполнении Хабаровска, шестой полевой игрок вместо вратаря — и Александр Свитов с Клинкхаммером убегают вдвоем на пустые ворота против одного защитника. Отдать Робу лавры голеадора Свитов не захотел и промахнулся.

Эрик Добролюбов, фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru
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