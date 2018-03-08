«Вспомнить все»: «Ак Барс» возвращает свое большинство и заново учится убивать чужое

«Барсы» летят в Казань в одном шаге от следующего раунда

Праведный гнев казанских поклонников хоккея обрушился на «Ак Барс» после третьего матча серии вполне заслуженно, да и сами игроки горели желанием реабилитироваться. Но одно дело на эмоциях поскорее выскочить на лед и отхватить еще одну оплеуху, и другое — спокойно разобрать ошибки и провести экспресс-работу над ними. У казанцев получилось второе, и, кроме того, они наконец-то вспомнили, что значит реализованное большинство. Какая внутренняя битва может сложиться в «Ак Барсе», чем «барсы» стали бить чужое большинство и почему вернувшаяся «своя» игра важнее трех шайб при розыгрыше лишнего — об этом и других подробностях четвертого матча (3:1) серии с «Амуром» — в материале «Реального времени».

«Неча на зеркало пенять коли рожа крива»

Четвертая игра могла дать ответы на такое количество накопившихся у казанских болельщиков вопросов, что ее можно было смело нарекать «матчем откровений». Очевидно, что главные из них — будет ли, наконец, работать большинство и что на этот раз придумают для Даниса Зарипова. А также, например, каким вернется на лед Федор Малыхин или кто займет место в рамке после провала Гарипова.

Всю катастрофичность ситуации с большинством «Ак Барса» сполна продемонстрировала концовка третьего матча. Уж извините — когда у соперника одновременно удаляются три игрока, четыре минуты казанцы играют 5 на 3, еще две — 5 на 4, а на выходе — полный ноль, то дело уже в вас, игроках. И неча на зеркало пенять.

Можно сколько угодно винить тренерский штаб — дескать, не ту спецбригаду определили, Зарипова на большинство не пустили и так далее. Но когда соперник полматча сидит в оборонительной осаде, имея на бойца меньше, забивать в команде обязаны в любом случае. На секундочку: из 19 попыток в нынешнем плей-офф «Ак Барсу» не удалось реализовать численное преимущество ни разу! А это уже повод бить в набат.

И, как справедливо отметил чешский нападающий «Ак Барса» Иржи Секач, этот матч был худшим для казанской команды за весь сезон. Так что в четвертом поединке хоккеистам предстояло здорово реабилитироваться, чтобы поклонникам больше не приходилось спорить о том, кто прав — тренеры или игроки.

В четвертом поединке хоккеистам предстояло реабилитироваться



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Вряд ли в тренерском штабе слушают и читают комментарии болельщиков. Но главная мысль, которая витала в воздухе после третьего матча, что пора бы состав перекраивать, тренерами после разгрома была уяснена хорошенько.

В день игры стало известно, что форвард Федор Малыхин, который провел без хоккея едва ли не полсезона, наконец-то вернется на лед. Возвращенец занял место Даниса Зарипова в самом критикуемом звене прошлого матча — вместе с Артемом Лукояновым и Алексеем Потаповым.

А вот сам Зарипов на этот раз вернулся к своим старым знакомым Ткачеву и Галиеву. В таком сочетании они выходили в первых играх после возвращения Даниса на лед. А Роб Клинкхаммер и два Александра Свитов и Бурмистров составили четвертое силовое звено. Неизменными остались вратарская линия и первое легионерское звено.

Первые плоды работы над ошибками

Довольно сумбурная игра без контроля шайбы одной из сторон продолжалась всю первую половину периода. Хотя и на скорости игры жаловаться не приходилось. Собственно, быстрое хождение шайбы по льду и провоцировало потери с обеих сторон. Не хватало креатива, чтобы организовать первый настоящий голевой момент. Лишь к 12-й минуте Зарипов в содействии с Галиевым едва не сотворили гол.

Ну а последовавшее вскоре удаление, наконец, распечатало этот проклятый безголевой круг «барсов» в большинстве — это Василий Токранов мощно приложился от синей линии и с помощью рикошета открыл счет. То ли это установка от тренеров, то ли Василию самому надоело смотреть на потуги партнеров, но теперь в большинстве защитник решил действовать проще — просто колотить по шайбе, пока никто не накрывает. С первой же попытки у Василия получилось как нельзя лучше. И правильно: раз у нападающих ничего не выходит, пора включать свою пушку, которая уже зарекомендовала себя в сезоне.

А вот большинство «Амура» оказалось уже не таким могущественным — две попытки у хозяев льда прошли впустую. Казанцам всего-то и надо было встречать чуть выше и играть плотнее. Это же касалось и игры в равных составах. «Барсы» стали играть заметно выше.



Большинство «Амура» оказалось уже не таким могущественным



Локальная битва кубковых бойцов «Ак Барса»

Следующее большинство, которое реализовали казанцы — скорее заслуга индивидуального мастерства Джастина Азеведо, неразберихи в рядах «Амура» и ошибки Метсолы, который выкатился слишком далеко. При этом гол канадца стал подтверждением того факта, что Джастин в плей-офф — боец. Впрочем, на роль главного кубкового бойца «Ак Барса» у него появился достойный конкурент в лице Станислава Галиева, у которого в Кубке Гагарина тоже с очками все в порядке. Если так пойдет дальше, то мы с вами можем стать очевидцами локальной битвы двух кубковых бойцов. Да и тот факт, что «Ак Барс» стал реализовывать свое большинство с качественной регулярностью, не мог не радовать.

Впрочем, убийство меньшинства тоже вовремя подтянули. Показательным был момент, когда Артем Лукоянов, уже потерявший клюшку, в падении выбрасывал шайбу из зоны рукой. Именно такого заряда и самоотверженности в каждом эпизоде не хватало «барсам» в первом гостевом матче серии.

А вот игра Зарипова пока не радует. Даниса выводили «один в ноль» прекрасным пасом из глубины, но нападающий замешкался, и Метсола его «съел». Да и защитники нагоняли. Тяжело ветерану выдерживать скоростные матчи.

Вернули свои фирменные «скилы»

Проблемы в третьем периоде, однако, показали, что запала на весь матч не хватило. Ошибки при смене, упавшие скорости в принятии решений и движении и как следствие — учащающиеся в геометрической прогрессии опасные контратаки хабаровчан с голом Кирилла Рассказова в итоге.

Очевидно, что казанцы провели обстоятельный анализ ошибок и хорошо поработали над ними в экспресс-режиме



В определенный момент могло показаться, что этим счетом на казанской скамье все довольны. Лишь бы до победного конца довести. От каких-то ярких обострений и высоких скоростей «Ак Барс» отказался. А скорее, сил уже не хватало, чтобы держать изначальный темп.

Лишь когда хабаровчане в очередной раз доигрались до массовых удалений, «барсы» удобно расположились в чужой зоне, а Станислав Галиев уже по сложившейся приятной традиции набрал свое дежурное очко. Его гол при игре «5 на 3» подтвердил тренд четвертой игры — «большинство должно работать». Компенсировались ли за предыдущие игры без голов при розыгрыше лишнего? Вряд ли. Но путь проложен верный.

Очевидно, что казанцы провели обстоятельный анализ ошибок и хорошо поработали над ними в экспресс-режиме. Отличная реализация лишнего, конечно, стала приятным подарком болельщикам в четвертом матче. Но что еще важнее, казанцы стали лучше играть именно в свой фирменный хоккей, который утеряли в прошлой встрече. А именно — строгое и грамотное убийство меньшинства и игра в высокий прессинг по принципу «ни грамма воздуха» сопернику.

Эрик Добролюбов, фото hcamur.ru