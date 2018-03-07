«Ты уступил дорогу «скорой?!»
Сегодня в Казани инспекторы ДПС провели профилактический рейд «Уступи дорогу», во время которого выявляли нарушителей, не пропускающих машину скорой помощи. В рейде побывал и видеокорреспондент «Реального времени».
Видео Камиля Исмаилова
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Посмотрите еще раз видео и убедитесь в беспределе ГИБДД.
3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
Согласно пункту 1.2 ПДД РФ:
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Таким образом, согласно ПДД РФ водитель транспортного средства при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом обязан уступить ему дорогу.
Маневр по перестроению в соседнюю полосу, с целью пропустить спецтранспорт для продолжения им беспрепятственного движения по собственной полосе или же по встречной полосе не попадает под понятие термина ПДД уступить дорогу.
Согласно ПДД РФ водитель обязан пропустить спецтранспорт, например, в следующих случаях:
1. При проезде перекрестков
2. При маневре перестроения спецтранспорта в полосу, в которой следует водитель - не мешать перестроению
3. При выполнении спецтранспортом маневров поворота, разворота