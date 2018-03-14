«В этих местах живет множество татар, которые крайне бедные и заняты на самой тяжелой работе»

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 7: Миасский завод

На днях вышла в свет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из этого труда, посвященный Миассу.

На стыке Европы и Азии

Наше незабываемое пребывание в Златоусте завершилось 11 августа. На следующий день в 2.17 утра мы прибыли в Миасский завод (ныне город Миасс в Челябинской области, — прим. ред.). Погода, к счастью, заметно улучшилась, и мы вспомнили, что сегодня у нас на родине начался сезон охоты на шотландскую куропатку. В Миасском заводе ее нам заменило созерцание великолепного пейзажа Уральских гор.

В этом месте установлен небольшой обелиск, обозначающий границу между Европой и Азией. Отправившись со станции пешком через лес, мы взобрались на довольно высокую, крутую и скалистую Александровскую сопку, откуда открывался великолепный вид на бескрайние просторы Сибири. Наш японский компаньон, смотря на них, задумчиво произнес: «Там мой дом!».

Вид новых земель всегда впечатляет, и многие из нас это почувствовали. Перед нами была территория, которую видели лишь немногие западноевропейцы. Ее привыкли считать бесплодной, обладающей плохой репутацией из-за горя и страданий отправляемых туда насильно людей. Однако в тот «Славный день 12-го» (в Англии название дня начала сезона охоты на шотландских куропаток, — прим. ред.) у нас навсегда сложилось о ней совершенно иное впечатление.

Спустившись с горы, мы ознакомились с добычей аллювиального (россыпного) золота, которую вела частная компания. Рабочие выбирали грунт на глубину 8 футов. Сначала они удаляли верхний слой торфа и дерна толщиной в 2 фута, затем 1 фут глины, а потом 2 фута золотосодержащего песка и гравия, которые доставлялись на промывочную фабрику, где золото извлекают путем испарения ртути.

Миасские золотые прииски. Фото posredi.ru

Щедрый русский ужин

Вновь наступила жара — 84 градуса по Фаренгейту в тени (28,9 градусов по Цельсию, —прим. ред.). К сожалению, это произошло неожиданно и сразу. Вечером гражданская администрация Миасского завода с обычной для русских щедростью и гостеприимством пригласила нас на ужин. Как обычно, великолепнейший оркестр играл музыку. Очень торжественная, величественная и проникновенная, она во многом была нам близка, и было бы хорошо, если бы ее почаще исполняли в Англии.

Возможно, читателю будет интересно узнать, что представляет собой типичный русский ужин. Закуски всегда предлагают в начале, и, по возможности, в отдельном помещении. Вы выбираете их на свой вкус — икру, соленую селедку, сардины, омары, ветчину, редис и т. д. На столе теснятся бесчисленные напитки — водка, коньяк, русские красные и белые вина, мадера, браун шерри, ром и т. д. Русская закуска походит на нашу, только подается в очень большом количестве.

Собственно угощение начинается в другой комнате с супов, кои весьма хороши, насыщеннее наших, и всегда подаются с маленькими горячими роллами, похожими на запеченные в тесте колбаски (речь идет о мясных пирожках, с которыми ели супы, — прим. ред.). Сначала это показалось нам странным, но вскоре мы привыкли. После супа обычно подают котлеты из телятины, говядины, баранины, птицы и т. д. Далее следует рыба — осетр, стерлядь, лосось и прочее. Блюда из осетра — подлинный деликатес, мы часто лакомились ими в нашем поезде, ибо другой рыбы там не было.

После вторых блюд объявляется перекур — обычай, который тоже показался мне странным, но был восторженно принят курильщиками. В это время подается мороженое, а также произносятся тосты и речи. После того, как тостующий выпьет, гости пожимают ему руку. Затем подают блюда из дичи, приготовленные из похожих на куропаток превосходных крупных птиц, бекасов, вальдшнепов, уток и т. д. Вслед за ними следуют овощи, а потом десерт из фруктов, фруктовый салат и т. п. Завершают ужин кофе и сигареты. Большинство блюд заправляют сыром, в супы для придания им пикантности и приятного вкуса добавляют сметану и молоко.

Таков в общих чертах русский ужин, конкретно же он бывает таков:

Суп из стерляди с рыбным паштетом, запеченным в тесте (пирожки с рыбой, — прим. ред.). Филе с тушеным жардиньером (овощной гарнир, — прим. ред.). Жаркое из молодой индейки, рябчиков, бекасов и т. д. Цветная капуста, голландский и польский соусы. Парфе из малины.

Десерт.

Кофе. Чай.

А вот что подавали нам:

Консоме (насыщенный бульон из мяса или дичи, — прим. ред. ) с запеченными в тесте различного рода паштетами (пирожки, — прим. ред. ).

) с запеченными в тесте различного рода паштетами (пирожки, — ). Соус «провансаль» (майонез, — прим. ред. ).

). Филе а ля Годар (фаршированное трюфелями мясное филе, — прим. ред. ) и жаркое из дичи.

) и жаркое из дичи. Цветная капуста. Польский соус. Арахис.

Мороженое. Кофе. Чай.

Нельзя не упомянуть и вкуснейший овощ, который в России едят все без исключения — русский огурец. Он напоминает очень длинную картофелину и его во множестве выращивают на полях. Огурцы подают перед основной едой, они очень вкусные как в свежем, так и в слегка замаринованном виде. Нам часто приходилось видеть, как на вокзалах бедные крестьяне завтракают огромным ломтем черного хлеба и огурцом, запивая их водой из крана, а с каким смаком они это делают!

Миасс. Фото nashural.ru



Вот это встреча!

В этих местах живет множество татар, которые, на наш взгляд, крайне бедные и заняты на самой тяжелой работе, тогда как множество неплохо одетых русских крестьян, кажется, трудятся мало или вообще бездельничают. Интересно, что по водной поверхности здешних озер скользят огромные стрекозы.

Во второй половине дня мы проследовали на весьма интересные месторождения полезных ископаемых, и через некоторое время отправились на поезде в Челябинск.

По прибытии мы вечером посетили приехавший на гастроли в этот город цирк. К нашему удивлению, в качестве африканок (изображавших амазонок) в нем выступали актрисы. Они разыграли сцену ночного нападения на их лагерь. Поскольку несколько лет назад я уже видел в Англии этот спектакль, то решился спросить у смуглой девушки-циркачки, продававшей зрителям программу, говорит ли она по-английски?

— Да, — ответила она.

— Ты бывала в Англии?

— Да.

— Уж не на Брайтоне ли?

— Да, именно там.

— Так я тебя там видел.

— Неужели?

Присутствовавшие при нашем разговоре русские, кажется, несколько удивились, но так ничего и не поняли. Действительно, выступление африканских женщин в Сибири — это что-то!