Ордынская княжна Тулунбай: сватовство мамлюкского султана и четыре замужества

Женская доля представительницы рода Чингисхана и родственницы Узбек-хана

Фото: Максим Платонов

Во время празднования Международного женского дня мы вспоминаем выдающихся женщин. Старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Эльмира Сайфетдинова в авторской колонке, написанной для «Реального времени», знакомит читателей с золотоордынской принцессой Тулунбай. Судьба августейшей особы поистине интересная, но знают о ней лишь некоторые историки.

Сватовство ан-Насира

В истории Золотой Орды было заключено несколько династических браков, но, пожалуй, одним из самых церемониальных и загадочных стал брак между мамлюкским султаном ан-Насиром и золотоордынской принцессой Тулунбай (Тулбией). После установившихся дипломатических связей между Египтом и Золотой Ордой, начатых еще при Берке хане (1209—1266), со временем возник вопрос о возможности заключения династического брака. Один из эмиров, Узбек хана Кутлук Тимур высказывал мнение о необходимости сватовства. Но Узбек хан первоначально не отреагировал на этот совет. Первый официальный запрос был отправлен со стороны Египта в 1316 году. Мамлюкский султан ан-Насир послал к Узбеку сватать одну из княжен Чингизханова рода.

Золотоордынский хан Узбек долго сомневался в необходимости такого брачного альянса, но политические интересы взяли верх, и после коротких переговоров он дал согласие, но запросил большой калым в размере 1 000 000 динаров, 1 000 коней и 1 000 полных военных вооружений, а также пожелал, чтобы во время передачи невесты с ней была большая процессия с эмирами и их женами. Услышав о непомерных требованиях, мамлюкский султан ан-Насир отказался от этого брака и не упоминал о нем более при встрече с послами из Золотой Орды.

В один из приездов египетского посольства Узбек хан заявил, что назначил султану упомянутую княжну. Узбек позвал к себе купцов, взял у них взаймы 20 000 динаров. И еще 7 000 динаров были заняты послом для устройства пира для высокосановных золотоордынских особ. Невестой была названа Тулунбай, известная также как Дулунба и Тулубия, дочь Тукаджи, сына Яку, сына Хинду, сына Чимбая, сына Джучи, сына Чингизхана. Исследование родословной цепочки Тулунбай привело нас к мнению, что она была не племянницей Узбек хана, а его двоюродной сестрой.



Золотоордынский хан Узбек долго сомневался в необходимости такого брачного альянса, но политические интересы взяли верх, и после коротких переговоров он дал согласие. Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото wikipedia.org

Четырежды замужем

В путь свадебная процессия отправилась осенью 1319 года, но по причине неблагоприятных погодных условий им предстояло задержаться у правителя Константинополя Ласкариса. До земель Египта они добрались лишь в мае 1320 года. Тулунбай прибыла в египетский город Александрию со свитой в количестве 400 человек. С корабля Тулунбай была пересажена в позолоченную палатку на повозку, которую повезли в султанский замок в Каире. В замке султан выстроил для нее палату, по сообщению арабского историка ан-Нувейри, ее придумал сам султан и постройки подобной ей не было ни в одном мусульманском государстве того времени. В этот же день был заключен брачный договор, устроен пышный пир и розданы подарки.

«В ту же ночь он вступил в брак с нею, но она не понравилась ему», — пишет средневековый арабский летописец ал-Макризи. Султан неожиданно рано утром отправляется на юг Египта в Саид. Причины, побудившие султана сделать такой шаг не понятны, но возможно, что здесь свою роль сыграла и первая жена султана ан-Насира, по имени Тогай.

Тулунбай пробыла в замужестве за султаном ан-Насиром около 8 лет, и 6 сентября 1328 года был заключен брачный договор хатуни Тулунбии, прибывшей из владений Узбековых, с эмиром Салахдаром Сейфеддином Менглибугой, после того как с ней развелся султан и прошел срок, установленный для вступления в новый брак. Он женился на ней 14 сентября 1328 года. Этот брак был непродолжительным, так как Менгли буга умер в 1331 году, т. е. через 3 года.

По традиции женщина не могла оставаться вне брака, поэтому Тулунбай снова была выдана замуж на этот раз за эмира Сусуна, брата известного эмира Кусуна, который прибыл в Египет со свадебной процессией Тулунбай и за это время высоко поднялся по карьерной лестнице.

После смерти эмира Сусуна через 3 года, Тулунбай выдают замуж за Омара, сына Аргуна, наместника султанского, с которым она пробыла в браке до самой смерти.

Интересен и тот факт, что несмотря на четыре брака Тулунбай так и не смогла стать матерью, из чего можно предположить, что она была бесплодна.

На пути в Каир. Художник Луис Комфорт Тиффани. Фото the-athenaeum.org

Реакция Узбека

В 1335 году из Золотой Орды прибыли послы с посланием от Узбек хана, в котором он упрекал ан-Насира в том, что он развелся с царевной и потребовал возвращения ее на родину. Но тогда ан-Насир сказал, что она умерла и отправил Узбек хану подарки. Было ли это единоличное решение самого султана, вследствие нежелания усугублять взаимоотношения с Золотой Ордой, либо царевна Тулунбай сама не пожелала вернуться в Золотую Орду, остается неизвестным. Именно после этого письма Тулунбай вышла замуж в последний, четвертый, раз за сына египетского наместника Аргуна — Умара — и с ним прожила до самой смерти.

Однако Узбек хан не забывал о Тулунбай. В 1339 году из Золотой Орды приходит еще одно посольство с письмо от Узбек хана, в котором он просил для Узбека одну из дочерей султана ан-Насира, «которую он мог бы славиться и заключить братство и дружбу». Султан понял, что они намерены поступить так, как он поступил с ними. Через несколько дней он пригласил к себе послов, пожаловал им халаты и написал следующий ответ: «Дочери мои [еще] малолетки и старшей из них всего шесть лет, по достижении ею законного срока для вступления в брак, мы снарядим ее и вышлем ее к услугам его [Узбека], если на то будет воля Всевышнего Аллаха». Неизвестно, чем бы закончилась эта история вокруг царевны Тулунбай, если бы главные зачинщики этого династического брака не скончались: в 1341 году умер ан-Насир, а в 1342 году скончался и Узбек хан.

Пережившая египетских и ордынских правителей

Что касается самой Тулунбай. то она скончалась 20 января 1364 года, что подтверждается сохранившимся в Каире надгробным памятником. Похоронена она в своей часовне за воротами ал-Бакри по соседству от часовни госпожи Тогай, первой жены султана ан-Насира. Таким образом, Тулунбай прожила в Каире достаточно долгую жизнь и пережила многих правителей, которые сменялись в Египте так же часто, как и в Золотой Орде.

Вопрос о судьбе Тулунбай остается еще открытым, необходимы более подробные описания ее жизни в мамлюкском Египте. Однако ее высокий и уважаемый статус доказывается и тем, что Тулунбай носила титул «хонд», что в переводе с персидского означает госпожа, так обращались к женам мамлюкских султанов.