Мосты коррупции: главе финансовой палаты Муслюмово припомнили семейный бизнес

По версии Следкома, на строительстве конструкций для набережной реки Ик были похищены около 5 млн рублей

В Муслюмово задержали главу финансово-бюджетной палаты райисполкома и ее супруга-предпринимателя. В Следкоме подозревают, что семейный подряд Бубековых ударно поработал над завышением объемов благоустройства местной набережной, вследствие чего изготовление арочного и вантового мостов обошлось бюджету в лишние 4,8 млн рублей. «Реальное время» напоминает — ранее претензии о накрутках на муслюмовской набережной уже приходилось отбивать помощнику президента Татарстана Наталии Фишман.

Конфликт интересов помог обойти МУП



Игорь и Наиля Бубековы в Муслюмово хорошо известны. Он — местный депутат и бизнесмен, директор и собственник предприятий «Тимерче» и «Электроарматура» (обработка металлов и производство готовых металлических изделий). Она была старшим экономистом в филиале ОАО «Россельхозбанк», а в 2014-м стала председателем финансово-бюджетной палаты исполкома Муслюмовского района (ФБП). Причем этот пост до задержания совмещала с обязанностями зампредседателя единой комиссии по определению поставщиков в сфере закупок для нужд района.

Именно Бубекову в Следкоме считают организатором преступления, полагая, она не только знала о выделении бюджетных средств на благоустройство набережной реки Ик в селе Муслюмово, но и организовала фиктивный аукцион с заранее оговоренными расценками на изготовление конструкций арочного и вантового мостов. На торги заявились два МУПа, подконтрольных председателю ФБП. Выиграл с понижением в шаг МУП «Хозяйственное обеспечение», но тут же заключил договоры субподряда уже с компаниями Бубекова на общую сумму 5 млн 939,8 тыс. рублей. Посредник был нужен, чтобы избежать конфликта интересов, рассуждают силовики.

Цена, по версии следствия, была серьезно завышена. Реально на изготовление металлоконструкций вантового моста с учетом труда рабочих было затрачено 694,6 тыс. рублей, а на те же работы по арочному мосту — 411,6 тыс. рублей. За монтаж мостов на месте отвечали и получали другие. Так что предварительный ущерб, на основе расчетов оценщиков, составил не менее 4,8 млн рублей.

Бубековы желают возместить ущерб

Задержание было проведено 5 марта, хотя само уголовное дело было возбуждено в последний день зимы лично главой Следкома по РТ Павлом Николаевым. Подозревают супругов в мошенничестве в особо крупном размере, а еще в превышении должностных полномочий и пособничестве этому.

На первом допросе подозреваемые вину не признали и от дачи показаний отказались. На следующий день передумали. «Признались во всем и обещали возместить ущерб. Поэтому были освобождены из-под стражи», — комментирует «Реальному времени» эту историю старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Просить суд об аресте подозреваемых следователи не планируют, но не исключают, что обратятся с ходатайством — временно отстранить мадам председателя ФБП от должности. Кроме того, силовики подумывают о назначении строительно-технической экспертизы, чтобы проверить качество изготовленных металлоконструкций. Уже установлено, что допуска профильного СРО к работе по мостам у компаний Бубекова не было. Раскопать эту историю помогли проверки сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана, прокуратуры и антимонопольной службы.

«Игорь сделал огромную работу, несопоставимую по расценкам с казанскими и челнинскими производителями. И я очень сильно сомневаюсь, что он что-то заработал, если честно. Скорее, наоборот», — заявляла Наталия Фишман. Фото Олега Тихонова

Фишман: «Я очень сильно сомневаюсь, что он что-то заработал»

Напомним, еще летом 2017 года руководство УФАС по РТ объявило муслюмовский исполком нарушителем антимонопольного законодательства, публично объявив, что администрация без торгов отдала 126 контрактов на суммы до 100 тыс. рублей в одни руки. Причем в руки Игоря Бубекова. В разговоре с «Реальным временем», врио замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов прямо утверждал: избавленное от конкуренции ООО «Тимерче» было аффилировано с администрацией района и получало заказы от строительства дорог до благоустройства парков.

В сентябре 2017-го УФАС признало ООО «Тимерче» виновным в недопустимых согласованных действиях, ведущих к ограничению конкуренции и наказало по ч. 6 ст. 14.32 КоАП РФ административным штрафом в 235 тыс. рублей. В постановлении ведомства упоминаются 20 контрактов 2016 года на 79 тыс. рублей каждый — причем все на изготовление и поставку сборных трибун на 50 мест для торжеств к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сам хозяин «Тимерче» Игорь Бубеков летом 2017-го убеждал корреспондента «Реального времени», что никакого отношения к исполкому района не имеет, лишь в последние два года сотрудничает с администрацией (напомним, именно в 2014-м в жена Бубекова возглавила ФБП). По словам бизнесмена, в бухгалтерию муниципалитета он никогда не лез — лишь бы платили. А по 100—200 или 300 тысяч — неважно, хотя с заказами бюджета было не все просто: сначала нужно было вкладывать свои, а потом полгода-год ждать перечислений в рассрочку по контракту.

— Проверили все изделия — они стоят на земле, ничего не закопано, не спрятано. Все посчитали, и все сходится — все столбы, ограждения, фонари, перголы, качели. По ценам посмотрели — таких цен в регионе нет! — комментировал результаты антимонопольной проверки Бубеков. Например, казанская фирма просила за каждый оригинальный столб освещения 20 тыс. рублей, а он смог сделать за 8 тысяч. В этой части муслюмовского бизнесмена поддержала и помощник президента РТ.

Набережную в Муслюмово с двумя попавшими в дело мостами сдали к 30 августа 2016 года. А контракты на изготовление этих мостов муниципалитет заключил в октябре 2016-го



«Игорь сделал огромную работу, несопоставимую по расценкам с казанскими и челнинскими производителями. И я очень сильно сомневаюсь, что он что-то заработал, если честно. Скорее, наоборот, — заявляла Наталия Фишман «Реальному времени». — Очень странно, конечно, и обидно, когда такие люди оказываются под ударом…»

В деле есть очень интересный нюанс. Набережную в Муслюмово с двумя попавшими в дело мостами сдали к 30 августа 2016 года. А контракты на изготовление этих мостов муниципалитет заключил в октябре 2016-го. Видимо, потому что раньше денег не было. Так что, получается, Бубеков работал без всяких правовых оснований, в долг. А многие бы на это согласились?