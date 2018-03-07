Женщинам — цветы: почем весенний букет в Казани накануне 8 Марта
«Реальное время» продолжает готовиться к Международному женскому дню. Вчера мы анализировали ситуацию с импортом и экспортом, а сегодня выясним, где и за сколько в Казани можно купить букет, который порадует прекрасных представительниц не менее прекрасного пола. Как рассказывают представители рынка, помимо традиционных роз и «сезонных» тюльпанов, жители города перед весенним праздником присматриваются к герберам и лилиям.
Относительно стабильные тюльпаны от 50 рублей
В преддверии Международного женского дня для многих жителей Казани актуальным становится вопрос покупки цветов — неудивительно, учитывая, насколько подарки женщинам четко ассоциируются с цветами. «Реальное время» решило узнать, как сейчас обстоят дела с ценами на цветы, а заодно и опросить участников рынка о предпочтениях казанцев.
Основная масса опрошенных экспертов указали на то, что традиционно самым популярным цветком является роза, вне зависимости от времени года. Однако к 8 Марта, по их словам, растет спрос и на тюльпаны. В частности, Фируза Остова, руководитель интернет-магазина цветов и готовых букетов «Цветочная фабрика», говорит: «Всеобщая любимица — роза, но к весенним праздникам популярность набирают тюльпаны, хотя сейчас покупатели стали больше разбираться в экзотических цветах: покупают гортензии, каллы, стрелиции».
Спрос на тюльпаны отмечает и Елена Байгушева, заместитель директора сети цветочных баз «Клумба». Правда, по ее словам, в марте в числе фаворитов также гиацинты. А вот Талия Ахметова, представитель службы доставки цветов «Флорист.ру», в числе видов с повышенным спросом на 8 Марта отмечает также мимозу. Впрочем, не все эксперты согласны с мнением о популярности тюльпанов: к примеру, в мастерской флористики «Парижанка» отметили, что спрос на тюльпаны ожидали, но люди сейчас больше интересуются сборными букетами из разных цветов.
Тем не менее, как показало исследование «Реального времени», наиболее «весенний» цветок — тюльпан — присутствует во всех сетях. В этом году его в казанских цветочных магазинах можно купить по цене от 50 до 70 рублей за штуку. Дешевле всего тюльпаны обойдутся в сети «Цветы Казани», где цена осталась неизменной с прошлого года. У этой сети — 16 филиалов, в каждом из которых тюльпаны можно купить по 50 рублей. Чуть дороже — по 60 рублей за штуку — тюльпаны продаются в сети «Аврора», состоящей из 5 филиалов, здесь цена также не изменилась за год.
По 70 рублей за штуку тюльпаны продаются в «Букете столицы», одной из крупнейших сетей с 48 филиалами, где цена за год не изменилась, и в «Донне Розе», где за год цена выросла на 10 рублей, или 17%. В сети — 8 филиалов.
Эквадорские розы: цена зависит от сети, а не длины
Как отмечают практически все эксперты рынка, наиболее популярные цветы — розы. Немного больше, чем на тюльпаны, разброс по ценам — на наиболее дорогие, эквадорские розы. Самые большие из них, длиной в 70 сантиметров, можно найти в казанских цветочных магазинах по цене от 150 до 200 рублей за штуку. Дешевле всего они продаются в сети «Цветы Казани» (здесь они за год подорожали на четверть) и «Аллее роз» (здесь стоимость за год, напротив, снизилась на четверть). По 180 рублей такие розы продаются в «Авроре» (год назад стоимость составляла 150 рублей). Дороже всего — по 200 рублей — их можно купить в «Букете столицы» (цена здесь неизменна уже 3 года), а также в сети «Донна Роза» (за последний год цена не изменилась).
Такие же розы, но длиной в 60 сантиметров ожидаемо стоят дешевле — от 120 до 180 рублей за штуку. Дешевле всего они продаются в «Авроре» и «Цветах Казани», но в последней сети за год цена существенно увеличилась — сразу на 50 рублей. По 150 рублей такие розы можно купить в «Аллее роз» (тут они за год даже подешевели на 30 рублей). Дороже всего они в сети «Донна роза» — 180 рублей, за год они здесь подорожали на 10 рублей.
Самые маленькие эквадорские розы, 50-сантиметровые, стоят от 80 до 180 рублей, и на них самый большой разброс цен. Если в «Авроре» одна штука стоит 80 рублей и даже подешевела за год на 20 рублей, то в «Букете столицы» такие розы, напротив, подорожали на 30 рублей — до 180 рублей. Отметим, что за эти же деньги, а то и меньше, в других сетях можно купить розы большего размера. При этом, к примеру, в «Цветах Казани» нет разницы по цене между розами длиной в 50 и 60 сантиметров (они тут стоят по 120 рублей).
Проще, но дешевле: кенийские и кустовые розы
Если покупатель не готов отдавать такие деньги за цветы, но все же смотрит на «классические» розы, то ему стоит обратить на два других их вида. В первую очередь, это кустовые розы — в казанских магазинах их можно купить по цене от 120 рублей. Такая цена есть в сети «Цветы Казани», хотя за год она существенно повысилась — на 50 рублей. В других сетях они стоят еще дороже — 150 в «Аллее роз», 160 — в «Букете столицы», 170 — в сети «Донна роза».
Наконец, самый дешевый вариант — кенийская роза. Правда, они есть в наличии только в двух сетях из пяти, исследованных аналитиками «Реального времени». Зато стоят они заметно дешевле: в «Цветах Казани» — 40 рублей за штуку, в «Букете столицы» — 60 рублей за штуку. При этом в «Цветах Казани» они даже подешевели за год на 20%.
Недорого, но празднично
Другими бюджетными вариантами цветов на 8 марта можно считать гвоздики и ирисы. Гвоздика, которая, впрочем, не слишком ассоциируется с Международным женским днем, продается в магазинах Казани по цене примерно в 60 рублей. Такая цена на них, в частности, в «Авроре», «Аллее роз» и «Букете столицы». Отметим, что годом ранее в «Авроре» они стоили всего 50 рублей. В других сетях они несколько дороже: в «Донна розе» — 70 рублей за штуку, в «Цветах Казани» — 80 рублей за штуку.
Другой недорогой вид цветов — ирисы. Их цена начинается с 60 рублей. За эти деньги их можно купить в «Авроре» и «Цветах Казани». По 80 рублей ирисы продаются в «Аллее роз» и «Донна розе», а в «Букете столицы» стоимость ирисов доходит до 100 рублей, что на четверть дороже, чем в 2017 году.
От 80 до 500: нестандартные цветы на 8 Марта
Талия Ахметова из «Флорист.Ру» говорит, что на втором месте по популярности цветов к 8 Марта уверенно держатся хризантемы, лилии, альстромерии, герберы. Эти виды цветов, впрочем, дешевыми не назовешь, тем не менее, они едва ли окажутся дороже эквадорских роз.
К примеру, альстромерия продается в казанских цветочных магазинах по цене от 100 до 170 рублей. Дешевле всего они стоят в «Авроре» и «Цветах Казани». За 130 рублей их можно приобрести также в «Аллее роз» и «Букете столицы», а вот в «Донне Розе» цена доходит до 170 рублей.
Герберы продаются по цене от 100 до 180 рублей. Дешевле всего их можно купить в «Цветах Казани». В «Аллее роз» цена оказывается уже не 100, а 130 рублей. «Аврора» предлагает их же по 150, а «Донна Роза» — по 170 рублей. «Букет столицы» предлагает самую высокую цену — 180 рублей за штуку.
В этих же пределах можно купить хризантемы — они стоят от 80 до 200 рублей за штуку. Дешевле всего, по цене в 80—120 рублей, их продают в «Авроре» (здесь цена за год снизилась более, чем в два раза). Цена в 120 рублей на них — в «Цветах Казани». За 160 рублей их можно купить в «Аллее роз», а вот в «Букете столицы» и «Донне розе» они продаются уже по 200 рублей.
Наконец, еще один вид цветов, но самый дорогой — лилии. Сейчас в казанских магазинах они продаются по цене от 250 до 500 рублей за штуку. Дешевле всего их можно купить в «Цветах Казани». По цене в 300 рублей они продаются в «Авроре». За 350 рублей лилии можно купить в «Аллее роз». «Букет столицы» их же предлагает по 450, а «Донна Роза» — и вовсе по 500 рублей за штуку.
|Название сети
|Букет столицы
|Цветы Казани
|Аллея роз
|Донна Роза
|2018
|2017
|2016
|изменение за год
|количество филиалов (по данным 2Гис)
|48 филлиалов
|51 филиал
|50 филиалов
|16 филлиалов
|тюльпаны
|70
|70
|70
|0%
|50
|розы (Эквадор)
|70 см
|200
|200
|200
|0%
|60 см
|нет
|нет
|180
|120
|50 см
|180
|150
|150
|20%
|120
|розы кения
|60
|60
|60
|0%
|40
|кустовая роза
|160
|120-150
|160
|120
|гербера
|180
|150
|150
|20%
|100
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Талия Ахметова представитель службы доставки цветов «Флорист.ру»
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Средний чек нашей сети порядка 1200—1500 рублей, в «высокие» даты он вырастает до 1700—2000 рублей, на это влияет и праздничная наценка. Цена также может меняться в течение года, есть три типа подорожания:
- из-за скачка курса валют. Почти все цветы покупаются магазинами и оптовиками за доллары и евро. Если рубль падает, то закупочная, а, следовательно, и розничная цены могут значительно измениться;
- из-за сезонности цветов. Например, средняя стоимость пиона в мае-июне 100—120 рублей, а в январе-феврале 300—350. То же касается многих растений — сирени, тюльпанов, подсолнухов, ромашек и проч.;
- из-за возрастающего спроса. Почти все цветы, приезжающие в Россию, проходят через систему аукционных продаж. Устроены они таким образом, что чем выше спрос на цветок (то, что происходит накануне 14 февраля и 8 марта), тем выше цена, за которую этот цветок можно купить на аукционе. Это, безусловно отражается и на рознице, и мы видим рост цен в магазинах. При этом, если магазин часть цветов может купить и с 50% и даже со 100% ростом закупки, ценник для конечного потребителя все же редко будет выше 25—30% относительно «низкого» сезона.
Если говорить о поставщиках, то весь ассортимент флористического магазина — это международное ассорти: мимоза из Италии, тюльпаны, нарциссы, пионы, гиацинты, гортензия — из Нидерландов, розы, альстромерия, гвоздика — из Эквадора, Колумбии, Кении, стрелиция и леукоспермум — из ЮАР, орхидеи — из ЮВА, зелень для букетов — из Израиля и так далее.
Санкции не распространяются на срезанные и горшечные растения, поэтому они едут в Россию без проблем. Некоторое время было ограничение на поставку цветов из Турции, но объем их поставок (это в основном гвоздики) настолько мал, что на рынке и ценах это совершенно никак не отразилось. Доля российских поставщиков — 10%, в высокий сезон — до 15%, в основном это розы и тюльпаны.
Назвать долю нашей компании на рынке Татарстана проблематично, такую оценку никто не делал, и компании не открывают собственные обороты и объемы. Сейчас много игроков на рынке, и все они относятся к разным сегментам — мелкий опт, цветочные павильоны, салоны, бутики, интернет-магазины. Это разная ценовая и качественная категория, в каждой по несколько игроков. Сравнивать базы «Цветы оптом» с «Букетом столицы» и «Флорист.ру» просто нет смысла, мы в разных категориях.
При планировании цветочного бизнеса, важно учитывать, что это история достаточно разносторонняя, есть большое количество форматов, которые требуют для себя совершенно разного расчета стоимости для старта. В среднем для открытия бизнеса остается актуальной цифра от 600 000 до 2 000 000 рублей. Но надо понимать, что для розницы важнейшими являются три фактора — локация, локация и локация. Чем более проездное и проходимое место у магазина, тем выше количество его покупателей. Конечно, периферийные магазины в этом уступают тем, что в центре.
Безусловно, выйти на конкурентный рынок сложнее, чем быть в первом эшелоне. Для любого рынка, в том числе и цветочного, актуальна всегда одна стратегия — найти новую нишу и занять ее. Если вы открываете просто очередной цветочный магазин, копируя конкурентов, хорошего и быстрого выхлопа ожидать от такого бизнеса не стоит.
Покупательная способность казанцев последние пару лет не меняется. Резкое изменение произошло в 2014—2015 годах, когда упал рубль и начался экономический кризис, здесь и упала покупательская способность, и закупка импортных цветов подскочила вдвое, многие игроки такого удара просто не выдержали и ушли с рынка. Но те, кто остался, научились «выживать» в этих условиях. Мы, например, перешли на прямые поставки цветов, минуя оптовые компании, что дало хороший задел для снижения себестоимости товара.Развитие цветочного, как и других импортозависимых бизнесов, всецело зависит от макроэкономических факторов, курса валюты, таможенных правил и в целом самочувствия российской экономики. К сожалению, предугадать это в наших реалиях, мягко говоря, проблематично.
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Фируза Остова руководитель интернет-магазина цветов и готовых букетов «Цветочная фабрика»
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Средний чек нашей сети — 3000 рублей. В нашем салоне цены не меняются, колебания на 3% в год связаны с инфляцией. Санкции цветочного бизнеса не коснулись, хотя цены резко поднялись вслед за долларом, потому что на основном цветочном аукционе в Амстердаме покупают за доллары. Среди других основных поставщиков — Эквадор, Кения, Колумбия. У российских производителей пока не получаются качественные цветы. Возможных причин много: другой климат, необходимость больших энергозатрат, недостаток навыков. Но отечественные цветы на рынке есть, процентное соотношение: 20%.
Цветочная ниша Казани перенасыщена, и крупных игроков все знают. Основной процент приходится на сетевые компании или поставщиков, торгующих в розницу. Это всех ставит в сложные условия: и в спальных районах, и в центре. Начинающим на рынок почти невозможно пробиться, не имея базы клиентов, портфолио и — что часто бывает — базовых знаний о составлении букета. Новички обычно просто выбрасывают деньги на ветер: просуществовав полгода, вынуждены закрываться. Конкуренция очень высока.
Думая о прогнозах, становится страшно. Наши же поставщики демпингуют, продают каждому, не имеющему договора для оптовой закупки, по оптовой цене. Естественно, люди пойдут туда, где цены ниже. А одиночным розничным магазинам приходится уповать только на свое мастерство.
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Елена Байгушева заместитель директора сети цветочных баз «Клумба»
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Средний чек сети — 700 рублей. В зависимости от сезона и праздничных дней, колебания цен составляют 20—30%, а в связи с санкциями произошло повышение закупочных цен вдвое. В нынешних условиях покупательная способность казанцев, по нашим оценкам, снизилась на 30%.
В нашу сеть цветы поставляют в основном из Эквадора, Колумбии, Кении и Голландии, доля российских поставщиков составляет 10—12%.
Доля компании на рынке, по нашим оценкам, не более 10%. По РФ можно выделить несколько сильных игроков, таких как «Мосцветорг», «Оранж», «Цветы Мира», «ЦВЕТОПТТОРГ», «Цветторг». Цветочный бизнес является одним из высоконкурентных рынков, а потому выход на него — один из самых сложных. Если неверно выбрана тактика, то провал последует незамедлительно. Для открытия цветочной базы требуется от 1,5 до 5 млн рублей.Несмотря на снижение рентабельности, есть все перспективы того, что рынок будет расти. Это связано с изменением потребительских привычек. Если раньше цветы дарили в основном только по праздникам, то теперь их чаще покупают без привязки к дате, а в знак внимания и расположения. Мы становимся близки к европейским традициям, где покупают себе цветы на обеденный стол, для уюта в доме или квартире.
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Мастерская флористики «Парижанка»
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В нашей сети средний чек — 2000 рублей. К нам основной поток цветов идет из Голландии, а доля российских поставщиков, по нашим оценкам, не более 10%. Но в эти цифры не входят тюльпаны, потому что они к праздникам закупаются в основном российские. Из-за санкций закупочные цены особо не поменялись, но цена поставщиков меняется в течение года на 10—30%, соответственно, магазины поднимают цены на 20%.
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Цветочная сеть «Точка цветов»
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Если говорить о нашей доле на рынке, то тут все относительно. Есть много «раскрученных» фирм, которые на рынке давно, мы же пришли совсем недавно, в сентябре. Уровень конкуренции высокий, но район и удаленность от центра сейчас мало на что влияют. Сейчас важнее ассортимент и узнаваемость в социальных сетях. Средний чек у нас — 3000 рублей. Цены повышаются к праздникам, потом выравниваются. Зимой цена цветка выше, еще добавляется дорогая транспортировка. Основной поставщик — Голландия, российские цветы появятся к лету, когда они будут хорошего качества. Больших проблем из-за санкций нет — все, как у всех. Прогноз на развитие рынка хороший, у нас все в порядке, не жалуемся.
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