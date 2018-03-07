Женщинам — цветы: почем весенний букет в Казани накануне 8 Марта

Фото: Ирина Анисимова

«Реальное время» продолжает готовиться к Международному женскому дню. Вчера мы анализировали ситуацию с импортом и экспортом, а сегодня выясним, где и за сколько в Казани можно купить букет, который порадует прекрасных представительниц не менее прекрасного пола. Как рассказывают представители рынка, помимо традиционных роз и «сезонных» тюльпанов, жители города перед весенним праздником присматриваются к герберам и лилиям.

Относительно стабильные тюльпаны от 50 рублей

В преддверии Международного женского дня для многих жителей Казани актуальным становится вопрос покупки цветов — неудивительно, учитывая, насколько подарки женщинам четко ассоциируются с цветами. «Реальное время» решило узнать, как сейчас обстоят дела с ценами на цветы, а заодно и опросить участников рынка о предпочтениях казанцев.

Основная масса опрошенных экспертов указали на то, что традиционно самым популярным цветком является роза, вне зависимости от времени года. Однако к 8 Марта, по их словам, растет спрос и на тюльпаны. В частности, Фируза Остова, руководитель интернет-магазина цветов и готовых букетов «Цветочная фабрика», говорит: «Всеобщая любимица — роза, но к весенним праздникам популярность набирают тюльпаны, хотя сейчас покупатели стали больше разбираться в экзотических цветах: покупают гортензии, каллы, стрелиции».

Спрос на тюльпаны отмечает и Елена Байгушева, заместитель директора сети цветочных баз «Клумба». Правда, по ее словам, в марте в числе фаворитов также гиацинты. А вот Талия Ахметова, представитель службы доставки цветов «Флорист.ру», в числе видов с повышенным спросом на 8 Марта отмечает также мимозу. Впрочем, не все эксперты согласны с мнением о популярности тюльпанов: к примеру, в мастерской флористики «Парижанка» отметили, что спрос на тюльпаны ожидали, но люди сейчас больше интересуются сборными букетами из разных цветов.

К 8 Марта, по словам экспертов, растет спрос на тюльпаны. Фото Ирины Анисимовой



Тем не менее, как показало исследование «Реального времени», наиболее «весенний» цветок — тюльпан — присутствует во всех сетях. В этом году его в казанских цветочных магазинах можно купить по цене от 50 до 70 рублей за штуку. Дешевле всего тюльпаны обойдутся в сети «Цветы Казани», где цена осталась неизменной с прошлого года. У этой сети — 16 филиалов, в каждом из которых тюльпаны можно купить по 50 рублей. Чуть дороже — по 60 рублей за штуку — тюльпаны продаются в сети «Аврора», состоящей из 5 филиалов, здесь цена также не изменилась за год.

По 70 рублей за штуку тюльпаны продаются в «Букете столицы», одной из крупнейших сетей с 48 филиалами, где цена за год не изменилась, и в «Донне Розе», где за год цена выросла на 10 рублей, или 17%. В сети — 8 филиалов.

Эквадорские розы: цена зависит от сети, а не длины

Как отмечают практически все эксперты рынка, наиболее популярные цветы — розы. Немного больше, чем на тюльпаны, разброс по ценам — на наиболее дорогие, эквадорские розы. Самые большие из них, длиной в 70 сантиметров, можно найти в казанских цветочных магазинах по цене от 150 до 200 рублей за штуку. Дешевле всего они продаются в сети «Цветы Казани» (здесь они за год подорожали на четверть) и «Аллее роз» (здесь стоимость за год, напротив, снизилась на четверть). По 180 рублей такие розы продаются в «Авроре» (год назад стоимость составляла 150 рублей). Дороже всего — по 200 рублей — их можно купить в «Букете столицы» (цена здесь неизменна уже 3 года), а также в сети «Донна Роза» (за последний год цена не изменилась).

Такие же розы, но длиной в 60 сантиметров ожидаемо стоят дешевле — от 120 до 180 рублей за штуку. Дешевле всего они продаются в «Авроре» и «Цветах Казани», но в последней сети за год цена существенно увеличилась — сразу на 50 рублей. По 150 рублей такие розы можно купить в «Аллее роз» (тут они за год даже подешевели на 30 рублей). Дороже всего они в сети «Донна роза» — 180 рублей, за год они здесь подорожали на 10 рублей.

Самые маленькие эквадорские розы, 50-сантиметровые, стоят от 80 до 180 рублей, и на них самый большой разброс цен. Если в «Авроре» одна штука стоит 80 рублей и даже подешевела за год на 20 рублей, то в «Букете столицы» такие розы, напротив, подорожали на 30 рублей — до 180 рублей. Отметим, что за эти же деньги, а то и меньше, в других сетях можно купить розы большего размера. При этом, к примеру, в «Цветах Казани» нет разницы по цене между розами длиной в 50 и 60 сантиметров (они тут стоят по 120 рублей).

Как отмечают практически все эксперты рынка, наиболее популярные цветы — розы. Фото magiya-cvetov.ru

Проще, но дешевле: кенийские и кустовые розы

Если покупатель не готов отдавать такие деньги за цветы, но все же смотрит на «классические» розы, то ему стоит обратить на два других их вида. В первую очередь, это кустовые розы — в казанских магазинах их можно купить по цене от 120 рублей. Такая цена есть в сети «Цветы Казани», хотя за год она существенно повысилась — на 50 рублей. В других сетях они стоят еще дороже — 150 в «Аллее роз», 160 — в «Букете столицы», 170 — в сети «Донна роза».

Наконец, самый дешевый вариант — кенийская роза. Правда, они есть в наличии только в двух сетях из пяти, исследованных аналитиками «Реального времени». Зато стоят они заметно дешевле: в «Цветах Казани» — 40 рублей за штуку, в «Букете столицы» — 60 рублей за штуку. При этом в «Цветах Казани» они даже подешевели за год на 20%.

Недорого, но празднично

Другими бюджетными вариантами цветов на 8 марта можно считать гвоздики и ирисы. Гвоздика, которая, впрочем, не слишком ассоциируется с Международным женским днем, продается в магазинах Казани по цене примерно в 60 рублей. Такая цена на них, в частности, в «Авроре», «Аллее роз» и «Букете столицы». Отметим, что годом ранее в «Авроре» они стоили всего 50 рублей. В других сетях они несколько дороже: в «Донна розе» — 70 рублей за штуку, в «Цветах Казани» — 80 рублей за штуку.

Другой недорогой вид цветов — ирисы. Их цена начинается с 60 рублей. За эти деньги их можно купить в «Авроре» и «Цветах Казани». По 80 рублей ирисы продаются в «Аллее роз» и «Донна розе», а в «Букете столицы» стоимость ирисов доходит до 100 рублей, что на четверть дороже, чем в 2017 году.

На втором месте по популярности цветов к 8 Марта уверенно держатся хризантемы, лилии, альстромерии, герберы. Фото happymodern.ru



От 80 до 500: нестандартные цветы на 8 Марта

Талия Ахметова из «Флорист.Ру» говорит, что на втором месте по популярности цветов к 8 Марта уверенно держатся хризантемы, лилии, альстромерии, герберы. Эти виды цветов, впрочем, дешевыми не назовешь, тем не менее, они едва ли окажутся дороже эквадорских роз.

К примеру, альстромерия продается в казанских цветочных магазинах по цене от 100 до 170 рублей. Дешевле всего они стоят в «Авроре» и «Цветах Казани». За 130 рублей их можно приобрести также в «Аллее роз» и «Букете столицы», а вот в «Донне Розе» цена доходит до 170 рублей.

Герберы продаются по цене от 100 до 180 рублей. Дешевле всего их можно купить в «Цветах Казани». В «Аллее роз» цена оказывается уже не 100, а 130 рублей. «Аврора» предлагает их же по 150, а «Донна Роза» — по 170 рублей. «Букет столицы» предлагает самую высокую цену — 180 рублей за штуку.

В этих же пределах можно купить хризантемы — они стоят от 80 до 200 рублей за штуку. Дешевле всего, по цене в 80—120 рублей, их продают в «Авроре» (здесь цена за год снизилась более, чем в два раза). Цена в 120 рублей на них — в «Цветах Казани». За 160 рублей их можно купить в «Аллее роз», а вот в «Букете столицы» и «Донне розе» они продаются уже по 200 рублей.

Наконец, еще один вид цветов, но самый дорогой — лилии. Сейчас в казанских магазинах они продаются по цене от 250 до 500 рублей за штуку. Дешевле всего их можно купить в «Цветах Казани». По цене в 300 рублей они продаются в «Авроре». За 350 рублей лилии можно купить в «Аллее роз». «Букет столицы» их же предлагает по 450, а «Донна Роза» — и вовсе по 500 рублей за штуку.

Цены на цветы в магазинах

Название сети Букет столицы Цветы Казани Аллея роз Донна Роза 2018 2017 2016 изменение за год количество филиалов (по данным 2Гис) 48 филлиалов 51 филиал 50 филиалов 16 филлиалов тюльпаны 70 70 70 0% 50 розы (Эквадор) 70 см 200 200 200 0% 60 см нет нет 180 120 50 см 180 150 150 20% 120 розы кения 60 60 60 0% 40 кустовая роза 160 120-150 160 120 гербера 180 150 150 20% 100

Талия Ахметова представитель службы доставки цветов «Флорист.ру» Средний чек нашей сети порядка 1200—1500 рублей, в «высокие» даты он вырастает до 1700—2000 рублей, на это влияет и праздничная наценка. Цена также может меняться в течение года, есть три типа подорожания: из-за скачка курса валют. Почти все цветы покупаются магазинами и оптовиками за доллары и евро. Если рубль падает, то закупочная, а, следовательно, и розничная цены могут значительно измениться; из-за сезонности цветов. Например, средняя стоимость пиона в мае-июне 100—120 рублей, а в январе-феврале 300—350. То же касается многих растений — сирени, тюльпанов, подсолнухов, ромашек и проч.; из-за возрастающего спроса. Почти все цветы, приезжающие в Россию, проходят через систему аукционных продаж. Устроены они таким образом, что чем выше спрос на цветок (то, что происходит накануне 14 февраля и 8 марта), тем выше цена, за которую этот цветок можно купить на аукционе. Это, безусловно отражается и на рознице, и мы видим рост цен в магазинах. При этом, если магазин часть цветов может купить и с 50% и даже со 100% ростом закупки, ценник для конечного потребителя все же редко будет выше 25—30% относительно «низкого» сезона. Если говорить о поставщиках, то весь ассортимент флористического магазина — это международное ассорти: мимоза из Италии, тюльпаны, нарциссы, пионы, гиацинты, гортензия — из Нидерландов, розы, альстромерия, гвоздика — из Эквадора, Колумбии, Кении, стрелиция и леукоспермум — из ЮАР, орхидеи — из ЮВА, зелень для букетов — из Израиля и так далее. Санкции не распространяются на срезанные и горшечные растения, поэтому они едут в Россию без проблем. Некоторое время было ограничение на поставку цветов из Турции, но объем их поставок (это в основном гвоздики) настолько мал, что на рынке и ценах это совершенно никак не отразилось. Доля российских поставщиков — 10%, в высокий сезон — до 15%, в основном это розы и тюльпаны. Назвать долю нашей компании на рынке Татарстана проблематично, такую оценку никто не делал, и компании не открывают собственные обороты и объемы. Сейчас много игроков на рынке, и все они относятся к разным сегментам — мелкий опт, цветочные павильоны, салоны, бутики, интернет-магазины. Это разная ценовая и качественная категория, в каждой по несколько игроков. Сравнивать базы «Цветы оптом» с «Букетом столицы» и «Флорист.ру» просто нет смысла, мы в разных категориях. При планировании цветочного бизнеса, важно учитывать, что это история достаточно разносторонняя, есть большое количество форматов, которые требуют для себя совершенно разного расчета стоимости для старта. В среднем для открытия бизнеса остается актуальной цифра от 600 000 до 2 000 000 рублей. Но надо понимать, что для розницы важнейшими являются три фактора — локация, локация и локация. Чем более проездное и проходимое место у магазина, тем выше количество его покупателей. Конечно, периферийные магазины в этом уступают тем, что в центре. Безусловно, выйти на конкурентный рынок сложнее, чем быть в первом эшелоне. Для любого рынка, в том числе и цветочного, актуальна всегда одна стратегия — найти новую нишу и занять ее. Если вы открываете просто очередной цветочный магазин, копируя конкурентов, хорошего и быстрого выхлопа ожидать от такого бизнеса не стоит. Покупательная способность казанцев последние пару лет не меняется. Резкое изменение произошло в 2014—2015 годах, когда упал рубль и начался экономический кризис, здесь и упала покупательская способность, и закупка импортных цветов подскочила вдвое, многие игроки такого удара просто не выдержали и ушли с рынка. Но те, кто остался, научились «выживать» в этих условиях. Мы, например, перешли на прямые поставки цветов, минуя оптовые компании, что дало хороший задел для снижения себестоимости товара. Развитие цветочного, как и других импортозависимых бизнесов, всецело зависит от макроэкономических факторов, курса валюты, таможенных правил и в целом самочувствия российской экономики. К сожалению, предугадать это в наших реалиях, мягко говоря, проблематично.

Фируза Остова руководитель интернет-магазина цветов и готовых букетов «Цветочная фабрика» Средний чек нашей сети — 3000 рублей. В нашем салоне цены не меняются, колебания на 3% в год связаны с инфляцией. Санкции цветочного бизнеса не коснулись, хотя цены резко поднялись вслед за долларом, потому что на основном цветочном аукционе в Амстердаме покупают за доллары. Среди других основных поставщиков — Эквадор, Кения, Колумбия. У российских производителей пока не получаются качественные цветы. Возможных причин много: другой климат, необходимость больших энергозатрат, недостаток навыков. Но отечественные цветы на рынке есть, процентное соотношение: 20%. Цветочная ниша Казани перенасыщена, и крупных игроков все знают. Основной процент приходится на сетевые компании или поставщиков, торгующих в розницу. Это всех ставит в сложные условия: и в спальных районах, и в центре. Начинающим на рынок почти невозможно пробиться, не имея базы клиентов, портфолио и — что часто бывает — базовых знаний о составлении букета. Новички обычно просто выбрасывают деньги на ветер: просуществовав полгода, вынуждены закрываться. Конкуренция очень высока.

Думая о прогнозах, становится страшно. Наши же поставщики демпингуют, продают каждому, не имеющему договора для оптовой закупки, по оптовой цене. Естественно, люди пойдут туда, где цены ниже. А одиночным розничным магазинам приходится уповать только на свое мастерство.

Елена Байгушева заместитель директора сети цветочных баз «Клумба» Средний чек сети — 700 рублей. В зависимости от сезона и праздничных дней, колебания цен составляют 20—30%, а в связи с санкциями произошло повышение закупочных цен вдвое. В нынешних условиях покупательная способность казанцев, по нашим оценкам, снизилась на 30%. В нашу сеть цветы поставляют в основном из Эквадора, Колумбии, Кении и Голландии, доля российских поставщиков составляет 10—12%. Доля компании на рынке, по нашим оценкам, не более 10%. По РФ можно выделить несколько сильных игроков, таких как «Мосцветорг», «Оранж», «Цветы Мира», «ЦВЕТОПТТОРГ», «Цветторг». Цветочный бизнес является одним из высоконкурентных рынков, а потому выход на него — один из самых сложных. Если неверно выбрана тактика, то провал последует незамедлительно. Для открытия цветочной базы требуется от 1,5 до 5 млн рублей. Несмотря на снижение рентабельности, есть все перспективы того, что рынок будет расти. Это связано с изменением потребительских привычек. Если раньше цветы дарили в основном только по праздникам, то теперь их чаще покупают без привязки к дате, а в знак внимания и расположения. Мы становимся близки к европейским традициям, где покупают себе цветы на обеденный стол, для уюта в доме или квартире.

Мастерская флористики «Парижанка» В нашей сети средний чек — 2000 рублей. К нам основной поток цветов идет из Голландии, а доля российских поставщиков, по нашим оценкам, не более 10%. Но в эти цифры не входят тюльпаны, потому что они к праздникам закупаются в основном российские. Из-за санкций закупочные цены особо не поменялись, но цена поставщиков меняется в течение года на 10—30%, соответственно, магазины поднимают цены на 20%.

Цветочная сеть «Точка цветов» Если говорить о нашей доле на рынке, то тут все относительно. Есть много «раскрученных» фирм, которые на рынке давно, мы же пришли совсем недавно, в сентябре. Уровень конкуренции высокий, но район и удаленность от центра сейчас мало на что влияют. Сейчас важнее ассортимент и узнаваемость в социальных сетях. Средний чек у нас — 3000 рублей. Цены повышаются к праздникам, потом выравниваются. Зимой цена цветка выше, еще добавляется дорогая транспортировка. Основной поставщик — Голландия, российские цветы появятся к лету, когда они будут хорошего качества. Больших проблем из-за санкций нет — все, как у всех. Прогноз на развитие рынка хороший, у нас все в порядке, не жалуемся.