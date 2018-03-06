Татарстан полюбил узбекские розы, а Самара и Оренбург отказались от цветочного экспорта

Аналитическая служба «Реального времени» исследовала цветочный рынок ПФО, Татарстана и Казани

Фото: Максим Платонов

Перед Международным женским днем аналитическая служба «Реального времени» исследовала цветочный рынок ПФО, Татарстана и Казани. Мы узнали, как санкции и кризис ударили по любителям импортных цветов в Самаре и Оренбурге, а Татарстан заставили променять эквадорские розы сначала на армянские, а затем на узбекские. Те же санкции, судя по всему, «заставили» исчезнуть из списка стран-экспортеров и Голландию, чьи цветы, однако, с казанских прилавков никуда не подевались. В кризисные же 2015—2016 годы большие любители цветов Самарская и Оренбургская области, до сих пор экспортировавшие выращенные у себя цветы, отказалась от этого бесперспективного занятия. Все это не замедлило сказаться на ценах, которые на цветы в Казани в 2017 году упали — дорожают только гвоздики и лилии

Как санкции и кризис ударили по любителям импортных роз и хризантем в Самаре и Оренбурге

Для начала мы задались вопросом, импортируют ли поволжские регионы цветы? Оказалось, что по итогам 2017 года из 15 регионов по-настоящему импортируют цветы только три, если не считать Татарстана, который исправно с 2015 года импортирует розы, да и то на ничтожную сумму в $22 тыс. Основные цветочные импортеры Поволжья: Самарская, Оренбургская области и Чувашия, ассортимент поставок в которые включает в себя не только розы, но и другие популярные «подарочные цветы» — гвоздики, орхидеи, хризантемы и лилии. Впрочем, с 2013 года объем импортных поставок в Самару, Оренбург и Чувашию ежегодно падает.

Так, стоимость поставок импортных цветов в 2016 году в Самарской области в среднем упала на 40%. Больше всего пострадали позиции роз — минус 51% (2,7 млн долл. против 5,6 млн долл. в 2015 году), гвоздик — минус 53% (430,3 тыс. долл. против 921,6 тыс. долл.) и хризантем — минус 52% (1,15 млн долл. против 2,4 млн долл.). В 2017 году, несмотря на относительное восстановление экономики, поставки цветов и вовсе свалились «в штопор» — в среднем объем цветочного импорта упал на 64,6%. Особенно сильно нисходящий рынок ударил по гвоздикам, объем поставок которых упал на 81% (до 81,6 тыс. долл.) и хризантемам, стоимость поставок которых из-за рубежа упала на 76% (с 50 тыс. долл. до 27 тыс. долл.). С 2015 года количество поставленных импортных роз и гвоздик упало в 5 раз, орхидей — в 9 раз, лилий — в 4 раза.

Аналогичная ситуация в Оренбургской области, где, впрочем, импортный цветочный рынок рухнул уже в 2016 году (на 88%), а в 2017 году продолжил падение (стоимость поставок упала еще на 61%). Объем поставок роз с 2015 года упал в 21 раз (с 1,8 млн до 104 тыс.), орхидей — в 37 раз, лилий — в 28 раз. В Чувашии хотя и не такие катастрофические показатели, но по объему поставок срезанных цветов 2017 год и здесь, в среднем, просел в 2 раза. Саратов перестал закупать цветы из-за рубежа в 2015 году, Нижний Новгород попробовал импортные цветы в 2016 году, но тут же от них отказался.

С Татарстаном совсем весело (или, напротив, невесело). Единственные цветы, которые республика настолько любит, что не жалеет денег на импортные — это розы. Но их поставки с 2015 года упали более чем в 3 раза (со 150 тыс. штук до 46 тыс. штук). Пытался Татарстан закупать гвоздики — в 2015 году купил 17,7 тыс. штук гвоздик на 3,7 тыс. долл. (доля импорта составила 6%), но что-то ему в итоге не понравилось. Тоже случилось с хризантемами в 2015 году (1% из всех импортных цветов).

Башкортостан отказался от импортных цветов еще в далеком 2013 году. Удмуртия — в 2015 году.

Всего в стоимостном эквиваленте цветочный импорт в ПФО упал на 20%, число поставляемых цветов снизилось с 2013 года в 1,7 раза. В 2016 году на Самару приходилось срезанных импортных цветов на 5,5 млн долл., на Чувашию — 762,2 тыс. долл., на Оренбург — 244,5 тыс. долл., на Татарстан — всего 88,6 тыс. долл.

Эквадорские розы Татарстан сначала променял на армянские, а затем на узбекские

Большинство импортных цветов в ПФО и Татарстан поставляется из Эквадора, Италии и Казахстана. И, разумеется, поставки из многих этих стран с 2015 года упали. В 2015 году из Эквадора в Поволжье поставили цветов почти на 7 млн долл. — доля этой страны-экспортера в общем объеме импортированных цветов составляла тогда 46%. В 2016 году объем упал в 2,5 раза (до 2,8 млн долл.), в 2017 году снизился до 2,17 млн долл. Теперь доля Эквадора составляет всего 28%.

В то же время Италия смогла в кризисные 2015—2017 годы нарастить поставки: с 782,8 тыс. долл. в 2015 году до 2,6 млн долл. в 2016 году, но в 2017 году Италия тоже снизила поставки — доля ее в общем объеме импорта, однако, за 2 года выросла с 5 до 32%. Казахстан на фоне резко удорожавшего импорта из стран дальнего зарубежья также смог нарастить поставки своих цветов с 62,3 тыс. долл. до почти 1,5 млн долл. (доля выросла с близкой к нулю до 19%). Казахстан с Италией, судя по всему, заняли сегменты Колумбии, Израиля и Испании. Из Колумбии объем поставок сократился с 2015 года в 2,7 раза, из Израиля — в 3 раза, из Испании — в 2,2 раза.

Впрочем, если говорить о Татарстане, то розы в нашу республику поставляет Армения (в 2016 году на нее пришлось 88,6% импорта), хотя эквадорские розы в магазинах пока тоже продаются, см. ниже. В 2015 году армянская доля составляла всего 34,2%, а цветы в РТ поставляли также Колумбия (11,7%), Испания (16,8%) и Кения (4%). Но если говорить об Армении, то в 2017 году она практически выпала из списка стран-экспортеров цветов в ПФО: объем импорта Армении снизился со 141 тыс. долл. до…912 долл.! И действительно! Если основные поставки роз в 2015—2016 году в Татарстан шли из Армении (за год страна нарастила долю с 50 до 100%), то в 2017 году Татарстан переключился на Узбекистан.

Куда пропали «голландские тюльпаны»?

И, что самое поразительное, из списка основных стран-экспортеров в 2017 году исчезла самая цветочная страна Европы — Нидерланды. Еще в 2013 году из Голландии в ПФО было поставлено цветов на 4,2 млн долл. (39% рынка!), в 2014 году объем поставок вырос до 4,5 млн долл. (33% рынка), а в «санкционный» 2015 год снизился, но ненамного, и составил почти 4 млн долл. (26% рынка). По итогам же 2016-го и 2017-го в графе Нидерланды — прочерки. Не исключено, что поставки голландских цветов (в том числе и в силу санкционных войн) идут через другие страны. Тем более что опрошенные аналитической службой «Реального времени» игроки цветочного рынка Казани через одного упоминают именно голландских поставщиков.

В целом ПФО за эти 2 года в два раза снизил цветочный импорт — с 13,7 млн долл. до 7,6 млн долл. Наибольшую долю в импорте занимают, конечно, розы. На втором месте — хризантемы. На третьем — гвоздики.

Как из-за кризиса Самара и Оренбург перестали экспортировать цветы, а Мордовия продолжает оставаться «розовой»

В Самарской и Оренбургской областях, судя по всему, очень любят цветы. Там не только любят цветы импортные, но и выращенные на своей земле. Точнее, любили. Особенно в Самаре. С 2013 по 2015 год регион этот фактически отвечал за цветочное хозяйство всего ПФО. Выращивая и розы, и гвоздики, и орхидеи, и хризантемы, и лилии. Лучшим годом стал 2014-й, когда область экспортировала 335 тыс. собственных цветов на 387,5 тыс. долл. Из них — 118,7 тыс. хризантем на 57 тыс. долл., 95,2 тыс. роз на 41 тыс. долл. и 39 тыс. лилий на 43 тыс. долл. В 2015 году кризис «срезал» самарские цветы, улучшили позиции только «розовые сегменты»: число экспортируемых роз выросло до 141,2 тыс. штук на 94,2 тыс. долл. По остальным цветам область ушла в минус. С тех пор самарские поля «парят»: во всяком случае, на экспорт область ни в 2016, ни в 2017 году не отправила ни один цветок. В то же время Оренбург специализировался на розах, но и здесь после 2015—2016 годов хоть шаром покати: цветочный экспорт на нулевой отметке.

В 2016 году прекратили экспортировать собственные цветы Нижегородская область, Ульяновская область, Пензенская область.

Единственный регион, который оставил в своих теплицах цветы на экспорт — Мордовия, как и Оренбург, специализирующаяся на розах. Мало того, с 2013 по 2017 год число экспортируемых мордовских роз выросло в 3 раза: в 2017 году их было продано на 205,6 тыс. долл.

Импорт цветов по регионам ПФО

Регион Товар 2017 2016 2015 2014 стоимость, дол. вес нетто, кг количество стоимость, дол. вес нетто, кг количество Самарская область Всего 1.700.626,00 343.157,00 5.101.632 5.549.070,45 розы 902.912,00 142.093,30 3.050.552 2.751.450,91 431.412,70 гвоздики 81.682,40 13.856,90 541.539 430.357,80 72.151,30 орхидеи 27.147,50 1.615,80 7.795 49.322,63 2.800,00 хризантемы 278.594,70 80.086,00 1.452.836 1.157.189,17 256.271,00 лилии 55.370,90 7.854,00 48.910 177.143,29 29.096,00 прочее 490.320,80 107.651,00 0 983.606,65 192.656,00 Оренбургская область Всего 61.327,40 7.268,00 136.227 244.489,64