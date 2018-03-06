Татарстан полюбил узбекские розы, а Самара и Оренбург отказались от цветочного экспорта
Аналитическая служба «Реального времени» исследовала цветочный рынок ПФО, Татарстана и Казани
Перед Международным женским днем аналитическая служба «Реального времени» исследовала цветочный рынок ПФО, Татарстана и Казани. Мы узнали, как санкции и кризис ударили по любителям импортных цветов в Самаре и Оренбурге, а Татарстан заставили променять эквадорские розы сначала на армянские, а затем на узбекские. Те же санкции, судя по всему, «заставили» исчезнуть из списка стран-экспортеров и Голландию, чьи цветы, однако, с казанских прилавков никуда не подевались. В кризисные же 2015—2016 годы большие любители цветов Самарская и Оренбургская области, до сих пор экспортировавшие выращенные у себя цветы, отказалась от этого бесперспективного занятия. Все это не замедлило сказаться на ценах, которые на цветы в Казани в 2017 году упали — дорожают только гвоздики и лилии
Как санкции и кризис ударили по любителям импортных роз и хризантем в Самаре и Оренбурге
Для начала мы задались вопросом, импортируют ли поволжские регионы цветы? Оказалось, что по итогам 2017 года из 15 регионов по-настоящему импортируют цветы только три, если не считать Татарстана, который исправно с 2015 года импортирует розы, да и то на ничтожную сумму в $22 тыс. Основные цветочные импортеры Поволжья: Самарская, Оренбургская области и Чувашия, ассортимент поставок в которые включает в себя не только розы, но и другие популярные «подарочные цветы» — гвоздики, орхидеи, хризантемы и лилии. Впрочем, с 2013 года объем импортных поставок в Самару, Оренбург и Чувашию ежегодно падает.
Так, стоимость поставок импортных цветов в 2016 году в Самарской области в среднем упала на 40%. Больше всего пострадали позиции роз — минус 51% (2,7 млн долл. против 5,6 млн долл. в 2015 году), гвоздик — минус 53% (430,3 тыс. долл. против 921,6 тыс. долл.) и хризантем — минус 52% (1,15 млн долл. против 2,4 млн долл.). В 2017 году, несмотря на относительное восстановление экономики, поставки цветов и вовсе свалились «в штопор» — в среднем объем цветочного импорта упал на 64,6%. Особенно сильно нисходящий рынок ударил по гвоздикам, объем поставок которых упал на 81% (до 81,6 тыс. долл.) и хризантемам, стоимость поставок которых из-за рубежа упала на 76% (с 50 тыс. долл. до 27 тыс. долл.). С 2015 года количество поставленных импортных роз и гвоздик упало в 5 раз, орхидей — в 9 раз, лилий — в 4 раза.
Аналогичная ситуация в Оренбургской области, где, впрочем, импортный цветочный рынок рухнул уже в 2016 году (на 88%), а в 2017 году продолжил падение (стоимость поставок упала еще на 61%). Объем поставок роз с 2015 года упал в 21 раз (с 1,8 млн до 104 тыс.), орхидей — в 37 раз, лилий — в 28 раз. В Чувашии хотя и не такие катастрофические показатели, но по объему поставок срезанных цветов 2017 год и здесь, в среднем, просел в 2 раза. Саратов перестал закупать цветы из-за рубежа в 2015 году, Нижний Новгород попробовал импортные цветы в 2016 году, но тут же от них отказался.
С Татарстаном совсем весело (или, напротив, невесело). Единственные цветы, которые республика настолько любит, что не жалеет денег на импортные — это розы. Но их поставки с 2015 года упали более чем в 3 раза (со 150 тыс. штук до 46 тыс. штук). Пытался Татарстан закупать гвоздики — в 2015 году купил 17,7 тыс. штук гвоздик на 3,7 тыс. долл. (доля импорта составила 6%), но что-то ему в итоге не понравилось. Тоже случилось с хризантемами в 2015 году (1% из всех импортных цветов).
Башкортостан отказался от импортных цветов еще в далеком 2013 году. Удмуртия — в 2015 году.
Всего в стоимостном эквиваленте цветочный импорт в ПФО упал на 20%, число поставляемых цветов снизилось с 2013 года в 1,7 раза. В 2016 году на Самару приходилось срезанных импортных цветов на 5,5 млн долл., на Чувашию — 762,2 тыс. долл., на Оренбург — 244,5 тыс. долл., на Татарстан — всего 88,6 тыс. долл.
Эквадорские розы Татарстан сначала променял на армянские, а затем на узбекские
Большинство импортных цветов в ПФО и Татарстан поставляется из Эквадора, Италии и Казахстана. И, разумеется, поставки из многих этих стран с 2015 года упали. В 2015 году из Эквадора в Поволжье поставили цветов почти на 7 млн долл. — доля этой страны-экспортера в общем объеме импортированных цветов составляла тогда 46%. В 2016 году объем упал в 2,5 раза (до 2,8 млн долл.), в 2017 году снизился до 2,17 млн долл. Теперь доля Эквадора составляет всего 28%.
В то же время Италия смогла в кризисные 2015—2017 годы нарастить поставки: с 782,8 тыс. долл. в 2015 году до 2,6 млн долл. в 2016 году, но в 2017 году Италия тоже снизила поставки — доля ее в общем объеме импорта, однако, за 2 года выросла с 5 до 32%. Казахстан на фоне резко удорожавшего импорта из стран дальнего зарубежья также смог нарастить поставки своих цветов с 62,3 тыс. долл. до почти 1,5 млн долл. (доля выросла с близкой к нулю до 19%). Казахстан с Италией, судя по всему, заняли сегменты Колумбии, Израиля и Испании. Из Колумбии объем поставок сократился с 2015 года в 2,7 раза, из Израиля — в 3 раза, из Испании — в 2,2 раза.
Впрочем, если говорить о Татарстане, то розы в нашу республику поставляет Армения (в 2016 году на нее пришлось 88,6% импорта), хотя эквадорские розы в магазинах пока тоже продаются, см. ниже. В 2015 году армянская доля составляла всего 34,2%, а цветы в РТ поставляли также Колумбия (11,7%), Испания (16,8%) и Кения (4%). Но если говорить об Армении, то в 2017 году она практически выпала из списка стран-экспортеров цветов в ПФО: объем импорта Армении снизился со 141 тыс. долл. до…912 долл.! И действительно! Если основные поставки роз в 2015—2016 году в Татарстан шли из Армении (за год страна нарастила долю с 50 до 100%), то в 2017 году Татарстан переключился на Узбекистан.
Куда пропали «голландские тюльпаны»?
И, что самое поразительное, из списка основных стран-экспортеров в 2017 году исчезла самая цветочная страна Европы — Нидерланды. Еще в 2013 году из Голландии в ПФО было поставлено цветов на 4,2 млн долл. (39% рынка!), в 2014 году объем поставок вырос до 4,5 млн долл. (33% рынка), а в «санкционный» 2015 год снизился, но ненамного, и составил почти 4 млн долл. (26% рынка). По итогам же 2016-го и 2017-го в графе Нидерланды — прочерки. Не исключено, что поставки голландских цветов (в том числе и в силу санкционных войн) идут через другие страны. Тем более что опрошенные аналитической службой «Реального времени» игроки цветочного рынка Казани через одного упоминают именно голландских поставщиков.
В целом ПФО за эти 2 года в два раза снизил цветочный импорт — с 13,7 млн долл. до 7,6 млн долл. Наибольшую долю в импорте занимают, конечно, розы. На втором месте — хризантемы. На третьем — гвоздики.
Как из-за кризиса Самара и Оренбург перестали экспортировать цветы, а Мордовия продолжает оставаться «розовой»
В Самарской и Оренбургской областях, судя по всему, очень любят цветы. Там не только любят цветы импортные, но и выращенные на своей земле. Точнее, любили. Особенно в Самаре. С 2013 по 2015 год регион этот фактически отвечал за цветочное хозяйство всего ПФО. Выращивая и розы, и гвоздики, и орхидеи, и хризантемы, и лилии. Лучшим годом стал 2014-й, когда область экспортировала 335 тыс. собственных цветов на 387,5 тыс. долл. Из них — 118,7 тыс. хризантем на 57 тыс. долл., 95,2 тыс. роз на 41 тыс. долл. и 39 тыс. лилий на 43 тыс. долл. В 2015 году кризис «срезал» самарские цветы, улучшили позиции только «розовые сегменты»: число экспортируемых роз выросло до 141,2 тыс. штук на 94,2 тыс. долл. По остальным цветам область ушла в минус. С тех пор самарские поля «парят»: во всяком случае, на экспорт область ни в 2016, ни в 2017 году не отправила ни один цветок. В то же время Оренбург специализировался на розах, но и здесь после 2015—2016 годов хоть шаром покати: цветочный экспорт на нулевой отметке.
В 2016 году прекратили экспортировать собственные цветы Нижегородская область, Ульяновская область, Пензенская область.
Единственный регион, который оставил в своих теплицах цветы на экспорт — Мордовия, как и Оренбург, специализирующаяся на розах. Мало того, с 2013 по 2017 год число экспортируемых мордовских роз выросло в 3 раза: в 2017 году их было продано на 205,6 тыс. долл.
|Регион
|Товар
|2017
|2016
|2015
|2014
|стоимость, дол.
|вес нетто, кг
|количество
|стоимость, дол.
|вес нетто, кг
|количество
|Самарская область
|Всего
|1.700.626,00
|343.157,00
|5.101.632
|5.549.070,45
|розы
|902.912,00
|142.093,30
|3.050.552
|2.751.450,91
|431.412,70
|гвоздики
|81.682,40
|13.856,90
|541.539
|430.357,80
|72.151,30
|орхидеи
|27.147,50
|1.615,80
|7.795
|49.322,63
|2.800,00
|хризантемы
|278.594,70
|80.086,00
|1.452.836
|1.157.189,17
|256.271,00
|лилии
|55.370,90
|7.854,00
|48.910
|177.143,29
|29.096,00
|прочее
|490.320,80
|107.651,00
|0
|983.606,65
|192.656,00
|Оренбургская область
|Всего
|61.327,40
|7.268,00
|136.227
|244.489,64
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