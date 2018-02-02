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АСВ «подарит» «Радиотехбанку» выведенные из «Татфонда» почти 700 миллионов

15:35, 02.02.2018 6 Сюжет: Банковский кризис в РТ

Кредиторы простили нижегородцам вывод активов из ТФБ на определенных условиях

АСВ «подарит» «Радиотехбанку» выведенные из «Татфонда» почти 700 миллионов Фото: Максим Платонов

Сегодня утром в Казани прошло заседание комитета кредиторов «Татфондбанка», где решали судьбу денег «Радиотехбанка», выведенных из ТФБ незадолго до часа икс. Операция нижегородцев также подпала под параметры сделок с предпочтением, но конкурсный управляющий ТФБ предложил простить им 680 млн рублей. Глава Союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова выступала против. «Радиотех» предложил взамен порядка 200 млн рублей, кредиторы проголосовали за. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нам предлагают простить 680 млн!»

Сегодня в 10 утра в бывшем главном офисе «Татфондбанка» на Чернышевского прошло очное заседание комитета кредиторов. Пропускали строго по списку, где значились 15 участников, и большинство из них — 10 человек — гости из Нижнего Новгорода. На судьбоносную для «Радиотехбанка» встречу приехал почти весь его руководящий состав во главе с председателем совета директоров Владимиром Седовым. Среди присутствующих также были член совета директоров Андрей Безгин, член правления Светлана Лепендина и другие.

В заседании также участвовали глава Союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова, представитель ФНС Айдар Губайдуллин, юрист «Татнефти» Альфия Хафизова и представитель РФП Марат Фетюхин. Всем им сегодня предстояло решить вопрос, как поступить в отношении сомнительной сделки нижегородской «дочки» татарстанской банковской группы.

Суть ситуации в следующем. В период с 30 ноября по 12 декабря 2016 года «Радиотехбанку» были переуступлены права требований к должникам «Татфонда» на сумму 352,28 млн рублей. Параллельно ТФБ погасил межбанковские кредиты «Радиотеха», перевел валюту и совершил еще ряд операций на общую сумму 327,042 млн. Путем всех этих манипуляций «Радиотехбанку» удалось вывести 679,322 млн рублей. Интересно, что сначала конкурсный управляющий в лице АСВ пытался обжаловать эти сомнительные сделки. Но позднее в агентстве решили «забыть» «Радиотеху» эту сумму и вынесли вопрос на заседание комитета кредиторов, чем вызвали большое негодование главы Союза пострадавших вкладчиков: «НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОСТИТЬ 680 МИЛЛИОНОВ рублей!» — возмутилась Александра Юманова в соцсетях.

Закрыть сделку «Радиотеху» предлагают на определенных условиях. Фото rtbank.ru

«Радиотех»: «Мы не авантюристы — предлагаем то, что можем»

Закрыть сделку «Радиотеху» предлагают на определенных условиях. Нижегородский банк обязуется вернуть в конкурсную массу права требований, но всего на 84,37 млн рублей. Кроме того, предполагается, что некие акционеры выкупят у ТФБ акции РТБ, на какую сумму — неизвестно, но в союзе вкладчиков думают, что недорого.

— Конкурсный управляющий предлагает комитету кредиторов отказаться от требований на 679 млн, взамен «Радиотехбанк» вернет нам одну десятую от этой суммы. А от остальных требований он предлагает нам отказаться. Хотя это как со сделками «физиков» и «юриков», которые сейчас возвращают АСВ. Большинство сделок с «Радиотехом» попадает в эту же категорию сделок с предпочтением! 12 декабря они вывели 400 тысяч евро, погасили межбанковские кредиты, — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» Александра Юманова.

По окончании заседания в руководстве «Радиотехбанка» прокомментировали свою позицию и исход встречи в офисе ТФБ:

— Я просил дать возможность «Радиотехбанку», который попал в такую же ситуацию, как и все ваши обманутые вкладчики, решить вопрос таким образом, чтобы «Радиотехбанк» мог продолжать работать и обслуживать не только нижегородцев, но и казанцев. Взамен мы предложили выкуп акций — реальные деньги, которые вкладчики уже сейчас смогут получить. А если не принимать наши условия, не знаю, когда вкладчики что-то получат. То, что сумма маленькая, ну так мы предлагаем то, что можем. Мы не авантюристы и не мошенники, чтобы предлагать то, чего не можем. Вот мы можем и предложили очень приличную сумму — около 200 млн, пожалуйста! Это в общей сложности, то есть выкуп акций — на 100 млн и плюс кредитное обслуживание, которое мы передаем, — сообщил «Реальному времени» председатель совета директоров Владимир Седов.

На вопрос, удалось ли договориться с кредиторами ТФБ, ответил: «Посмотрим, сейчас там еще какие-то условия отписывают, люди требуют от нас более жестких гарантий! Мы готовы их дать», — заверил Седов.

«Люди требуют от нас более жестких гарантий! Мы готовы их дать», — заверил Седов. Фото nta-nn.ru

Кредиторы проголосовали за

Спускаясь со второго этажа офиса ТФБ, где проходило заседание кредиторов, Александра Юманова обсуждала с членом Совета РФП Маратом Фетюхиным шквал исков АСВ к вкладчикам «Татфонда» и «Интеха». Судя по всему, речь шла о ситуациях, когда агентство незаслуженно обвиняло граждан в намеренном выводе денег. Как это произошло с пожилой жительницей Казани, когда она сняла средства со счета и тут же вернула, потому что сделка по покупке квартиры сорвалась.

— Их задача пополнять конкурсную массу, а не говорить о том, что они обязаны анализировать, — пытался пояснить действия госкорпорации АСВ Марат Фетюхин.

— Человек снял миллион и в этот же день положил. Неужели подать иск и заплатить госпошлину дешевле, чем покопаться час в компьютере?! Каждого проверь и исключи таких. Это государственная структура, они должны не просто конкурсную массу пополнять, они должны людей защищать, — сетовала глава союза вкладчиков.

— Решение принято, проголосовали за. Это не совсем простили, просто согласились на предложенные условия «Радиотехбанка», но это на 90% меньше, — коротко сообщила итоги голосования кредиторов Александра Юманова.

«Решение принято, проголосовали за. Это не совсем простили, просто согласились на предложенные условия «Радиотехбанка», но это на 90% меньше», — коротко сообщила итоги голосования кредиторов Юманова

А РФП — против

В два часа дня сегодня аналогичный вопрос решали и на заседании комитета кредиторов «ИнтехБанка». Дело в том, что в тот же сомнительный период «Радиотехбанк» вывел и из этого банка 141 млн рулей. И если по ТФБ он готов выполнить определенные условия, то вкладчикам «Интеха» предлагается просто простить ему эту сумму.

Между тем Республиканский фонд поддержки выступил против отзыва иска АСВ к нижегородскому «Радиотехбанку» на 141 млн рублей. Представитель РФП в составе комитета кредиторов «ИнтехБанка» проголосовал против урегулирования спора между «Интехом» и «Радиотехом». Недавно конкурсный управляющий обращался в арбитраж, пытаясь оспорить сделку нижегородцев по списанию средств со счета в «Интехе» в период с 25 ноября по 13 декабря 2016 года. Но сегодня он предложил кредиторам отказаться от исковых требований.

«Республиканский фонд поддержки счел необходимым проголосовать против отказа от иска в связи с тем, что существует вероятность пополнения конкурсной массы «ИнтехБанка» на значительную сумму. Кроме того, Фонд не согласен с тем, что отказ от иска не предполагает какого-либо альтернативного предложения: в конкурсную массу при отказе от заявленных требований ничего не поступит», — прокомментировал решение Фонда член Совета РФП Марат Фетюхин.

Как сообщили в РФП, в результате комитет кредиторов принял решение о продолжении судебного процесса по взысканию с «Радиотехбанка» по иску 141 млн рублей. Данное решение принято благодаря позиции представителя РФП Рустема Мингазова, а также представителя Союза пострадавших вкладчиков Руслана Титова. Представители Центрального банка РФ и Федеральной налоговой службы воздержались. За урегулирование спора проголосовал представитель АСВ.

«Фонд не согласен с тем, что отказ от иска не предполагает какого-либо альтернативного предложения: в конкурсную массу при отказе от заявленных требований ничего не поступит», — прокомментировал Марат Фетюхин. Фото newsnn.ru

«Радиотех» должен вернуть активы ТФБ

Эксперты дают свою оценку ситуации с «Радиотехбанком». Как поясняют юристы, в законе прямо указано, что сделка с предпочтением только «может» быть признана судом недействительной. Это дает возможность ее оспорить, а не признать ничтожной только ввиду того, что была совершена в преддверии банкротства.

— Законодатель дает возможность оспорить сделки, которые в таких случаях совершаются лицами, приближенными, аффилированными с банком. В первую очередь это топ-менеджмент банка, руководство, которым финансовое состояние банка было известно. Однозначно можно сказать, что такие сделки должны быть признаны недействительными и все, что было выведено из банка, должно быть возвращено. Сделки «Радиотехбанка» можно отнести к таким же. Нам известно, что данный банк являлся аффилированным лицом «Татфондбанка». Совершение ряда внезапных сделок, которые были направлены на уменьшение активов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», в преддверии банкротства на сумму свыше 800 млн рублей указывает на это, — считает юрист фирмы «Татюринформ» Ирина Кириллова.

«Радиотехбанк» — нижегородская «дочка» татарстанской банковской группы Роберта Мусина, работает на рынке 28 лет. По размеру активов входит в третью сотню российских банков. Летом прошлого года входящий в группу ТФБ «Радиотех» неожиданно сменил миноритарных собственников. На смену татарстанскому бизнесмену Виктору Дьячкову и страховой компании «НАСКО» в банк пришли акционеры из Самары и экс-министр культуры Нижегородской области Владимир Седов. Суммарно они получили более 21%, а основная доля оставалась за «Татфондом» и его структурами. Но в октябре 2017 года совет директоров РТБ досрочно покинули последние менеджеры, близкие к «Татфондбанку» и его бывшему главе Роберту Мусину. Людей, связанных с Татарстаном, почти не осталось и в правлении этого банка. Одновременно РТБ продолжил запущенный процесс обновления собственников, все больше дистанцируясь от своей материнской структуры.

Василя Ширшова
ЭкономикаБанкиФинансы
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 февр
    Банки с такими историями и полетели. Вот как доверять теперь другим банкам?
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  • Анонимно 02 февр
    Простить 680млн! вот чего хотят!!!
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    Анонимно 02 февр
    Уже простили
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  • Анонимно 02 февр
    надо не прощать долги, а заключать мировые соглашения на условиях рассроки
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  • Анонимно 02 февр
    Непонятно что творится с деньгами которые нет
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  • Анонимно 02 февр
    Им простить,а нас очередной раз кинуть.здорово.
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