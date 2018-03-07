Производитель ФАПов из Татарстана ждет падения выручки и скучает по «Татнефти»

Азнакаевский «Нефтемаш»: тоска о золотых временах, оптимизация и надежды на ВВП

Предприятие Азнакаевского района, прославившееся изготовлением ФАПов, в прошлом году было вынуждено закрыть все свои филиалы. Несмотря на это, генеральный директор говорит о возможностях увеличить объемы производства. «Реальное время» побывало на предприятии и узнало планы развития.

Хотим увеличить показатели на 10%

Запуск проекта по выпуску модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для открывшегося более 30 лет назад азнакаевского завода «Нефтемаш» помог заново возродиться предприятию.

Проекты впервые показали на итоговой коллегии Минздрава РТ в 2012 году, где решение одобрил Рустам Минниханов. Тогда и началось активное включение Азнакаевского предприятия в программу «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ на 2012—2016 годы». Сейчас предприятие стремится к тем объемам выручки.

— В этом году планируем увеличить показатели процентов на десять по отношению к прошлому году. Будет здорово, если так получится. Но эти показатели не совсем корректная цифра, поскольку все просчитывается, заказы только формируются. Есть желание выйти на уровень 2016 года, но без филиалов, — заявил генеральный директор Азнакаевского завода «Нефтемаш» Рамиль Абдуллин. Для общего понимания, выручка в 2016 году у предприятия (среди акционеров Сергей Щелков (8%), Нурислам Сюбаев (4%), Марат Гайсин (3%), Рафаиль Нурмухаметов (3%), а также структуры, близкие к бывшему главе «Татнефти» Шафагату Тахаутдинову) составила 676,4 млн рублей.

«В этом году планируем увеличить показатели процентов на десять по отношению к прошлому году. Будет здорово, если так получится», — говорит Рамиль Абдуллин



На самом предприятии считают, что прошлый год отметился не только недостаточным уровнем выручки (ее показатели руководитель не стал озвучивать), но и оптимизацией, было принято решение закрыть все пять филиалов. Тогда общая численность сотрудников составляла около 150 человек.

Причины закрытия — затратность производств в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Лениногорске, Азнакаевском районе. Поэтому и цифры по выручке нельзя сравнивать с прежними годами — сотрудников и производственных площадок было больше, в 2017-м они сократились, неминуемо и падение выручки. Заводу даже пришлось столкнуться с несвоевременной отправкой заказов — «были несвоевременные поставки комплектующих и задержка финансовых поступлений».



Золотые времена пока в прошлом



Было время, предприятие даже входило в золотой список татарстанских компаний-миллиардеров. Сейчас об удержании положения пока говорить не приходится.

— Это, наверное, были те времена, когда завод был в составе «Татнефти», и заказов было много. Завод действительно работал, объемы были большие (для примера, в 2012 году выручка была на уровне 1 млрд рублей, 2013 год — 980,8 млн рублей, 2014-й — 1,16 млрд рублей, — прим. ред.). Не было такой коммерциализации и конкуренции. Может, это было в тот период, когда только шло насыщение рынка, — рассуждает генеральный директор.

Поставки ФАПов интересуют Казахстан, Крым



Говорить о том, что объемы госзаказа недостаточны, не приходится. В структуре готовой продукции он занимает 45—50%, остальное приходится на изготовление спецтехники и индивидуальные заказы. Сейчас завод работает в одну смену, хотя мощности здесь готовы увеличить в два раза.

— Можем выпустить в два раза больше, чем в 2017 году — это около 110 ФАПов и 50 спецтехники. Портфель заказов никогда не обнадеживает, завод всегда стремится получать больше заказов. Но конкуренция на рынке большая, сейчас объем заказов такой, какой есть, к сожалению. Почти все заказы индивидуальные, одна и та же спецтехника может уйти с разной начинкой, — поясняет Рамиль Абдуллин.



Называть конкретные договоры на этот год он пока не стал, заметив, что сейчас идут проработки по рынку Татарстана — это работа на ближайшие 3 месяца. Поставки ФАПов интересуют Казахстан, Крым, говорить, что вопрос решен, пока рано. На ближнее и дальнее зарубежье «Нефтемаш» пока не планирует выходить. Переговоры с Казахстаном пока разве что приятное исключение, по которому нет конкретных решений.



— Транспортные расходы занимают львиную долю, к тому же сказывается необходимость собирать конструкцию на месте с помощью наших сотрудников, а это дополнительные траты, поэтому за границей модульные здания азнакаевского производства пока не представлены, — объяснил Рамиль Абдуллин.





Сейчас завод работает в одну смену, хотя мощности здесь готовы увеличить в два раза



За все время «Нефтемаш» выпустил более 400 ФАПов. Некоторые встречаются в других регионах — в Южной Осетии 16 модульных зданий, в Кабардино-Балкарии — 2, в Крыму — 22. В прошлом году три ФАПа поставили в Карелию.



Выход на Россию



Владимир Путин в недавнем послании к Федеральному собранию отметил в том числе и необходимость оказания качественной медицинской помощи на селе, здесь без ФАПов никак. «Нефтемаш» уже давно предлагает свои возможности на федеральном уровне.

В 2016 году решения азнакаевского завода представили министру здравоохранения и социального развития РФ Татьяне Голиковой и получили положительную оценку Владимира Путина.



— Вопрос по ФАПам будет решаться на уровне правительства РФ, когда именно, сказать не могу. Наверное, в этом году. Но опять вопрос, когда примут программу, — отмечает Рамиль Абдуллин.



В прошлом году поставки продукции завода были не только в Карелию, но и в Сургут и Иркутск, местных заказчиков заинтересовала спецтехника. На азнакаевский завод выходило министерство РФ по развитию Дальнего Востока, но вести продукцию туда так же далеко, транспортные расходы автоматически сказываются на общем подорожании. Окончательного ответа от них пока не было.

В прошлом году поставки продукции завода были не только в Карелию, но и в Сургут и Иркутск, местных заказчиков заинтересовала спецтехника



Некоторые предложения заказчиков остаются без подтверждения с их стороны. Так, в 2016 году «Нефтемаш» совместно с Главным управлением ветеринарии разработало и изготовило передвижную ветеринарную клинику. Основа — автомобиль, сверху — модуль клиники.



— Теперь на усмотрение управления, понравится или нет, — говорит о заминке Рамиль Абдуллин.



Юлия Косолапкина, фото minstroy.tatarstan.ru