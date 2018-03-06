«Кошачье дерби»: весеннее обострение в начале марта

«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче, обнажившем все текущие слабости казанского клуба

Совсем другое зрелище увидели болельщики, пришедшие вчера на второй матч «Ак Барса» в первом раунде плей-офф. Амурские «тигры» вышли на лед, как на последний бой, и обнажили серьезные проблемы «барсов». Кризис Ткачева, комплексы команды Билла в большинстве и трудная победа казанцев (3:2), так не похожая на стартовый матч серии, — в материале «Реального времени».

Билл как в воду глядел

Законы плей-офф, и это касается почти всех игровых видов спорта, гораздо суровее законов гладкого чемпионата. Одно из главных правил — банальное «не расслабляться» и «каждый следующий матч начинается с нуля». Уверенная и внешне беспечная победа в первом матче серии с хабаровским «Амур» отнюдь не гарантировала «Ак Барсу» легкой прогулки во вчерашнем поединке. Более того, «тигры» в «дерби кошачьих» вполне могли наказать хозяев за самоуспокоенность. Не случайно после первой игры Зинэтула Билялетдинов поспешил заверить журналистов, что не ждет простого продолжения.

— Понятно, что следующая игра будет непростая. Будем готовиться с учетом наших недостатков. В следующем матче постараемся исправиться, — обещал наставник «барсов».

Забегая вперед, отметим, что наставник казанского клуба как в воду глядел. При этом состав «Ак Барса» на второй матч явно показывал нежелание Билялетдинова что-либо менять в том, что работает. Изменение в «ростере» было лишь одно, да и то вынужденное. В первом матче травму получил защитник первой пары Альберт Яруллин, и вчера его место в компании Андрея Маркова занял Никита Лямкин. Другой защитник «Ак Барса» Роман Манухов впервые в этом плей-офф вышел на лед, составив пару с финном Атте Охтамаа.

После первой игры Зинэтула Билялетдинов поспешил заверить журналистов, что не ждет простого продолжения. Фото ak-bars.ru



Болельщики проигнорировали «угрозы» Маганова

«Реальное время» приводило эмоциональный спич президента «Ак Барса» Наиля Маганова по итогам первой встречи: он остался недоволен низкой посещаемостью «Татнефть-Арены» и «грозился» перевезти клуб в Альметьевск. Судя по вчерашней игре, поклонники «барсов» всерьез его слова не приняли и выводов не сделали — «чаша» «Татнефть-Арены» была заполнена даже хуже, чем в воскресенье.

«Спортивная столица» России давно превратилась в избалованный центр спортивных зрелищ самого высокого уровня. А хабаровский «Амур», если говорить объективно, — достаточно слабый мотиватор для похода на стадион. Кроме того, билет на «Ак Барс» — самое дорогое удовольствие в «продуктовой линейке конкурентов», в числе которых, разумеется, «Рубин», УНИКС и «Зенит».

В первой игре гости были шокированы давлением «Ак Барса» с первой и до последней минуты, но обещали исправиться. С таким заявлением перед вчерашним матчем выступил защитник «тигров» Максим Кондратьев. И гости выполнили обещание. Казанцы на сей раз начали с раскачки, достаточно долго шла абсолютно равная, вязкая игра. А на третьей минуте Александр Бурмистров привез глупое удаление, сыграв в чужой зоне высоко поднятой клюшкой. Впрочем, «тигры», как и положено семейству кошачьих, тоже не торопились просыпаться, практически вхолостую откатав две минуты большинства.

Совсем другая игра

Время шло, а гости не торопились прижиматься к своим воротам, как это было в первом матче. При этом «Амур» ничего не создавал у ворот Эмиля Гарипова, но здорово «вязал» «Ак Барс» в средней зоне. Лишь на исходе 8-й минуты казанцам удалась массированная атака усилиями тройки Лукоянов — Попов — Потапов, но Метсола, как и в первой игре, крутился в рамке почище, чем «белка в колесе». Шайба металась на вратарском пятачке, но в воротах так и не побывала.

Лишь на исходе восьмой минуты казанцам удалась массированная атака усилиями тройки Лукоянов — Попов — Потапов, но Метсола, как и в первой игре, крутился в рамке почище, чем белка в колесе



Показалось, «Амур» вот-вот дрогнет, но этого не случилось. Гости быстро пришли в себя, вновь организовав «болото» в средней линии. Лишь редкие атаки казанцев доходили до опасных бросков. Вознаграждением для «тигров» стала почти случайная шайба «в раздевалку» в ворота Эмиля Гарипова. Ян Коларж набросил от синей линии, а Кирилл Рассказов был расторопен на пятаке, обыграл Гарипова и открыл счет — 0:1.



— Непростой матч. Все понимали, что соперник будет цепляться. В принципе, у них было два момента, два забили с наших ошибок. И до последнего матч держал в напряжении. И я думаю, что и зрителям и экспертам матч понравился, — скажет после матча форвард казанцев Алексей Потапов.

— Такие матчи, когда концовку вырываете, по-особенному воспринимаете?

— Безусловно. Такие победы, они гораздо важнее, чем 3:0 или 5:1. Они и у зрителей откладываются, и придают сил и уверенности на следующие матчи.

— На матч в Хабаровске такой же сценарий?

— Как Бог даст. Думаю, что соперник при своих трибунах будет играть агрессивно, быстро. Захотят порадовать своих болельщиков, которые изголодались по плей-офф. Это совершенно другие матчи, и я думаю, что нас ждут очень увлекательные поединки, — уверен Потапов

А на льду казанцы исправились уже на 21-й секунде второго периода. Отличилось, как и в первом матче, легионерское звено, которому удалась яркая атака сходу, увенчанная прострелом на пятак от Джастина Азеведо и четким завершением Антона Ландера — 1:1. Тут же у гостей в штрафной бокс угодил защитник Павел Турбин, но казанцы в этом плей-офф большинство реализовывать пока наотрез отказываются. Не вышло и в этой попытке.

После матча Зинэтула Билялетдинов привычно ушел от прямого вопроса о проблемах «Ак Барса» в большинстве. «Не будем пока разбираться, что не получается. Пока не получается», — сказал он. Зато форвард Алексей Потапов, который не так давно пробился в бригады большинства неожиданно взял вину на себя.

— Не совсем правильно, может быть, я играю. Потому что у них очень быстрый вратарь, он успевает быстро перемещаться, надо лучше создавать помеху перед воротами.

— То есть дело в нем, да?

— Дело во мне, — заключил Алексей.

Кризис Ткачева и комплекс большинства у «барсов»

Между тем, зарождающийся вал атак «барсов» неожиданно остановили судьи, усмотрев в действиях Станислава Галиева игру высоко поднятой клюшкой. Однако в меньшинстве дела у команды Билла налажены куда лучше, и гости в свои 2 минуты реализации лишнего не нанесли ни одного точного броска. А чуть позже в равных составах свое слово сказал Станислав Галиев, ловко сыграв на добивании после броска от синей линии в исполнении защитника Романа Манухова — 2:1.

— Хорошо напарник сыграл, увидел меня вовремя. Мне осталось только бросить сходу. А там уже перед воротами нападающие хорошо работали, — прокомментировал эпизод Роман.



Мы же отметим, что Станислав Галиев забросил уже вторую шайбу в двух матчах плей-офф, и это отличный результат для форварда, который проводит первый сезон в новой для себя команде. Для сравнения, уже старожил команды Владимир Ткачев, который считается самым сильным российским форвардом «барсов», в этом плей-офф шайб еще не забивал. После игры сам нападающий к прессе не вышел, а Зинэтула Билялетдинов наотрез отказался персонифицировать игроков перед журналистами.

— Я еще раз повторю, вся команда бьется, старается, отдается игре. У меня претензий нет, — отрезал он, отвечая на вопрос «Реального времени» об игре Владимира Ткачеве.



Тем временем «Амур» «поплыл». В одной смене у гостей правила нарушили Хабаров и Атюшов, оставившие свою команду втроем против пятерки «барсов». Поразительно, но даже двух минут в формате «5 на 3» не хватило казанцам, чтобы реализовать наконец большинство. Это уже попахивает неким психологическим комплексом, который Билялетдинову нужно срочно ломать. Ну а гости наказали хозяев за беззубость при реализации лишнего мгновенно. Томаш Зогорна все сделал сам: объехал троих, сделал паузу (Гарипов предсказуемо рухнул на колени, как подкошенный) и спокойно поразил осиротевшие ворота — 2:2.

Интригу матча, что печально, закручивали в основном арбитры



Судьи решили сыграть главные роли

Игра развивалась в жанре неплохо закрученного остросюжетного боевика. Казанцы заработали буллит за 4:25 до конца периода, который совершенно бездарно исполнил Владимир Ткачев. Но интригу матча, что печально, закручивали в основном арбитры. Они никому не «подсуживали», просто всю игру сбивали команды с ритма свистками «бессмысленными и беспощадными». Под самый занавес второго периода в чужой зоне «микроскоп» арбитра уловил какое-то нарушение со стороны Бурмистрова. Затем «полосатые», видимо, решили уравнять попытки команд сыграть «5 на 3» и за нарушение численного состава оставили «Ак Барс» втроем. Это решение вызвало бурю негодования на скамье запасных казанского клуба. Правда, гостям хоккейная Фемида присудила всего 19 секунд игры против троих хозяев, и этого им не хватило.

Таким образом, все должно было решиться в заключительном периоде. Начало 20-минутки «Ак Барсу» явно не удалось. Михаил Сидоров перестарался в чужой зоне и схватил от «главных героев матча» двойной малый штраф. Это был ключевой момент вчерашнего матча, предоставивший гостям отличный шанс организовать главную пока сенсацию на Востоке. Но казанцы сдюжили и отбились. Сразу после этого гости воткнули Галиева головой в борт. Форвард «Ак Барса» не пострадал, а вот гостям пришел черед испытания меньшинством. Правда, складывается такое впечатление, будто «Ак Барс» и сам уже не верит в возможность реализации лишнего. Тем более что чуть позже казанцы не реализовали еще 4-минутное удаление Вячеслава Ушенина. Да, судьи накануне были в ударе.

Решающее слово лидеров

И все-таки мастерство казанцев сказалось, пусть и в равных составах. В самый решающий момент слово взяли лидеры клуба — то есть звено легионеров. Секач набросил на ворота, а Джастин Азеведо в касание элегантно перевел шайбу под перекладину — 3:2. «Ак Барс» все-таки выстрадал победу и во втором матче серии. Но обстановка накаляется — констатируем весеннее обострение в «кошачьем дерби».

После игры автор победной шайбы прокомментировал голевой эпизод и рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Ак Барс» в этом матче.

— Я помню, шайба была у Антона, потом провал в памяти, шайба уже у Секача, и он накинул ее на пятак. Я просто переправил ее в ворота, — сказал журналистам Джастин Азеведо.

— Первый матч команда провела очень собранно, а сегодня потеряла концентрацию при счете 2:1.

— Не сказал бы, что мы потеряли концентрацию. Мы играли неплохо, но это плей-офф. Нужно бороться, чтобы победить. Сегодня была одна из таких игр.

— Почему не удалось забить при счете 2:1 и много раз в большинстве?

— Да. Мы должны были забивать в той ситуации. Нужно доводить шайбу до ворот. Если бы забили, игра была бы другой. Нужно забивать. Хотя бы один раз при игре 5 на 3. Нужно играть проще: есть момент — бросай. Не нужно никаких суперкомбинаций. Нет ничего красивее гола.

— Готовы к полету в Хабаровск?

— А у нас есть выбор? (Смеется.)

Артур Халилуллов, фото hcamur.ru