Новости спорта

08:57 МСК
Новости раздела
Спорт

«Кошачье дерби»: весеннее обострение в начале марта

07:00, 06.03.2018 3

«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче, обнажившем все текущие слабости казанского клуба

«Кошачье дерби»: весеннее обострение в начале марта Фото: hcamur.ru

Совсем другое зрелище увидели болельщики, пришедшие вчера на второй матч «Ак Барса» в первом раунде плей-офф. Амурские «тигры» вышли на лед, как на последний бой, и обнажили серьезные проблемы «барсов». Кризис Ткачева, комплексы команды Билла в большинстве и трудная победа казанцев (3:2), так не похожая на стартовый матч серии, — в материале «Реального времени».

Билл как в воду глядел

Законы плей-офф, и это касается почти всех игровых видов спорта, гораздо суровее законов гладкого чемпионата. Одно из главных правил — банальное «не расслабляться» и «каждый следующий матч начинается с нуля». Уверенная и внешне беспечная победа в первом матче серии с хабаровским «Амур» отнюдь не гарантировала «Ак Барсу» легкой прогулки во вчерашнем поединке. Более того, «тигры» в «дерби кошачьих» вполне могли наказать хозяев за самоуспокоенность. Не случайно после первой игры Зинэтула Билялетдинов поспешил заверить журналистов, что не ждет простого продолжения.

— Понятно, что следующая игра будет непростая. Будем готовиться с учетом наших недостатков. В следующем матче постараемся исправиться, — обещал наставник «барсов».

Забегая вперед, отметим, что наставник казанского клуба как в воду глядел. При этом состав «Ак Барса» на второй матч явно показывал нежелание Билялетдинова что-либо менять в том, что работает. Изменение в «ростере» было лишь одно, да и то вынужденное. В первом матче травму получил защитник первой пары Альберт Яруллин, и вчера его место в компании Андрея Маркова занял Никита Лямкин. Другой защитник «Ак Барса» Роман Манухов впервые в этом плей-офф вышел на лед, составив пару с финном Атте Охтамаа.

После первой игры Зинэтула Билялетдинов поспешил заверить журналистов, что не ждет простого продолжения. Фото ak-bars.ru

Болельщики проигнорировали «угрозы» Маганова

«Реальное время» приводило эмоциональный спич президента «Ак Барса» Наиля Маганова по итогам первой встречи: он остался недоволен низкой посещаемостью «Татнефть-Арены» и «грозился» перевезти клуб в Альметьевск. Судя по вчерашней игре, поклонники «барсов» всерьез его слова не приняли и выводов не сделали — «чаша» «Татнефть-Арены» была заполнена даже хуже, чем в воскресенье.

«Спортивная столица» России давно превратилась в избалованный центр спортивных зрелищ самого высокого уровня. А хабаровский «Амур», если говорить объективно, — достаточно слабый мотиватор для похода на стадион. Кроме того, билет на «Ак Барс» — самое дорогое удовольствие в «продуктовой линейке конкурентов», в числе которых, разумеется, «Рубин», УНИКС и «Зенит».

В первой игре гости были шокированы давлением «Ак Барса» с первой и до последней минуты, но обещали исправиться. С таким заявлением перед вчерашним матчем выступил защитник «тигров» Максим Кондратьев. И гости выполнили обещание. Казанцы на сей раз начали с раскачки, достаточно долго шла абсолютно равная, вязкая игра. А на третьей минуте Александр Бурмистров привез глупое удаление, сыграв в чужой зоне высоко поднятой клюшкой. Впрочем, «тигры», как и положено семейству кошачьих, тоже не торопились просыпаться, практически вхолостую откатав две минуты большинства.

Совсем другая игра

Время шло, а гости не торопились прижиматься к своим воротам, как это было в первом матче. При этом «Амур» ничего не создавал у ворот Эмиля Гарипова, но здорово «вязал» «Ак Барс» в средней зоне. Лишь на исходе 8-й минуты казанцам удалась массированная атака усилиями тройки Лукоянов — Попов — Потапов, но Метсола, как и в первой игре, крутился в рамке почище, чем «белка в колесе». Шайба металась на вратарском пятачке, но в воротах так и не побывала.

Лишь на исходе восьмой минуты казанцам удалась массированная атака усилиями тройки Лукоянов — Попов — Потапов, но Метсола, как и в первой игре, крутился в рамке почище, чем белка в колесе

Показалось, «Амур» вот-вот дрогнет, но этого не случилось. Гости быстро пришли в себя, вновь организовав «болото» в средней линии. Лишь редкие атаки казанцев доходили до опасных бросков. Вознаграждением для «тигров» стала почти случайная шайба «в раздевалку» в ворота Эмиля Гарипова. Ян Коларж набросил от синей линии, а Кирилл Рассказов был расторопен на пятаке, обыграл Гарипова и открыл счет — 0:1.

— Непростой матч. Все понимали, что соперник будет цепляться. В принципе, у них было два момента, два забили с наших ошибок. И до последнего матч держал в напряжении. И я думаю, что и зрителям и экспертам матч понравился, — скажет после матча форвард казанцев Алексей Потапов.

— Такие матчи, когда концовку вырываете, по-особенному воспринимаете?

— Безусловно. Такие победы, они гораздо важнее, чем 3:0 или 5:1. Они и у зрителей откладываются, и придают сил и уверенности на следующие матчи.

— На матч в Хабаровске такой же сценарий?

— Как Бог даст. Думаю, что соперник при своих трибунах будет играть агрессивно, быстро. Захотят порадовать своих болельщиков, которые изголодались по плей-офф. Это совершенно другие матчи, и я думаю, что нас ждут очень увлекательные поединки, — уверен Потапов

А на льду казанцы исправились уже на 21-й секунде второго периода. Отличилось, как и в первом матче, легионерское звено, которому удалась яркая атака сходу, увенчанная прострелом на пятак от Джастина Азеведо и четким завершением Антона Ландера — 1:1. Тут же у гостей в штрафной бокс угодил защитник Павел Турбин, но казанцы в этом плей-офф большинство реализовывать пока наотрез отказываются. Не вышло и в этой попытке.

После матча Зинэтула Билялетдинов привычно ушел от прямого вопроса о проблемах «Ак Барса» в большинстве. «Не будем пока разбираться, что не получается. Пока не получается», — сказал он. Зато форвард Алексей Потапов, который не так давно пробился в бригады большинства неожиданно взял вину на себя.

— Не совсем правильно, может быть, я играю. Потому что у них очень быстрый вратарь, он успевает быстро перемещаться, надо лучше создавать помеху перед воротами.

— То есть дело в нем, да?

— Дело во мне, — заключил Алексей.

Кризис Ткачева и комплекс большинства у «барсов»

Между тем, зарождающийся вал атак «барсов» неожиданно остановили судьи, усмотрев в действиях Станислава Галиева игру высоко поднятой клюшкой. Однако в меньшинстве дела у команды Билла налажены куда лучше, и гости в свои 2 минуты реализации лишнего не нанесли ни одного точного броска. А чуть позже в равных составах свое слово сказал Станислав Галиев, ловко сыграв на добивании после броска от синей линии в исполнении защитника Романа Манухова — 2:1.

— Хорошо напарник сыграл, увидел меня вовремя. Мне осталось только бросить сходу. А там уже перед воротами нападающие хорошо работали, — прокомментировал эпизод Роман.

Мы же отметим, что Станислав Галиев забросил уже вторую шайбу в двух матчах плей-офф, и это отличный результат для форварда, который проводит первый сезон в новой для себя команде. Для сравнения, уже старожил команды Владимир Ткачев, который считается самым сильным российским форвардом «барсов», в этом плей-офф шайб еще не забивал. После игры сам нападающий к прессе не вышел, а Зинэтула Билялетдинов наотрез отказался персонифицировать игроков перед журналистами.

— Я еще раз повторю, вся команда бьется, старается, отдается игре. У меня претензий нет, — отрезал он, отвечая на вопрос «Реального времени» об игре Владимира Ткачеве.

Тем временем «Амур» «поплыл». В одной смене у гостей правила нарушили Хабаров и Атюшов, оставившие свою команду втроем против пятерки «барсов». Поразительно, но даже двух минут в формате «5 на 3» не хватило казанцам, чтобы реализовать наконец большинство. Это уже попахивает неким психологическим комплексом, который Билялетдинову нужно срочно ломать. Ну а гости наказали хозяев за беззубость при реализации лишнего мгновенно. Томаш Зогорна все сделал сам: объехал троих, сделал паузу (Гарипов предсказуемо рухнул на колени, как подкошенный) и спокойно поразил осиротевшие ворота — 2:2.

Интригу матча, что печально, закручивали в основном арбитры

Судьи решили сыграть главные роли

Игра развивалась в жанре неплохо закрученного остросюжетного боевика. Казанцы заработали буллит за 4:25 до конца периода, который совершенно бездарно исполнил Владимир Ткачев. Но интригу матча, что печально, закручивали в основном арбитры. Они никому не «подсуживали», просто всю игру сбивали команды с ритма свистками «бессмысленными и беспощадными». Под самый занавес второго периода в чужой зоне «микроскоп» арбитра уловил какое-то нарушение со стороны Бурмистрова. Затем «полосатые», видимо, решили уравнять попытки команд сыграть «5 на 3» и за нарушение численного состава оставили «Ак Барс» втроем. Это решение вызвало бурю негодования на скамье запасных казанского клуба. Правда, гостям хоккейная Фемида присудила всего 19 секунд игры против троих хозяев, и этого им не хватило.

Таким образом, все должно было решиться в заключительном периоде. Начало 20-минутки «Ак Барсу» явно не удалось. Михаил Сидоров перестарался в чужой зоне и схватил от «главных героев матча» двойной малый штраф. Это был ключевой момент вчерашнего матча, предоставивший гостям отличный шанс организовать главную пока сенсацию на Востоке. Но казанцы сдюжили и отбились. Сразу после этого гости воткнули Галиева головой в борт. Форвард «Ак Барса» не пострадал, а вот гостям пришел черед испытания меньшинством. Правда, складывается такое впечатление, будто «Ак Барс» и сам уже не верит в возможность реализации лишнего. Тем более что чуть позже казанцы не реализовали еще 4-минутное удаление Вячеслава Ушенина. Да, судьи накануне были в ударе.

Решающее слово лидеров

И все-таки мастерство казанцев сказалось, пусть и в равных составах. В самый решающий момент слово взяли лидеры клуба — то есть звено легионеров. Секач набросил на ворота, а Джастин Азеведо в касание элегантно перевел шайбу под перекладину — 3:2. «Ак Барс» все-таки выстрадал победу и во втором матче серии. Но обстановка накаляется — констатируем весеннее обострение в «кошачьем дерби».

После игры автор победной шайбы прокомментировал голевой эпизод и рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Ак Барс» в этом матче.

— Я помню, шайба была у Антона, потом провал в памяти, шайба уже у Секача, и он накинул ее на пятак. Я просто переправил ее в ворота, — сказал журналистам Джастин Азеведо.

— Первый матч команда провела очень собранно, а сегодня потеряла концентрацию при счете 2:1.

— Не сказал бы, что мы потеряли концентрацию. Мы играли неплохо, но это плей-офф. Нужно бороться, чтобы победить. Сегодня была одна из таких игр.

— Почему не удалось забить при счете 2:1 и много раз в большинстве?

— Да. Мы должны были забивать в той ситуации. Нужно доводить шайбу до ворот. Если бы забили, игра была бы другой. Нужно забивать. Хотя бы один раз при игре 5 на 3. Нужно играть проще: есть момент — бросай. Не нужно никаких суперкомбинаций. Нет ничего красивее гола.

— Готовы к полету в Хабаровск?

— А у нас есть выбор? (Смеется.)

Артур Халилуллов, фото hcamur.ru
Справка

«Ак Барс» — «Амур» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

  • 0:1 — 19 Рассказов (Коларж, Пикар)
  • 1:1 — 21 Ландер (Секач, Азеведо)
  • 2:1 — 31 Галиев (Манухов, Охтамаа)
  • 2:2 — 35 Зогорна (Ушенин, Атюшов)
  • 3:2 — 56 Азеведо (Секач, Ландер)

Счет в серии: 2-0

СпортХоккей Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    физики не достает ак барсу,гарипов как всегда плюшевые шайбы пропускает,ткачев совсем приуныл,свитов поник,нужно выпускать малыхина,зарипова и глинки
    Ответить
  • Анонимно 06 марта
    Салават цены на билеты снизил, а что наш Ак Барс???
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    200 рублей нормальная цена. Для школьников вообще можно сделать 50 рублей.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости спорта

08:57 МСК
Новости раздела