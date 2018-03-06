«Казаньоргсинтез» упакует полимеры в свое

На предприятии запустили производство рукавной трехслойной FFS-пленки для фасовки продукции

Фото: Максим Платонов

На «Казаньоргсинтезе» начался выпуск рукавной трехслойной FFS-пленки для упаковки полимерной продукции. Новую производственную площадку запустил президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, а также Рафкат Кантюков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань». Вводимые мощности покроют потребности предприятия в упаковке и КОСу теперь не нужно будет закупать ее на стороне. При этом новое оборудование позволит использовать только собственное сырье. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».



От импортных мешков к собственной современной упаковке

«Казаньоргсинтез» запустил новую производственную площадку — производство упаковочной FFS-пленки. В масштабах огромного предприятия, цех кажется небольшим: всего две машины. Однако в ближайшей перспективе производство позволит полностью покрыть потребности всех заводов КОСа в гибкой упаковке.





Собственные мешки для продукции производились на предприятии и раньше

Собственные мешки для продукции производились на предприятии и раньше. Однако после переоборудования нескольких заводов в конце нулевых, от этой упаковки пришлось частично отказаться. Новые фасовочные машины заводов КОСа позволяли упаковывать до 2 000 мешков в час. Старые технологии изготовления пленки не могли обеспечить ни нужные объемы, ни качество, необходимое для такой скоростной упаковки. Технология производства FFS-пленки (формовка, заполнение, уплотнение).

Старые технологии изготовления пленки не могли обеспечить ни нужные объемы, ни качество, необходимое для такой скоростной упаковки

— С 2004 года поэтапно расширились мощности полимеризации, фасовки готовой продукции. Поэтому мы постепенно отказывались от производства пленки и начали закупать ее на стороне. Сначала закупали импортную упаковку, потом перешли на российских поставщиков. Но эта пленка хоть и местного производства, но сырье в основном используется импортное, — объяснил во время экскурсии по производству Рустем Музафаров, директор Завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления.

В целом всем предприятиям группы компаний «ТАИФ» в год необходимо 10 тысяч тонн упаковочной пленки

Рустам Минниханов также обратил внимание на значимость производства упаковочной FFS-пленки для решения задач импортозамещения:

— В целом всем предприятиям группы компаний «ТАИФ» в год необходимо 10 тысяч тонн упаковочной пленки. Сегодня, благодаря слаженной и четкой работе проектировщиков и строителей, мы запускаем производство, на реализацию которого ушло менее года. «Казаньоргсинтез» — крупный производитель полимеров, входящий в группу компаний «ТАИФ», каучуков и должен иметь хорошую стандартную упаковку.

Как сэкономить 51 млн рублей на полиэтиленовых мешках?

Для новой производственной площадки реконструировали старое помещение и закупили немецкое оборудование, изготовленное по специальному заказу КОСа: установку для производства пленки «Reifenhauser Blown Film» и машину для нанесения маркировки «Windmoller&Holsher». Общий объем инвестиций составил 316 млн рублей. К реализации проекта приступили в конце 2016 года: тогда подписали контракт с фирмами на производство и поставку техники. Само же производство было создано за несколько месяцев, с лета 2017 года.

Для производства рукавной трехслойной FFS-пленки будут использовать собственные материалы, а также сырье с «Нижнекамскнефтехима»

Для производства рукавной трехслойной FFS-пленки будут использовать собственные материалы, а также сырье с «Нижнекамскнефтехима».

— Это первая линия по выпуску рукавной трехслойной FFS-пленки, мощность производства составит 2 590 тонн в год или 16 млн погонных метров. Мы снизим затраты на упаковку и экономический эффект превысит 51 млн рублей в год — за счет того, что будем сами производить и использовать собственное сырье, — сказал Рустем Музафаров.

Одной из работниц «Казаньоргсинтеза» — Надежде Кудряшевой — Рустам Минниханов вручил букет цветов, поздравив ее с 55-летним юбилеем



Во время осмотра производства Рустам Минниханов сделал несколько снимков оборудования на телефон, интересовался страной, которая поставила станки. Узнав, что технология немецкая, президент Татарстана заметил, что компания «Данафлекс» также использует станки из Германии. Уже на выходе из цеха Рустама Минниханова окружили заводчанки, которых глава республики поздравил с приближающимся праздником 8 Марта. Одной из работниц «Казаньоргсинтеза» — Надежде Кудряшевой — Рустам Минниханов вручил букет цветов, поздравив ее с 55-летним юбилеем. Президента удивило, что стаж работы на предприятии у женщины составляет 34 года.

Четыре новых печи вместо десяти старых

Уже на пресс-конференции, состоявшейся после экскурсии, Рустам Минниханов рассказал, что гости осмотрели ход строительства четырехкамерной печи компании «ТЕКНИП».

— «Казаньоргсинтез» — ведущее предприятие нефтехимической отрасли Российской Федерации с достойными показателями. Только что мы посетили площадку строительства четырех печей пиролиза. Это самые современные печи, которые заменят 10 старых печей, — заметил президент республики.



Рустам Минниханов рассказал о ходе строительства четырехкамерной печи компании «ТЕКНИП»



Новые четыре печи пиролиза производительностью 72 тонны в час заменят 10 старых печей, суммарная мощность которых составляла только 66 тонн в час. Благодаря этому на предприятии увеличится выход товарного этилена до 19 тыс тонн в год с учетом прежних объемов сырья. После запуска печей планируется увеличить и объемы переработки этан-пропанового сырья. Это позволит окупить вложенные 3,45 млрд рублей за 4,5 года. Пуско-наладочные работы планируют начать в 2018 году.

Планы на будущее и сырьевой вопрос

После посещения производственных цехов Рустам Минниханов отметил, что «Казаньоргсинтез» — предприятие с богатой историей и поражает тем, насколько аккуратно оно выстроено, на его территории нет никакого запаха, что говорит об экологичности производства. Глава республики поделился планами по развитию производственных мощностей «Казаньоргсинтеза». По его словам, они связаны с решением вопроса поставки сырья и электроэнергии.

Глава республики поделился планами по развитию производственных мощностей «Казаньоргсинтеза»



— Мы только, что обсудили наши дальнейшие планы по «Казаньоргсинтезу». Но в виду того, что они требуют конфиденциальности, мы не можем сегодня ими поделиться. Но однозначно, что среднесрочная перспектива «Казаньоргсинтеза» — выход на производство одного миллиона тонн полиэтилена и одного миллиона тонн этилена. Для этого есть все возможности: четко продуманная стратегия, выбранные технологии, сформированные финансовые схемы. Это не просто какие-то идеи, надежды, это проработанные вопросы. Мы очень довольны, что сегодня это обсудили. С нами здесь Рафкат Абдулхаевич (генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань», — прим. ред.), потому что основной поставщик сырья для предприятия — это Оренбург. Вся система работает благодаря «Газпром трансгаз Казань», — заявил Рустам Минниханов. Он также намекнул на планы «Казаньоргсинтеза» в использовании отходов производства для получения электроэнергии.

Не остался без внимания и острый для «Казаньоргсинтеза» вопрос о сырьевом дефиците предприятия. Фарид Минигулов рассказал журналистам, что в 2017 году удалось на 15—20% увеличить поставку этана. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с «Газпром трансгаз Казань». В этом году предприятие рассчитывает на такой же рост поставок сырья. Впрочем, на 100% этаном мощности «Казаньоргсинтеза» все равно не будут загружены. «Дефицит этана еще есть: не хватает около 80 тысяч тонн. Сейчас мы проводим реконструкцию пиролизных печей, чтобы была техническая возможность использования взамен недостающего этана привозного сырья, например, пропана», — поделился планами на 2018 год генеральный директор «Казаньоргсинтеза».