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«Недетские зарплаты»: аутсайдер по заработку вывела свой детсад в топ-10 Казани

07:00, 12.03.2018 4

Доходы заведующих редко коррелируют с рейтингом детских садов, составляемым властями

«Недетские зарплаты»: аутсайдер по заработку вывела свой детсад в топ-10 Казани Фото: kzn.ru

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о зарплате директоров 311 детских садов Казани, составив рейтинг самых высокооплачиваемых заведующих по итогам 2017 года. Сравнив величину их зарплаты с местом в рейтинге детсадов, составляемом ежегодно казанской мэрией, мы с удивлением обнаружили, что далеко не всегда место в топ-10 по качеству образования коррелирует с высоким доходом заведующего. Так, детсад №414, который возглавляет зарабатывающая больше всех своих коллег Татьяна Пирсова, в 2017 году вылетел из топ-10, заняв лишь 15-е место в рейтинге детсадов. А получающая всего 17,6 тыс. рублей (занимая в рейтинге по величине зарплат за 2017 год, составленном «Реальном времени», аж 310-е место!) Милявша Исхакова, как выяснилось, возглавляет детсад №106, который под ее руководством в 2017 году поднялся в качественном рейтинге казанской мэрии с 35-го на 8-е место!

Средняя зарплата заведующего казанским детсадом — 44 тысячи рублей

Мы не в первый раз составляем подобный рейтинг: в 2016 году «Реальное время» изучала не зарплаты, а доходы заведующих за 2015 год; в прошлом году мы впервые изучили их зарплаты за 2016 год. Выяснив, в частности, во-первых, что чем больше в садике детей и педагогов, тем больше зарабатывает руководитель. А во-вторых: доходы заведующих редко коррелируют с рейтингом детских садов, составляемым властями.

В среднем руководители детсадов в Казани в 2016 году зарабатывали около 44 тысяч рублей в месяц. В 2017 году средняя зарплата заведующего выросла на 3%, составив 45,4 тыс. рублей. Всего на зарплаты заведующих было потрачено в 2017 году 169,5 млн рублей (в 2016 году — 150 млн рублей). Официально средняя зарплата заведующих в 2016 году составляла 43,1 тыс. рублей, средняя зарплата преподавателя детсада Казани — 27,8 тыс. рублей.

Напомним, по итогам подачи деклараций за 2015 год, которые включали в себя продажу имущества, процентный доход с банковских вкладов и другое, средний годовой доход заведующих казанскими детсадами в 2015 году составил 678,8 тыс. рублей (или 56,5 тыс. рублей в месяц на человека) по сравнению с 654,4 тыс. рублей в 2014 году. Для сравнения: средняя зарплата воспитателя по Татарстану к концу 2015 года, согласно одним данным, составила 18 тыс. рублей в месяц, согласно другим данным — 14 тыс. рублей.

При этом, судя по декларациям, среди заведующих садиками оказалось немало миллионеров — доходы более миллиона рублей за 2015 год показали в своих декларациях 26 человек. А входящие в топ-10 самых богатых руководителей детских садов за год заработали 26,4 млн рублей.

«Звездный малыш», оставаясь одним из крупнейших в городе, по итогам учебного года 2015/16 вошел в топ-10 в Казани, набрав 397 баллов. Фото yandex.ru/maps

Казанский детсад самой высокооплачиваемой заведующей вылетел из топ-10 лучших заведений

По итогам 2017 года самая высокая зарплата, как и по итогам 2016 года, была у заведующей казанским детсадом №414 Татьяны Пирской, которая в месяц зарабатывает 88,5 тыс. рублей — за год ее зарплата выросла на 3% (с 85,9 тыс. рублей). Детсад №414 или «Звездный малыш» был построен не так давно, в 2011 году, по программе «Бэлэкэч». Это двухэтажное здание на 2,4 тыс. кв. м располагается в двух корпусах, на проспекте Амирхана и улице Четаева. Первоначально он был рассчитан всего на 140 малышей. Сегодня в него «понабилось» уже 535 детей (в 2016 году было 520).

«Звездный малыш», оставаясь одним из крупнейших в городе, по итогам учебного года 2015/16 вошел в топ-10 в Казани, набрав 397 баллов. Однако по итогам учебного года 2016/17 вылетел из топ-10, заняв лишь 15-е место и набрав 367 баллов. Напомним, рейтинг ДОУ еще в 2011 году предложил ввести мэр Казани Ильсур Метшин. При этом казанские власти составляют два рейтинга — учреждения-новостройки и «старые» детские сады.

Мы уже писали о том, что еще в 2014 году правозащитники заподозрили руководство дошкольного учреждения в организации действующей схемы денежных поборов с родителей малышей: согласно данным проверки, между директором благотворительного фонда «Дети будущего», который имел с детсадом договор о сотрудничестве, и родителями заключалось соглашение о ежемесячных взносах по 1489 рублей на расчетный счет фонда.

Прокуратура установила, что из перечисленных родителями денег директору и бухгалтеру фонда выплачивались зарплата и пенсионные отчисления. На эти цели было предназначено 500 тыс. рублей из запланированного в 2013 году дохода фонда в 2 млн 450 тыс. рублей. А на организацию охраны воспитанников детсада было выделено лишь 80 тыс. рублей.

Пирская подтвердила, что родители доплачивали педагогическому персоналу за дополнительную единицу в каждой группе и дополнительное питание детей, в частности, за кислородные коктейли, которые, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, должны назначаться детям только по медицинским показаниям и при условии ежедневного контроля медицинским работником образовательного учреждения.

История для Пирской и детсада закончилась благополучно, возможно, и благодаря поддержке родителей малышей, которые рвению прокуратуры были не рады, осудив пожаловавшихся на поборы родителей: «Работает, старается, так ведь нет — на всех не угодишь».

Сама Пирская в курсе своего лидерства (за год она зарабатывает более 1 млн рублей), и в марте прошлого года объясняла сей факт тем, что «так, видимо, получилось за счет внебюджетных средств» (т. е., тем же, что не одобрила прокуратура, но одобрили родители, — см. выше): «Наш детсад оказывает платные дополнительные образовательные услуги, востребованные родителями. Эти доходы мы распределяем среди всего коллектива, а не только среди администрации или педагогов, как это делают в других садах. Надбавку у нас получают и нянечки, и повара, и уборщицы, и даже дворник, хотя это не они дополнительно занимаются с детьми английским или танцами. Кроме того, возможно, в мою зарплату и зарплату моих замов попали остатки денег от нашей тьюторской деятельности. В 2011 — 2015 годах наш детсад являлся федеральной базовой площадкой по модернизации дошкольного образования, где обкатывались инновационные проекты и стажировались педагоги со всей страны».

Согласно декларации за 2015 год, Пирская занимала в рейтинге самых богатых заведующих 26-е место, задекларировав тот самый официальный доход в 1 млн рублей.

«Аистенок» – отчасти собрат «Звездному малышу», он в 2011 году по программе «Бэлэкэч» получил современный второй корпус

Детсады двух самых высокооплачиваемых заведующих — продолжают улучшать свои позиции в рейтинге лучших заведений Казани

На втором месте по величине зарплаты в 2017 году — заведующая детсадом №185 Татьяна Давыдова, получающая в месяц 78,6 тыс. рублей (за год ее зарплата снизилась на 3%) или 943,8 тыс. рублей в год. Ее детсад «Аистенок» — отчасти собрат «Звездному малышу», он в 2011 году по программе «Бэлэкэч» получил современный второй корпус — для жителей соципотечных высоток на ул. Глушко.

Татьяна Давыдова по итогам 2015 года задекларировала тоже только официальную зарплату за год — 945 тыс. рублей. И если детсад Пирсовой при росте ее зарплаты отчего-то из топ-10 в итоге вылетел, то детсад Давыдовой — при снижении ее зарплаты — в топ-10 напротив «влетел»: поднявшись сразу с 12-го на 4-е место (количество баллов выросло с 370 до 491!).

Тройку лидеров, как и по итогам 2016 года, закрывает заведующая детсадом №387 Адиля Санатуллина, ежемесячно теперь получающая по 77,5 тыс. рублей в месяц, или 930 тыс. рублей в год (в 2016 году ее зарплата составляла 75,6 тыс. рублей). Здесь по-прежнему 445 воспитанников и 39 педагогов.

Учрежден детсад был на излете советской эпохи в 1987 году. В 2013 году оборудование начало давать сбои из-за замыкания в распределительном электрощите в садике чуть не начался пожар: в семь утра детей в детсаду было немного, все они эвакуировались самостоятельно, охранник сориентировался и вызвал пожарных.

Санатуллина может гордиться собой: ее детсад в рейтинге детских садов Казани за 2016 год занимал 4-е место, набрав 446 баллов. По итогам же последнего учебного года он выбился в лидеры, набрав 575 баллов!

Большинство заведующих экс-миллионеров-2015 не попали в список самых высокооплачиваемых директоров детсада

К слову, лидеры нашего рейтинга по совокупному доходу за 2015 год, практически не попавшие в наш рейтинг прошлого года, также практически не попали и в наш рейтинг по итогам 2017 года. Лишь занявшая первое место по размеру дохода в 2015 году заведующая детсадом №110 Резеда Тухфатуллова (задекларировавшая больше 4 млн рублей), заняла в рейтинге по величине зарплаты за 2017 год –17-е место: в месяц она зарабатывает 60,9 тыс. рублей. Впрочем, за год ее зарплата выросла сразу на 20% (в 2016 году она зарабатывала 50,7 тыс. рублей).

Всего в детском саду воспитываюся 220 детей. Этот детсад в 2016 году занял по качеству образования лишь 90-е место, лишь в 2017 году поднявшись в итоге на 51-е место, набрав 309 баллов.

Детский сад №76 — специализированный: сюда определяют детей с туберкулезной интоксикацией. Фото edu.tatar.ru

Зато на 4-е место рейтинга по величине зарплат за 2017 год выбилась Рамзия Самигуллина, заведующая детсадом №76. Ее зарплата выросла за год сразу на 44%, и составила 76,1 тыс. рублей в месяц, или 913,5 тыс. рублей в год. Напомним, по величине задекларированного дохода за 2015 год Самигуллина была на пятом месте среди самых богатых директоров детсадов Казани, с доходом в 2,8 млн. Впрочем, тогда ее кошелек пополнился за счет продажи квартиры площадью 32 кв. м.

Детский сад №76, основанный еще в далеком 1970 году, специализированный, с приставкой «присмотра и оздоровления»: сюда определяют детей с туберкулезной интоксикацией, поэтому и обучаются здесь всего 95 малышей. В рейтинге лучших детсадов Казани, по мнению казанских властей, детсад №76 в 2016 году занимал лишь 102-е место, опустившись, увы, в 2017 году аж на 210-е место.

Имя Самигуллиной попало в газеты в 2015 году, когда она пожаловалось на то, что капремонта здесь не было еще с 1970 года, приходилось вкладывать личные средства хотя бы в ремонт косметический (переезжать-то некуда!). В итоге, из-за опасности прорыва старых труб горячего водоснабжения и отопления могли пострадать дети, и проблемами детского сада №76 озаботились правозащитники, по мнению которых все происходящее — нарушение закона РФ и бездействие местных властей.

Остальные лидеры рейтинга по доходам за 2015 год не попали даже в топ-50 по итогам зарплатного рейтинга 2017 года.

Пятерку заведующих с самыми высокими зарплатами замыкает Танзиля Сунгатуллина, получающая в месяц 72,5 тыс. рублей (или 870 тыс. рублей в год). За год ее зарплата выросла на 18% (с 61,6 тыс. рублей). Сунгатуллина — заведующая детсадом №261, основанным в 2002 году, где обучаются 358 детей. В рейтинге лучших детсадов Казани, составленном казанской мэрией, он занял в 2016 году 14-е место, а в 2017 году смог добраться уже до 11-го места, набрав 386 баллов.

Как получающая меньше большинства своих коллег вывела свой детсад в топ-10

Меньше всего получают заведующие детсадами №392, № 106 и №192 Лилия Соловьева, Милявша Исхакова и Юлианна Прокофьева, чьи зарплаты в 2017 году составили соответственно 16,7 тыс. рублей, 17,6 тыс. рублей и 22,8 тыс. рублей (или 203,8 тыс. рублей, 212 тыс. рублей, 274,6 тыс. рублей в год).

Любопытно в их случае то, что с 2016 года зарплаты Соловьевой и Исхаковой рухнули в два раза. Так, в 2016 году в месяц Соловьева получала 42,2 тыс. рублей, Исхакова — 51,3 тыс. рублей (или 506,5 тыс. рублей и 615 тыс. рублей в год).

Детсад №106, основанный в 1978 году, в рейтинге казанской мэрии в 2017 году поднялся с 35-го места до 8-го, набрав 405 баллов. Фото d106.ru

Детсад №392 Соловьевой, основанный в 1988 году, комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения, здесь учатся 277 детей. В 2016 году среди казанских детсадов по качеству обучения он занимал лишь 109-е место, в 2017 году и вовсе опустился на 199-е место.

Еще обиднее должно быть Милявше Исхаковой, чей детсад №106, основанный в 1978 году, где учатся 315 детей, в рейтинге казанской мэрии в 2017 году поднялся с 35-го места до 8-го места, набрав 405 баллов. За такой подвиг Исхаковой «вычли» 66% зарплаты! Ведь ее детсад намного опережает три детских сада, в которых директора по размеру зарплат вошли в наш топ-5. Как так вышло, что директор детсада, занимающего в качественном рейтинге казанской мэрии 8-е место, получает всего 17,6 тыс. рублей, совершенно непостижимо.

И, наконец, детсад №192 директора Юлианны Прокофьевой, сменившей на посту Елену Чернышеву (в прошлом году в графе зарплата у Прокофьевой прочерк), тоже построен в 2011 году по программе «Бэлэкэч». Здесь обучаются 148 дошколят. В 2016 году детсад №192 «Семицветик» в рейтинге казанской мэрии занимал 61-е место, в 2017 году опустился на 128-е.

Директора пяти детсадов из топ-10 лучших заведений Казани получают не самые высокие зарплаты в городе

Мы решили узнать, какие зарплаты получают заведующие детсадами, которые попали в список десяти лучших детсадов по итогам 2017 года, составленном казанской мэрией. В него входят: детсад №387, занявший 1-е место, заведующая которым Адиля Санатуллина справедливо получает третью по величине зарплату среди коллег, детсад №185 Татьяны Давыдовой, занявший в 2017 году 4-е место, и тот самый детсад №106 Милявши Исхаковой, занявший 8-е место.

Так, на 2-м месте в топ-10 детсад №152, где обучаются 300 малышей. Заведующая детсадом №152 Татьяна Павлова, занимая в рейтинге зарплат 66-е место, получает 52,8 тыс. рублей. Зарплата ее с 2016 года упала на 2% (с 53,8 тыс. рублей), тогда как сам детсад с 2016 года, когда он занимал 8-е место среди лучших заведений, поднялся на 6 строчек!

На 3-м месте среди лучших казанских детсадов — детсад №131, где обучаются 310 детишек. Его заведующая Оксана Куленева по величине зарплаты (51,5 тыс. рублей) занимает среди коллег 74-е место. Зарплата ее при этом с 2016 года упала на 16% (с 61,3 тыс. рублей)! В 2016 году детсад №131 занимал в топ-10 лучших детсадов Казани 2-е место.

В 2016 году детсад №131 занимал в топ-10 лучших детсадов Казани 2-е место. Фото 2gis.ru

На 5-м месте среди лучших детсадов Казани — детсад №380, где обучаются 365 детей (в 2016 году детсад был на 6-м месте). Его заведующая Нина Урусова занимает в рейтинге зарплат 17-е место, зарабатывая в месяц 60,9 тыс. рублей.

На 6-м месте — детсад №151, где воспитываются 348 детей. Здесь, кажется, все справедливо: Татьяна Петручик занимает в нашем зарплатном рейтинге 6-е место, получая в месяц 68,8 тыс. рублей.

На 7-м месте — детсад №181, основанный в 2008 году, здесь обучаются 366 детей. Заведующая детсадом Ирина Майорова по справедливости занимает 10-е место среди коллег, получая 64 тыс. рублей.

Девятое место среди лучших казанских детсадов занимает детсад №397, его посещают 377 малышей. Заведующая детсадом Гульнара Бурганова тоже входит в топ-10 самых высокооплачиваемых директоров и занимает в нем 9-е место, зарабатывая в месяц 66 тыс. рублей.

Наконец, десятку лучших казанских детсадов замыкает детсад №42, открывшийся еще в 1976 году, здесь обучаются 288 детей. Заведующая этим детсадом Людмила Царькова в нашем зарплатном рейтинге занимает лишь 54-е место, получая 54,6 тыс. рублей.

В итоге получается, что пять заведующих детскими садами, попавшими в список 10 лучших казанских детсадов, зарабатывают соответственно больше, чем их коллеги. А вот заведующие другими пятью детскими садами, на наш взгляд, получают неоправданно меньшую зарплату.

Зарплата руководителей дошкольных образовательных учреждений Казани
№№ Наименование учреждения (сокращенное) Фамилия, имя, отчество (полностью) Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2016 год за счет всех источников финансирования Изменение
1 МАДОУ «Детский сад №414» Пирская Татьяна Борисовна 88.576,00 85.918,00 3%
2 МАДОУ «Детский сад №185» Давыдова Татьяна Николаевна 78.650,00 80.785,00 -3%
3 МАДОУ «ЦРР-д/с N387» Санатуллина Адиля Наилевна 77.500,00 75.629,00 2%
4 МДОУ «Детский сад N 76» Самигуллина Рамзия Габдулхаликовна 76.122,35 52.763,26 44%
5 МАДОУ «Детский сад №261» Сунгатуллина Танзиля Гарафовна 72.486,90 61.575,00 18%
6 МБДОУ «Детский сад №151» Петручик Татьяна Борисовна 68.886,90 63.201,02 9%
7 МБДОУ «Детский сад №99 „ Хакимова Рита Харисовна 68.014,92 66.401,13 2%
8 МАДОУ “Детский сад №161» Мамонова Людмила Васильевна 66.301,70 74.175,00 -11%
9 МАДОУ «Детский сад №397» Бурганова Гульнара Талгатовна 66.148,80 63.590,68 4%
Сергей Афанасьев
ОбществоОбразованиеАналитика Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    Насколько мне известно, оклады, зарплаты воспитателям, заведующим садиков устанавливаются министерством образования одинаково, но только заведующим с учетом количества детей (разница там небольшая). Ваше исследование показывает только одно: эти "заведующие" работают сразу на 2-3 должностях и завами и воспитателями и прочими работниками. Короче, они толком не работают ни в одной из этих должностей, потому что нельзя успеть за одну смену выполнить работу трех людей. То же самое и с учителями. То же самое и с врачами. Автору не мешало бы изучить систему оплаты в государственных образовательных учреждениях.
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  • Рустам 13 марта
    Тоже удивляюсь людям которые систему изнутри не знают,фактический доход и зарплату даже под пыткой завы ,главврачи и директора школ не скажут,это проясняется если огласит проверяющий орган
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  • Анонимно 14 марта
    Фактор больничных/декретных учитывался?
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  • Анонимно 26 марта
    почему разная зарплата у заведующих? у кого-то 88 тысяч, у кого-то меньше 20 тысяч? Считаю, минобру нужно пересмотреть систему оплаты труда.
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