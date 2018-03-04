«Бесплатной медицины не бывает, она всегда затратная»

Представители частной и государственной медицины сошлись в Казани в «баттле»

Есть ли абсолютно бесплатная медицина, какую часть медицинских услуг может взять на себя частная и кто отвечает за приход инноваций в сферу? Об этом пошла речь в дискуссии экспертов отрасли. «Реальное время» стало свидетелем разговора между главным врачом ДРКБ Рафаэлем Шавалиевым и генеральным директором Центра неотложной медицинской помощи («Казанская неотложка») Григорием Эйдлиным, прошедшего в «Штабе» в рамках проекта «Живой баттл». Оценили силу позиций спикеров представители отрасли, присутствовавшие на словесном поединке как зрители.

Не баттлом, но дискуссией стала встреча представителей частной и государственной медицины. Позицию второй представлял главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев. В отведенное ему время он описал, как видит роль государственной медицины — она в организации ресурсов, в реализации права на жизнь и охрану здоровья, роль частной — в авторских инновациях и в той помощи, где массовый подход государственной медицины может оказаться слабоват, плюс возможность предоставить услуги в более комфортном варианте. Но платить пациенту придется в любом случае.

— Бесплатной медицины не бывает, она всегда затратная. Медицинские услуги в любом случае оплачиваются — бюджетом, страховой компанией или вами лично частной организации, — привел не новый, но не теряющий актуальности тезис главврач ДРКБ и пожаловался на нормирование, которое отражается на качестве оказываемой помощи. Эффективное использование ресурсов помогло бы увеличить объемы оказываемой помощи, но пока эту задачу лучше выполняют частники.

Генеральный директор Центра неотложной медицинской помощи Григорий Эйдлин вообще не захотел проводить сравнение между двумя секторами медицины, назвав его не совсем корректным.



— Бюджет РФ, выделенный на этот год на государственную медицину, — 4 трлн рублей. Ни одна коммерческая структура даже близко не может пустить похожую сумму на развитие. Говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже, — нельзя. Будущая основа — только бюджетная медицина, стационары могут быть только на бюджете. Никто не в состоянии сделать даже пародию на ДРКБ, — начал Григорий Эйдлин.



Григорий Эйдлин: «Будущая основа — только бюджетная медицина, стационары могут быть только на бюджете. Никто не в состоянии сделать даже пародию на ДРКБ»



Он признался, что был бы счастлив, если бы вообще не возникала нужда в частной медицине.



Григорий Эйдлин не считает, что частная медицина в ответе за инновации, на что главврач ДРКБ поспешил пояснить, что он не собирался снимать это направление с государственной медицины:

— Каждый частник — это инновационная медицина, иначе любой из вас, здесь сидящих (представители частных медицинских компаний, — прим. ред.), не смог бы быть успешным. Государственная система находится в рамках расчетов, не может выйти за пределы того, что уже прописано и регламентировано.

Так что апробация технологий и инноваций происходит в частной медицине успешнее. Представитель последней с таким высказыванием все равно не захотел соглашаться: мол, ключевая задача частников — предоставить более комфортные условия. Например, платная скорая помощь готова оперативно поехать и в район, и в любой отдаленный уголок. У государственной из-за недостатка финансирования, нехватки персонала подобная поездка может оказаться не совсем «той темой», как выразился Григорий Эйдлин.

При этом к государственной медицине предъявляются завышенные требования по качеству, осуществляется строжайший надзор за любым движением. Страховые компании могли бы уменьшить сложившееся напряжение, но пока их значение занижено, и у населения нет четкого понимания, как и для чего они работают.

— Частная медицина будет выигрывать изначально. Чтобы была качественная медицинская помощь, нужны ресурсообеспеченность, профессионализм врачей, отлаженные процессы. Все это есть у платной медицины, — признал Рафаэль Шавалиев.

Аудиторию все же волновало: если частники про комфорт и инновации, то что остается государственной медицине — кроме нареканий?



Что госмедицине — кроме нареканий?

Аудиторию все же волновало: если частники про комфорт и инновации, то что остается государственной медицине — кроме нареканий?

— Большинство больниц Казани соответствует требованиям, но о начальном звене ничего, кроме критики, не могу сказать. Есть две-три хорошие поликлиники, все остальные на другом уровне. У врачей огромное количество документов, это их работа, они уже не заинтересованы в пациенте. На прием отводится пять минут, что это вообще? Мои врачи проводят прием от двадцати минут до часа, — начались претензии к системе в целом.

При этом, как показал опрос, результаты которого привел ведущий баттла Владимир Сыченков, большинство опрошенных не отдают предпочтения ни одному из вариантов — платной или бюджетной медицине, свой выбор они определяют только конкретным врачом, от которого все зависит.

Потребность в большей доступности первичной помощи у пациентов есть. Григорий Эйдлин предложил, что, будь его воля, он бы открыл офисы врача общей практики на каждом углу.

— Будущее за врачами общей практики, здесь могут работать и частники, но нужен госзаказ, который это бы регулировал. Если в каждом дворе есть точка с питьевой водой, круглосуточный магазин, другие услуги, то почему так же не может располагаться офис врача общей практики? — рассуждал генеральный директор Центра неотложной медицинской помощи.

Рафаэль Шавалиев отметил, что бюджетная и коммерческая медицина могли бы развиваться как государственно-частное партнерство, проекты есть, но и без политической воли не обойтись.

Полное содержание баттла и его итоги — в видео.