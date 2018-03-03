Новости общества

09:04 МСК
Новости раздела
Общество

«Компании, выигравшей тендер на строительство мусоросжигаюшего завода, стоит быть более открытой»

07:00, 03.03.2018 39 Сюжет: МСЗ в Казани: за и против

Директор института экологии и природопользования КФУ о возможностях сортировки отходов и экологическом воспитании

«Компании, выигравшей тендер на строительство мусоросжигаюшего завода, стоит быть более открытой»

2 марта в стенах Казанского федерального университета прошла очередная серия образовательного проекта «PROНаука в КФУ». На этот раз ночь науки была посвящена вопросам экологии. В преддверии мероприятия «Реальное время» встретилось с одним из спикеров — директором института экологии и природопользования КФУ. Стоит ли нам бояться мусоросжигательных заводов, как привить культуру раздельного сбора отходов и о том, почему невыгодно решать экологические проблемы — в интервью Светланы Селивановской.

«Переработать все отходы нельзя»

— Светлана Юрьевна, тема вашей лекции на эконочи «Мусоросжигательные заводы: стоит ли нам их бояться?». Сначала хотелось бы понять «масштаб бедствия» — много мусорят в Казани?

— В Казани проживает около 1 млн 400 тыс. человек, и каждый образует в год порядка 800—1000 кг бытовых отходов. Это только твердые отходы. Еще есть жидкие — сточная вода. Ее Казань производит порядка 600 тысяч кубометров ежедневно. Огромное количество.

— И к вашей теме — вы сами как относитесь к идее мусоросжигательного завода в Казани?

— Никак. Потому что обсуждать завод можно, только зная документацию, его конструкцию и место, где он будет располагаться. Каким-то рассуждениям обязательно должны предшествовать различные виды экспертиз. На настоящий момент мы не видели никаких документов. И в этом плане, я считаю, компании, которая выиграла тендер на строительство завода, стоит быть более открытой. Ведь общеизвестно — люди боятся того, чего не понимают. Приведу аналогию. Раньше, когда рассчитывали степень опасности различных веществ, всегда применяли очень большой коэффициент для веществ, о которых было мало информации. То есть превентивно увеличивали для них класс опасности, хотя потом это могло и не подтвердиться.

Система обращения с отходами — сложная, комплексная и многоуровневая. Мы не решим проблему только строительством мусоросжигательного завода, только размещением отходов на полигонах или только раздельным сбором мусора. Это все взаимосвязанные звенья. Только грамотно реализовав всю эту цепочку, мы сможем говорить о том, что отходы минимально воздействуют на окружающую среду, и, соответственно, на человека. Мусоросжигательный завод — не панацея. Более того, если мы строим завод, обязательно должна быть система раздельного сбора, потому что сжигать смешанные отходы не очень хорошо.

«В Казани проживает около 1 млн 400 тыс. человек, и каждый образует в год порядка 800—1000 кг бытовых отходов. Значит, речь идет примерно о 10 млн тонн отходов ежегодно». Фото Максима Платонова

— Почему?

— Разделение мусора нужно, чтобы на мусоросжигательные заводы поступали отсортированные отходы. Хотя, в принципе, возможна их термическая обработка и без сортировки. Объясню, как работает завод. Он представляет из себя печь, которая поддерживает высокую температуру. Уровень температуры может быть разный, что нужно для разлагания разных видов веществ. Дальше дожигаются отходящие газы. И эти отходящие газы перед тем, как быть сброшенными в атмосферу, должны пройти целый каскад фильтров — стоимость этой очистки может составлять до 50 процентов от стоимости самого завода. Плюс фильтры нужно регулярно менять, чистить. А их набор зависит от того, какие отходы собираются сжигать — сортированные или несортированные. В то же время сжигать все отходы нецелесообразно, так как в потоке отходов присутствует огромное количество полезных веществ, которые можно переработать. Так что главный вопрос заключается в том, как грамотно построить завод, как организовать систему раздельного сбора мусора — и именно в эту плоскость нужно переводить обсуждение.

— Какие полезные продукты, кроме электроэнергии, можно получать из отходов?

— Только электроэнергию. Еще образуется такой отход, как зола, который теоретически тоже можно использовать. Она достаточна опасная, но ее можно подмешивать в бетон, дорожное покрытие.

— В Европе мусоросжигательные заводы — привычная практика. Как они там устроены?

— В Европе отходы для мусоросжигательных заводов специально собирают в летний период, чтобы зимой получать из них электро- и теплоэнергию. За границей есть специальные директивы по мусоросжигательным заводам, где прописаны требования к отходящим газам. Эти производства безопасны.

— Как вы считаете, где будет наиболее оптимально построить мусоросжигательный завод?

— Не могу сказать, потому что я не специалист в области экологической экспертизы. В таких случаях всегда рассматривается несколько мест по нескольким аспектам. Скажем, есть две территории: одна еще не загрязнена производствами, вторая уже достаточно засорена. Что лучше? Оставить кусок, где можно подышать, и окончательно угробить вторую территорию? Или загрязнить и чистую местность? Такие вопросы решает экологическая экспертиза на основании гидрохимических изысканий, геологических, экологических и социальных вопросов. Конечно, также должны пройти общественные слушания по этому делу. Рассуждать голословно я не могу.

«Сортировка отходов — это воспитание, которое нужно начинать с детского сада. Ребенок в три—четыре года не задумывается, для чего нужно чистить зубы. Он просто знает, что так должно быть, его действия автоматические. Так же и с мусором»

«К сортировке мусора нужно приучать с детского сада»

— Согласно стратегии развития промышленности РФ до 2030 года в стране взят курс на утилизацию отходов. У нас все привыкли, что мусор надо складывать в кучу, в одно место и без всякой сортировки. Как с этим бороться?

— С этим надо работать. В здании КФУ на Товарищеской мы внедрили раздельный сбор. У нас стоит по три контейнера на каждом этаже: для бумаги, пластика и остальных отходов. Во дворе здания один большой контейнер, поделенный на секции, куда мы складываем мусор. И организация, с которой у нас заключен договор, все это увозит.

В общественных местах с этим проблем нет. Другое дело — дома, где образуется большое количество пищевых отходов. Но и дома разделять мусор реально. Проблемно, но реально. Можно повесить хотя бы три пакета. Начать с пластика, бумаги и опасных отходов.

— Как вы считаете, будет ли когда-нибудь введен обязательный раздельный сбор в нашей стране?

— Нужно попробовать. Посмотреть года два, насколько эффективно будет работать система. И уже на основании этого делать прогноз.

Вообще, сортировка отходов — это воспитание, которое нужно начинать с детского сада. Ребенок в три-четыре года не задумывается, для чего нужно чистить зубы. Он просто знает, что так должно быть, его действия автоматические. Так же и с мусором. Нужно приучить детей на автомате кидать огрызок от яблока в один пакет, а, например, бумагу — в другой.

— Хорошо. Допустим, дома мы отсортировали мусор. А дальше с ним что делать? Уличные баки у нас пока под это не приспособлены…

— Согласна, такая проблема есть. Некоторые люди жалуются, что делят мусор и затем ощущают разочарование, потому что некуда его деть. Сейчас в Казани появились сетчатые контейнеры для пластика, потом, думаю, еще что-то появится. За рубежом это есть. В Европе у каждого дома стоит свой контейнер. И люди платят за вывоз разного мусора разные деньги: вывоз отсортированного стоит дешевле, чем общая куча. Тут должно быть два варианта: и пряник, и кнут.

— А вы дома мусор сортируете?

— Я очень долго жила за городом, и там, естественно, мы отходы сортировали. У любой хозяйки есть в саду компостная яма, куда можно отправлять все органические отходы. Бумага шла в печь, а пластик и металлические отходы мы уже вывозили в город в контейнер.

«Главный вопрос заключается в том, как грамотно построить завод, как организовать систему раздельного сбора мусора — и именно в эту плоскость нужно переводить обсуждение». Фото Олега Тихонова

«Экологические проблемы не дают прибыли»

— Как вы думаете, почему именно новость о мусоросжигательном заводе всполошила общество? До этого экологические вопросы были, как правило, повесткой узких кругов. Или они и сейчас волнуют лишь небольшую прослойку общества?

— Вопрос сложный. Как я уже сказала, мы часто боимся того, чего не понимаем. И этот недостаток информации сыграл злую шутку. Если бы людям сразу объяснили, что представляют из себя мусоросжигательные заводы, привели бы данные по аналогичным производствам, может быть, этого бы и не было. Любая шумиха организовывается не сама собой.

Есть понятие недобросовестной конкуренции. Можно предположить, что если будет строиться мусоросжигательный завод, в деньгах сильно потеряют компании, которые сейчас занимаются эксплуатацией полигонов. Не исключаю, что может быть и такое противодействие. То, что люди стали уделять большее внимание состоянию окружающей среды, тоже сказывается. Наверное, нужно делать какой-то общественный сайт типа банка данных по существующим производствам. Там будет представлена их оценка с экологической точки зрения, данные по мониторингу воздуха, сведения об опасных производствах. И тогда бы люди спокойнее к этому относились. С другой стороны, если это будет в открытом доступе, сразу же может упасть стоимость квартир в каких-то районах. Состояние окружающей среды — вещь социально-проблемная.

— Экологические проблемы, по сути, должны быть в главными в повестке, почему они всегда остаются в стороне?

— Потому что они не дают прибыли. Все технологии, которые направлены на улучшение экологической ситуации, всегда требуют денег. Этим занимается только государство и только в том случае, если выделяются государственные деньги.

В прошлом году была опубликована стратегия научно-технологического развития РФ до 2035 года. И на первое место среди глобальных вызовов там поставлено снижение качества окружающей среды для человека вследствие антропогенного воздействия. Если мы понимаем, что оно есть, значит, нужно разрабатывать технологии, которые восстановят качество. Государство разворачивается лицом к экологическим проблемам, но с экономической точки зрения мероприятия для их решения — затратные.

«Можно предположить, что если будет строиться мусоросжигательный завод, в деньгах сильно потеряют компании, которые сейчас занимаются эксплуатацией полигонов. Не исключаю, что может быть и такое противодействие». Фото Максима Платонова

— Есть ли примеры вопиющих мифов, касающихся экологии?

— Не могу сориентироваться, насколько их много. Из самых распространенных в голову приходит сразу пример ГМО. Вот мы едим с вами морковь. Никто из нас не покраснел, зеленый пучок на голове ни у кого не вырос. Морковь нам свои гены не передала. Тогда почему, например, генномодифицированная соя, если мы ее едим, должна на нас плохо повлиять? Нигде не доказано негативное влияние генномодифицированных продуктов на человека.

Алина Губайдуллина
ОбществоЭкономикаПромышленность Татарстан
комментарии 39

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Экология это наше здоровье, а значит вкладывая деньги в экологию мы вкладываемся в собственное здоровье
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    В Казани не должен быть мусоросжигательный завод!
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Тоните в мусоре значит, да?
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Если директор института экологии КФУ говорит о безвредности мусоросжигательных заводов в европейских странах,то почему далее идут фразы о том,что она не знает,как выбрать из 2-х участков,строить уже на на загаженной территории и ,,окончательно ее угробить" или построить на чистой? Где тогда правда,да и просто логика?Или представитель экологии тоже не ,,хочет быть открытой"?
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Вот с этим согласен. Совсем уж бредят свои ГМО...
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    А научные статьи на эту тему вы тоже бредом считаете?
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Хотя бы в хозмагах поставили контейнеры для сбора старых батареек
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Думаете эти батарейки перерабатывают?
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Чтобы поставить один контейнер в магазине фирме нужно получить разрешение на обращение с опасными веществами и заплатить налог, а оно нужно частнику?
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Может быть где-то в далекой Европе эти заводы и безопасны. Но это просто верх легкомыслия и глупости думать, что наши чиновники регулярно и добросовестно будут менять фильтры на МСЗ, которые стоят как половина этого же самого МСЗ!!!
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Фильтры не так дороги. Плюс чиновники не со своего же кармана платят
    Ответить
    Анонимно 27 марта
    Не так дороги?? 50% самого завода стоит один фильтр. ..
    Ответить
    Анонимно 27 марта
    Платят не из своего кармана. Зато государственное будут складывать в свой
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    "— В Казани проживает около 1 млн 400 тыс. человек, и каждый образует в год порядка 800—1000 кг бытовых отходов. Значит, речь идет примерно о 10 млн тонн отходов ежегодно".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91448-intervyu-s-ekologom-svetlanoy-selivanovskoy

    Если на каждого казанца приходится по 1 тонне (1 000 кг) бытовых отходов в год, то всего Казань (с населением 1 млн.400 тысяч) дает 1 млн. 400 тысяч тонн бытовых отходов в год, но никак не 10 млн. тонн.

    С детства люблю "циферки" и их различные комбинации.
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    спасибо, это опечатка
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Вы в курсе вообще, что в Казани существует раздельный сбор мусора? он и так сортируется. у нас есть сортировочные станции. что не подлежит переработке, прессуется и отправляется гнить на полигон.
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Где находится?
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    еще, где бы этот завод не стоял, роза ветров все равно развеет свои пары над всем городом. чиновники себе не враги, их родственники и друзья тоже живут в этом же городе, также перемещаются как и все остальные, поэтому где бы он не стоял, за ним будут смотреть.
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Стоит учесть, что все новые мусоросжигательные заводы для Москвы вынесены на 30 -75 км от МКАД, т.е в Подмосковье. Там вот, точно, чиновники себе не враги. Если так безвредно, то почему бы в Бор Матюшино не построить или в деревне Нефтяников под Кремлём, пусть "чиновники, которые сами себе не враги" и следят. Да и ещё, как обычно бывает, рост тарифов на вывоз ТБО произойдёт чуть позже, когда "чиновники, которые сами себе не враги" продавят нужное решение, ведь население и оплатит этот "выгодный" проект.
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Я за раздельный сбор мусора и за его дальнейшую переработку, но никак не сжигание, тем более вблизи жилых районов, прям под носом! В ответ на слова Песошина: заводу быть и быть обязательно, мы говорим: не быть мусоросжигательному заводу!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Все комментарии в адрес нашего правительства о мсз и о его вреде, почему то сразу удаляются! Но это нас не остановит!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Не быть МСЖ в Татарстане!!!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Попробуйте около дома сжечь хотя-бы покрышки. И понюхать. Ну как? А тут со всей Казани. И все подряд. Включите мозг, не будут менять фильтры, проверять. Взятку и в карман
    Ответить
    Анонимно 27 марта
    Мусор будут сжигать не только с Казани а со всего ТАТАРСТАНА
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Почему собираются строить МУСОРОСЖИГАЮЩИЙ завод, а не МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ, ведь он мог быть безвреднее...
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Если так все красочно и безопасно . Надо выбрать самый чистый район Казани и как говорится вперёд и с песней .
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Спросите у этого эколога про МСЗ без камер! Ответ будет другим
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Нет МСЗ на нашей земле, мы предлагали мусороперерабатывющий завод,но нас никто не слышит,значит повторим их чуда завод в Боровых!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    мы не хотим жить рядом с мусоросжигательным заводом!!! и это наше право!!!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Мы против МСЗ. Хотим здоровых детей и внуков
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Почему власти не спрашивают у людей хотят они строительства завода рядом с их домом или нет?! Нужно мативировать людей на сортировку дома мусора, ставить отдельные контейнеры, строить мусороперерабатывающие заводы- все это нанесет меньший вред экологии, нежели просто все сжигать без разбора!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Что это значит выбор: "или угробить до конца 1 участок или на новом участке строить"???? А то что люди рядом живут ничего страшного? 800м до ближайшей жилой зоны. И все решают экожоги. Да ладно... Так пусть эти экологи и живут рядом! Почему никто не задумывается о том что итак настроили там много жилых комплексов, заселили их и ничего больше для жизни этих людей не сделано! 1 транспорт! Узкая дорога! Которая постоянно загружена! Да ещё и мусорозжигающий завод рядом строить хотите!представляет что станет ещё с дорогами! Итак плачевная ситуация, которую не избежать. Так ещё и сверху на получайте!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Наши чиновники - себе враги, если дело касается денег!!!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Казань ПРОТИВ МСЗ!!!
    Я, мои дети и все имеют право на чистый воздух!!!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Систему пожаротушения в ТЦ не могут проконтроллировать, а о безопасности на МСЗ сказки рассказывают!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта

    Защитники мсз, а вы знаете, что Новониколаевка будет находится всего от 800 м от завода? А вы были бы согласны так? Пусть строят подальше от населенных пунктов.
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Мы против МСЖ, и сделаем всё, что бы его не построили!!!
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Пусть строят вдали от населенных пунктов
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    У нашего города еще есть шанс не допустить строительства и запуска МСЗ. Как жаль, что не все с этим соглашаются и не видят всех масштабов возможных проблем со здоровьем нас и наших родных и детей. Мы за чистый воздух
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

09:04 МСК
Новости раздела