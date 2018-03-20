Кредитование бизнеса Башкирии: ретейлеры лидируют по просрочке, а МСБ — по займам

Обзор ситуации с кредитами юридических лиц в Башкортостане

«Реальное время» продолжает анализировать закредитованность регионов Поволжья. Недавно мы рассказали о ситуации в Татарстане, а сегодня обратим внимание на восточного соседа, сходного с Татарстаном по многим параметрам — Республику Башкортостан. Кредитов здесь берут значительно меньше, чем в РТ, но и просроченная задолженность ниже.

Башкирский бизнес теряет доверие к валюте

Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», по итогам 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели Башкортостана увеличили объем привлеченных кредитных средств на треть, что больше, чем в Татарстане. По данным на 1 января 2018 года, эта цифра составила 606 млрд рублей, годом ранее аналогичный показатель был всего 457 млрд рублей. Для сравнения: объем кредитования юрлиц в Татарстане в несколько раз больше — 2,125 трлн рублей.

При этом отметим, что доля кредитов в иностранной валюте и в драгоценных металлах среди башкирского бизнеса стабильно снижается уже как минимум 4 года, что вполне объяснимо полученным шоком от девальвации. По данным на 1 января 2018 года, таких кредитов было выдано на общую сумму 31,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на треть — с 48 млрд рублей. А вот в сравнении с 1 января 2014 года он уменьшился почти в пять раз.

Соответственно, растет доля кредитов в рублях. Если по итогам 2013 года рублевые займы составляли 74%, то по итогам кризисного 2014 года — уже 82%. Еще через год доля рублевых кредитов выросла до 88%, а к 1 января 2018 года достигла 95%. В Татарстане, для сравнения, кредитов в рублях было выдано почти 99%.

Схожая ситуация и с задолженностью — доля рублевой задолженности на данный момент составляет 84%, хотя, к примеру, 2 года назад она была всего 72%. В целом же показатель задолженности тоже вырос, но гораздо менее значительно, чем объем кредитов — всего на 1%, с 357 млрд до 360 млрд рублей за год. В пиковом в плане долговой нагрузки 2014 году эта цифра составляла 420 млрд рублей, а за год до этого — всего 300 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб. Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.01.2018 606 616 574 985 31 631 359 826 302 858 56 968 8 888 8 888 0 01.01.2017 457 039 408 876 48 162 357 078 291 096 65 982 8 673 8 673 0 01.01.2016 467 776 412 902 54 874 399 818 289 696 110 121 8 322 8 304 18 01.01.2015 603 825 492 350 111 475 420 231 305 409 114 822 7 727 7 726 1 01.01.2014 586 233 430 931 155 302 300 170 217 713 82 457 5 761 5 761 0

Четверть кредитов — на химическое производство

Если рассмотреть полученные башкирскими юридическими лицами рублевые кредиты в разрезе видов экономической деятельности, то можно обнаружить, что основная их масса приходится на сферу обрабатывающих производств.

В 2017 году предприятия Башкортостана из этой сферы получили кредитов на 284 млрд рублей, что составляет 49% от общей суммы полученных кредитов. Эта цифра 4 года назад составляла всего 21%, а по итогам 2014 года — 18%. При этом сумма кредитов юрлиц, связанных с обрабатывающими производствами, за год выросла на 75%, а за 4 года — в три раза.

Отметим, что из обрабатывающих производств почти половина кредитов (на 112 млрд рублей) приходится на предприятия, связанные с химическим производством. Этот сегмент вырос на 77%, за 4 года — почти в четыре раза.

Остальные сферы привлекали значительно меньше кредитов. К примеру, торговля — всего 67 млрд рублей (на 58% меньше, чем в 2013-м и на 10% больше, чем год назад), а строительство — 53 млрд рублей (в 2,5 раза больше, чем в 2016-м и на 14% больше, чем 4 года назад).

Отдельно отметим довольно крупный, но стабильный показатель кредитов на завершение расчетов. По итогам 2017 года на эти цели было взято 84 млрд рублей, в 2013 году этот показатель составлял 83 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам и ИП Башкирии в рублях, по видам деятельности и направлениям использования средств

Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 574 985 23 084 16 249 284 454 22 690 01.01.2017 408 876 10 219 4 828 162 100 16 107 01.01.2016 412 902 4 041 1 689 160 938 17 224 01.01.2015 492 350 88 532 86 454 87 481 11 648 01.01.2014 430 931 2 826 1 016 92 601 11 672

Доля просрочки в Башкирии меньше, чем в Татарстане

Что касается задолженности, то этот показатель у юридических лиц Башкортостана в 2017 году увеличился на 4%, с 291 млрд до 303 млрд рублей — в отличие от представителей Татарстана, снизивших на 11% этот показатель. По сравнению же с 2013 годом показатель Башкирии вырос на 39% (динамика в Татарстане — плюс 18%). Основная доля задолженности приходится на обрабатывающие производства — 141 млрд рублей. Довольно большой показатель просрочки — у сельского хозяйства (36 млрд рублей).

Доля просроченной задолженности у предприятий Башкортостана составила в прошлом году 2,5%. Это больше, чем в 2016-м (2,4%), и меньше, чем в 2017 году у Татарстана (3,1%). А, к примеру, в 2013 году в Башкортостане показатель составлял всего 1,9%.

В номинальных показателях просроченная задолженность башкирских юридических лиц по кредитам составила 8,9 млрд рублей, за год она выросла на 2%, а за 4 года — в полтора раза. Больше всего просрочки приходится не на сферы-лидеры по общей задолженности, а на торговлю — 3,6 млрд рублей. Тут можно вспомнить как в Башкирии сворачиваются местные сети. Особенно яркий пример — «Матрица», которую банкротит банк-кредитор. Большие суммы задолженностей, кроме того, у обрабатывающих производств (1,3 млрд рублей) и сельского хозяйства (1,1 млрд рублей).

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП Башкирии в рублях, по видам деятельности и направлениям использования средств

Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 302 858 23 701 15 650 140 760 17 616 01.01.2017 291 096 33 632 26 875 114 673 11 631 01.01.2016 289 696 54 689 50 007 99 055 12 326 01.01.2015 305 409 77 530 73 899 86 429 11 066 01.01.2014 217 713 14 498 10 443 65 553 9 345

Малый бизнес стал больше брать кредитов

Стоит взглянуть отдельно и на статистику по субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий объем кредитования в этой сфере растет примерно теми же темпами, что и в целом по юридическим лицам Башкортостана. За последний год объем кредитов вырос более чем на треть — на 37%. Если по итогам 2016 года малый и средний бизнес в Башкирии получил кредитов на 90 млрд рублей, то по итогам 2017 года — уже на 124 млрд рублей. При этом наиболее значительный спад в объемах кредитования был зафиксирован в 2015 году — со 111 млрд до 93 млрд рублей.

Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.01.2018 124 076 7 813 1 350 0 125 426 7 813 01.01.2017 90 326 6 241 822 0 91 148 6 241 01.01.2016 93 259 5 224 3 473 0 96 732 5 224 01.01.2015 110 829 11 892 1 873 0 112 702 11 892 01.01.2014 108 478 11 688 3 475 0 111 953 11 688

Что касается задолженности МСБ, то в 2017 году, по сравнению с прошлым годом, она снизилась на 18%, с 91 до 75 млрд рублей. Однако по сравнению с 2013-м эта сумма все же выросла на 5%. Просроченная задолженность за год увеличилась на 1%, до 5,6 млрд рублей, а за 4 года этот показатель вырос значительно больше — на 42%.

Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства



Задолженность по состоянию на в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов МСБ из них: субъектов МСБ из них: субъектов МСБ из них: в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего ИП ИП ИП субъектов МСБ из них: субъектов МСБ из них: субъектов МСБ из них: ИП ИП ИП 01.01.2018 75 029 8 098 1 958 0 76 987 8 098 5 602 524 0 0 5 602 524 01.01.2017 91 430 8 274 26 318 0 117 748 8 274 5 535 958 0 0 5 535 958 01.01.2016 71 566 7 454 2 775 0 74 341 7 454 5 560 1 046 18 0 5 578 1 046 01.01.2015 69 669 13 091 4 217 0 73 886 13 091 4 890 792 1 0 4 891 792 01.01.2014 71 213 12 311 2 700 0 73 913 12 311 3 949 475 0 0 3 949 475