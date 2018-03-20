Кредитование бизнеса Башкирии: ретейлеры лидируют по просрочке, а МСБ — по займам
Обзор ситуации с кредитами юридических лиц в Башкортостане
«Реальное время» продолжает анализировать закредитованность регионов Поволжья. Недавно мы рассказали о ситуации в Татарстане, а сегодня обратим внимание на восточного соседа, сходного с Татарстаном по многим параметрам — Республику Башкортостан. Кредитов здесь берут значительно меньше, чем в РТ, но и просроченная задолженность ниже.
Башкирский бизнес теряет доверие к валюте
Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», по итогам 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели Башкортостана увеличили объем привлеченных кредитных средств на треть, что больше, чем в Татарстане. По данным на 1 января 2018 года, эта цифра составила 606 млрд рублей, годом ранее аналогичный показатель был всего 457 млрд рублей. Для сравнения: объем кредитования юрлиц в Татарстане в несколько раз больше — 2,125 трлн рублей.
При этом отметим, что доля кредитов в иностранной валюте и в драгоценных металлах среди башкирского бизнеса стабильно снижается уже как минимум 4 года, что вполне объяснимо полученным шоком от девальвации. По данным на 1 января 2018 года, таких кредитов было выдано на общую сумму 31,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на треть — с 48 млрд рублей. А вот в сравнении с 1 января 2014 года он уменьшился почти в пять раз.
Соответственно, растет доля кредитов в рублях. Если по итогам 2013 года рублевые займы составляли 74%, то по итогам кризисного 2014 года — уже 82%. Еще через год доля рублевых кредитов выросла до 88%, а к 1 января 2018 года достигла 95%. В Татарстане, для сравнения, кредитов в рублях было выдано почти 99%.
Схожая ситуация и с задолженностью — доля рублевой задолженности на данный момент составляет 84%, хотя, к примеру, 2 года назад она была всего 72%. В целом же показатель задолженности тоже вырос, но гораздо менее значительно, чем объем кредитов — всего на 1%, с 357 млрд до 360 млрд рублей за год. В пиковом в плане долговой нагрузки 2014 году эта цифра составляла 420 млрд рублей, а за год до этого — всего 300 млрд рублей.
|Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|в том числе просроченная
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.01.2018
|606 616
|574 985
|31 631
|359 826
|302 858
|56 968
|8 888
|8 888
|0
|01.01.2017
|457 039
|408 876
|48 162
|357 078
|291 096
|65 982
|8 673
|8 673
|0
|01.01.2016
|467 776
|412 902
|54 874
|399 818
|289 696
|110 121
|8 322
|8 304
|18
|01.01.2015
|603 825
|492 350
|111 475
|420 231
|305 409
|114 822
|7 727
|7 726
|1
|01.01.2014
|586 233
|430 931
|155 302
|300 170
|217 713
|82 457
|5 761
|5 761
|0
Четверть кредитов — на химическое производство
Если рассмотреть полученные башкирскими юридическими лицами рублевые кредиты в разрезе видов экономической деятельности, то можно обнаружить, что основная их масса приходится на сферу обрабатывающих производств.
В 2017 году предприятия Башкортостана из этой сферы получили кредитов на 284 млрд рублей, что составляет 49% от общей суммы полученных кредитов. Эта цифра 4 года назад составляла всего 21%, а по итогам 2014 года — 18%. При этом сумма кредитов юрлиц, связанных с обрабатывающими производствами, за год выросла на 75%, а за 4 года — в три раза.
Отметим, что из обрабатывающих производств почти половина кредитов (на 112 млрд рублей) приходится на предприятия, связанные с химическим производством. Этот сегмент вырос на 77%, за 4 года — почти в четыре раза.
Остальные сферы привлекали значительно меньше кредитов. К примеру, торговля — всего 67 млрд рублей (на 58% меньше, чем в 2013-м и на 10% больше, чем год назад), а строительство — 53 млрд рублей (в 2,5 раза больше, чем в 2016-м и на 14% больше, чем 4 года назад).
Отдельно отметим довольно крупный, но стабильный показатель кредитов на завершение расчетов. По итогам 2017 года на эти цели было взято 84 млрд рублей, в 2013 году этот показатель составлял 83 млрд рублей.
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|574 985
|23 084
|16 249
|284 454
|22 690
|01.01.2017
|408 876
|10 219
|4 828
|162 100
|16 107
|01.01.2016
|412 902
|4 041
|1 689
|160 938
|17 224
|01.01.2015
|492 350
|88 532
|86 454
|87 481
|11 648
|01.01.2014
|430 931
|2 826
|1 016
|92 601
|11 672
Доля просрочки в Башкирии меньше, чем в Татарстане
Что касается задолженности, то этот показатель у юридических лиц Башкортостана в 2017 году увеличился на 4%, с 291 млрд до 303 млрд рублей — в отличие от представителей Татарстана, снизивших на 11% этот показатель. По сравнению же с 2013 годом показатель Башкирии вырос на 39% (динамика в Татарстане — плюс 18%). Основная доля задолженности приходится на обрабатывающие производства — 141 млрд рублей. Довольно большой показатель просрочки — у сельского хозяйства (36 млрд рублей).
Доля просроченной задолженности у предприятий Башкортостана составила в прошлом году 2,5%. Это больше, чем в 2016-м (2,4%), и меньше, чем в 2017 году у Татарстана (3,1%). А, к примеру, в 2013 году в Башкортостане показатель составлял всего 1,9%.
В номинальных показателях просроченная задолженность башкирских юридических лиц по кредитам составила 8,9 млрд рублей, за год она выросла на 2%, а за 4 года — в полтора раза. Больше всего просрочки приходится не на сферы-лидеры по общей задолженности, а на торговлю — 3,6 млрд рублей. Тут можно вспомнить как в Башкирии сворачиваются местные сети. Особенно яркий пример — «Матрица», которую банкротит банк-кредитор. Большие суммы задолженностей, кроме того, у обрабатывающих производств (1,3 млрд рублей) и сельского хозяйства (1,1 млрд рублей).
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|302 858
|23 701
|15 650
|140 760
|17 616
|01.01.2017
|291 096
|33 632
|26 875
|114 673
|11 631
|01.01.2016
|289 696
|54 689
|50 007
|99 055
|12 326
|01.01.2015
|305 409
|77 530
|73 899
|86 429
|11 066
|01.01.2014
|217 713
|14 498
|10 443
|65 553
|9 345
Малый бизнес стал больше брать кредитов
Стоит взглянуть отдельно и на статистику по субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий объем кредитования в этой сфере растет примерно теми же темпами, что и в целом по юридическим лицам Башкортостана. За последний год объем кредитов вырос более чем на треть — на 37%. Если по итогам 2016 года малый и средний бизнес в Башкирии получил кредитов на 90 млрд рублей, то по итогам 2017 года — уже на 124 млрд рублей. При этом наиболее значительный спад в объемах кредитования был зафиксирован в 2015 году — со 111 млрд до 93 млрд рублей.
|Объем предоставленных кредитов
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|01.01.2018
|124 076
|7 813
|1 350
|0
|125 426
|7 813
|01.01.2017
|90 326
|6 241
|822
|0
|91 148
|6 241
|01.01.2016
|93 259
|5 224
|3 473
|0
|96 732
|5 224
|01.01.2015
|110 829
|11 892
|1 873
|0
|112 702
|11 892
|01.01.2014
|108 478
|11 688
|3 475
|0
|111 953
|11 688
Что касается задолженности МСБ, то в 2017 году, по сравнению с прошлым годом, она снизилась на 18%, с 91 до 75 млрд рублей. Однако по сравнению с 2013-м эта сумма все же выросла на 5%. Просроченная задолженность за год увеличилась на 1%, до 5,6 млрд рублей, а за 4 года этот показатель вырос значительно больше — на 42%.
Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства
|Задолженность по состоянию на
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|субъектов МСБ
|из них:
|субъектов МСБ
|из них:
|субъектов МСБ
|из них:
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|ИП
|ИП
|ИП
|субъектов МСБ
|из них:
|субъектов МСБ
|из них:
|субъектов МСБ
|из них:
|ИП
|ИП
|ИП
|01.01.2018
|75 029
|8 098
|1 958
|0
|76 987
|8 098
|5 602
|524
|0
|0
|5 602
|524
|01.01.2017
|91 430
|8 274
|26 318
|0
|117 748
|8 274
|5 535
|958
|0
|0
|5 535
|958
|01.01.2016
|71 566
|7 454
|2 775
|0
|74 341
|7 454
|5 560
|1 046
|18
|0
|5 578
|1 046
|01.01.2015
|69 669
|13 091
|4 217
|0
|73 886
|13 091
|4 890
|792
|1
|0
|4 891
|792
|01.01.2014
|71 213
|12 311
|2 700
|0
|73 913
|12 311
|3 949
|475
|0
|0
|3 949
|475
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