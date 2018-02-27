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Посол США в России: «Я был бы рад дожить до момента, когда меня не будут спрашивать о санкциях»

14:45, 27.02.2018 6

Как Джон Хантсман надеялся улучшить отношения с Россией в 2018 году и не понял, что такое пресс-подход по-российски

Посол США в России: «Я был бы рад дожить до момента, когда меня не будут спрашивать о санкциях» Фото: president.tatarstan.ru

Посол США в России Джон Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кэй находятся в Казани с двухдневным визитом. Накануне амбассадор встретился с Рустамом Миннихановым, посетил российско-американские предприятия, которые базируются в Татарстане, и Казанский федеральный университет. Сегодня в поле его зрения снова была молодежь — он встретился со студентами КГМУ и удивил журналистов пресс-подходом — самым коротким пресс-подходом, который когда-либо был у казанских журналистов. Подробности — в материале «Реального времени».

Как посол разрушил «железный занавес», возведенный службой протокола

В КГМУ у Джона Хантсмана была запланирована встреча со студентами. За час до приезда посла все сидели за круглым столом и получали инструкции — где сидеть, как стоять и через сколько минут после ухода важного гостя покидать кабинет. Но дипломат «железный занавес» между собой и студентами строить не стал, нарушив протокол, пошел жать руки каждому, а одного из участников встречи даже по-отечески похлопал по плечу, пообещав парню большой успех. Понравился мистер Андрей Анисимов послу «блестящим английским, даже лучше, чем у него самого».

— Я хотел бы отметить роль студентов. Я восхищен студентами — они говорят на великолепном английском, даже лучше, чем я говорю. И они думают по-другому — глобально, о мире без границ, и это их роднит со сверстниками в США. У них такой же подход, они думают о решении проблемы человечества, но при этом стоит помнить о том, что между нашими странами есть проблемы, которые необходимо разрешать, — затронул тему взаимоотношений США и России Джон Хантсман.

Как оказалось, напряженные отношения между двумя странами — только в части политики, обменные программы продолжаются — пока посол в Казани, ряд сотрудников и студентов КГМУ в Небраске, тренируют «блестящий английский». Совместные российско-американские предприятия работают, посол в пример привел вчерашний визит на ТЭЦ-3, куда компания General Electric инвестировала 2 млрд долларов, и Ford, в Совет директоров которого Хантсман когда-то входил.

— Многие американские компании продолжают работать в России, вчера я посетил одну из них, встретился с бизнесменами, и у них у всех есть планы по расширению и продолжению своей работы здесь, — сказал Хантсман.

Как оказалось, напряженные отношения между двумя странами» — только в части политики, обменные программы продолжаются — пока посол в Казани, ряд сотрудников и студентов КГМУ в Небраске, тренируют «блестящий английский»

«Хуже быть не может»

Вопросы, которые задавали студенты послу, касались медицины, интерес к этой теме самого Хантсмана можно объяснить тем, что его отец — миллиардер и владелец химической корпорации, заводы которой есть и на территории стран СНГ, основал Институт исследования раковых заболеваний. Сравнивая Россию, США и Китай, где он работал ранее, Хантсман ответил, что «нет такой страны, которая сказала бы: «У нас все отлично», а интерес Рустама Минниханова к медицине напомнил Хантсману его же в бытность работы губернатором штата Юта.

— Вчера я встречался с Рустамом Миннихановым, он затронул вопрос оказания медицинской помощи, и он говорил об этом в таком же ключе, как это бы говорил губернатор американского штата, а как вы помните, я тоже был губернатором штата, — сравнил посол США.

Журналистов, которым разрешили задать два вопроса на круглом столе, ожидаемо больше интересовали санкции.

— Я был бы рад дожить до того момента, когда будут задаваться вопросы, не связанные с санкциями. Каждый раз, когда встречаюсь с представителями СМИ, вопросы задают только про санкции. Санкции возникли из-за проблем, которые лежат между нашими странами. Мы будем стараться разрешать их постепенно, и поэтому я с оптимизмом смотрю в 2018 год — это будет важный год, и мы бы хотели закончить его на более высокой ноте, чем мы начинаем. По крайней мере, это возможно, это в наших силах, — ответил посол.

По его словам, если читать прессу, то создается впечатление, что «хуже уже быть не может». Из-за трудностей перевода было сложно понять, какая позиция Хантсману ближе — пессимиста или оптимиста из известного анекдота, который в ответ на эту фразу радостно заявлял, что «может, может!».

— Отношения с Россией для США важны, так как ваша цивилизация гораздо старше, чем та, которую представляю я, и нашим цивилизациям есть чему поучиться друг у друга, — вежливо уходил от ответа на вопрос: «Когда отменят санкции?» Джон Хантсман.

На фоне баннера КГМУ пара замерла на пару секунд, растянув губы в широкой американской улыбке, и тут же ушла

Пресс-подход по-американски

По словам Хантсмана, есть много областей, в которых Россия и США ведут сотрудничество, и санкции не мешают. Проблемы в геополитике всегда будут, но совместной работе на благо экономики и личным интересам это не должно мешать.

— Между нашими странами есть проблемы, которые необходимо разрешать. Но при этом можно делать две вещи одновременно, работать во многих направлениях. Я являюсь отцом семерых детей, и если у вас есть дети, вы рано или поздно научитесь одновременно решать какие-то проблемы, связанные с вашей семьей, и в тоже время развиваться и продвигать какие-то вещи. Проблемы в отношениях с Россией будут всегда, и их нужно решать постепенно, но не откатываться назад в развитии бизнес-отношений, инвестиций, поддержании контактов с простыми людьми, — завершил Джон Хантсман речь и выразил надежду, что когда-нибудь «наши ученые и другие страны смогут объединиться и объявить войну онкологическим заболеваниям, а журналисты будут спрашивать не о том, когда закончатся санкции, а о том, когда изобретут лекарства от онкологии».

Общение с послом обещали продолжить на пресс-подходе, запланированном после круглого стола. Журналисты выстроились в ожидании, посол вышел со своей супругой Мэри Кэй. На фоне баннера КГМУ пара замерла на пару секунд, растянув губы в широкой американской улыбке, и тут же ушла. То ли Джону Хантсману не объяснили, в чем заключается суть пресс-подхода, то ли он посчитал, что ранее исчерпывающе ответил на все вопросы. Коллегам только оставалось в недоумении развести руками и констатировать, что это был самый короткий пресс-подход, к которому они когда-либо готовились.

Дарья Турцева, фото автора
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Да не только в политике. Получение визы - теперь тоже дело непростое
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    Анонимно 27 февр
    Вроде как визу теперь только в Москве можно получить да?
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  • Анонимно 27 февр
    Ну посол уж так, должен быть сладкоязычным
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  • Анонимно 27 февр
    Доживет до этого момента, если Россия вновь станет мягкой и покладистой...
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  • Анонимно 27 февр
    Посол Америки ушел по английски)))
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  • Анонимно 27 февр
    А разве посол в стране которой работает не должен говорить на языке страны?
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