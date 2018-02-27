От Юрия Моисеева до Алексея Чупина: кто выковал золото-1998 для казанского «Ак Барса»

Первому чемпионству «барсов» — 20 лет

Сегодня казанский «Ак Барс» в рамках последнего домашнего матча регулярного сезона РФПЛ отпразднует 20-летие первого «золота» клуба в чемпионатах России. Спортивная редакция «Реального времени» называет десятку главных действующих лиц казанской команды тех времен.

Главный тренер Юрий Моисеев

Начать здесь стоит с легендарного наставника казанского клуба, заслуга которого в великом превращении «Ак Барса» из заштатного середняка в гранда российского хоккея не поддается никакому измерению. Неслучайно сегодня под своды «Татнефть-Арены» будет поднят именной стяг Юрия Ивановича.

Ныне покойный специалист всегда был максималистом, никогда не скрывавшим, что многое в своей тренерской деятельности почерпнул у легендарного наставника «Красной машины» (настоящей, а не той, что выступала в Пхенчхане-2018) Анатолия Тарасова. «Ак Барс» тех времен не мог похвастать сильным составом. Не беда — Моисеев создал команду-звезду из местных воспитанников с минимальными кадровыми вливаниями из-за пределов Татарстана.

Тот «Ак Барс» был действительно «тарасовским». Команда во всех матчах имела подавляющее преимущество в «физике», играя при этом по лучшим образцам советского хоккея. После первого чемпионства в Татарстане окончательно решили создать команду-династию и сделали это. Сейчас «Ак Барс» — признанный лидер российского хоккея, а не клуб-однодневка или выскочка. Но кто знает, что было бы с «барсами», не случись того первого громкого успеха, который выковал Юрий Иванович. Ветеран казанского хоккея Алексей Чупин тепло отзывался о тренере в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

— Юрий Иванович Моисеев, к сожалению, уже покойный, тоже был человек старой формации, — вспоминал Чупин. — Он знал, как работать, и умел это делать. Знал, как использовать старые принципы, тот еще, «тарасовский» хоккей. Мы все это прошли, почувствовали на своей шкуре, что это такое вообще — как надо работать, как надо тренироваться, как надо жить. То есть он строил команду именно по образу советской хоккейной школы. Со временем понимаешь, что это было правильно. Либо ты это принимаешь и подчиняешься, либо не подчиняешься и уходишь.

Моисеев создал команду-звезду из местных воспитанников с минимальными кадровыми вливаниями из-за пределов Татарстана. Фото ak-bars.ru

Защитник Рафик Якубов

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей и набрал 7 (1+6) очков

Нынешний генменеджер «Ак Барса» был настоящим капитаном своей команды в 1998 году. Рафик Якубов, будучи классическим «защитником-домоседом», обладал поистине убойным щелчком, что позволяло ему регулярно забрасывать шайбы в ворота соперников.

В «Ак Барсе» Якубов состоялся как игрок, хотя в тольяттинской «Ладе» наград завоевал больше. В его активе два чемпионства и две серебряные награды, лишь одна (и последняя) из них получена вместе с «барсами». За казанский клуб он провел 12 сезонов (1983—1992, 1996—1999 гг.), сыграв в них 479 матчей (31 шайба + 55 передач).

Стоит отметить, что состав «Ак Барса» тогда был собран из своих воспитанников, а Рафик Якубов был настоящим лидером как на льду, так и в раздевалке. Вокруг капитана также ходили слухи о его боксерском образовании, которые он регулярно «подогревал» на льду, поколачивая зарвавшихся соперников.

Якубов к чемпионскому 1998 году был уже опытнейшим защитником и в 1999-м отправился доигрывать в «Нефтехимик». Позже работал в должности генерального директора и тренера «Нефтехимика», затем помощником генерального директора ПАО «Татнефть» по спортивной части. Позже были пост генерального менеджера в альметьевском «Нефтянике» и победа в Кубке Братины, и, наконец, вершина — пост генменеджера в «Ак Барсе». В отличие от большинства ветеранов, Рафик Якубов никогда не возвеличивал хоккей прошлого, отдавая должное настоящему.

Рафик Якубов был настоящим лидером как на льду, так и в раздевалке. Фото ak-bars.ru

— Ветераны любят говорить: вот мы играли, вот у нас был хоккей… Ничего подобного. Игра стала намного быстрее, жестче. Хоккеисты тратят намного больше физических сил. Просто сумасшедшие скорости, а какой объем работы на льду и в залах ребята выполняют! Мама, не горюй. Да, раньше отпуск был коротким, всего месяц, сейчас бывает два и три месяца. Но сейчас интервал между играми стал намного короче, — говорил Рафик Якубов в интервью «Реальному времени» в 2015 году.

Защитник Дмитрий Балмин

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей, набрал 14 (6+8) очков

По большому счету, Дмитрий Балмин — прямой «правопреемник» Рафика Якубова. Тоже казанский парень, отдавший родному клубу 16 сезонов и ставший после Якубова новым капитаном команды. За казанский клуб Балмин провел 596 матчей, забросил 46 шайб и отдал 129 передач. Такой же сверхнадежный защитник-«домосед», он сумел, тем не менее, занять девятое место в списке лучших бомбардиров «барсов» всех времен.

Главный защитник «золотого» «Ак Барса» отличался жесткостью, подчас жестокостью на льду и, так же как «учитель», был не прочь защитить честь своего клуба в кулачном бою. Поговаривают, что в юности Балмин имел отношение к так называемым «группировкам», чем и объясняется суровость характера легенды «Ак Барса».

Как и Рафик Якубов, Дмитрий завершал карьеру в нижнекамском «Нефтехимике», где также заслужил капитанскую литеру на свитере. В Нижнекамске он провел несколько ярких сезонов и был лидером клуба. Считается чуть ли не единственным хоккеистом, капитанившим в двух главных татарстанских командах.

Дмитрий Балмин — прямой «правопреемник» Рафика Якубова. Фото hcneftekhimik.ru

Нападающий Сергей Золотов

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей, набрал 30 (20+10) очков

«Золотой» родился в Казани, карьеру свою начал в московских «Крыльях Советов», а затем вовремя вернулся в Казань. Это поистине уникальный хоккеист. Миниатюрный игрок за счет «золотых рук» оставлял в дураках защитные порядки соперника. Его сочетание сначала с Чупиным, а затем и с Гизатуллиным играло на контрасте физических данных игроков. И самые красивые шайбы того времени — на счету Золотова. После завершения игроцкой карьеры пробовал начать карьеру тренерскую — с молодежным клубом ХК «МВД», но заметных успехов там не добился. Сейчас занимается агентской деятельностью.

В интервью «Реальному времени» Сергей объяснил, почему тренерская работа не для него. «Всего три года я работал тренером. Не скрываю, что оказался слишком мягким человеком для такой работы. Так что не вижу более себя ни главным тренером, ни каким-либо другим. Для такой работы нужна своя психология. Нет, спасибо, это не для меня», — зарекался Золотов. В той же беседе Сергей рассказал, чем так ценно «зеленое дерби».

— Я с 15-летнего возраста играл против уфимцев! Хотя в таком возрасте и не было еще принципиального противостояния. Тем не менее, все мы понимали, что Казань—Уфа — это всегда дерби. Пускай у нас всегда были друзья в стане соперника. А с 16—17 лет стали четко осознавать, что Уфу надо обязательно обыграть! У меня лично очень хорошее отношение к Уфе, замечательный город, и, главное, там всегда есть неплохие хоккеисты. Школа хорошая, люди работают так же, как и в Казани. Может быть, даже лучше, — говорил он.

«Золотой» родился в Казани, карьеру свою начал в московских «Крыльях Советов», а затем вовремя вернулся в Казань. Фото ak-bars.ru

Нападающий Алексей Чупин

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей, набрал 35 (16+19) очков

Алексей Чупин, один из лучших бомбардиров казанского клуба за всю его историю, отличался немалыми габаритами и при этом отличной скоростью и поистине убийственным щелчком. Казанские болельщики называли его «Чупа». Алексей провел в «Ак Барсе» 11 лет, сыграл 358 матчей. Он принял активное участие не только в первом чемпионстве команды, но и в золоте 2006 года.

Благодаря врожденной харизме, Чупин наряду с Русланом Авлеевым долгое время был визитной карточкой спортивной Казани. Его уникальность еще и в том, что, будучи прирожденным снайпером, он был одним из самых жестких хоккеистов российского чемпионата (заработал за карьеру более 1000 минут штрафа). Виной тому взрывной характер, в чем «Чупа» признавался автору этих строк в эксклюзивном интервью «Реальному времени». Тогда же он рассказал о том, как в «Ак Барсе» избавлялись от собственных воспитанников, которые ковали золото-1998.

— Вы, Кудерметов, Зарипов, Прошкин — список лидеров, с которыми «Ак Барс» расставался очень легко, можно продолжать. Мы, по-моему, единственная команда в российском хоккее, которая так легко разбрасывается лидерами, в том числе своими воспитанниками. Согласны?

— Абсолютно. Для меня тоже загадка, почему именно так происходит. Почему ребят, которые много лет отыграли в «Ак Барсе», в Татарстане, куда-то отправляют, и они потом играют и играют, причем не в середнячках ходят, а в лидерах, большую пользу приносят? Их алкоголиками потом называли, правильно? В прессе и везде поливали. Просто надо называть вещи своими именами, тогда, может быть, что-то в этом мире поменяется в лучшую сторону. А то получается — кто-то с кем-то договаривается, кто-то доносит до людей неправильную информацию. Соответственно, никто правды не знает, все шито-крыто, и на этом все заканчивается. Почему так происходит? Надо спросить у руководителей — почему они этим занимаются? Какая у вас цель, для чего вы это делаете? — говорил Чупин.

Алексей Чупин, один из лучших бомбардиров казанского клуба за всю его историю, отличался немалыми габаритами и при этом отличной скоростью и поистине убийственным щелчком. Фото ak-bars.ru

На данный момент Алексей — директор универсального спортивного комплекса «Ватан» в Казани.

Нападающий Эдуард Кудерметов

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей, набрал 35 (18+17) очков

Если Алексей Чупин был во многом вывеской «Ак Барса» и одним из самых мастеровитых исполнителей, то Эдуард Кудерметов являлся, можно сказать, «примой» казанского клуба — если оценивать сугубо хоккейные качества.

Кудерметов, воспитанник казанского хоккея, — настоящий мастер атак и один из лидеров команды в 1998 году и позже. Он замыкает топ-10 снайперов команды. Нет никаких сомнений, что Эдуард добился бы куда большего, но он входит в число тех самых игроков, от которых руководство «барсов» слишком рано и явно ошибочно избавилось. После перехода в магнитогорский «Металлург» Кудерметов, казалось, заиграл еще сильнее. Есть параллели с историей Даниса Зарипова, не правда ли?

Кудерметова вполне можно назвать хоккеистом без слабых мест. Дриблинг, скорость, щелчки и кистевые броски — этот форвард на льду умел все и навсегда остался в сердцах болельщиков. Хотя не был уникален по антропометрическим данным (как Золотов) и не обладал гремучей смесью харизмы и обаяния, как Алексей Чупин.

Кудерметова вполне можно назвать хоккеистом без слабых мест. Фото photoigsar.narod.ru

Нападающий Ильнур Гизатуллин

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей, набрал 29 (13+16) очков

Еще один коренной казанец начал взрослый этап своей карьеры, буквально со школьной скамьи дебютировав в «СК им. Урицкого», который позже стал «Итилью», а уже потом «Ак Барсом».

Ильнур Гизатуллин тоже не обладал харизмой Чупина или мастерством Кудерметова, зато отличался трудолюбием. Спортивная «усидчивость» позволила местному воспитаннику не один сезон входить в число лучших бомбардиров своей команды. Отличительная особенность Гизатуллина — это, конечно же, габариты, которыми отчасти нивелировались некоторые технические пробелы в хоккейном образовании Ильнура.

После окончания карьеры игрока он выбрал тренерскую стезю; сейчас Гизатуллин возглавляет альметьевский «Нефтяник». В интервью «Реальному времени» он рассказывал, что много почерпнул у Юрия Моисеева и всегда испытывал уважение к первому «золотому» тренеру «барсов».

— Я от каждого своего тренера что-то получал. Но больше всего в отношении к делу и в плане отношений между игроками и тренерами я получил от Юрия Моисеева, — говорил он.

Ильнур Гизатуллин не обладал харизмой Чупина или мастерством Кудерметова, зато отличался трудолюбием. Фото facebook.com/hclada

Нападающий Алмаз Гарифуллин

В сезоне 1997—1998 сыграл 46 матчей, набрал 26 (7+19) очков

Еще один казанский школьник, который в 17 лет впервые вышел на лед в составе местного клуба вместе с легендарными Сергеем Столбуном и Равилем Шавалеевым. В Казани в общей сложности Гарифуллин отработал 15 лет, после чего были непродолжительные периоды выступлений за Магнитогорск и Нижнекамск.

Алмаз Гарифуллин никогда не был топовой звездой «Ак Барса», но свой вклад в будущее казанского клуба он, безусловно, внес. Один из самых самобытных игроков первого чемпионского состава «Ак Барса»: габаритный, прекрасно координированный форвард стал примером для многих хоккейных поколений. Но сам Гарифуллин в интервью «Реальному времени» скромно отзывался о своей карьере и тоже с теплотой вспоминал тренера.

— Наверное, можно было еще чего-нибудь добиться. Вообще, конечно, грех жаловаться: так долго играл в родном городе, когда мне и моим партнерам по команде удалось сделать «Ак Барс» лучшей командой страны. И после этого казанская команда планку не роняла, оставаясь одним из грандов российского хоккея.

Алмаз Гарифуллин — один из самых самобытных игроков первого чемпионского состава «Ак Барса». Фото old.sntat.ru

— Так звезды сложились, поколение было талантливое или решающую роль сыграл Юрий Моисеев?

— Роль Юрия Ивановича сложно переоценить. Он дал мощнейший толчок, в принципе поменял философию тренировочной работы, убедив нас, что тренироваться нужно именно так и столько. А уж мы столько перелопатили в те годы, что нам раньше и представить нельзя было, что не бывает суббот и воскресений. Как это? Только что была штанга и теперь два часа льда?! И дело было не только в объеме, количестве работы — он от нас требовал и качества. У Моисеева был талант моментально вычислять, когда игрок халтурит. Он заставил всех работать много и постоянно, что и привело к качественному росту. Убрал двух-трех людей, а из того, что было, слепил хорошую команду…

Нападающий Михаил Сарматин

В сезоне 1997—1998 сыграл 44 матча, набрал 29 (15+14) очков

Еще один казанский воспитанник провел в составе «Ак Барса» 10 сезонов, за которые забил 93 гола и отдал 71 голевую передачу. Помимо золота в 98-м, Сарматин дважды брал с казанским клубом серебряные медали чемпионата России. За годы выступлений Михаил часто мучился болями в спине, что во многом поспособствовало его отъезду из Казани. Завершил карьеру Сарматин в 2009-м году, перейдя на тренерскую работу.

Как и многие в этой боевой команде, он умел постоять за себя и на льду, и за его пределами. Автору этих строк Михаил запомнился кулачным поединком в стареньком Дворце спорта с одним из первых «возвращенцев» из НХЛ Алексеем Касатоновым, в котором Михаил бил точнее, но был сражен чисто хоккейным приемом — натянутым на лицо хоккейным свитером.

Сарматин завершил карьерув 2009-м году, перейдя на тренерскую работу. Фото ural56.ru

Вратарь Дмитрий Ячанов

В сезоне 1997—1998 сыграл 36 матчей, пропустил 56 шайб

Уроженец Казани провел в системе «Ак Барса» почти 15 лет. В «золотом» сезоне Ячанов был основным голкипером казанцев. Примечательно, что Дмитрий как раз за сезон до золотого 1998-го вытеснил из основы возрастную легенду клуба Сергея Абрамова. После Казани Ячанов играл в московских и питерских «армейских» командах, а также в «Крыльях Советов».

Дмитрий Ячанов в бытность игроком никогда не считался элитой вратарского цеха чемпионата тех лет, однако это не помешало ему выиграть золото с родным клубом. Интересно, что история может повториться. Нынешний голкипер казанского «Ак Барса». Эмиль Гарипов также вызывает вопросы в качестве первого номера клуба, но может повторить достижение Ячанова и поумерить пыл критиков.

А сам Дмитрий в интервью «Реальному времени» интересно рассказывал про «лихие 90-е» в Казани.

— Другие времена были, телевизоры еще черно-белые. Изменения произошли не в худшую сторону. Хотя некоторым горячим молодым головам большие деньги ментально вредят, портят их. Не сказываются большие деньги на целеустремленных игроках. Конечно, комфортнее ездить на личном «мерседесе», чем на автобусе, но в те годы для меня это было нормой — добираться до работы на общественном транспорте. Да, вместе с вами ездили, по-другому быть не могло. Сейчас другие времена. Тут не может быть ни сожаления, ни удовольствия от того, что сейчас происходит. Надо со всем этим мириться, надо с этим жить и работать. Другой ситуации нет.

После Казани Ячанов играл в московских и питерских «армейских» командах, а также в «Крыльях Советов». Фото khl.ru

— Да, но сейчас невозможна и другая ситуация из 90-х годов, когда у нападающего «Итили» Рината Касьянова угнали новенькую «девятку», престижную по тем временам машину, а команда собрала ему деньги на новое авто. Согласны?

— Да, было такое дело, он не успел даже номера получить на новую машину, как ее угнали! Другое дело, что и сейчас я знаю ребят из первой команды ЦСКА, которые в принципе обходятся без машины, предпочитая метро. Ничего страшного, никого это не угнетает и не оскорбляет. Хотя кому-то это кажется смешным, даже забавным. Все нормально, особенно для Москвы, где метро гораздо удобнее личной машины. И я бы весной-летом с удовольствием ездил на велосипеде…