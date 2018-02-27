За жильем, а не за выплатами: как в Татарстане расходуют материнский капитал

Свыше 90% получивших материнский капитал тратят его на жилье, а появившимися в 2018 году выплатами воспользовались только трое

Фото: Олег Тихонов

Только три человека в Татарстане к настоящему моменту подали заявку на новый вид выплат по материнскому капиталу, который предполагает частичное расходование средств на текущие нужды семьи. Всего же за период существование программы в Татарстане выдали более 248 тысяч сертификатов на маткапитал, и отделение ПФР в РТ готовится к торжеству по поводу выдачи юбилейного, 250-тысячного сертификата. Основным же способом потратить маткапитал по-прежнему остается улучшение жилищных условий, в основном погашение ипотечных кредитов. Подробнее — в материале «Реального времени».

В ожидании юбилейного маткапитала

С момента появления программы материнского капитала в 2007 году, в Татарстане материнские сертификаты получили более 248 тысяч молодых семей, рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по РТ Асия Валиуллина. Вручение юбилейного, 250-тысячного по счету сертификата ожидается уже в ближайшее время, это событие в реготделении ПФР планируют провести в торжественной обстановке.

Всего татарстанцы получили по программе материнского капитала 70 млрд рублей. Полностью распорядились средствами материнского капитала порядка 80% владельцев сертификатов. Чаще всего маткапитал тратят на улучшение жилищных условий — в Татарстане на эти цели направляют почти 90% всех сертификатов, а по России этот показатель достигает почти 92%.

С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили более 184 тысячи татарстанских семей. Из них почти 160 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 24 тысяч семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили более 184 тысяч татарстанских семей. Фото Максима Платонова

С начала 2018 года уже поступила 441 заявка на улучшение жилищных условий без привлечения кредитов и еще 2 551 — на погашение жилищных кредитов.

Вместе с тем, растет популярность использования материнского капитала для оплаты дошкольного образования детей. Всего за время действия программы таким образом распорядились материнским капиталом 12 590 человек, однако уже в этом году на дошкольное образование маткапитал направили более тысячи семей.

Также материнский капитал можно потратить на финансирование накопительной части пенсии матери ребенка, но таких заявок значительно меньше – всего 52. Говоря о целях, на которые можно потратить материнский капитал, Валиуллина не упомянула, что маткапитал также можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Новые выплаты потребовали только трое

Основным нововведением в области материнского капитала в 2018 году Валиуллина, разумеется, назвала продление программы до 31 декабря 2021 года. Ранее предполагалось, что программа материнского капитала закончится в конце этого года. При этом в 2018 году сумма материнского капитала проиндексирована не была и осталась на уровне в 453 026 рублей.

Основным нововведением в области материнского капитала в 2018 году Валиуллина, разумеется, назвала продление программы до 31 декабря 2021 года. Фото agryz.tatarstan.ru



С 2018 года добавилось еще одно направление использования (пусть и частичного) средств маткапитала. Если ребенок рожден или усыновлен после 1 января этого года, часть средств материнского капитала можно получить на свой расчетный счет и потратить на любые текущие нужды семьи. Подобная мера доступна в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе за последние 12 месяцев (то есть не более 13 713 рублей). Размер ежемесячной выплаты в РТ составит 8 490 рублей, а получать выплаты можно будет до тех пор, пока ребенку не исполнилось 1,5 года.

Однако в Татарстане, судя по всему, пока не успели распробовать это нововведение. Как рассказала начальник отдела социальных выплат регионального отделения ПФР Гусьнина Сабирова, пока в ведомство поступило только три заявления на новый вид выплат.

— Мы должны помнить о том, что это все только в связи с рождением второго ребенка. Январь месяц, ребенок только родился, у мамы уже есть маленький первый ребенок. И я думаю, что такая ситуация связана с тем, что очень маленькие детки еще. Поэтому мы ожидаем через несколько месяцев, когда женщины станут более свободны, большого количества обращений, – пояснила Асия Валиуллина

Основными документами, необходимыми для получения выплат, являются: справка о доходах с места работы (либо другой документ, подтверждающий доходы), заявление, паспорт, реквизиты. Заявление можно подать как напрямую в территориальный орган ПФР, так и через личный кабинет на портале госуслуг. Сабирова отметила, что заявление на маткапитал и на ежемесячные выплаты из него можно подать одновременно.

Теперь маткапитал можно потратить не только на оплату яслей и детсада, но и на дополнительные программы дошкольного образования. Фото Максима Платонова



Свобода для дошкольного образования и контроль за расходованием средств

Кроме того, произошел ряд послаблений в вопросе траты маткапитала на дошкольное образование — с ними как раз связана популярность этого направления в 2018 году. Во-первых, теперь маткапитал можно потратить не только на оплату яслей и детсада, но и на дополнительные программы дошкольного образования в любой образовательной организации, которая имеет соответствующую лицензию. Во-вторых, появится возможность тратить средства, положенные по сертификату, на оплату дошкольного образования уже с рождения (платить за ясли или сад), не дожидаясь пока ребенку исполнится 3 года;

Валиуллина также заявила в ходе пресс-конференции, что в ПФОР по РТ не было выявлено случаев нецелевого использования материнского капитала. Хотя попытки, судя по всему, случаются: в ОПФР по РТ перед реализацией материнского сертификата проводят проверки и иногда отказывают владельцам сертификатов в распоряжении средствами.