Генеральный прогон удался: разгромом чемпиона Норвегии «Рубин» завершил программу зимних сборов

Уже в пятницу 2 марта в Каспийске игрой против «Анжи» команда Курбана Бердыева возобновляет свое участие в прерванном зимней паузой чемпионате Премьер-лиги. Встречей в Марбелье с чемпионом Норвегии «Русенборгом» казанский клуб подводил итог испанскому сбору и всему подготовительному периоду. На лучшем матче «Рубина» на сборах побывал и засвидетельствовал убедительную победу (4:1) россиян корреспондент «Реального времени» Александр Норден.

Лорд в краю медведей

В свое время кто-то из футбольных функционеров, недовольный тем, что его клубу приходится мотаться чуть ли не за Полярный круг для проведения еврокубковых матчей, назвал Норвегию страной, где в футбол играют медведи. Боюсь ошибиться, но конкретным адресатом «шпильки» был, кажется, как раз рекордсмен этой северной страны по количеству титулов «Русенборг», который представляет Тронхейм.

За 100 лет (а клуб был основан в 1917 году). этих титулов набралось у «Русенборга» 24. Последние завоеваны уже при тренере Коре Ингебригтсене, который, возглавив команду после ряда провальных сезонов в 2013 году, начал возрождать победные традиции. При Коре клуб завоевал первое место в 2015-м, в следующем сезоне сделал «золотой» дубль, и сейчас носит гордое звание чемпиона Норвегии.

В интервью, которое дал нам Курбан Бердыев накануне игры, наставник казанцев подчеркнул, что хотел встретиться именно с «Русенборгом». В том, что в последнем матче на испанском сборе «Рубину» будет противостоять достойный, быстрый и атлетичный соперник, можно было убедиться, посетив встречу подопечных Ингебригтсена с «Краснодаром», которая состоялась на следующий день после поединка татарстанцев с «Лиллестремом». В ней «быки» после гола Шатова повели уже на 4-й минуте и выиграли первый тайм, но после перерыва, причем играя тем же боевым составом (правда, без опорников Каборе и Газинского), были буквально «съедены медведями». Пропустив три гола от Хелланда, Меллинга и Седерлунда за 20 минут, в себя южане так и не пришли и уступили 2:3.

Наставник казанцев подчеркнул, что хотел встретиться именно с «Русенборгом»



Правому защитнику Биргеру Меллингу в голевой атаке ассистировал знаменитый форвард Никлас Бендтнер, которому 16 января исполнилось 30 лет. Главный «сорви-голова» датского футбола, один из самых ярких, но так и не раскрывшихся из-за нестабильности талантов родины Ханса Кристиана Андерсена, запомнился не только почти 30-ю голами, забитыми в 77 встречах за сборную Дании и титулами чемпиона Италии и обладателя Кубка Англии, а также 128 играми, проведенными за лондонский «Арсенал», откуда он постоянно уходил в аренды. Известный своим буйным нравом и склонностью к вредным привычкам, «датский Гаскойн» стал главным героем великосветской хроники, когда завел роман с баронессой Каролиной Флеминг и даже стал отцом ребенка благородной особы. Тогда он получил прозвище «Лорд», но оно не помогло его карьере — хлопнув дверью в «Вольфсбурге» (в 2016-м Бендтнер вместе с клубом завоевал Кубок и Суперкубок Германии), «Лорд» «докатился» до Полярного круга и пополнил ряды «играющих в футбол медведей».

«Ливерпуль»? «Рубин» тоже бренд известный

Если еще раз посмотреть на то, как выглядит на поле «Его благородие», было одной из интриг противостояния российской и норвежской команд, то другой было — выпустит ли Курбан Бердыев (в старте или на замену) румынского защитника Габриэла Энаке, накануне вечером прибывшего в расположение «Рубина» в Марбелье. Ваш корреспондент, задержавшийся на ужине, приветствовал симпатичного невысокого бородача словами «You are welcome» и рукопожатием, после чего экс-игрок «Стяуа» проследовал дальше на фотосъемку в «рубиновой» форме.

Нам немного не повезло — буквально перед нашим приездом в Марбелью в том же отеле The Westin, в котором квартирует «Рубин», во время кратковременных сборов останавливался «Ливерпуль», Обедали «красные», правда, в другом зале, а рядом с Юргеном Клоппом находились двое секьюрити, но все равно счастливчики смогли сделать фото с Салахом и Фирмино, взять автограф у Вирджила ван Дейка и заснять Джеймса Милнера после принятия водных процедур в одном набедренном полотенце.

Но и «Рубин» — бренд известный. Миловидная девушка Ксения, которой любезно позволили отснять часть занятия команды Бердыева, — представитель фирмы Impaсt, в ведении которой находится и Marbella Football Center, и целая сеть комплексов футбольных полей, расположенных как на Коста-дель-Соль, так и севернее.

Поле и впрямь замечательное, да и с эстетической точки зрения заниматься на нем футболистам, наверное, приятно



— Это поле мы специально готовили к приезду «Рубина», и очень приятно, что команда, хорошо известная в Испании, является как бы первооткрывателем нашего нового объекта, — говорит Ксения. — Снимая тренировку команды, готовим что-то вроде презентации газона, так как это для нас самая лучшая реклама. Мы очень благодарны клубу за разрешение поприсутствовать и сделать съемку с тренировки и надеемся, что Курбан Бердыев и его футболисты останутся довольны предложенными условиями. Надеемся, что сотрудничество с казанским клубом мы продолжим и в дальнейшем. Добро пожаловать в Испанию.

Поле и впрямь замечательное, да и с эстетической точки зрения заниматься на нем футболистам, наверное, приятно. Еще до приезда команды появляются члены персонала, которые готовят место будущего занятия, физиотерапевт, массажист (интересно, что на сбор его «одолжили» у УНИКСа — пока у баскетболистов перерыв), пешком из отеля, несмотря на приличное расстояние, спускаются Курбан Бердыев и тренеры его штаба.

— Сегодня занятие восстановительное, нет тактических перестроений, не отрабатываются действия в атаке и обороне, так что и съемки нет смысла делать, только для клубного сайта снимаем, — поясняет Николай Рябцев, многолетний видеооператор «Рубина». — Мне понравилось, как вчера команда большую часть первого тайма играла с норвежцами.

— А что можно сказать о новичках, как они смотрятся, на ваш зоркий взгляд?

— Такого умного и техничного футболиста, как Ивелин Попов, давно не было. Смотрите, какие точные передачи раздает. В порядке и Слава Подберезкин, сейчас он восстанавливается после повреждения, а в Турции и с левой, и с правой как рукой пасы вкладывал.

Игорь Криушенко: «У него свои интересные взгляды, здесь раскрывать их не буду, это наша профессиональная кухня. Но поучительные и любопытные моменты есть». Фото sb.by



Главный тренер сборной Белоруссии: «За работой Бердыева слежу внимательно»

Были в эти дни у «Рубина» и интересные гости, даже «ученики» Курбана Бердыева пожаловали. Известного специалиста, тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенкова мы заприметили на матче «Рубин» — «Лиллестрем». На сегодняшнюю тренировку он приехал вместе с командой, во время занятия ходил по периметру поля и делал записи в блокнот. После окончания тренировки Криушенков попал в распоряжении корреспондента «Реального времени».

— Мы пообщались с Курбаном Бекиевичем на сборах в Турции, он высказал интересные взгляды, и мне стало интересно, как он внедряет их в тренировочный процесс. Мы договорились — он дал согласие, что я приеду в Испанию на недельку и посмотрю на тренировочный процесс в «Рубине», — объяснил цель приезда специалист.

— Что нового для себя почерпнули?

— У него свои интересные взгляды, здесь раскрывать их не буду, это наша профессиональная кухня. Но поучительные и любопытные моменты есть.

— Раньше были с Бердыевым знакомы?

— В определенной мере. Когда работал в «Сибири». За работой Курбана Бекиевича слежу внимательно.

— На ваш взгляд, концепция, философия Бердыева меняются?

— Естественно, они весьма прогрессивны.

— Почему в «Ростове» у тренера так быстро все получилось?

— Здесь, думаю, сумма определенных моментов. Это и его талант и дар, естественно, и подбор футболистов, которые правильно восприняли его взгляды и воплотили их на поле.

Энаке первый раз коснулся мяча на 4-й минуте, отыграв его после навеса головой точно в руки Джанаеву



Подкопили сил в обороне и разрядили обойму

За час до начала матча попробовать газон Estadio Municipal de Marbella первым из футболистов «Рубина» вышел как раз Энаке, по слухам, уволенный из «Стяуа» за плохую игру в «дерби всея Румыния» против бухарестского «Динамо». В итоге новичок оказался в стартовой заявке под номером 20. В ней, по сравнению со встречей с «Лиллестремом», появились также Джанаев, Сорокин и Подберезкин, а отсутствовали, соответственно, Кузьмин (которого на фланге как раз и заменил румын), Рыжиков, Камболов и Ахметов. В составе «Русенборга» присутствовали все авторы голов в ворота «Краснодара», а вот «принц датский» начал игру на скамейке. (Забегая вперед, замечу, что на поле он так и не вышел.)

Часа за полтора до игры начал накрапывать дождичек, но ближе к стартовому свистку арбитра распогодилось, через свинцовый слой облаков начало проглядывать солнышко, правда, туман, накрывший шапкой высокие горы, нависшие над Марбельей, рассеиваться не спешил.

Энаке первый раз коснулся мяча на 4-й минуте, отыграв его после навеса головой точно в руки Джанаеву. Он занял место на правом краю, противоположная бровка была отдана в распоряжение Устинову. Трио центральных защитников составили Сорокин, Навас и Гранат, в опорной зоне расположились Нобоа с Могилевцем. Вышедший также в средней зоне Подберезкин сделал первое обостряющее действие в матче, отдав пас на вбежавшего в штрафную Устинова, который хлестко пробил — Хансен зафиксировал мяч в прыжке.

Как и в поединке с «Лиллестремом», на подступах к штрафной «Русенборга» действовала связка Попов-Азмун, но в первую четверть часа активно и глубоко прессинговавшие скандинавы не давали ей возможности развернуться. У норвежцев остро по правому флангу раз за разом подключался защитник Хегенстад. На 15-й минуте его сбил Гранат, и после навеса со штрафного в прыжке головой пробил запомнившийся своими рывками и обводкой в матче с «Краснодаром» темнокожий Самуэль.

Азмун с Подберезкиным вошли в штрафную, пас иранца на россиянина прервал защитник, но отбил мяч прямо на Попова, который точным ударом в нижний угол забил уже второй свой гол за новую команду на испанском сборе



«Рубиновая» пружина распрямилась только на 29-й минуте. Увлекшиеся тотальной осадой владений Джанаева норвежцы прозевали быструю контратаку соперника. Азмун с Подберезкиным вошли в штрафную, пас иранца на россиянина прервал защитник, но отбил мяч прямо на Попова, который точным ударом в нижний угол забил уже второй свой гол за новую команду на испанском сборе. Через две минуты норвежцы ответили своим голом. Очередной стандарт от правой бровки в исполнении Хелланда оказался бесхитростным навесом в штрафную, но оборона казанцев и Джанаев словно застыли в оцепенении, наблюдая, как единственный выпрыгнувший на мяч Конрадсен переправляет пятнистого в левую от вратаря «девятку».

Первый тайм вышел богатым на голы. На 36 минуте неразбериха в штрафной «Русенборга» привела к тому, что Азмун, фактически лежа на земле, «по-фехтовальному» выставил свою длинную ногу и «проткнул» мяч мимо Хансена — 2:1, причем активное участие в этой атаке, вновь развернутой справа, принял Энаке. Забитых мячей в первой половине встречи могло быть и больше, но арбитр не поверил уговорам скандинавов, увидевших руку в штрафной «Рубина», ограничившись назначением углового. При том что две трети тайма подопечные Бердыева провели в глухой обороне, счет в их пользу должен был расцениваться как несомненная удача.

Приятно победить на дорожку

После перерыва на поле у казанцев появились Голдобин, Кудряшов и Канунников, заменившие Энаке, Наваса и Азмуна. Футбол уже перестал напоминать улицу с односторонним движением, во встречной игре соперники порой не стеснялись в средствах отбора мяча, и Хелланд получил «горчичник» за подкат сзади против Нобоа, при том что наказания за аналогичное нарушение почему-то избежал Гранат.

На 58-й минуте россияне провели прекрасную комбинацию. Попов увидел подключение по правому флангу Голдобина и вырезал на него точнейший пас. Никита, красавчик, не стал обрабатывать мяч, а в одно касание переправил его на набегавшего параллельным курсом Устинова – 3:1 при полном замешательстве норвежской обороны!

Почти сразу же Канунников мог сделать счет крупным, но его плотному удару в дальний угол немного не хватило точности



На 69 минуте Курбан Бердыев провел вторую серию замен, поменяв Граната, Могилевца и Попова на Микушина, Коновалова и Карадениза. Почти сразу же Канунников мог сделать счет крупным, но его плотному удару в дальний угол немного не хватило точности. Норвежцы продолжали «сыпать» угловыми, при том, что за весь матч казанцы не подали их ни разу, но к навесам в расчете на игру головой защита россиян постепенно приспособилась и больше осечек не допускала.

На последнюю четверть часа наш штаб выпустил Агапова, Ахметова, Жемалетдинова и Шекари, сняв с игры, соответственно, Устинова, Нобоа, Подберезкина и Сорокина. Норвежцы, воспользовавшись определенными сложностями соперника при вынужденных перестроениях, продолжали атаковать, стремясь уйти от поражения, и заставили Джанаева несколько раз «полетать» за мячом. Но завершилось все разгромом чемпиона Норвегии, причем в четвертом голе успели принять участие как раз те, кого штаб выпустил в последнюю очередь. Шекари обыграл соперника, прошел по лицевой и точно навесил на голову Ахметову — 4:1!

Одержав важную, в том числе в психологическом плане, победу над «Русенборгом», совсем, замечу, не слабой командой, «Рубин» добился нескольких целей. Штаб Бердыева проверил в деле всех дебютантов и «возвращенцев» и получил ответы на многие вопросы. Новый состав команды кажется весьма перспективным, скамейка видится длинной, а обстановка в коллективе, в чем я убедился во время пятидневного нахождения на сборах, однозначно здоровая.

Солнышко, окончательно разогнавшее тучки над муниципальным стадионом Марбельи, словно напутствовало футболистов «Рубина»: если увозите победу со Средиземноморского побережья, то довезите ее до берегов Каспия. Там «Рубин» стартует в весенней части чемпионата. Генеральный прогон удался, дело за премьерой!

Александр Норден, фото rubin-kazan.ru