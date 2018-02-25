Курбан Бердыев: «В структуре «Рубина» не хватает той пирамиды, которая была раньше»

Интервью с главным тренером казанского клуба с тренировочного сбора в Испании

В предпоследний день завершающего зимнее межсезонье сбора в Марбелье и накануне последней контрольной встречи с «Русенборгом» главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопросы узкого круга журналистов, в том числе корреспондента «Реального времени». Александр Норден передает из Испании.

«Набиуллина и Оздоева я просил остаться»

— Заканчивается долгий период сборов. Удалось ли осуществить все задуманное и в каком состоянии команда подходит к весеннему отрезку чемпионата?

— Есть удовлетворение от того, что провели три сбора, как и планировали, без всяких срывов. И тот тренировочный процесс, который мы в корне поменяли, приносит определенные плоды и удовлетворение. Конечно, над многим надо еще работать, но в целом есть удовлетворение, есть общее понимание, куда мы идем и что мы делаем. У ребят есть интерес к самому тренировочному процессу — это очень важно.

— Как вы оцениваете трансферную кампанию клуба? Со стороны кажется, что она очень удачная — многие ребята взяты в аренду, достались бесплатно.

— В целом да, я считаю, что мы удачно провели трансферную кампанию. Единственное, кого хотели оставить — это Эльмира (Набиуллина, — прим. ред.) и Магомеда (Оздоева, — прим. ред.). Я прямо здесь просил их остаться, с обоими разговаривал. Но каждый из них решил, что «Зенит» — тот клуб, который позволит им расти дальше. А если брать с экономической точки зрения, то, хотя и не сказать, что мы стали намного богаче, но если ребята приняли решения, то нельзя было их тормозить, мешать им развиваться. Поэтому какой-то неприятный осадок от их решения есть. А все остальное, что касается легионеров, то здесь полное удовлетворение. Мне неудобно раскрывать цифры. Это не мое дело, но мы очень здорово разгрузили зарплатную ведомость. И сама атмосфера в команде стала лучше. Это очень важно.

«Вижу, что в голове — это уже совсем другой Нобоа. Который хочет. А это очень важно!» Фото rubin-kazan.ru



«Нобоа, который хочет, — совсем другой футболист»

— Можете охарактеризовать каждого новичка «Рубина» по отдельности?

— Подберезкина я еще в «Ростов» хотел пригласить из «Урала», видя его действительно высокий потенциал. Он еще сам не знает своих возможностей. Думаю, что при интеллектуально правильном отношении он вырастет в сильного игрока. Самое важное, что он очень хочет этого. Ивелин Попов. Мы его хорошо знаем, я давно хотел его еще в «Рубин» пригласить. Думаю, это тот игрок, который структурно поможет нам правильно выстроить игру. На него очень надеюсь. На его опыт, это достаточно высококвалифицированный футболист. Думаю, что с ним тоже будет нормально.

— Нобоа? Он другой вернулся?

— Ну, Кристиана вы знаете. Функционально он вернулся плохим, неготовым. Но желание играть есть. Мы с ним очень много говорили, я его очень хорошо знаю. Вижу, что в голове — это уже совсем другой Нобоа. Который хочет. А это очень важно! Нобоа, который хочет, — совсем другой футболист. У него может что-то не получаться, но я вижу большое желание. А это очень важно — поэтому я однозначно уверен в том, что он нам поможет.

— У Нобоа, получается, вырисовывается связка с Могилевцем в центре?

— Могилевец, Подберезкин, Нобоа — думаю, эта тройка. К ней периодически будут подключаться Ахметов в середине поля. Кроме того, Коновалов — потенциально сильный парень. Мы смотрели много его игр за «Кубань».

«В структуре «Рубина» не хватает той пирамиды, которая была раньше»

— У молодых ребят, которые с вами на сборах — Голдобина, Агапова, Микушина — есть шанс попасть в основной состав?

— Голдобин и Гилязутдинов прошли все сборы. Радует их прогресс. Но нам кажется, что в структуре нашего клуба не хватает того, что было раньше. А именно «Рубина-2». Там бы они играли. У нас как было? Дубль, «Рубин-2», Нижнекамск — и игроки шли поэтапно. Тот же Кверквелия вырос в этой пирамиде. Сейчас этой пирамиды нет. И, к сожалению, нам надо будет сейчас искать варианты, при которых они могли бы где-то играть.

Нам кажется, что в структуре нашего клуба не хватает того, что было раньше. А именно «Рубина-2». Там бы они играли. У нас как было? Дубль, «Рубин-2», Нижнекамск — и игроки шли поэтапно. Тот же Кверквелия вырос в этой пирамиде. Сейчас этой пирамиды нет



— К первой команде они пока не готовы?

— В первой команде они будут постоянно тренироваться, но создать конкуренцию на сегодняшний день они пока не в состоянии. Они растут. Завтрашний день нужно строить сегодня.

— Вы придаете большое значение результатам контрольных игр?

— Нет.

— Соперников подбирали с учетом тех клубов, с которыми вам предстоит встретиться в весенней части чемпионата?

— Нет. Сейчас, к сожалению, уже все чемпионаты в Европе возобновились, и готовиться к своим первенствам остались только команды северных стран. Мы хотели сыграть с «Русенборгом», и хорошо, что договорились — для нас это очень важная игра в плане соперника и в плане того, что она последняя (матч «Рубин» — «Русенборг» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени, — прим. ред.). В этой игре можно будет подвести какой-то итог.

— Со стороны кажется, что команде не хватает флангового защитника. Есть желание приобрести кого-то на эту позицию?

— Он сегодня прилетит (Габриэл Энаке из «Стяуа», — прим. ред.). Договоренность, в принципе, с ним есть, думаю, что мы заявим этого игрока.

— Задачи на оставшуюся часть сезона скорректированы?

— Нет, будем двигаться от игры к игре. Радует настрой ребят на каждый матч. В перспективе думается, что все должно быть нормально, там посмотрим. Радует другое отношение по сравнению с тем, что было, в том числе к мелочам — это очень важно.

Я уже говорил — настрой на все оставшиеся игры оптимистический, но будем готовиться от игры к игре



«Чемпионат мира — большой стимул для россиян и Азмуна»

— Скоро чемпионат мира. Как считаете, станет ли это дополнительной мотивацией для ребят?

— Я вижу по россиянам — 100 процентов. Вижу это же по Азмуну. Он уже и бежит по-другому, он более мощный. Чемпионат мира — большой стимул для каждого игрока. Чувствую по россиянам — каждый, кто у нас в команде, даже если он не призывался в сборную, надеется на эти 10 игр чемпионата РФПЛ, в которых он выложится и, может быть, его вызовут.

— До первого официального матча остается меньше недели. К «Анжи» идет целенаправленная подготовка?

— Безусловно. Мы уже просматривали матчи «Анжи». Подготовка идет.

— Как в целом оцениваете предстоящий отрезок первенства?

— Во-первых, мы надеемся, что обойдемся без травм. И, я уже говорил — настрой на все оставшиеся игры оптимистический, но будем готовиться от игры к игре.