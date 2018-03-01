Алмаз Миргазов: «Общаемся дома на татарском. Родной язык должен знать каждый!»

Интервью с лучшим снайпером сезона и главным героем чемпионата мира по хоккею с мячом

Звезда Алмаза Миргазова, нападающего красноярского «Енисея», взошла относительно недавно. На недавнем чемпионате мира по хоккею с мячом Алмаз проявил лучшие бомбардирские качества, сделал хет-трик в финальном матче и по праву считался лидером российской дружины. Татарстанской же публике игрок интересен, прежде всего, своим происхождением. Уроженец достаточно далекого от нашей республики Первоуральска (Свердловская область), он свободно общается на татарском и эту беседу начал с приветствия на родном языке — «Хэерле кич!». О том, как поживает главная звезда российского бенди — в эксклюзивном интервью хоккеиста «Реальному времени».

«Для меня важнее развиваться и быть полезным команде»

— Алмаз, во-первых, поздравляем тебя с победой на чемпионате мира. Какие эмоции испытывал сразу после финального матча?

— Спасибо за поздравления, очень приятно. Испытал огромное счастье и радость за родных, за команду, за нашу страну! Это большая честь для меня.

— Ты теперь двукратный чемпион мира. Есть разница между первым и вторым чемпионствами? Какое из них кажется более значимым?

— Разница, конечно же, есть. В 2016-м году в Ульяновске я впервые участвовал в чемпионате мира, это был мой дебют. Но в финале мы встречались с финнами и уверенно их обыграли. А в этом году мы победили в борьбе с принципиальным соперником — сборной Швецией. Накал и нерв игры был на высоте, к тому же мне удалось внести свой вклад тремя голами! Впервые испытал такие бурные эмоции. Оба чемпионства тяжелые и приятные, но все же больше запомнится, наверное, нынешний успех.

— Ломанов-младший теперь рекордсмен по числу побед на ЧМ. Сможешь переплюнуть одноклубника?

— У меня нет такой задачи. Важнее развиваться, оставаться на высоком уровне как можно дольше, быть полезным команде. Победы обязательно будут, а там будет видно, догоним или нет.

— Не кружится голова от таких успехов? После ЧМ тебя признали спортсменом недели в России.

— А почему она должна кружиться?! Главное правильно к этому относиться и двигаться дальше.

«В этом году мы победили в борьбе с принципиальным соперником — сборной Швецией. Накал и нерв игры был на высоте, к тому же мне удалось внести свой вклад тремя голами! ». Фото Олега Киреева (rusbandy.ru)

«Попрошу сделать мне майку без икон»

— В прошлом сезоне, когда Ломанову-старшему дали дисквалификацию, «Енисеем» на бровке руководил Максимов. Сильно беспокоил этот факт, или действительно, как говорил Ломанов, «ничего страшного»?

— Почему это должно было нас беспокоить? Мы профессионалы, и когда случилась такая ситуация, мы сплотились и двигались дальше.

— Прошлый сезон вообще вышел скандальным для хоккея с мячом. Как на все это реагировали вы, профессиональные хоккеисты?

— Конечно, неприятно, что наш вид спорта производит такое впечатление на общество. А нашу реакцию все могли видеть в видеообращении к Владимиру Путину. Тут мне больше нечего добавить.

— Еще один щепетильный момент: решение нашить на форму сборной изображение икон. В болельщицкой среде ходил слух, будто ты был резко против этого. Как вообще отреагировали на это хоккеисты? Не считаешь такой шаг не очень продуманным?

— Ну, если уж наша Федерация хоккея с мячом тесно сотрудничает с РПЦ и на майки нашивают иконы, то тут я не в силах что-либо сделать. Нравится мне это или нет, вырезать не могу, заклеить тоже — закрываю на это глаза и выхожу играть. Главное, что у меня внутри, остальное неважно, это всего лишь майка. В следующий раз, правда, попробую попросить, чтобы мне сделали майку без икон.

«Общаемся на татарском. Родной язык обязан знать каждый!»

— Твой детский тренер отмечал, что твоя скромность и воспитанность идут от родителей.



— Да все идет от родителей, бабушек с дедушками. У нас самая простая татарская семья, со своими традициями, ценностями и взглядами на жизнь. Поэтому я всем им благодарен, за воспитание и уроки жизни.

— В семье на татарском общаетесь?

— С самого детства мы дома только на татарском и разговариваем. Родной язык обязан знать каждый! У меня в садике, в яслях точнее, был случай. Мне, по-моему, тогда около двух лет было. Мама до сих пор вспоминает, как я воспитателю рассказывал что-то на татарском, а та меня не понимала. До какого-то времени русский язык даже и не знал.

«У нас самая простая татарская семья, со своими традициями, ценностями и взглядами на жизнь. Поэтому я всем им благодарен, за воспитание и уроки жизни». Фото hc-enisey.ru



— У тебя на страничке в соцсети рядом с именем стоит полумесяц — ты мусульманин?



— Мы чистокровные татары, мусульмане. И это опять же пошло еще от родителей, бабушек и дедушек.

— Что любишь из татарской кухни? Может, песни на родном языке слушаешь?

— Я очень люблю, что готовят мои мама и бабушка. Мои «фавориты» — это бешбармак и очпочмак. Песни татарские тоже люблю слушать. Если едем в машине с мамой, она всегда просит поставить того или иного артиста, и мне это нравится.

— Этой зимой в интернете появилось твое поздравление, записанное на татарском языке. С чего это началось, чья была идея с видеообращением?



— На самом деле все просто. На меня вышли ребята, ведущие страницу в «Инстаграм» про татар, у них там такой проект — #tatarlarbest. Они попросили записать видео с обращением к татарскому народу о том, что нужно ценить и беречь родной язык, религию и традиции, ну или просто с хорошими пожеланиями всему миру. Для меня это не проблема, я только «за».

«Приглашал «Автомобилист», но не было возможности ездить так далеко»

— С чего началась твоя карьера? Почему именно хоккей с мячом?



— Началось все, когда мне было шесть лет и я увлекся коньками. Мы с двоюродным братом пришли на массовое катание, мне было очень интересно, и удивительным образом у меня сразу получилось начать кататься самостоятельно. Следующую зиму я ждал с нетерпением, и уже в семь лет мы с отцом катались на стадионе, где как раз занимались ребята, играли в хоккей. Тренер, Н.К. Вяткин, увидев меня, спросил, есть ли у меня желание заниматься. В итоге он пригласил нас на занятие, и я очень сильно обрадовался. До сих пор помню, как в ожидании первой тренировки всю ночь не мог заснуть. С тех пор все и началось.

— В хоккей с шайбой не переманивали?

— Город у нас небольшой, самый популярный вид спорта — это хоккей с мячом, и я выбрал его. Потом, примерно в 10 лет, меня приглашали перейти «в шайбу» в екатеринбургский «Автомобилист». Но ездить каждый день в другой город за 40 км банально не было возможности. А тут у меня стадион в 10—15 минутах от дома, я там все свое время и проводил.

— Профессиональную карьеру ты начинал в «Саянах», затем были «Родина», «Зоркий». Как отметишь каждый из этих этапов карьеры? Следишь за этими командами?

— «Саяны» — это скорее этап продолжения детской карьеры. Тогда пригласили перспективных ребят 1992 года рождения со всей страны и создали для них идеальные условия. Мы жили в квартирах, с нами рядом был дополнительный персонал (няньки), они нам готовили, стирали, помогали во всем, что связано с бытом. Да и учились мы все в одной школе, почти все в одном классе. Мы думали только о хоккее, голова не была забита ничем другим. Наверное, поэтому мы много выигрывали, у нас был замечательный коллектив. Могу с уверенностью сказать, что это было лучшее наше время. Со многими до сих пор общаемся, с кем-то играем в одной команде и частенько вспоминаем то время.

— Но все же решил перейти в «Родину»?

— Да, в 17 лет наступил момент, когда нужно было двигаться дальше — переход во взрослый хоккей, профессиональную команду и все такое. Тут как раз поступило предложение от «Родины», и я согласился. Перестроиться и заиграть сразу у меня не получилось, все-таки это совсем другой уровень. Во второй мой сезон я получал уже много игрового времени и почувствовал определенную уверенность в своих силах. Затем поменялся тренер, и я попал в глубокий запас, он мне не доверял и не верил в меня как игрока.

«Город у нас небольшой, самый популярный вид спорта — это хоккей с мячом, и я выбрал его». Фото facebook.com/almaz.mirgazov

«Рад возможности поработать с Ломановым-старшим»

— Потом был «Зоркий».

— Конечно, после такого неудачного сезона я и помыслить не мог, что мне поступит предложение от «Зоркого». Они на тот момент были топовой командой, и я благодарен им за веру в меня. Это был совершенно другой уровень. Я считаю, что мой переход из детского во взрослый хоккей состоялся в Красногорске. Именно там я начал получать удовольствие от игры, так что спасибо партнерам и тренерам за проявленное доверие. Но при этом я не хочу никого осуждать, каждый этап меня многому научил как в жизни, так и в игре. Я благодарен каждому, с кем мне приходилось работать и делить одну раздевалку. Все пошло мне на пользу, и сейчас я в «Енисее».

— В «Енисее» тебя окружали Ломанов, Джусоев. После их отъезда чувствовалось, что тебе стало сложнее. Не кажется, что именно вот этот период в жизни, когда тебя, по сути, заставили стать лидером команды, дал тебе хороший толчок для того, чтобы наконец стать игроком высочайшего уровня не только на уровне чемпионата России, но и всего мира?

— Всей команде стало сложнее с их уходом, нам нужно было поскорее перестроиться, распределить роли и найти свою игру. Нужно было доказывать свою состоятельность и не ударить в грязь лицом. Я считаю, что многим этот сезон пошел на пользу, в том числе и мне. Сейчас мы снова вместе и все счастливы.

— Каково это — тренироваться под руководством Ломанова-старшего? Михаил Юрьев (главный тренер сборной России, — прим. ред.) от него сильно отличается?

— Во-первых, это легендарный в прошлом хоккеист. Это тот тренер, который разжевывает все до мелочей. Что касается хоккея, он может рассказать и показать множество нюансов, которых ты можешь и не знать. К тому же он дает очень много полезных жизненных советов. Это огромная школа хоккея и жизни, и я рад, что мне выпала возможность работать с таким тренером! А с Юрьевым они разные. Хотя с Михаилом Юрьевичем я работал только на Турнире четырех наций и на чемпионате мира, и мне пока сложно судить об этом.

«Нужно по-настоящему любить свое дело»

— Поддерживаете связь с Николаем Степановичем (детский тренер, — прим. ред.)? Как у него обстоят дела?

— В основном встречаемся с ним летом. Когда я в отпуске, обязательно прихожу на стадион, разговариваем, вспоминаем, как все начиналось. Бывает, мы приезжаем на игру в Первоуральск, тоже удается увидеться. Сейчас у него новое поколение подрастает, когда-то и мы так начинали. Так что все хорошо в этом плане.

— Даете уроки, мастер-классы молодым ребятишкам?

— В Первоуральске бывал на тренировке у ребят Николай Степановича. Пару лет назад по приглашению Максима Ишкельдина побывал в родном для него Новосибирске. Он тогда проводил, скажем так, лагерь по хоккею для молодых игроков, ну и я с удовольствием откликнулся. Правда, приезжал лишь на несколько дней перед отпуском, но это было интересно.

«Я очень люблю играть в хоккей. Увижу клюшку и мяч — и больше мне ничего не нужно. Хочу, чтобы эти эмоции оставались со мной как можно дольше, именно они помогают двигаться вперед и развиваться». Фото hc-enisey.ru



— В 2016 году ты говорил, что до сих пор, выходя на игру, испытываешь те же чувства, что были в детстве, — будто ты играешь со своими друзьями во дворе. Сейчас, когда ты уже забил кучу голов, отыграл множество матчей и завоевал еще несколько титулов и званий, это чувство осталось?

— В этом плане ничего не поменялось, я по-прежнему выхожу на лед с огромным желанием и страстью. Я очень люблю играть в хоккей. Увижу клюшку и мяч — и больше мне ничего не нужно. Хочу, чтобы эти эмоции оставались со мной как можно дольше, именно они помогают двигаться вперед и развиваться. Считаю, что нужно по-настоящему любить свое дело и тогда все получается.

«От Хабаровска официальных предложений не получал»

— В интернете есть видео, где ты еще маленький тренируешься в «Уральском трубнике» и отвечаешь на вопрос журналиста: «Что вы сделаете, если пригласит Хабаровск?». Тогда ты, рассмеявшись, ответил — смотря за какие деньги. Тогда это, конечно, было шуткой, но этим летом ходили упорные слухи, что ты уже чуть ли не перешел в «СКА-Нефтяник». Было ли такое предложение на самом деле?

— Да, помню, смешной момент получился (смеется). На самом деле, это только слухи, никаких официальных предложений я не получал.

— Чем любишь заниматься в свободное время?

— Свободное время хочется уделять хорошему отдыху и восстановлению, чтобы быть готовым к играм и тренировкам. А так — могу сходить в кино, но это редко. В основном люблю просто прогуляться, в Красноярске красивая природа.

— Любишь читать? Какую книгу прочитал последней?



— Люблю, но это скорее для саморазвития. Книга? «В форме за 100 дней». Там рассказывается о том, как иметь хорошую физическую форму в любом возрасте, независимо от статуса, работы и прочего.